МАЛИ, Республика Мали

МАЛИ, Рес­пуб­ли­ка Ма­ли - го­су­дар­ст­во в Западной Аф­ри­ке.

Об­щие све­де­ния

Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Мав­ри­та­ни­ей, на се­ве­ро-вос­то­ке с Ал­жи­ром, на вос­то­ке и юго-вос­то­ке с Ни­ге­ром, на юго-вос­то­ке с Бур­ки­на-Фа­со, на юго-за­па­де с Кот-д’Ивуаром, Гви­не­ей и Се­не­га­лом; вы­хо­да к мо­рю не име­ет. Площадь 1240,2 тысяч км2. Население 13,8 миллионов человек (2010 год). Сто­ли­ца - Ба­ма­ко. Официальный язык - фран­цуз­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - франк КФА. Административно-территориальное де­ле­ние: 8 об­лас­тей и округ Ба­ма­ко (таблица).

Мали - член ООН (1960 год), АС (1963 год; до 2002 года ОАЕ), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ОИК (1969 год), ВТО (1995 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Мали - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та на ре­фе­рен­ду­ме 12 января 1992 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва го­су­дар­ст­ва - пре­зи­дент, из­би­рае­мый все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты дол­жен быть ма­лий­цем по ро­ж­де­нию и об­ла­дать всей пол­но­той по­ли­тических и гражданских прав. Пре­зи­дент яв­ля­ет­ся Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим, на­зна­ча­ет выс­ших гражданских и во­енных чи­нов­ни­ков, под­пи­сы­ва­ет ука­зы и дек­ре­ты пра­ви­тель­ст­ва.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Национальное со­б­ра­ние). Со­сто­ит из 147 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 5 лет.

Выс­ший ор­ган ис­пол­нительной вла­сти - пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром, на­зна­ча­ет­ся пре­зи­ден­том. Наи­бо­лее важ­ные ре­ше­ния пра­ви­тель­ст­ва при­ни­ма­ют­ся в Со­ве­те ми­ни­ст­ров.

В Мали су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. По­ли­тические пар­тии объ­е­ди­ня­ют­ся в два бло­ка (2011 год): Аль­янс за де­мо­кра­тию и про­гресс (вклю­ча­ет Аль­янс за де­мо­кра­тию в Ма­ли, Национальный кон­гресс де­мо­кра­тические ини­циа­ти­вы и другое) и Фронт за де­мо­кра­тию и рес­пуб­ли­ку (Объ­е­ди­не­ние за Ма­ли, Пар­тия национального воз­ро­ж­де­ния).

При­ро­да

Рель­еф.

Прак­ти­че­ски вся тер­ри­то­рия стра­ны за­ня­та не­вы­со­ки­ми рав­ни­на­ми (200-300 м). На се­ве­ре стра­ны ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ка­ме­ни­стые, пес­ча­но-ка­ме­ни­стые или га­леч­ни­ко­вые пус­ты­ни Западная и Центральная Са­ха­ры (Эрг-эль-Ах­мар, Ха­ма­да-Са­фия, Эль-Ма­хия и другие). На се­ве­ро-вос­то­ке - от­ро­ги бло­ко­во­го пла­то Ад­рар-Ифо­рас (высота до 1102 м), окайм­лён­ные с юга куэ­сто­вы­ми рав­ни­на­ми. В центральной час­ти стра­ны ак­ку­му­ля­тив­но-де­ну­да­ци­он­ные пла­сто­вые рав­ни­ны на сла­бо­дис­ло­ци­ро­ван­ных пла­стах. В сред­нем те­че­нии реки Ни­гер (рай­он внутренней дель­ты) об­ра­зо­ва­лась об­шир­ная озёр­но-ал­лю­ви­аль­ная рав­ни­на, ог­ра­ни­чен­ная на вос­то­ке ус­ту­пом бло­ко­вых эпи­плат­фор­мен­ных воз­вы­шен­но­стей: на­го­рье Бан­диа­га­ра и го­ры Хом­бо­ри (высота до 1155 м, выс­шая точ­ка стра­ны). К се­ве­ру от сред­не­го те­че­ния Ни­ге­ра про­сти­ра­ют­ся пес­ча­ные пус­ты­ни с пе­ре­ве­ян­ны­ми пес­ка­ми (Эрг- Шеш, Аза­вад). На юго-за­па­де на тер­ри­то­рию Мали за­хо­дит низ­мен­ность вер­хо­вий реки Се­не­гал и её при­то­ков. На край­нем юге рас­по­ло­же­ны де­ну­да­ци­он­ные пла­то и плос­ко­го­рья Бам­бук и Ман­динг (высота до 795 м).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Тер­ри­то­рия Мали рас­по­ло­же­на главным образом в пре­де­лах ран­не­до­кем­брий­ско­го За­пад­но-Аф­ри­кан­ско­го кра­то­на Аф­ри­кан­ской плат­фор­мы. Фун­да­мент кра­то­на вы­сту­па­ет на по­верх­ность на се­ве­ро-вос­то­ке в пре­де­лах Ахаг­гар­ско­го мас­си­ва и на юге и юго-вос­то­ке в рам­ках Лео­но-Ли­бе­рий­ско­го мас­си­ва. По­ро­ды Ахаг­гар­ско­го мас­си­ва пред­став­ле­ны ар­хей­ски­ми кри­стал­лическими слан­ца­ми, гней­са­ми, квар­ци­та­ми, ам­фи­бо­ли­та­ми, про­рван­ны­ми ще­лоч­ны­ми гра­ни­та­ми. Ле­о­но-Ли­бе­рий­ский мас­сив об­ра­зо­ван ар­хей­ски­ми гра­ни­тог­ней­са­ми и гра­ни­та­ми, сре­ди ко­то­рых на­блю­да­ют­ся ниж­не­про­те­ро­зой­ские ме­та­мор­фи­зо­ван­ные вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ные об­ра­зо­ва­ния, за­легаю­щие в гра­бе­но­об­раз­ных струк­ту­рах; ме­та­мор­фические ком­плек­сы про­рва­ны ба­то­ли­та­ми и што­ка­ми гра­ни­тов и гра­но­дио­ри­тов. На юго-вос­то­ке Мали вы­де­ля­ет­ся ар­хей­ско-про­те­ро­зой­ская склад­ча­тая сис­те­ма Гур­ма. Че­рез запад часть стра­ны про­тя­ги­ва­ет­ся Мав­ри­тан­ская склад­ча­тая сис­те­ма, сло­жен­ная верх­не­про­те­ро­зой­ски­ми вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ны­ми ком­плек­са­ми. До­кем­брий­ские по­ро­ды ос­но­ва­ния плат­фор­мы пе­ре­кры­ты оса­доч­ным чех­лом си­нек­ли­зы Тау­ден­ни, вклю­чаю­щим пес­ча­но-слан­це­вые тол­щи верх­не­го ри­фея, тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния вен­да, пес­ча­ни­ки и гли­ни­стые слан­цы верх­не­го ор­до­ви­ка - си­лу­ра, пес­ча­ни­ки, ко­рал­ло­вые из­вест­ня­ки и гли­ни­стые слан­цы де­во­на, гли­ны, мер­ге­ли, крас­но­цвет­ные по­ро­ды кар­бо­на, ме­зо­зой­ские и кай­но­зой­ские кон­ти­нен­таль­ные осад­ки; в южной час­ти си­нек­ли­зы раз­ви­ты трап­пы. На западном и восточном кры­ле плат­фор­мен­ной впа­ди­ны от­ло­же­ния чех­ла смя­ты в склад­ки.

