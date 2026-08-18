МАЛИК-ШАХ , ДЖАЛАЛЬ АД-ДИН АБУ-ЛЬ-ФАТХ

Малик-шах ( араб.-перс. ; тюрк. Мелик-шах) , Джалаль ад-Дин Абу-ль-Фатх (08.1055(?) — 11.1092, под Багдадом) — третий султан (1072—1092) из династии Сельджукидов , сын Алп-Арслана . В бытность престолонаследником испытал большое влияние со стороны Низам аль-Мулька , который состоял при нем воспитателем и, по-видимому, сформировал его мировоззрение в русле иранских властных идеалов (разветвленная сеть ведомств- диванов под руководством высшего сановника- вазира как второго лица при государе и войско, строящееся на основе служилого землевладения). В 1072, вступив на престол после подавления мятежа своего дяди Кавурда, с помощью ополчений огузов присоединил Сев. Сирию и часть Палестины. В 1074 двинулся на Самарканд, разбил при Нахшабе (ныне Карши) войско Караханидов и взял Бухару и Самарканд. В 1079 возвел в Багдаде обсерваторию, куда собрал группу астрономов и математиков (в том числе Омара Хайяма), и поручил им усовершенствовать солнечный календарь, в результате чего появилось «летоисчисление Малики» (или «Джалалова эра»), лежащее в основе нынешней календарной традиции Ирана и Афганистана. В 1086, после успешного похода в Вост. Средиземноморье и покорения Дамаска и Иерусалима, перенес столицу из Исфахана в Багдад. В 1089 лично возглавлял поход на Мавераннахр , увенчавшийся захватом Ферганы и вторжением в Кашгар. По преданию, 10 раз объезжал подвластные страны, которые впоследствии распределил среди 12 своих родственников и вое­начальников в качестве ик­та , чем санкционировал последовавшее дробление державы Сельджуков. Покровительствовал наукам и искусству, в частности поэзии. Способствовал восстановлению округов, опустошенных в предыдущие царствования, налаживанию путей сообщения, строительству общественных сооружений (мечети, караван-сараи, благотворительные учреждения). Учредил сеть медресе (низамийа), помимо Багдада и Исфахана, в Нишапуре, Герате, Басре и др. Эпоха М.-ш. («великого», по оценке Анны Комниной ) совпало с наибольшим могуществом державы, пределы которой раздвинулись от Таримского бассейна до Средиземного моря и от Кавказа и Арала до Персидского залива; его символическая власть распространялась и на Йемен. О веротерпимости М.-ш. свидетельствует посещение им святынь шиизма и хвалебные отзывы о нем восточнохристианских хронистов. Конец царствования М.-ш. ознаменовался распрями между его сыновьями Беркяруком и Махмудом (второго поддерживала влиятельная жена М.-ш., Теркен-хатун) и усилением Исмаилитов государства , агентов которого обвиняли и в отравлении М.-ш.

Лит .: Kafesoglu I. Sultan Meliksah devrinde Buyuk Selcuklu Impara­torlugu. Istanbul, 1953; Ocak A. Selcuklular?n dini siyaseti (1040—1092). Istanbul, 2002; Sevim A. Ilginc yonleriyle Sultan Meliksah // Belleten. Vol. LXIX. 2005. S. 517—537. Т. К . Кораев.