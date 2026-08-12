МАЛИНОВСКИЙ РОДИОН ЯКОВЛЕВИЧ

МАЛИНОВСКИЙ РОДИОН ЯКОВ­ЛЕВЧИ - советский во­енный дея­тель, пол­ко­во­дец, Мар­шал Советского Сою­за (1944 год), два­ж­ды Ге­рой Советского Сою­за (1945, 1958 годы).

Окон­чил Во­енную ака­де­мию имени М.В. Фрун­зе (1930 год). На во­енной служ­бе с 1914 года. Вос­пи­ты­вал­ся в се­мье ку­хар­ки, без от­ца. С 1911 года ра­бо­тал раз­но­ра­бо­чим, за­тем под­руч­ным в га­лан­те­рей­ном ма­га­зи­не.

В начале 1-й ми­ро­вой вой­ны доб­ро­воль­цем ушёл на фронт, вое­вал в со­ста­ве пу­ле­мёт­ной ко­ман­ды 256-го Ели­са­вет­град­ско­го пехотного пол­ка на Западном фрон­те, на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским кре­стом 4-й сте­пе­ни (1915 год). С 1916 года в со­ста­ве 1-й осо­бой пехотной бри­га­ды российского экс­пе­диционного кор­пу­са во Фран­ции. По­сле Февральской ре­во­люции 1917 года из­бран чле­ном рот­но­го комитета, в сен­тяб­ре, в чис­ле российских сол­дат, тре­бо­вав­ших от­прав­ки на ро­ди­ну, аре­сто­ван французскими вла­стя­ми и за­клю­чён в тюрь­му. В конце 1917 года (по другим дан­ным, в начале 1918 года) по­сту­пил в 1-й иностранный полк 1-й Ма­рокканской ди­ви­зии французской ар­мии, в со­ста­ве ко­то­ро­го вое­вал до окон­ча­ния 1-й ми­ро­вой вой­ны.

В 1919 году вер­нул­ся в Рос­сию и всту­пил в РККА. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов вое­вал в со­ста­ве 27-й стрелковой ди­ви­зии на Восточном фрон­те про­тив войск адмирала А.В. Кол­ча­ка.

В 1923-1936 годы слу­жил на различных ко­манд­но-штаб­ных долж­но­стях в РККА. В 1937-1938 годы во­енный со­вет­ник в Ис­па­нии, уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях на сто­ро­не рес­пуб­ли­кан­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (смотри в статье Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов). В 1939-1941 годы на пре­по­да­вательской ра­бо­те в Во­енной ака­де­мии им. М.В. Фрун­зе.

С мар­та 1941 года командир 48-го стрелкового кор­пу­са, во гла­ве ко­то­ро­го встре­тил Великую Отечественную вой­ну на реке Прут. С августа 1941 года ко­мандующий 6-й ар­ми­ей Южного фрон­та, в декабре 1941 - ию­ле 1942 годов - Южным фрон­том. По­сле рас­фор­ми­ро­ва­ния фрон­та в августе - октябре 1942 года ко­мандующий 66-й об­ще­вой­ско­вой ар­ми­ей, сра­жав­шей­ся се­вер­нее Ста­лин­гра­да (Вол­го­град; смотри в статье Ста­лин­град­ская бит­ва 1942-1943 годов), в ок­тяб­ре - но­яб­ре заместитель ко­мандующего Во­ро­неж­ским фрон­том. С но­ября 1942 года ко­мандующий 2-й гвардейской ар­ми­ей, ко­то­рая в де­каб­ре во взаи­мо­дей­ст­вии с час­тя­ми 5-й удар­ной и 51-й об­ще­вой­ско­вой ар­мий ос­та­но­ви­ла, а за­тем раз­гро­ми­ла вой­ска германской груп­пы ар­мий «Дон», пы­тав­ших­ся де­бло­ки­ро­вать ок­ру­жён­ную под Ста­лин­гра­дом груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка. С февраля 1943 года ко­мандующий Юж­ным, с мар­та - Юго-Западным (в ок­тяб­ре пе­ре­име­но­ван в 3-й Украинский), а с мая 1944 года - 2-м Украинским фрон­том. Вой­ска под руководством Малиновского от­ли­чи­лись при ос­во­бо­ж­де­нии Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, а за­тем уча­ст­во­ва­ли в бое­вых дей­ст­ви­ях на тер­ри­то­рии Ру­мы­нии, Венг­рии, Че­хо­сло­ва­кии и Ав­ст­рии.

В ию­ле - октябре 1945 года ко­мандующий За­бай­каль­ским фрон­том, вой­ска ко­то­ро­го в хо­де советско-японской вой­ны 1945 года на­нес­ли главный удар по японской Кван­тун­ской ар­мии (смотри в статье Мань­чжур­ская опе­ра­ция 1945 года).

По­сле окон­ча­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны Малиновский - ко­мандующий вой­ска­ми За­бай­каль­ско-Амур­ско­го ВО (1945-1947 годы), глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми Даль­не­го Вос­то­ка (1947-1953 годы), ко­мандующий вой­ска­ми Даль­не­во­сточ­но­го ВО (1953-1956 годы). С мар­та 1956 года 1-й заместитель министра обо­ро­ны СССР и глав­но­ко­мандующий Су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми. С октября 1957 года министр обо­ро­ны СССР, ак­тив­ный уча­ст­ник от­стра­не­ния Н.С. Хру­щё­ва с по­ста 1-го сек­ре­та­ря ЦК КПСС.

Ур­на с пра­хом по­гре­бе­на в Крем­лёв­ской сте­не на Крас­ной пло­ща­ди.

На­гра­ж­дён орденом «Победа» (1945 год), 5 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1937 год и другие), 3 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни (1937 год и другие), 2 ор­де­на­ми Су­во­ро­ва 1-й сте­пе­ни (1943, 1944 годы), ор­де­ном Ку­ту­зо­ва 1-й сте­пе­ни (1943 год) и другими.

Сочинения:

Бди­тель­но сто­ять на стра­же ми­ра. М., 1962;

Сол­да­ты Рос­сии. М., 1988.