Важ­ней­шее по­лез­ное ис­ко­пае­мое Мали - зо­ло­тые ру­ды, ме­сто­ро­ж­де­ния ко­то­рых рас­по­ло­же­ны главным образом на юго-за­па­де (Мо­ри­ла - круп­ней­шее по за­па­сам, Ко­дие­ран, Сиа­ма) и за­па­де (Са­дио­ла, Лу­ло, Яте­ла). Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния руд же­ле­за (в вер­ховь­ях рек Ба­финг и Ба­кой и к за­па­ду от Ба­ма­ко), мар­ган­ца (Ан­сон­го на вос­то­ке), ме­ди, свин­ца, цин­ка и се­реб­ра (Те­са­лит на се­ве­ро-вос­то­ке), бок­си­тов (в рай­оне Ка­еса, Ба­ма­ко), ка­мен­ной со­ли (в рай­оне Тау­ден­ни на се­ве­ре), фос­фо­ри­тов (на вос­то­ке), мра­мо­ров и из­вест­ня­ков (на за­па­де), ал­ма­зов (близ города Ке­ние­ба), кам­не­са­мо­цвет­но­го сы­рья (аме­тист, кварц, гра­нат, эпи­дот), а так­же гип­са, као­ли­на, таль­ка, лиг­ни­тов. Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния и про­яв­ле­ния руд ти­та­на, хро­ма, ни­ке­ля, оло­ва, вольф­ра­ма, нио­бия, цир­ко­ния, то­рия, ура­на, пал­ла­дия.

Кли­мат.

Тер­ри­то­рия стра­ны ле­жит пре­имущественно в пре­де­лах тро­пического кли­ма­тического поя­са и час­тич­но в су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ном. Тро­пический пус­тын­ный кли­мат гос­под­ству­ет на всём се­ве­ре Мали; на са­хар­скую зо­ну при­хо­дит­ся бо­лее 50% тер­ри­то­рии. Средние температуры ян­ва­ря 19-21 °C, ию­ля - 32-35 °C (Те­са­лит); ха­рак­тер­ны зна­чительные су­точ­ные ам­пли­ту­ды тем­пе­ра­тур. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков со­став­ля­ет ме­нее 200 мм; в не­ко­то­рые го­ды осад­ки во­об­ще от­сут­ст­ву­ют. В центральной и южной час­тях пре­об­ла­да­ет су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный кли­мат. На се­ве­ре это­го рай­она, в са­хель­ской зо­не (25% тер­ри­то­рии), средние температуры ян­ва­ря 22 °C, ию­ля - 35 °C (Гао, Том­бук­ту); бо­лее по­лу­го­да (с ап­ре­ля по ок­тябрь) средние температуры воз­ду­ха вы­ше 30 °C. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков не пре­вы­ша­ет 250-400 мм; до­ж­ди вы­па­да­ют с мая по ок­тябрь, про­дол­жи­тель­ность влаж­но­го се­зо­на 2,5-4 ме­ся­ца. Очень ве­ли­ка мно­го­лет­няя из­мен­чи­вость осад­ков и по­вто­ряе­мость за­сух. На юге стра­ны, в су­дан­ской зо­не (17% тер­ри­то­рии), кли­мат бо­лее мяг­кий; средние температуры ян­ва­ря 24 °C, ию­ля - 32 °C (Ба­ма­ко); ко­ли­че­ст­во осад­ков по­вы­ша­ет­ся до 600-1200 мм в год; влаж­ный пе­ри­од про­дол­жа­ет­ся свы­ше по­лу­го­да (с ап­ре­ля по ок­тябрь). В этой зо­не так­же ве­ли­ка ве­ро­ят­ность за­сух (из трёх лет два го­да за­суш­ли­вые). Наи­бо­лее силь­ные за­су­хи слу­ча­ют­ся один раз в 30 лет. В зим­ние ме­ся­цы из Са­ха­ры ду­ет су­хой и жар­кий ве­тер хар­ма­тан. На край­нем юге стра­ны ко­ли­че­ст­во осад­ков со­став­ля­ет 1200-1500 мм в год; про­дол­жи­тель­ность влаж­но­го се­зо­на 7-8 месяцев.

Внут­рен­ние во­ды.

