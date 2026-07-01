МАЛИБРАН МАРИЯ
МАЛИБРАН (урождённая Гaрсия) МАРИЯ (Мария Фелисита) - испанская певица (меццо-сопрано).
Дочь певца и композитора М. Гарсии, сестра певицы П. Виардо-Гарсия и педагога- вокалиста М.П.Р. Гарсии. С 1816 года училась пению в Париже под руководством отца.
На оперной сцене дебютировала в Лондоне в 1825 году (партия Розины в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини). В том же году приняла участие в гастролях семьи Гарсия в Нью-Йорке. В 1828 году впервые выступила в Парижской опере (партия Семирамиды в одноименной опере Россини) и имела сенсационный успех. С 1832 года гастролировала в оперных театрах Италии: дебютировала в Риме в партии Дездемоны («Отелло» Россини), пела в театрах «Сан Карло» (Неаполь), «Ла Фениче» (Венеция), «Ла Скала» (Милан) и других. Пела на оперных сценах Лондона, в том числе на английском языке. В 1836 году вышла замуж за французского скрипача Ш. Берио. В том же году в Лондоне исполнила заглавную роль в опере ирландского композитора М. Балфа «Девушка из Артуа», которую он написал для Малибран. Скончалась в результате несчастного случая.
Одна из самых блестящих певиц XIX века. Обладала голосом исключительной силы и очень широкого диапазона (от «соль» малой октавы до «ми» 3-й октавы), виртуозной вокальной техникой, дарованием драматической актрисы. Прославилась в операх Дж. Россини (среди партий - Золушка в одноименной опере), В. Беллини (среди партий - Норма, Сомнамбула в одноименных операх, Ромео в опере «Капулети и Монтекки»), Г. Доницетти (Мария Стюарт в одноименной опере; Малибран - первая исполнительница, 1835 год, Милан) и других итальянских композиторов; среди лучших партий также Леонора в опере «Фиделио» Л. ван Бетховена. Автор ноктюрнов, романсов.
Ей посвящена опера американского композитора Р.Р. Беннетта «Мария Малибран» (1935 год, Нью-Йорк).