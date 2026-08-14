МАЛЛИЯ
МАЛЛИЯ, МАЛИЯ - археологический комплекс на северо-восточном берегу острова Крит, к востоку от современного селения-курорта Малия (Греция).
Раскопки с 1915 года (И. Хадзидакис), основные - Французской археологической школы в Афинах (с 1921 года; Ф. Шапутье и П. Демарнь, А. ван Эффантер, М. Пурса и другие).
Поселение с позднего неолита. Наиболее известны остатки города минойской культуры, сформировавшегося в конце III-го - начале II-го тысячелетия до нашей эры, к началу среднеминойского периода.
С начальным периодом города связана «агора» - прямоугольная площадь (около 30×40 м) с каменной оградой, основание которой облицовано ортостатами из белого известняка, и воротами, в том числе на улицу, ведущую на север, в сторону моря (к некрополям Маллии). У юго-западного угла «агоры» - «гипостильная крипта»: сооружение, от которого сохранились 5 подвальных анфиладных помещений с колоннами, оштукатуренными стенами, лестницами у входа и выхода, в 1-м и 5-м залах - каменные скамьи (в 1-м - находки многочисленных кубков и чаш). На западной стороне «агоры» - «изогнутый портик», с юга - комплекс «складов», с востока и севера (через улицу) - квартальная застройка. По предположению А. ван Эффантера, комплекс «агоры» был местом, где собирались совет старейшин и народное собрание.
В 150 м западнее располагался «Квартал М», близкий «агоре» по времени, с помещениями, ориентированными таким же образом, соединённый с ней «Морской улицей». Этот комплекс (сохранились подвалы и частично 1-й этаж) включал культовый ансамбль («люстральный» зал с бассейном для омовений, святилище с алтарём в центре и другое), «пиршественные» и «ритуальные» залы, склады, мастерские (резчика печатей, гончарная, бронзолитейная) и другие помещения. Среди находок - надписи критским письмом, печати и слепки с них, вазы, расписанные в стиле камарес, бронзовый кинжал с инкрустированной золотой рукоятью и другое.
К югу от «агоры» находился иначе ориентированный позднеминойский дворец (построен около 1700 года до нашей эры) с мощёным центральным двором, где был алтарь (плита с углублением и надписью); с портиками, лестницами, многочисленными залами, покоями, коридорами, святилищем, ванной комнатой, кладовыми, мастерскими и другими помещениями (8800 м2; один из крупнейших на Крите этого времени; по плану близок дворцам Кносса и Феста). Стены ряда помещений покрывала тёмно-красная штукатурка, в некоторых были ряды колонн с пилястрами. Среди находок - каменный скипетр в форме леопарда (рисунок 1); бронзовые мечи, в том числе высотой в рост человека, с рельефными рукоятями и навершиями (одно из них - из слоновой кости с золотой накладкой, изображающей вписанную в круг фигуру акробата) и другое. Наличие здесь же дворца предшествующего времени гипотетично.
В Маллии изучались также средне- и позднеминойские жилые кварталы, в том числе блоки богатых построек («городские виллы»). В Хрисолакосе (на побережье, около 0,5 км от центра Маллии) находился богатейший из некрополей Маллии; он состоял из почти стандартных ячеек, замкнутых общей прямоугольной оградой. Несмотря на разграбления, среди находок много золотых изделий (отсюда современное греческое название - «золотая яма»), в том числе украшение в виде 2 ос (рисунок 2).
Город разрушен землетрясением, синхронизируемым с извержением вулкана на острове Санторин (около 1450 года до нашей эры). Позднее в Маллии существовал небольшой древнегреческий город, чеканивший монету (на одной стороне изображена голова Афины, на другой - 2 дельфина).
Руины дворца и другие объекты доступны для осмотра, в одном из реконструированных минойских домов - археологический музей.