47% тер­ри­то­рии стра­ны от­но­сит­ся к бас­сей­ну Ни­ге­ра, 11% - Се­не­га­ла, 1% - Воль­ты и 41% - к бас­сей­ну внутреннего сто­ка. Главные вод­ные ар­те­рии - ре­ки Се­не­гал и Ни­гер (1700 км - на тер­ри­то­рии Мали) и их при­то­ки. При слия­нии Ба­ни и Ни­ге­ра об­ра­зу­ет­ся об­шир­ная внутренняя дель­та дли­ной 425 км и ши­ри­ной 87 км (пло­щадь во влаж­ный се­зон дос­ти­га­ет 20 тысяч км2, в су­хой - около 4 тысяч км2) с мно­же­ст­вом не­боль­ших озёр (Фа­ги­бин, Те­ле, Ни­ан­гай и другие) и про­то­ков. На вос­то­ке и се­ве­ро-вос­то­ке ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ва­ди: Ти­лем­си, Аза­вак и другие.

В це­лом тер­ри­то­рия Мали бед­на внутренними во­да­ми. Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 100 км3, во­до­обес­пе­чен­ность 8320 м3/человек в год. Еже­год­ный во­до­за­бор около 6,6 км3, из них 97% ис­поль­зу­ет­ся в сельском хозяйстве, 2% - в жи­лищ­но-ком­му­наль­ном во­до­снаб­же­нии, 1% - в промышленности. Для зна­чительной час­ти тер­ри­то­рии един­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком во­до­снаб­же­ния слу­жат под­зем­ные во­ды. Круп­ней­шие во­до­хра­ни­ли­ща: Се­лин­ге, Со­ту­ба, Мар­ка­ла (Ни­гер), Ма­нан­та­ли (Ба­финг).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

Прак­ти­че­ски вся тер­ри­то­рия стра­ны, за ис­клю­че­ни­ем край­не­го се­ве­ра, - зо­на ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния древ­них ла­те­рит­ных кор вы­вет­ри­ва­ния. В арид­ных час­тях стра­ны они под­верг­лись силь­ной де­ну­да­ции и прак­ти­че­ски ли­ше­ны поч­вен­но­го по­кро­ва (35% тер­ри­то­рии стра­ны). На се­ве­ре стра­ны в зо­не пус­тынь пре­об­ла­да­ют при­ми­тив­ные щеб­ни­стые и пес­ча­ные пус­тын­ные поч­вы. В су­дан­ской и час­ти са­хель­ской зо­ны рас­про­стра­не­ны крас­но-бу­рые и крас­ные поч­вы са­ванн, на край­нем юге - крас­но-жёл­тые фер­рал­лит­ные поч­вы (около 2 тысяч км2). На древ­ней озёр­но-ал­лю­ви­аль­ной рав­ни­не, при­ле­гаю­щей к внутренней дель­те Ни­ге­ра, раз­ви­ты гид­ро­морф­ные поч­вы и вер­ти­со­ли, они, как и крас­ные поч­вы вы­со­котрав­ных са­ванн, наи­бо­лее бла­го­при­ят­ны для зем­ле­де­лия.

Фло­ра Мали на­счи­ты­ва­ет свыше 1700 ви­дов выс­ших рас­те­ний. Наи­боль­шее раз­но­об­ра­зие ха­рак­тер­но для влаж­ных вы­со­ко­трав­ных са­ванн и пе­ре­мен­но-влаж­ных ред­ко­ле­сий в южной час­ти стра­ны. Бо­лее 1/2 тер­ри­то­рии на се­ве­ре стра­ны за­ни­ма­ют кус­тар­ни­ко­вые и зла­ко­во-кус­тар­ни­ко­вые пус­ты­ни Са­ха­ры. Юж­нее про­тя­ги­ва­ет­ся опус­ты­нен­ная (са­хель­ская) са­ван­на: зла­ко­вые со­об­ще­ст­ва (ари­сти­да, ди­кое про­со) в со­че­та­нии с лис­то­пад­ны­ми кус­тар­ни­ка­ми (ака­ции, ба­ла­ни­тес, ком­ми­фо­ра); ха­рак­тер­ны так­же паль­ма дум и бао­ба­бы. В су­дан­ской са­ван­не в центральной час­ти стра­ны пре­об­ла­да­ют лис­то­пад­ные ви­ды де­ревь­ев (ком­бре­тум, тер­ми­на­лия, кайя се­не­галь­ская), в тра­вя­ни­стом по­кро­ве - сло­но­вая тра­ва (ги­пар­ре­ния); к югу в бо­лее влаж­ных рай­онах по­яв­ля­ет­ся изо­бер­ли­ния.

Во внутренней дель­те Ни­ге­ра гос­под­ству­ют об­шир­ные вод­но-бо­лот­ные уго­дья. В южной час­ти пре­об­ла­да­ют лу­га, вдоль во­до­то­ков - за­рос­ли ми­мо­зы и ивы, га­ле­рей­ные ле­са; на се­ве­ре ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны пес­ча­ные дю­ны, вто­рич­ная, в основном ку­стар­ни­ко­вая, рас­ти­тель­ность и на­саж­де­ния паль­мы дум. Дель­та Ни­ге­ра яв­ля­ет­ся важ­ным рай­оном гнез­до­ва­ния ме­ст­ных и пе­ре­лёт­ных птиц (все­го на тер­ри­то­рии стра­ны гнез­дит­ся свыше 190 ви­дов), в том числе сквор­цов, кор­мо­ран­тов, иби­сов, чёр­но­го жу­рав­ля (ко­то­рые на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния). В во­дах ре­ки свыше 100 ви­дов рыб, оби­та­ет так­же ниль­ский кро­ко­дил. Жи­вот­ный мир дель­ты силь­но обед­нён из-за охо­ты и ин­тен­сив­но­го ан­тро­по­ген­но­го воз­дей­ст­вия. Встре­ча­ют­ся ци­вет­та, ка­ра­кал, сер­вал, гие­на, пес­ча­ная ли­си­ца, аф­ри­кан­ский ди­кий кот. Прак­ти­че­ски пол­но­стью ис­треб­ле­ны гип­по­по­там, во­дя­ные коз­лы; в не­боль­шом ко­ли­че­ст­ве со­хра­ни­лись ан­ти­ло­пы (га­зе­ли дор­кас и да­ма), бо­ро­да­воч­ни­ки, в до­ли­не р. Диа­ка по­яв­ля­ют­ся сло­ны, за­хо­дя­щие из со­сед­ней Бур­ки­на- Фа­со. В це­лом фау­на Мали ти­пич­на для са­ванн и кус­тар­ни­ко­вых пус­тынь. От­ме­че­но бо­лее 135 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (13 на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния). Из ко­пыт­ных ха­рак­тер­ны круп­ные ан­ти­ло­пы ад­дакс и орикс, га­зе­ли, жи­раф, рас­про­стра­не­ны бо­ро­да­воч­ник, буй­вол; из хищ­ни­ков встре­ча­ют­ся аф­ри­кан­ский лев, ле­о­пард, ша­кал, ге­пард, по­ло­са­тая гие­на; чис­лен­ность сло­нов не­ук­лон­но па­да­ет. Реп­ти­лии (свыше 100 ви­дов) осо­бен­но ха­рак­тер­ны для северных, пус­тын­ных и по­лу­пус­тын­ных рай­онов стра­ны. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны на­се­ко­мые - тер­ми­ты, ди­кие пчё­лы; мос­ки­ты, мош­ка си­му­ли­ум (оби­та­ет в кус­тар­ни­ках вдоль рек) и му­ха це­це (в юж. ле­си­стых мес­тах) при­но­сят боль­шой вред здо­ро­вью че­ло­ве­ка и до­маш­них жи­вот­ных.

