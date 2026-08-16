МАЛЛЕ ДЮ ПАН , ЖАК

Малле дю Пан ( фр . Mallet du Pan) , Жак (05.11.1749, Селиньи — 10.05.1800, Ричмонд) — публицист эпохи Французской революции XVIII в . Происходил из имевшей французские корни семьи пастора, протестант. Изучал право и философию в Женеве. При содействии Вольтера получил место профессора в Академии Касселя (1772). Вернувшись в Швейцарию (1773), сотрудничал с рядом французских журналов. С 1781 приобрел известность как автор и издатель «Политических, гражданских и литературных анналов восемнадцатого века» («Annales politiques, civiles et litteraires du dix-huitieme siecle», 1781).

В 1781—1792 работал в журнале «Меркюр де Франс» («Mercure de France») в Париже. Противник Старого порядка , конституционный монархист, выступал за политические свободы. В 1789—1791 — член Клуба беспристрастных, единомышленник и соратник умеренных монархистов в Учредительном собрании: Клермон-Тоннера, Малуэ , Монлозье, Мунье и др. Критиковал политику Законодательного собрания. В мае 1792 покинул Францию с секретной миссией Людовика XVI к королю Пруссии. Переехал в Брюссель, затем в Берн, где продолжил журналистскую деятельность. Информировал о происходящем во Франции дворы Австрии, Пруссии, Португалии, сотрудничал с правительством Великобритании. Использовал свое влияние, чтобы убедить европейские дворы способствовать установлению во Франции конституционной монархии, призывал к единству всех противников Французской республики, привлекал внимание к опасности революции для всей Европы. В 1798 был выслан из Берна по просьбе Директории , обосновался в Англии. В 1798—1800 издавал журнал «Меркюр британник, или Критические и исторические заметки о современных делах» («Mercure britannique»).

Соч .: Considerations sur la nature de la revolution de France et sur les causes qui en prolongent la duree. London, 1793; Correspondance politique pour servir a l’histoire du Republicanisme francais. Hambourg, 1796; Memoires et correspondance de Mallet du Pan pour servir a l’histoire de la Revolution francaise recueillis et mis en ordre par A. Sayous. 2 vol. Paris, 1851; Correspondance inedite de Mallet du Pan avec la cour de Vienne (1794—1798). Vol. 1—2. Paris, 1884.

Лит. : Descotes F. La Revolution francaise vue de l’etranger, 1789—1799: Mallet Du Pan, a Berne et a Londres, d’apres une correspondance inedite. Tours, 1897; Mallet B. Mallet du Pan and the French Revolution. London, 1902; Matteucci N. Jacques Mallet du Pan. Napoli, 1957; Acomb F. Mallet Du Pan (1749—1800): a Career in Political Journalism. Durham, 1973; Сергиенко В. Ю. Малле дю Пан и его Размышления о Французской революции // Актуальные проблемы всеобщей истории. Ростов-на-Дону, 2002. С. 138—147; Его же. Французские конституционные монархисты в эмиграции: группа Мунье. Малуэ, Малле дю Пана в 1794—1795 гг. // Всеобщая история. Современные исследования. Брянск, 2002. С. 63—72. Д. Ю. Бовыкин.