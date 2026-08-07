МАЛОВ Владимир Николаевич

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра по изучению XIX в. Института всеобщей истории РАН

Область научных интересов : история Франции XVI-XVIII вв., латинская палеография.

Сочинения: Происхождение современного письма (палеография французских документов конца XV – XVIII вв.). М., 1975;

Жан-Батист Кольбер – реформатор XVII века (1619 – 1683) // Новая и новейшая история, 2000, № 3;

Меровинги // Вопросы истории, 2000. № 6;

Зап. рукописи в провинции: книга ламанчского идальго из Иваново // Бюллетень Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени, № 12. М., 2000;

Зап. рукописи в провинции: польские судебные книги Ярославского архива // Там же;

Алжир и Франция в XVI веке: новый документ о янычарском мятеже 1557 года // Новая и новейшая история 2002. № 2;

Les registres moscovites des dons de Charles IX // Études sur l'ancienne France offertes en hommage à Michel Antoine.Paris, 2003;

Текст латинских записей на бумажных макулатурных листах, подклеенных к оборотным сторонам крышек переплета // И. П. Мокрецова и др. Материалы и техника византийской рукописной книги. М., 2003;

Международные отношения в Европе в конце XV – XVI веке (совм. с Б. Н. Флорей). – Всемирная история в шести томах. Т. 3 (Мир в раннее Новое время). М., 2013, с. 308 – 325.

Герцог Сен-Симон: человек и писатель // Новая и новейшая история, 2004. № 3.

Бумаги Флоримона Роберте в коллекции Ламуаньона – Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени, вып. 73 (3 – 4). М., 2012, с. 341 – 364.