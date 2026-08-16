МАЛЛАРМЕ СТЕФАН
МАЛЛАРМЕ СТЕФАН - французский поэт.
Из семьи чиновника. После смерти матери (1847 год) воспитывался её родителями.
С 1852 года учился в пансионе в Отёйе, затем - в лицее Санса, где получил диплом бакалавра (1860 год).
В 1862 году совершенствовал английский язык в Лондоне. В 1863-1871 годы преподавал в лицеях Турнона, Безансона и Авиньона; в 1871-1894 годы - в Париже.
Ранние стихи (1862-1864 годы) отразили влияние В. Гюго, Э.А. По, Ш. Бодлера. Печатался в прессе с 1862 года; первой значительной публикацией Малларме стала подборка из 10 стихотворений в коллективном сборнике «Современный Парнас» («Parnasse contemporain», 1866 год). Поэтические принципы школы «Парнас» претворились в написанной александрийским стихом эклоге «Послеполуденный отдых фавна» («L’après-midi d’un faune», 1865 год, издан в 1876 году; легла в основу одноименной симфонической прелюдии К. Дебюсси, 1894 год), эстетизирующей эротическую чувственность и вакхическую радость жизни.
С 1880 года Малларме стал заметной фигурой светской жизни Парижа; периодически организовывал дома «литературные вторники», где встречались поэты и художники. Широкую известность получил после выхода в свет романа Ж.К. Гюисманса «Наоборот» (1884 год), главный герой которого размышляет над лирикой Малларме, а также серии очерков П. Верлена (1884 год), в которых Малларме был причислен к «про́клятым поэтам».
Небольшое по объёму творчество Малларме конца 1860-1890-х годов - вершина французского символизма: драматическая поэма «Иродиада» («Hérodiade», не окончена, издана в 1869-1926 годы), сборники «Альбом стихов и прозы» («Album de vers et de prose», 1887 год), «Стихотворения» («Po ́esies», изданы в 1899 году), книга «Игитур, или Безумие Эльбенона» («Igitur, ou La folie d’Elbehnon», издана в 1925 году).
Вдохновлённый идеями немецкой идеалистической философии, романтизма, эстетическими установками Ш. Бодлера, Малларме развил концепцию поэзии как «чистой формы», видя её предназначение в воссоздании трансцендентной Красоты (Малларме именует её также «Вечностью» и «Ничем»). Впадая в состояние «беспокойства», поэт, по мысли Малларме, проникает в тайну бытия и выявляет связи, определяющие единство мироздания.
Стиль поэзии Малларме отличает обилие метафор, произвольных аналогий и ассоциаций, усложнённость стихового строя (сдвинутая цезура, анжамбман) и синтаксиса, намеренно отдалённого от традиционного ритма речи, активное использование редких и устаревших слов: так, по мысли Малларме, создаётся поэзия не повествующая, а «намекающая», рисующая «не вещь, но эффект, ею производимый».
Поэма «Бросок костей никогда не упразднит Случая» («Un coup de dés jamais n’abolira le hasard», 1897 год), предстающая как одно незаконченное предложение, напечатанное без знаков препинания шрифтами разного размера, свидетельствует об увлечении Малларме экспериментами со зрительным эффектом, производимым литературным произведением. О стремлении к моделированию нелинейного текста, допускающего различные варианты прочтения, свидетельствует его нереализованный замысел, получивший название «Книга» («Livre»). Художественные новации Малларме оказали влияние на многие модернистские направления в европейской поэзии XX века (имажизм, конкретная поэзия и другие).
Малларме - автор многочисленных литературно-критических статей [сборник «Разглагольствования» («Divagations», 1897 год) и другие], эссе о живописи и музыке [сборник «Вариации на одну тему» («Variations sur un sujet», 1895 год)], переводов на французский язык (в том числе произведений Э.А. По), школьного учебника «Английские слова» («Les mots anglais», 1877 год), книги по мифологии «Античные боги» («Les dieux antiques», 1880 год) и другие.
На русский язык поэзию Малларме переводили И.Ф. Анненский, Ф.К. Сологуб, М.А. Волошин, В.Я. Брюсов и другие.
Сочинения:
Поэзия французского символизма. М., 1993. С. 101-111;
Сочинения в стихах и прозе / Предисл. С.Н. Зенкина. М., 1995;
Œuvres complètes. P., 1998.