Из-за не­дос­та­точ­но­сти ат­мо­сфер­но­го ув­лаж­не­ния тер­ри­то­рия Мали очень уяз­ви­ма с точ­ки зре­ния за­сух и гло­баль­ной из­мен­чи­во­сти кли­ма­та. В зо­не влаж­ных са­ванн раз­ви­ты про­цес­сы обез­ле­се­ния (бо­лее 1% в год); в за­суш­ли­вых рай­онах стра­ны из-за пе­ре­вы­па­са и рас­паш­ки зе­мель ак­тив­но идут про­цес­сы опус­ты­ни­ва­ния. На­ру­ше­ние тра­диционных сис­тем при­ро­до­поль­зо­ва­ния в со­че­та­нии с не­бла­го­при­ят­ны­ми кли­ма­тическими ус­ло­вия­ми спо­соб­ст­ву­ют зна­чительной де­гра­да­ции при­род­ной сре­ды. Не­ле­галь­ная охо­та и уси­ле­ние сельскохозяйственной ак­тив­но­сти - главные при­чи­ны зна­чительного со­кра­ще­ния чис­ла ди­ких жи­вот­ных, ра­нее ти­пич­ных для са­ван­но­вой зо­ны (жи­раф, лев, ге­пард и так далее).

Ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, в том числе национальный парк Букль-дю-Бау­ле (круп­ней­ший в Мали) и 3 вод­но-бо­лот­ных уго­дья, за­ни­ма­ют 3,7% площадь стра­ны. На­го­рье Бан­диа­га­ра (зем­ля до­го­нов) вклю­че­но в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия (1989 год).

Дополнительная литература:

Рад­чен­ко Г.Ф. Стра­ны Са­хе­ля. М., 1983;

Hughes R. H., Hughes J.S. A directory of African wetlands. Gland; Camb., 1992.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Мали (54,5%; 2009 год, оцен­ка) со­став­ля­ют на­ро­ды, го­во­ря­щие на ман­де язы­ках, жи­ву­щие на юго-за­па­де стра­ны; из них ман­ден со­став­ля­ют 40,9% (в том числе бам­ба­ра - 29,1%, ма­лин­ке - 8%, ха­сон­ка - 1,4%, дью­ла - 0,6%); со­нин­ке на­счи­ты­ва­ют 8,1%, бо­зо - 4,5%. На юго-за­па­де про­жи­ва­ют так­же на­ро­ды гур (11,9%, в том числе се­ну­фо - 10%, мо­си - 0,2%, западные бва­му - 1,5%). На­ро­ды, го­во­ря­щие на ат­лан­ти­че­ских язы­ках, со­став­ля­ют 10,2%, в том числе фуль­бе - 8,4% (на юго-за­па­де и в сред­нем те­че­нии реки Ни­гер), ту­ку­лёр - 1,4%, во­лоф - 0,4%. На юго-вос­то­ке жи­вут до­го­ны (5,2%); на се­ве­ро-вос­то­ке и в цен­тре - cонгай (7,2%); на се­ве­ре - ара­бы- мав­ры (5,4%) и бер­бе­ры-туа­ре­ги (5,1%). Про­жи­ва­ют так­же на­ро­ды хау­са, фран­цу­зы и другие.

Чис­лен­ность на­се­ле­ния Мали за 1950-2009 годы вы­рос­ла в 3,8 раза (3,4 миллионов человек в 1950 году; 4,1 миллионов человек в 1960 году; 6,4 миллионов человек в 1976 году; 7,6 миллионов человек в 1987 году; 10,0 миллионов человек в 1998 году). Струк­ту­ра вос­про­из­вод­ст­ва на­се­ле­ния Мали ти­пич­на для наи­ме­нее раз­ви­тых стран. Ес­те­ст­вен­ный при­рост со­ста­вил в 2010 году около 2,6% (в 1990-х годах еже­год­но в среднем около 3,1%). Ха­рак­тер­ны вы­со­кие ро­ж­дае­мость (42,3 на 1000 жителей в 2009 году) и смерт­ность (15,4 на 1000 жителей). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 5,4 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну (2009 год); мла­ден­че­ская смерт­ность свыше 113 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (од­на из са­мых вы­со­ких в ми­ре, 4-е ме­сто, 2010 год). На­се­ле­ние Мали очень мо­ло­дое: средний воз­раст 16,2 го­да. В воз­раст­ной струк­ту­ре до­ля де­тей (до 15 лет) 47,6%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) 49,5%, лю­дей 65 лет и стар­ше 2,9%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни низ­кая: 52,2 го­да (муж­чи­ны - 50,6, жен­щи­ны - 53,8 го­да). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 98 муж­чин. Саль­до внеш­них ми­гра­ций от­ри­ца­тель­ное (-5,38 на 1000 жителей, 2010 год). Основная часть ми­гран­тов на­прав­ля­ет­ся во Фран­цию и со­сед­ние стра­ны Западной Аф­ри­ки. Около 2 миллионов ма­лий­цев по­сто­ян­но про­жи­ва­ют в Кот-д’Ивуаре и Фран­ции.

