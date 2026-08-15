МАЛОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ
МАЛОВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ - российский тюрколог, член-корреспондент АН СССР (1939 год).
Из семьи профессор Казанской духовной академии. Окончил эту академию (1904 год) и факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета (арабо-персидско-турецкий разряд; 1909 год).
В 1909-1911, 1913-1914 годы в экспедициях в Западном и Центральном Китае: собрал обширный материал по языкам, фольклору, этнографии различных групп уйгуров; обнаружил и приобрёл ряд письменных памятников, в том числе (в провинции Ганьсу) древнеуйгурскую рукопись сутры «Алтун ярук» («Золотой блеск») - перевода с китайского языка буддийского вероучительного сочинения [издал её в 1913-1917 годы вместе с В.В. Радловым, с которым очень сблизился в годы учёбы в Санкт-Петербурге (Петрограде) и под влиянием которого во многом сложились его научные взгляды].
В 1916 году в Петроградском университете сдал экзамен на звание магистра словесности и вернулся в Казань, где до 1922 года работал в качестве приват-доцента в университете и ряде других учебных и научных учреждений. С 1922 года в Петрограде (Ленинграде). Преподавал в университете (профессор, заведующий кафедрой тюркской филологии). С 1923 года (по приглашению Н.Я. Марра) в Яфетическом институте (позднее - Институт языка и мышления, Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР; смотри в статье Лингвистических исследований институт), несколько лет руководил сектором тюркских языков; будучи не согласен с концепциями сторонников «Нового учения о языке», в 1931 году уволился из института, работал библиотекарем Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (смотри Российская национальная библиотека), вернулся в институт в 1933 году. В 1943-1945 годы в эвакуации в Алма-Ате, профессор Казахского государственного университета и Казахского педагогического института. По окончании войны продолжил работу в Институте языкознания и Ленинградском университете.
Малов внёс вклад в изучение малоисследованных на начало XX века живых тюркских языков и диалектов, главным образом Центральной Азии, а также являлся крупнейшим, вслед за В.В. Радловым и В. Л. Томсеном, знатоком и исследователем древнетюркских памятников различных систем письма и разной конфессиональной принадлежности - рунических, уйгуро- и арабописьменных, манихейских, несторианских и других [переводы ряда из них изданы в книге «Образцы древнетурецкой (древнетюркской) письменности», 1926 год, - прообразе хрестоматий Малова 1951, 1952 и (посмертно изданной) 1959 годов].
Малов - также автор работ по фольклору, этнографии и истории тюркских народов Китая, Монголии, Средней Азии, Казахстана, Сибири и Поволжья.
Разработал оригинальную (но достаточно спорную) классификацию тюркских языков, распределив их, в зависимости от степени сохранности в них древних форм и слов, на группы «древнейших», «древних», «новых» и «новейших».
В течение длительного времени составлял картотеку по тюркским памятникам, ставшую основой «Древнетюркского словаря» (1969 год). Подготовил к изданию книгу В.В. Радлова «Памятники уйгурского языка» (1928 год).
В 1930-х годах участвовал в разработке алфавитов и орфографических правил для тюркских языков народов СССР.
Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.; Л., 1951;
Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. М.; Л., 1952;
Уйгурский язык. Хамийское наречие. Тексты, переводы, словарь. М.; Л., 1954;
Лобнорский язык. Тексты, переводы, словарь. Фр., 1956;
Язык желтых уйгуров. Словарь и грамматика. А.-А., 1957;
Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л., 1959;
Уйгурские наречия Синьцзяна. Тексты, переводы, словарь. М., 1961;
Заметки о каракалпакском языке. Нукус, 1966;
Язык желтых уйгуров. Тексты и переводы. М., 1967.