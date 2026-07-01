МАЛИНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

МАЛИНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ - болгарский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Ро­дил­ся в Бес­са­ра­бии в ку­печеской се­мье болгарских пе­ре­се­лен­цев.

В 1891 году окон­чил юри­дический факультет Ки­ев­ско­го университета, в том же го­ду уе­хал в Бол­га­рию, ра­бо­тал судь­ёй и про­ку­ро­ром в Плов­ди­ве и Со­фии, за­тем вёл ча­ст­ную ад­во­кат­скую прак­ти­ку.

С мо­мен­та ос­но­ва­ния в 1896 году Де­мо­кра­тической пар­тии Бол­га­рии (ДПБ) ак­тив­но уча­ст­во­вал в её дея­тель­но­сти, в 1903 году по­сле смер­ти ос­но­ва­те­ля пар­тии П. Ка­раве­ло­ва из­бран пред­се­да­те­лем ДПБ. В 1901 и 1908-1934 годы де­пу­тат, в 1931-1934 годы пред­се­да­тель Народного со­б­ра­ния Бол­га­рии. Воз­глав­лял пра­ви­тель­ст­во в 1908-1911 годы, в ию­не - но­ябре 1918 года и ию­не - октябре 1931 года; в 1910-1911 годы, в 1918 и 1931 годы так­же министр иностранных дел. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в про­воз­гла­ше­нии пол­ной не­за­ви­си­мо­сти Бол­га­рии (1908 год), под­го­то­вил из­ме­не­ния, вне­сён­ные в Тыр­нов­скую кон­сти­ту­цию 1879 года, рас­ши­рив­шие внеш­не­по­ли­тические пре­ро­га­ти­вы мо­нар­ха (1911 года).

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны Малинов вы­сту­пал за со­хра­не­ние Бол­га­ри­ей ней­тра­ли­те­та, про­тив её уча­стия в вой­не на сто­ро­не Трой­ст­вен­но­го сою­за 1882 года, не скры­вал сво­их сим­па­тий к Ан­тан­те. По­сле всту­п­ле­ния Бол­га­рии в вой­ну (14 октября 1915 года), ос­та­ва­ясь в оп­по­зи­ции, пер­во­на­чаль­но под­дер­жал про­гер­ман­ский курс ца­ря Фер­ди­нан­да I Ко­бург­ско­го и ка­би­не­та В. Ра­до­сла­во­ва. В ус­ло­ви­ях за­тя­ги­ва­ния вой­ны в 1916-1917 годы под­дер­жал вхо­ж­де­ние ДПБ в ан­типра­ви­тель­ст­вен­ный Гражданский блок. Воз­гла­вив 21 июня 1918 года ка­би­нет ми­ни­ст­ров, не при­нял энер­гич­ных мер по вы­во­ду стра­ны из вой­ны и за­клю­чил пе­ре­ми­рие со стра­на­ми Ан­тан­ты в Са­ло­ни­ках лишь 29 сентября 1918 года, по­сле окон­чательного во­енного по­ра­же­ния болгарской ар­мии. Од­но­вре­мен­но с за­клю­че­ни­ем пе­ре­ми­рия с по­мо­щью германских войск по­да­вил Вла­дай­ское вос­ста­ние 1918 года.

Малинов был про­тив­ни­ком пра­ви­тель­ст­ва Бол­гар­ско­го зем­ле­дель­че­ско­го на­род­но­го сою­за (БЗНС) и ру­ко­во­дил соз­да­ни­ем в ию­ле 1922 года оп­по­зиционного Кон­сти­туционного бло­ка. В сентябре 1922 года аре­сто­ван как один из ви­нов­ни­ков «национальной ка­та­ст­ро­фы» 1918 года (по­ра­же­ние Бол­га­рии в 1-й ми­ро­вой вой­не).

По­сле государственного пе­ре­во­ро­та 9 июня 1923 года ос­во­бо­ж­дён из тюрь­мы, в ав­гу­сте то­го же го­да под дав­ле­ни­ем А. Цан­ко­ва всту­пил в «Де­мо­кра­ти­че­ский сго­вор», но в апреле 1924 года вы­шел из не­го и вос­ста­но­вил ДПБ. Ос­та­вал­ся в ле­галь­ной оп­по­зи­ции до 1931 года. Ини­ции­ро­вал соз­да­ние Народного бло­ка, по­бе­див­ше­го на вы­бо­рах в ию­не 1931 года. От­ри­ца­тель­но вос­при­нял государственный пе­ре­во­рот 19 мая 1934 года и ус­та­нов­ле­ние ца­рём Бо­ри­сом III ре­жи­ма лич­ной вла­сти. Ос­та­ва­ясь сто­рон­ни­ком кон­сти­ту­цио­на­лиз­ма и пар­ла­мен­та­риз­ма, про­дол­жал от­стаи­вать де­мо­кра­тические цен­но­сти.

Умер на три­бу­не во вре­мя пред­вы­бор­но­го со­б­ра­ния, в ко­то­ром при­ни­мал уча­стие как кан­ди­дат в де­пу­та­ты пар­ла­мен­та от ле­галь­ной оп­по­зи­ции.

Сочинения:

Под зна­ка на ост­рас­те­ни и опас­ни по­ли­ти­че­ски бор­би. Со­фия, 1991;

Стра­нич­ки от на­ша­та но­ва по­ли­ти­че­ска ис­то­рия. Со­фия. 1993.