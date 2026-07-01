МАЛМЫЖ
МАЛМЫЖ - город в России, на юго-востоке Кировской области, центр Малмыжского района.
Население 8,8 тысяч человек (2010 год).
Расположен на правом берегу реки Шошма (приток реки Вятка), в 57 км от железнодорожной станции Вятские Поляны. Через Малмыж проходит автодорога Киров - Вятские Поляны.
Город основан предположительно в XV веке, являлся резиденцией марийских князей, подвластных Казанскому ханству.
В 1553 году в Малмыж отправлен отряд русских стрельцов. После гибели предводителя марийцев князя Болтуша превратился в русское поселение. В 1584 году по указу царя Ивана IV Васильевича Грозного построена крепость. Развитию города способствовало его положение на водном торговом пути из Вятки в Казань.
Уездный город Казанской губернии (1708-1780 годы), Вятской губернии (1780-1796, 1816-1929 годы; до 1796 года - Вятское наместничество). В 1785 году практически полностью уничтожен пожаром. В 1796-1816 годы заштатный город Вятской губернии.
В XIX веке в Малмыже развивалась торговля лесом, хлебом, мочалом. Со 2-й половины XIX века работала Екатерининская ярмарка, возникли поташный, кирпичный, пивоваренный, красильный, лесопильный заводы.
В XIX - начале XX веков место политической ссылки. В январе 1918 года в Малмыже установлена советская власть. В том же году в городе открыт национально педагогический техникум (осуществлял подготовку преподавателей для национальных - татарских, удмуртских, марийских школ). В августе 1918 охвачен антибольшевистским степановским мятежом.
Районный центр Горьковского (до 1932 года - Нижегородского) края (1929-1934 годы), Кировского края (1934-1936 годы), с 1936 года - Кировской область.
В Малмыже - памятники археологии: Малмыжская стоянка (II-е тысячелетие до нашей эры), Адашевское городище (XVI век). Сохранился Богоявленский собор (1788-1802 годы; расширен в 1852 году; росписи - А.В. Фищев, 1949 год).
Краеведческий музей (1920 год).
Малмыж - центр переработки сельскохозяйственной продукции. Действует завод по ремонту дизельных двигателей (1931 год).
Близ Малмыжа, в селе Старый Бурец - Владимиро-Богородицкая церковь (1761 год).
В окрестностях города сохранились памятники археологии: Никольская стоянка, Ново-Тушкинская курганная группа, Сунцовская стоянка (все - II-е тысячелетие до нашей эры), Старо-Бурецкое селище (I-е тысячелетие до нашей эры), Аргышское городище (VII-III века до нашей эры), Таршинское селище (конец I-го тысячелетия до нашей эры - начало I-го тысячелетия нашей эры), могильник «Гоньба» (XVII век).