МАЛЛЕ-СТЕВЕНС РОБЕР
МАЛЛЕ-СТЕВЕНС РОБЕР - французский архитектор.
Учился в Специальной школе архитектуры в Париже (1903-1906 годы).
Воздействие на раннее творчество Малле-Стевенса (например, серия архитектурных рисунков «Современный город», 1917 год, опубликованы в 1922 году) оказали Й. Хофман, по проекту которого для родственника Малле-Стевенса (барона А. Стокле) строился дворец Стокле в Брюсселе, и Ч.Р. Макинтош. Их влияние, а также идей кубизма и группы «Де Стейл» ощутимо в проекте виллы Ноай в городе Йер (1923-1933 годы; в работе над декором по приглашению архитектора участвовали Ж. Липшиц, А. Лоран, П. Мондриан, Т. ван Дусбург и другие).
Вилла П. Пуаре (строилась с 1923 года) в Мези-сюр-Сен демонстрирует сдержанность форм в духе современного движения; к этой же линии в творчестве Малле-Стевенса относятся 5 особняков и дом привратника (ныне на улице Малле- Стевенс; 1926-1927 годы; в работе участвовали дизайнер Ж. Пруве и художник по стеклу Л. Барийе), дом и мастерская Барийе (1931-1932 годы; все - в Париже). Влияние ар деко и работ Ф.Л. Райта отразилось в проекте виллы Кавруа в Круа (1931-1932 годы).
Единственная гражданская постройка Малле-Стевенса - пожарная часть с квартирами для пожарных и их семей в Париже (1935-1937 годы).
Занимался также проектированием временных сооружений (павильон туризма на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств 1925 года; павильон электричества на Всемирной выставке 1937 года; оба - в Париже), создавал декорации для кинофильмов («Бесчеловечная», 1923 год; «Головокружение», 1926 год; оба - режиссер М.Л’Эрбье, и другие), занимался дизайном мебели.