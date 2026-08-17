МАЛИНОВСКИЙ РОМАН ВАЦЛАВОВИЧ

МАЛИНОВСКИЙ РОМАН ВАЦЛАВОВИЧ - российский ре­во­люционный дея­тель, тай­ный агент по­ли­тической по­ли­ции в со­ци­ал-де­мо­кра­тическом дви­же­нии.

В 1890-е годы то­карь по ме­тал­лу на фаб­ри­ках в Вар­ша­ве и Плоц­ке. В 1899 году осу­ж­дён за кра­жи, пер­вую из ко­то­рых со­вер­шил в 1897 году. В 1901-1906 годы слу­жил в лейб-гвардейском Из­май­лов­ском пол­ку в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1906 года член РСДРП . Ра­бо­тал на Труб­ном за­во­де и за­во­де ак­цио­нер­но­го общества «Лан­ген­зи­пен и Кo» в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Сек­ре­тарь центрального прав­ле­ния Санкт-Пе­тербургского проф­сою­за ме­тал­ли­стов (1906-1909 годы).

По­сле аре­ста в 1909 году и за­пре­ще­ния жить в сто­ли­це пе­ре­ехал в 1910 году в Мо­ск­ву, где был вновь аре­сто­ван и при­нял пред­ло­же­ние по­сту­пить на служ­бу в Московское ох­ран­ное от­де­ле­ние сек­рет­ным со­труд­ни­ком. В 1912 году на Праж­ской кон­фе­рен­ции сто­рон­ни­ков В.И. Ле­ни­на зая­вил о пе­ре­хо­де к боль­ше­ви­кам, из­бран чле­ном боль­ше­ви­ст­ско­го ЦК. В том же го­ду при под­держ­ке Департамента по­ли­ции из­бран де­пу­та­том Государственной ду­мы 4-го со­зы­ва от ра­бочей ку­рии Московской губернии; под­чи­нён не­по­сред­ст­вен­но ди­рек­то­ру Департамента по­ли­ции С.П. Бе­лец­ко­му. С 1913 года председатель и главный ора­тор фрак­ции боль­ше­ви­ков в Ду­ме. Для по­ли­тической по­ли­ции дос­тав­лял све­де­ния о дея­тель­но­сти ЦК и фрак­ции боль­ше­ви­ков в Государственной ду­ме, ре­дак­ции газеты «Прав­да», московской организации со­ци­ал-де­мо­кра­тов. В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми боль­ше­ви­ст­ско­го ру­ко­во­дства, ко­то­рое под­дер­жи­ва­лось Бе­лец­ким, Малиновский про­во­дил по­ли­ти­ку рас­ко­ла в РСДРП.

В 1914 году, по­сле от­став­ки Бе­лец­ко­го, по тре­бо­ва­нию то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра внутренних дел В.Ф. Джун­ков­ско­го уво­лен из чис­ла со­труд­ни­ков по­ли­ции (январь), сло­жил де­пу­тат­ские пол­но­мо­чия (май) и уе­хал за гра­ни­цу. Специальная партийная ко­мис­сия в со­ста­ве Я.С. Га­нец­ко­го, Г.Е. Зи­новь­е­ва и В.И. Ле­ни­на рас­сле­до­ва­ла об­ви­не­ния Малиновского со сто­ро­ны не­ко­то­рых чле­нов пар­тии в про­во­ка­тор­ст­ве и при­шла к вы­во­ду о его не­ви­нов­но­сти (май - июль 1914 год, местечко По­ро­нин, Ав­ст­ро-Венг­рия), од­на­ко ис­клю­чи­ла Малиновского из РСДРП за оставление ответственного партийного поста (уход из Государственной думы). За­тем Малиновский вер­нул­ся в Рос­сию.

В начале 1-й ми­ро­вой вой­ны мо­би­ли­зо­ван в российскую ар­мию в Вар­шаве, в но­ябре 1914 года в бою под городом Лодзь взят в плен.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в Рос­сии связь Малиновского с Департаментом по­ли­ции бы­ла рас­кры­та Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­си­ей Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. В 1918 году Малиновский прие­хал в РСФСР и зая­вил, что от­да­ёт се­бя в ру­ки советского пра­во­су­дия. Осу­ж­дён и рас­стре­лян по при­го­во­ру Вер­хов­но­го три­бу­на­ла ВЦИК от 5 ноября 1918 года.

Исторические ис­точники:

Боль­ше­ви­ки. До­ку­мен­ты по ис­то­рии боль­ше­виз­ма с 1903 по 1916 г. быв­ше­го Мо­с­ков­ско­го ох­ран­но­го от­де­ле­ния. 3-е изд. М., 1990;

Де­ло про­во­ка­то­ра Ма­ли­нов­ско­го. М., 1992.