Средняя плот­ность на­се­ле­ния 11,1 человек/км2 (2010 год; од­на из са­мых низ­ких сре­ди стран Западной Аф­ри­ки). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны южные рай­оны стра­ны - до­ли­ны реки Ни­гер и её при­то­ков (до 60 человек/км2), наи­ме­нее - пус­тын­ные северные рай­оны (1-2,5 человек/км2). Городское население 32,7% (2009 год; 22% в 1990 году; 16,8% в 1976 году; 4,7% в 1962 году), в том числе бо­лее 1/3 го­ро­жан скон­цен­три­ро­ва­но в сто­ли­це стра­ны Ба­ма­ко (1793,7 тысяч человек, 2010 год). Другие зна­чительные го­ро­да (тысяч человек): Си­ка­со (199,5), Ка­ес (138,0), Се­гу (105), Моп­ти (104,3).

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 5,4 миллионов человек (2007 год); в эко­но­ми­ке за­ня­то 3,43 миллионов человек (2009 год). В струк­ту­ре за­ня­то­сти (2005 год) на до­лю сельского хозяйства при­хо­дит­ся около 80%, сфе­ры ус­луг около 15%, промышленности около 5%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы вы­со­кий (около 30%, 2004 год); за чер­той бед­но­сти про­жи­ва­ет бо­лее 36% населения (2005 год).

Ре­ли­гия

Около 90% на­се­ле­ния Мали - му­суль­ма­не (главным образом сун­ни­ты); около 5% - хри­стиа­не, в том числе около 3% - ка­то­ли­ки, около 2% - пред­ста­ви­те­ли про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций; около 5% - при­вер­жен­цы тра­диционных куль­тов (2008 год, оцен­ка).

Дей­ст­ву­ют 1 ми­тро­по­лия (в Ба­ма­ко) и 5 дио­це­зов Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские ор­га­ни­за­ции: Еван­ге­лическая про­тес­тант­ская цер­ковь в Ма­ли и Хри­сти­ан­ская еван­ге­лическая цер­ковь Ма­ли.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ма­ли с древ­ней­ших вре­мён до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. Тер­ри­то­рия современного Мали бы­ла за­се­ле­на с па­лео­ли­та . Ос­тан­ки че­ло­ве­ка V-го тысячелетия до нашей эры об­на­ру­же­ны в Асе­ла­ре, в 400 км от Том­бук­ту. Основным за­ня­тия­ми пра­ма­лий­цев бы­ли охо­та, ры­бо­лов­ст­во и ско­то­вод­ст­во. Пер­вые зем­ле­дельческие по­се­ле­ния в бас­сей­не Среднего Ни­ге­ра да­ти­ру­ют­ся началом III-го тысячелетия до нашей эры.

С III века нашей эры тер­ри­то­рия Мали вхо­ди­ла в со­став государственного об­ра­зо­ва­ния (им­пе­рии) Га­на, с XIII века - Ма­ли, с XV века - Сон­гай. В конца XIV века в из­лу­чи­не реки Ни­гер сло­жи­лось государство фуль­бе Ма­си­на, во 2-й половине XVII века сфор­ми­ро­ва­лись государства бам­ба­ра - Се­гу (на пра­во­бе­ре­жье Ни­ге­ра) и Ка­ар­та (в ме­ж­ду­ре­чье Бау­ле и Се­не­га­ла). В середине XIX века эти государства бы­ли за­воё­ва­ны ту­ку­лё­ра­ми во гла­ве с Хадж Ома­ром.

Во 2-й половине XIX века на­ча­лась ко­ло­ни­аль­ная экс­пан­сия Фран­ции во внутренние рай­оны Западного Су­да­на. В конце 1880-х годов фран­цу­зы раз­гро­ми­ли ар­мию пра­ви­те­ля ту­ку­лё­ров Ах­ма­ду, за­тем вой­ско има­ма Уа­су­лу (государство в вер­ховь­ях Ни­ге­ра) Са­мо­ри. В 1891 году за­хва­чен­ные Фран­ци­ей рай­оны по­лу­чи­ли ста­тус ко­ло­нии под названием Фран­цуз­ский Су­дан. В 1895 году Французский Су­дан был вклю­чён в со­став Фран­цуз­ской За­пад­ной Аф­ри­ки (ФЗА). Ко­ло­ния на­хо­ди­лась под управ­ле­ни­ем французского гу­бер­на­то­ра. Мел­кие административные еди­ни­цы (кан­то­ны и де­рев­ни) воз­глав­ля­ли де­ре­вен­ские и кан­то­наль­ные во­ж­ди, на­зна­чае­мые ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей из пред­ста­ви­те­лей ме­ст­но­го на­се­ле­ния (пря­мое управ­ле­ние). В рай­онах Са­ха­ры ко­ло­ни­за­то­ры опи­ра­лись на ро­допле­мен­ную знать, дей­ст­вия ко­то­рой на­хо­ди­лись под их кон­тро­лем (кос­вен­ное управ­ле­ние).

Боль­шин­ст­во жи­те­лей Мали - кре­сть­я­не и об­щин­ни­ки - за­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем; они час­то от­прав­ля­лись на за­ра­бот­ки в бо­лее раз­ви­тые при­бреж­ные французские ко­ло­нии (Се­не­гал, Гви­нею, Бе­рег Сло­но­вой Кос­ти). В 1932 году для про­изводства хлоп­ка и ри­са соз­да­но французское план­та­ци­он­ное хо­зяй­ст­во «Office du Niger». Осо­бую груп­пу ма­лий­ско­го на­се­ле­ния со­став­ля­ли ко­чев­ни­ки-ско­то­во­ды, а так­же про­жи­вав­шие на их зем­лях за­ви­си­мые кре­сть­я­не. Од­ной из мно­го­численных со­ци­аль­ных групп бы­ли тра­диционные тор­гов­цы.

