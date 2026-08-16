МАЛЛАРМЕ СТЕФАН

МАЛЛАРМЕ СТЕФАН - французский по­эт.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. По­сле смер­ти ма­те­ри (1847 год) вос­пи­ты­вал­ся её ро­ди­те­ля­ми.

С 1852 года учил­ся в пан­сио­не в Отёйе, затем - в ли­цее Сан­са, где по­лу­чил ди­плом ба­ка­лав­ра (1860 год).

В 1862 году со­вер­шен­ст­во­вал английский язык в Лон­до­не. В 1863-1871 годы пре­по­да­вал в ли­це­ях Тур­но­на, Бе­зан­со­на и Авинь­о­на; в 1871-1894 годы - в Па­ри­же.

Ран­ние сти­хи (1862-1864 годы) от­ра­зи­ли влия­ние В. Гю­го , Э.А. По, Ш. Бод­ле­ра. Пе­ча­тал­ся в прес­се с 1862 года; пер­вой зна­чительной пуб­ли­ка­ци­ей Малларме ста­ла под­бор­ка из 10 сти­хо­тво­ре­ний в кол­лек­тив­ном сборнике «Со­вре­мен­ный Пар­нас» («Parnasse contemporain», 1866 год). По­этические прин­ци­пы шко­лы «Пар­нас» пре­тво­ри­лись в на­пи­сан­ной алек­сан­д­рий­ским сти­хом эк­ло­ге «По­сле­по­лу­ден­ный от­дых фав­на» («L’après-midi d’un faune», 1865 год, издан в 1876 году; лег­ла в ос­но­ву од­но­именной сим­фо­нической пре­лю­дии К. Де­бюс­си, 1894 год), эс­те­ти­зи­рую­щей эро­тическую чув­ст­вен­ность и вак­хи­че­скую ра­дость жиз­ни.

С 1880 года Малларме стал за­мет­ной фи­гу­рой свет­ской жиз­ни Па­ри­жа; пе­рио­ди­че­ски ор­га­ни­зо­вы­вал до­ма «ли­те­ра­тур­ные втор­ни­ки», где встре­ча­лись по­эты и ху­дож­ни­ки. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чил по­сле вы­хо­да в свет ро­ма­на Ж.К. Гю­ис­ман­са «На­обо­рот» (1884 год), главный ге­рой ко­то­ро­го раз­мыш­ля­ет над ли­ри­кой Малларме, а так­же се­рии очер­ков П. Вер­ле­на (1884 год), в ко­то­рых Малларме был при­чис­лен к «про́клятым по­этам».

Не­боль­шое по объ­ё­му твор­че­ст­во Малларме конца 1860-1890-х годов - вер­ши­на французского сим­во­лиз­ма: дра­ма­тическая по­эма «Иро­диа­да» («Hérodiade», не окон­че­на, издана в 1869-1926 годы), сборники «Аль­бом сти­хов и про­зы» («Album de vers et de prose», 1887 год), «Сти­хо­тво­ре­ния» («Po ́esies», изданы в 1899 году), книга «Иги­тур, или Бе­зу­мие Эль­бе­но­на» («Igitur, ou La folie d’Elbeh­non», издана в 1925 году).

Вдох­нов­лён­ный идея­ми немецкой идеа­ли­стической фи­ло­со­фии, ро­ман­тиз­ма, эс­те­тическими ус­та­нов­ка­ми Ш. Бод­ле­ра , Малларме раз­вил кон­цеп­цию по­эзии как «чис­той фор­мы», ви­дя её пред­на­зна­че­ние в вос­соз­да­нии транс­цен­дент­ной Кра­со­ты (Малларме име­ну­ет её так­же «Веч­но­стью» и «Ни­чем»). Впа­дая в со­стоя­ние «бес­по­кой­ст­ва», по­эт, по мыс­ли Малларме, про­ни­ка­ет в тай­ну бы­тия и вы­яв­ля­ет свя­зи, оп­ре­де­ляю­щие един­ст­во ми­ро­зда­ния.

Стиль по­эзии Малларме от­ли­ча­ет оби­лие ме­та­фор, про­из­воль­ных ана­ло­гий и ас­со­циа­ций, ус­лож­нён­ность сти­хо­во­го строя (сдви­ну­тая це­зу­ра, ан­жамб­ман) и син­так­си­са, на­ме­рен­но от­да­лён­но­го от тра­диционного рит­ма ре­чи, ак­тив­ное ис­поль­зо­вание ред­ких и ус­та­рев­ших слов: так, по мыс­ли Малларме, соз­да­ёт­ся по­эзия не по­ве­ст­вую­щая, а «на­ме­каю­щая», ри­сую­щая «не вещь, но эф­фект, ею про­из­во­ди­мый».

По­эма «Бро­сок кос­тей ни­ко­гда не уп­разд­нит Слу­чая» («Un coup de dés jamais n’abo­li­ra le hasard», 1897 год), пред­стаю­щая как од­но не­за­кон­чен­ное пред­ло­же­ние, на­пе­ча­тан­ное без зна­ков пре­пи­на­ния шриф­та­ми раз­но­го раз­ме­ра, сви­де­тель­ст­ву­ет об ув­ле­че­нии Малларме экс­пе­ри­мен­та­ми со зри­тель­ным эф­фек­том, про­из­во­ди­мым литературным про­из­ве­де­ни­ем. О стрем­ле­нии к мо­де­ли­ро­ва­нию не­ли­ней­но­го тек­ста, до­пус­каю­ще­го различные ва­ри­ан­ты про­чте­ния, сви­де­тель­ст­ву­ет его не­реа­ли­зованный за­мы­сел, по­лу­чив­ший название «Кни­га» («Livre»). Ху­дожественные но­ва­ции Малларме ока­за­ли влия­ние на многие мо­дер­ни­ст­ские на­прав­ле­ния в ев­ропейской по­эзии XX века ( има­жизм , кон­крет­ная по­эзия и другие).

Малларме - ав­тор мно­го­численных литературно-кри­тических ста­тей [сборник «Раз­гла­голь­ст­во­ва­ния» («Di­vagations», 1897 год) и другие], эс­се о жи­во­пи­си и му­зы­ке [сборник «Ва­риа­ции на од­ну те­му» («Variations sur un sujet», 1895 год)], пе­ре­во­дов на французский язык (в том числе про­из­ве­де­ний Э.А. По), школь­но­го учеб­ни­ка «Анг­лий­ские сло­ва» («Les mots anglais», 1877 год), книги по ми­фо­ло­гии «Ан­тич­ные бо­ги» («Les dieux antiques», 1880 год) и другие.

На русский язык по­эзию Малларме пе­ре­во­ди­ли И.Ф. Ан­нен­ский, Ф.К. Со­ло­губ, М.А. Во­ло­шин, В.Я. Брю­сов и другие.

Сочинения:

По­эзия фран­цуз­ско­го сим­во­лиз­ма. М., 1993. С. 101-111;

Со­чи­не­ния в сти­хах и про­зе / Пре­дисл. С.Н. Зен­ки­на. М., 1995;

Œuvres complètes. P., 1998.