МАЛИНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
МАЛИНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ - болгарский государственный и политический деятель.
Родился в Бессарабии в купеческой семье болгарских переселенцев.
В 1891 году окончил юридический факультет Киевского университета, в том же году уехал в Болгарию, работал судьёй и прокурором в Пловдиве и Софии, затем вёл частную адвокатскую практику.
С момента основания в 1896 году Демократической партии Болгарии (ДПБ) активно участвовал в её деятельности, в 1903 году после смерти основателя партии П. Каравелова избран председателем ДПБ. В 1901 и 1908-1934 годы депутат, в 1931-1934 годы председатель Народного собрания Болгарии. Возглавлял правительство в 1908-1911 годы, в июне - ноябре 1918 года и июне - октябре 1931 года; в 1910-1911 годы, в 1918 и 1931 годы также министр иностранных дел. Активно участвовал в провозглашении полной независимости Болгарии (1908 год), подготовил изменения, внесённые в Тырновскую конституцию 1879 года, расширившие внешнеполитические прерогативы монарха (1911 года).
С началом 1-й мировой войны Малинов выступал за сохранение Болгарией нейтралитета, против её участия в войне на стороне Тройственного союза 1882 года, не скрывал своих симпатий к Антанте. После вступления Болгарии в войну (14 октября 1915 года), оставаясь в оппозиции, первоначально поддержал прогерманский курс царя Фердинанда I Кобургского и кабинета В. Радославова. В условиях затягивания войны в 1916-1917 годы поддержал вхождение ДПБ в антиправительственный Гражданский блок. Возглавив 21 июня 1918 года кабинет министров, не принял энергичных мер по выводу страны из войны и заключил перемирие со странами Антанты в Салониках лишь 29 сентября 1918 года, после окончательного военного поражения болгарской армии. Одновременно с заключением перемирия с помощью германских войск подавил Владайское восстание 1918 года.
Малинов был противником правительства Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) и руководил созданием в июле 1922 года оппозиционного Конституционного блока. В сентябре 1922 года арестован как один из виновников «национальной катастрофы» 1918 года (поражение Болгарии в 1-й мировой войне).
После государственного переворота 9 июня 1923 года освобождён из тюрьмы, в августе того же года под давлением А. Цанкова вступил в «Демократический сговор», но в апреле 1924 года вышел из него и восстановил ДПБ. Оставался в легальной оппозиции до 1931 года. Инициировал создание Народного блока, победившего на выборах в июне 1931 года. Отрицательно воспринял государственный переворот 19 мая 1934 года и установление царём Борисом III режима личной власти. Оставаясь сторонником конституционализма и парламентаризма, продолжал отстаивать демократические ценности.
Умер на трибуне во время предвыборного собрания, в котором принимал участие как кандидат в депутаты парламента от легальной оппозиции.
Сочинения:
Под знака на острастени и опасни политически борби. София, 1991;
Странички от нашата нова политическа история. София. 1993.