Ме­ст­ное на­се­ле­ние на­силь­ст­вен­но мо­би­ли­зо­вы­ва­лось во французскую ар­мию. Мо­би­ли­за­ции и не­по­мер­ные на­ло­ги вы­зы­ва­ли не­до­воль­ст­во аф­ри­кан­цев (воо­руженные вос­ста­ния бам­ба­ра в округе Бе­ле­ду­гу, бо­бо и со­нин­ке на вос­то­ке стра­ны в 1915-1916 годы, и другие). К 1918 году во французской ар­мии в Аф­ри­ке, Ев­ро­пе и Азии на­счи­ты­ва­лось 95 ба­таль­о­нов так называемых се­не­галь­ских стрел­ков (в основном су­дан­цев и воль­тий­цев). В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны на сто­ро­не Фран­ции сра­жа­лись 63 тысячи се­не­галь­ских стрел­ков.

В 1945 году ко­ло­ния по­лу­чи­ла ста­тус за­мор­ской тер­ри­то­рии Фран­ции, был за­пре­щён при­ну­дительный труд, ко­рен­но­му на­се­ле­нию пре­дос­тав­ле­но пра­во соз­да­вать по­ли­тические и об­щественные ор­га­ни­за­ции, по­сы­лать де­пу­та­тов в вы­бор­ные ор­га­ны Фран­ции и об­ра­зо­ван­но­го в 1946 году Французского Сою­за.

Во 2-й половине 1940-х годов поя­ви­лись пер­вые по­ли­тические пар­тии аф­ри­кан­цев, наи­боль­шим влия­ни­ем сре­ди ме­ст­но­го на­се­ле­ния поль­зо­ва­лась пар­тия Су­дан­ский Со­юз (СС), ос­но­ван­ная в 1946 году как сек­ция Аф­ри­кан­ско­го де­мо­кра­ти­че­ско­го объ­е­ди­не­ния (на­зы­ва­ет­ся так­же Де­мо­кра­тическое объ­е­ди­не­ние Аф­ри­ки, ДОА), про­воз­гла­шав­ше­го сво­ей це­лью по­ли­тическое, эко­но­мическое и со­ци­аль­ное ос­во­бо­ж­де­ние африканских на­ро­дов. К 1959 году СС-ДОА взя­ла под кон­троль все об­щественные и по­ли­тические ор­га­ни­за­ции стра­ны, фак­ти­че­ски ста­ла един­ст­вен­ной по­ли­тической пар­ти­ей.

В 1957 году Французский Су­дан по­лу­чил час­тич­ную ав­то­но­мию, в сентябре 1958 года - ста­тус ав­то­ном­ной Су­дан­ской рес­пуб­ли­ки в со­ста­ве Французского со­об­ще­ст­ва. В 1959 году ав­то­ном­ные рес­пуб­ли­ки Су­дан и Се­не­гал объ­е­ди­ни­лись в Фе­де­ра­цию Ма­ли, не­за­ви­си­мость ко­то­рой бы­ла про­воз­гла­ше­на 20 июня 1960 года.

Ма­ли по­сле об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. В августе 1960 года Фе­де­ра­ция Ма­ли рас­па­лась, 22 сентября 1960 года чрез­вы­чай­ный съезд СС-ДОА про­воз­гла­сил об­ра­зо­ва­ние не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Ма­ли. Бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция стра­ны, гла­вой государства и пра­ви­тель­ст­ва стал М. Кей­та. В сентябре 1961 года с тер­ри­то­рии Мали бы­ли эва­куи­ро­ва­ны французские во­енные ба­зы. Пра­ви­тель­ст­во Мали взя­ло курс на раз­ви­тие пла­но­вой эко­но­ми­ки; был соз­дан государственный сек­тор во всех от­рас­лях хо­зяй­ст­ва, про­во­ди­лось коо­пе­ри­ро­ва­ние кре­сть­ян­ст­ва, для ус­та­нов­ле­ния государственного кон­тро­ля над ва­лют­но-фи­нан­со­вой сис­те­мой и су­же­ния сфе­ры дея­тель­но­сти иностранных мо­но­по­лий вве­де­на национальная ва­лю­та (ма­лий­ский франк), соз­да­на государственно им­порт­но-экс­порт­ная ком­па­ния SOMIEX.

При­ну­дительная коо­пе­ра­ция и по­ли­ти­ка за­мо­ра­жи­ва­ния и сни­же­ния за­ку­поч­ных цен на сельскохозяйственную про­дук­цию в ус­ло­ви­ях зна­чительного рос­та цен на промышленные то­ва­ры при­ве­ли к со­кра­ще­нию про­изводства экс­порт­ных куль­тур и воз­ник­но­ве­нию к середине 1960-х годов зер­но­вой про­бле­мы. Од­но­вре­мен­но обо­ст­ри­лись раз­но­гла­сия в ру­ко­во­дстве стра­ны. Груп­па так называемых уме­рен­ных на­стаи­ва­ла на час­тич­ном из­ме­не­нии при­ня­то­го кур­са: ли­к­ви­да­ции убы­точ­ных пред­при­ятий гос­сек­то­ра, от­ка­зе от государственной мо­но­по­лии во внеш­ней тор­гов­ле, при­вле­че­нии иностранного ка­пи­та­ла, ук­ре­п­ле­нии свя­зей с западными стра­на­ми. В 1967 году «уме­рен­ные» до­би­лись под­пи­са­ния фран­ко-ма­лий­ских фи­нан­со­вых со­гла­ше­ний, ог­ра­ни­чив­ших су­ве­ре­ни­тет Мали в ва­лют­но-фи­нан­со­вой сфе­ре. В том же го­ду бы­ла про­из­ве­де­на де­валь­ва­ция ма­лий­ско­го фран­ка на 50%, зна­чи­тель­но вы­рос­ли це­ны. Пре­зи­дент М. Кей­та рас­пус­тил по­лит­бю­ро пар­тии СС-ДОА и пар­ла­мент стра­ны. Выс­шим ор­га­ном вла­сти в Мали с августа 1967 года стал Национальный комитет за­щи­ты ре­во­лю­ции (НКЗР).

