МАЛИНОВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Малиновский, Алексей Федорович (02[13].03.1762, Москва — 26.11[08.12].1840, там же) — историк-архивист, писатель, переводчик. Родился в семье протоиерея, законоучителя Московского университета Федора Авксентьевича Малиновского. После Московского университета, в 1778 М. поступил на службу в Межевую канцелярию Коллегии иностранных дел (КИД), затем в Московский архив КИД (МАКИД), где служил с 1779 актуариусом (архивариусом), с 1783 переводчиком.

В 1803 получил чин коллежского советника, 1805 — статского советника, 1810 — действительного статского советника, 1819 — тайного советника. Сенатор (с 1819). Будучи помощником управляющего МАКИД Н. Н. Бантыш-Каменского , вел большую работу по систематизации и описанию архивного фонда, готовил обзоры сношений России с иностранными государствами. В 1812 организовал эвакуацию части архива в Нижний Новгород. После кончины Н. Н. Бантыш-Каменского (1814) и до своей смерти занимал должность главного управляющего МАКИД (с 1832 — Московского главного архива МИД). Под руководством М. издавалось архивное собрание государственных грамот и договоров. М. участвовал в подготовке первого перевода «Слова о полку Игореве», организации первых археографических экспедиций.

Член Румянцевского кружка, Российской академии (с 1835) и ряда просветительских обществ. Член-учредитель Общества истории и древностей Российских, его председатель (1831–1835).

Автор многих исторических сочинений (об Оружейной палате, о Москве, о русском театре, по истории дипломатии, МАКИД), биографических очерков (об А. С. Матвееве, князе В. В. Голицыне, князе Д. М. Пожарском), переводов художественных произведений с немецкого и французского языков.

Лит. : Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М., 1985; Долгова С. Р. «Никто лучше Вас...» // Куранты. Вып. 2. М., 1987. А. А. Фролов.