МАЛМЫЖ

МАЛМЫЖ - го­род в Рос­сии, на юго-вос­токе Ки­ров­ской области, центр Мал­мыж­ско­го района.

Население 8,8 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Шош­ма (при­ток реки Вят­ка), в 57 км от железнодорожной станции Вят­ские По­ля­ны. Че­рез Малмыж про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ки­ров - Вят­ские По­ля­ны.

Го­род ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в XV веке, яв­лял­ся ре­зи­ден­ци­ей ма­рий­ских кня­зей, под­вла­ст­ных Ка­зан­ско­му хан­ст­ву.

В 1553 году в Малмыж от­прав­лен от­ряд русских стрель­цов. По­сле ги­бе­ли пред­во­ди­те­ля ма­рий­цев князя Бол­ту­ша пре­вра­тил­ся в русское по­се­ле­ние. В 1584 году по ука­зу ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го по­строе­на кре­пость. Раз­ви­тию го­ро­да спо­соб­ст­во­ва­ло его по­ло­же­ние на вод­ном тор­го­вом пу­ти из Вят­ки в Ка­зань.

Уезд­ный го­род Ка­зан­ской губернии (1708-1780 годы), Вят­ской губернии (1780-1796, 1816-1929 годы; до 1796 года - Вят­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1785 году прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром. В 1796-1816 годы за­штат­ный го­род Вят­ской губернии.

В XIX веке в Малмыже раз­ви­ва­лась тор­гов­ля ле­сом, хле­бом, мо­ча­лом. Со 2-й половины XIX века ра­бо­та­ла Ека­те­ри­нин­ская яр­мар­ка, воз­ник­ли по­таш­ный, кир­пич­ный, пи­во­ва­рен­ный, кра­силь­ный, ле­со­пиль­ный за­во­ды.

В XIX - начале XX веков ме­сто по­ли­тической ссыл­ки. В январе 1918 года в Малмыже ус­та­нов­ле­на советская власть. В том же го­ду в го­ро­де от­крыт национально пе­да­го­гический тех­ни­кум (осу­ще­ст­в­лял под­го­тов­ку пре­по­да­ва­те­лей для национальных - та­тар­ских, уд­мурт­ских, ма­рий­ских школ). В августе 1918 ох­ва­чен ан­ти­боль­ше­ви­ст­ским сте­па­нов­ским мя­те­жом.

Рай­он­ный центр Горь­ков­ско­го (до 1932 года - Ни­же­го­род­ско­го) края (1929-1934 годы), Ки­ров­ско­го края (1934-1936 годы), с 1936 года - Ки­ров­ской область.

В Малмыже - па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии: Мал­мыж­ская сто­ян­ка (II-е тысячелетие до нашей эры), Ада­шев­ское го­ро­ди­ще (XVI век). Со­хра­нил­ся Бо­го­яв­лен­ский со­бор (1788-1802 годы; рас­ши­рен в 1852 году; рос­пи­си - А.В. Фи­щев, 1949 год).

Крае­ведческий му­зей (1920 год).

Малмыж - центр пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции. Дей­ст­ву­ет за­вод по ремонту дизельных двигателей (1931 год).

Близ Малмыжа, в селе Ста­рый Бу­рец - Вла­ди­ми­ро-Бо­го­ро­диц­кая церковь (1761 год).

В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии: Ни­коль­ская сто­ян­ка, Но­во-Туш­кин­ская кур­ган­ная груп­па, Сун­цов­ская сто­ян­ка (все - II-е тысячелетие до нашей эры), Ста­ро-Бу­рец­кое се­ли­ще (I-е тысячелетие до нашей эры), Ар­гыш­ское го­ро­ди­ще (VII-III века до нашей эры), Тар­шин­ское се­ли­ще (конец I-го тысячелетия до нашей эры - начало I-го тысячелетия нашей эры), мо­гиль­ник «Гонь­ба» (XVII век).

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