В хо­де во­енного пе­ре­во­ро­та 19 ноября 1968 года к вла­сти при­шёл лейтенант М. Трао­ре. М. Кей­та и другие чле­ны НКЗР, по­лит­бю­ро СС-ДОА и ру­ко­во­ди­те­ли проф­сою­зов бы­ли аре­сто­ва­ны, дей­ст­вие кон­сти­ту­ции при­ос­та­нов­ле­но, по­ли­тические и об­щественные ор­га­ни­за­ции за­пре­ще­ны. Управ­ле­ние стра­ной пе­ре­шло к сфор­ми­ро­ван­но­му Трао­ре Во­енному комитету национального ос­во­бо­ж­де­ния (ВКНО).

В ию­не 1974 года при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой пре­ду­смат­ри­вал­ся пе­ре­ход­ный к гражданскому прав­ле­нию пе­ри­од про­дол­жи­тель­но­стью 5 лет. Кон­сти­ту­ция за­ко­но­да­тель­но за­кре­пи­ла од­но­пар­тий­ную по­ли­тическую сис­те­му. В 1975 году бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны все по­ли­тические за­клю­чён­ные (кро­ме бывшего пре­зи­ден­та). Под руководством ВКНО соз­да­на но­вая пар­тия - Де­мо­кра­тический со­юз ма­лий­ско­го на­ро­да (ДСМН). В мар­те 1979 года со­сто­ял­ся Уч­ре­дительный съезд ДСМН, её ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём стал М. Трао­ре.

В ию­не 1979 года М. Трао­ре из­бран пре­зи­ден­том стра­ны. Его пра­ви­тель­ст­во при под­держ­ке МВФ и МБРР взя­ло курс на ли­бе­ра­ли­за­цию эко­но­ми­ки, от­ме­ни­ло государственную мо­но­по­лию на за­куп­ку и экс­порт сельскохозяйственной про­дук­ции, ли­к­ви­ди­ро­ва­ло или при­ва­ти­зи­ро­ва­ло 2/3 убы­точ­ных пред­при­ятий и ком­па­ний гос­сек­то­ра. В 1984 году Мали воз­вра­ти­лась в Западно-африканский ва­лют­ный со­юз (УЭМОА). Был про­ве­дён об­мен ма­лий­ских фран­ков на аф­ри­кан­ские (по кур­су 2:1), имев­шие хо­ж­де­ние во всех стра­нах ЦЭМОА. Эти ме­ры, од­на­ко, не при­ве­ли к су­ще­ст­вен­ным из­ме­не­ни­ям в эко­но­ми­ке Мали. Иностранный ка­пи­тал про­явил ин­те­рес лишь к ми­неральным ре­сур­сам стра­ны.

На ру­бе­же 1980-1990-х годов в Мали рез­ко обо­ст­ри­лась внут­ри­по­ли­тическая об­ста­нов­ка. Ини­циа­то­ра­ми пе­ре­строй­ки по­ли­тической сис­те­мы вы­сту­пи­ли проф­сою­зы, со­хра­нив­шие ав­то­но­мию по от­но­ше­нию к ДСМН, а так­же сфор­ми­ро­ван­ные в октябре 1990 года оп­по­зиционные пар­тии Аль­янс за де­мо­кра­тию в Ма­ли (АДЕМА) и Национальный кон­гресс де­мо­кра­тической ини­циа­ти­вы (НКДИ).

Од­но­вре­мен­но на се­ве­ре Мали в 1990 году на­ча­лись вы­сту­п­ле­ния ко­чев­ни­ков туа­ре­гов, тре­бо­вав­ших пре­дос­тав­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти Аза­ва­ду (тер­ри­то­рия об­лас­тей Гао, Ки­даль и Том­бук­ту). Вос­ста­ние под­дер­жа­ло арабское на­се­ле­ние, африканские эт­нические груп­пы северных рай­онов, фак­ти­че­ски от­стра­нён­ные от уча­стия в по­ли­тической жиз­ни стра­ны. 6 января 1991 года в городе Та­ман­рас­сет (Ал­жир) ме­ж­ду пов­стан­ца­ми и пра­ви­тель­ст­вом Мали бы­ло под­пи­са­но мир­ное со­гла­ше­ние, со­глас­но ко­то­ро­му ко­чев­ни­ки по­лу­чи­ли пра­во слу­жить в ар­мии и других си­ло­вых струк­ту­рах, за­ни­мать административные долж­но­сти; пре­ду­смат­ри­ва­лось вы­де­ле­ние боль­шой до­ли государственного бюд­же­та на раз­ви­тие северных тер­ри­то­рий.

В мар­те 1991 года по­сле раз­го­на мас­со­вых де­мон­ст­ра­ций проф­сою­зы Мали при­зва­ли к все­об­щей бес­сроч­ной за­бас­тов­ке. 22 марта 1991 года в стра­не бы­ло вве­де­но чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, 26 марта 1991 года пре­зи­дент М. Трао­ре аре­сто­ван груп­пой офи­це­ров под руководством под­пол­ков­ни­ка А.Т. Ту­ре. 29 марта 1991 года соз­дан Пе­ре­ход­ный комитет спа­се­ния на­ро­да (ПКСН), в ко­то­рый во­шли пред­ста­ви­те­ли ар­мии и сил безо­пас­но­сти, проф­сою­зов, пар­тий АДЕМА и НКДИ, де­мо­кра­тических дви­же­ний и ас­со­циа­ций, а так­же двух ор­га­ни­за­ций туа­ре­гов.

В конце ию­ля - августе 1991 года бы­ла про­ве­де­на Национальная кон­фе­рен­ция с уча­сти­ем всех де­мо­кра­тических сил. В январе 1992 года на ре­фе­рен­ду­ме одоб­рен про­ект но­вой кон­сти­ту­ции стра­ны. Вес­ной 1992 года про­шли пар­ла­мент­ские и пре­зи­дент­ские вы­бо­ры. Пар­ти­ей пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва ста­ла АДЕМА, пре­зи­ден­том - её ли­дер А.У. Ко­на­ре (пе­ре­из­бран в 1997 году).

