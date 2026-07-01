МАЛИБРАН МАРИЯ

МАЛИБРАН (урож­дён­ная Гaр­сия) МАРИЯ (Ма­рия Фе­ли­си­та) - испанская пе­ви­ца (мец­цо-со­пра­но).

Дочь пев­ца и ком­по­зи­то­ра М. Гар­сии , се­ст­ра пе­ви­цы П. Ви­ар­до-Гар­сия и пе­да­го­га- во­ка­ли­ста М.П.Р. Гар­сии. С 1816 года учи­лась пе­нию в Па­ри­же под руководством от­ца.

На опер­ной сце­не де­бю­ти­ро­ва­ла в Лон­до­не в 1825 году (пар­тия Ро­зи­ны в опе­ре «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни). В том же го­ду при­ня­ла уча­стие в га­ст­ро­лях се­мьи Гар­сия в Нью-Йор­ке. В 1828 году впер­вые вы­сту­пи­ла в Па­риж­ской опе­ре (пар­тия Се­ми­ра­ми­ды в од­но­именной опе­ре Рос­си­ни) и име­ла сен­са­ци­он­ный ус­пех. С 1832 года га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в опер­ных те­ат­рах Ита­лии: де­бю­ти­ро­ва­ла в Ри­ме в пар­тии Дез­де­мо­ны («Отел­ло» Рос­си­ни), пе­ла в те­ат­рах «Сан Кар­ло» (Не­аполь), «Ла Фе­ни­че» (Ве­не­ция), «Ла Ска­ла» (Ми­лан) и других. Пе­ла на опер­ных сце­нах Лон­до­на, в том числе на английском языке. В 1836 году вы­шла замуж за французского скри­па­ча Ш. Бе­рио. В том же го­ду в Лон­до­не ис­пол­ни­ла за­глав­ную роль в опе­ре ирландского ком­по­зи­то­ра М. Бал­фа «Де­вуш­ка из Ар­туа», ко­то­рую он на­пи­сал для Малибран. Скон­ча­лась в ре­зуль­та­те не­счаст­но­го слу­чая.

Од­на из са­мых бле­стя­щих пе­виц XIX века. Об­ла­да­ла го­ло­сом ис­клю­чи­тель­ной си­лы и очень ши­ро­ко­го диа­па­зо­на (от «соль» ма­лой ок­та­вы до «ми» 3-й ок­та­вы), вир­ту­оз­ной во­каль­ной тех­ни­кой, да­ро­ва­нием дра­ма­тической ак­три­сы. Про­сла­ви­лась в опе­рах Дж. Рос­си­ни (сре­ди пар­тий - Зо­лу­ш­ка в од­но­именной опе­ре), В. Бел­ли­ни (сре­ди пар­тий - Нор­ма, Со­мнам­була в од­но­именных опе­рах, Ро­мео в опе­ре «Ка­пу­ле­ти и Мон­тек­ки»), Г. До­ни­цет­ти (Ма­рия Стю­арт в од­но­именной опе­ре; Малибран - пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца, 1835 год, Ми­лан) и других итальянских ком­по­зи­то­ров; сре­ди луч­ших пар­тий так­же Ле­о­но­ра в опе­ре «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на . Ав­тор нок­тюр­нов, ро­ман­сов.

Ей по­свя­ще­на опе­ра американского ком­по­зи­то­ра Р.Р. Бен­нет­та «Ма­рия Ма­либ­ран» (1935 год, Нью-Йорк).