В апреле 1992 года в городе Ба­ма­ко пра­ви­тель­ст­во Мали и Объ­е­ди­не­ние дви­же­ний и фрон­тов Аза­ва­да (соз­да­но в конце 1991 года) под­пи­са­ли Национальный пакт, со­глас­но ко­то­ро­му северные тер­ри­то­рии по­лу­ча­ли осо­бый ста­тус в рам­ках уни­тар­но­го государства Мали. Над­зор за ис­пол­не­ни­ем дан­но­го со­гла­ше­ния был воз­ло­жен на ко­мис­са­ра по северным тер­ри­то­ри­ям. Об­ста­нов­ка на се­ве­ре Мали ос­та­ва­лась на­пря­жён­ной до 1996 года.

Во 2-й половине 1990-х годов в сельском хозяйстве Мали на­блю­дал­ся не­ко­то­рый подъ­ём, че­му спо­соб­ст­во­ва­ли про­ве­дён­ная в 1994 году 50%-ная де­валь­ва­ция африканского фран­ка и по­вы­ше­ние за­ку­поч­ных цен. Мали вы­шла на 2-е ме­сто в Аф­ри­ке (по­сле Егип­та) по про­изводству хлоп­ка (свыше 500 тысяч т в 1997 году), дос­тиг­ла про­до­воль­ст­вен­но­го са­мо­обес­пе­че­ния, на­ча­ла экс­пор­ти­ро­вать из­лиш­ки зер­на в со­сед­ние стра­ны.

На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2002 года по­бе­ду одер­жал А.Т. Ту­ре (в 2007 году пе­ре­из­бран). При­ори­тет­ны­ми на­прав­ле­ния­ми по­ли­ти­ки Ту­ре яв­ля­ют­ся соз­да­ние современного аг­ро­про­мышленного про­изводства, борь­ба с кор­руп­ци­ей, про­тек­цио­низ­мом, по­вы­ше­ние по­ку­па­тель­ской спо­соб­но­сти на­се­ле­ния, рас­ши­ре­ние се­ти школ и боль­ниц.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду СССР и Мали ус­та­нов­ле­ны в 1960 году. При со­дей­ствии СССР на ос­но­ве гос­кре­ди­тов в Мали бы­ли по­строе­ны зо­ло­то­до­бы­ваю­щее пред­при­ятие «Kalana», це­мент­ный за­вод в городе Диа­му, про­ве­де­на раз­вед­ка по­лез­ных ис­ко­пае­мых, ос­вое­ны около 9 тысяч га земли под ри­со­вые уго­дья. С 1991 года объ­ём дву­сто­рон­них свя­зей ме­ж­ду РФ и Мали за­мет­но со­кра­тил­ся. Ма­лий­ское ру­ко­во­дство про­яв­ля­ет за­ин­те­ре­со­ван­ность в раз­ви­тии раз­но­сто­рон­них от­но­ше­ний с Рос­си­ей, пре­ж­де все­го в об­лас­ти гео­ло­го­раз­вед­ки, зо­ло­то­до­бы­чи, до­рож­но­го строи­тель­ст­ва, транс­порт­ных пе­ре­во­зок, сельскохозяйственного про­изводства. В октябре 1992, августе 2000 и мае 2009 годов РФ по­се­ща­ли с официальными ви­зи­та­ми ми­ни­ст­ры иностранных дел Мали. В хо­де этих ви­зи­тов был под­пи­сан ряд дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний.

Дополнительная литература:

Monteil Ch. Les Empires du Mali: étude d’ histoire et de sociologie soudanaises. P., 1968;

Рад­чен­ко Г.Ф. Рес­пуб­ли­ка Ма­ли. М., 1969;

Куб­бель Л.Е. Сон­гай­ская дер­жа­ва. М., 1974; он же. «Стра­на зо­ло­та» - ве­ка, куль­ту­ры, го­су­дар­ст­ва. 2-е изд. М., 1990;

Онуч­ко В.Г. Ма­лий­ские этю­ды. М., 1986;

Ви­ту­хи­на Г.О. Ма­ли. 2-е изд. М., 1987;

Но­ви­ков С.С., Ур­су Д.П. Ис­то­рия Ма­ли в но­вое и но­вей­шее вре­мя. М., 1994.

Хо­зяй­ст­во

Мали - аг­рар­ная стра­на, од­на из наи­ме­нее раз­ви­тых в ми­ре. Объ­ём ВВП 16,74 миллиардов долларов (2010 год; по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти), в рас­чё­те на ду­шу населения 1200 долларов. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,309 (2010 год; 160-е ме­сто сре­ди 169 стран ми­ра).

В начале XXI века Мали от­ли­ча­ет­ся от­но­си­тель­ной по­ли­тической и эко­но­мической ста­биль­но­стью, бы­ст­ры­ми тем­па­ми рос­та ВВП (5,2% в 2010 году). Эко­но­мическое раз­ви­тие ог­ра­ни­чи­ва­ют от­ста­лая струк­ту­ра хо­зяй­ст­ва, низ­кая про­дук­тив­ность и по­лу­на­ту­раль­ный ха­рак­тер зна­чительной час­ти сельскохозяйственного сек­то­ра, не­до­ста­точ­ное раз­ви­тие про­из­водственной и транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры, низ­кая ква­ли­фи­ка­ция ра­бо­чей си­лы. Государственная эко­но­мическая по­ли­ти­ка на­прав­ле­на на соз­да­ние современного аг­ро­про­мыш­лен­но­го про­изводства с при­вле­че­ни­ем ква­ли­фи­цированных спе­циа­ли­стов и ис­поль­зованием вы­со­ко­про­из­во­ди­тель­ной тех­ни­ки, а так­же на по­вы­ше­ние пло­до­ро­дия зе­мель. Важ­ное зна­че­ние име­ет внеш­няя эко­но­мическая по­мощь, по­сту­паю­щая от ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций, США, стран ЕС и арабских го­су­дарств. В струк­ту­ре ВВП на до­лю сельского хозяйства при­хо­дит­ся 40,2%, сфе­ры ус­луг - 39,5%, промышленности и строи­тель­ст­ва - 20,3% (2009 год).

Про­мыш­лен­ность.

Пред­став­ле­на главным образом пред­при­ятия­ми по пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственного сы­рья и до­бы­чей ми­неральных ре­сур­сов. С 1980-1990-х годов по­сле зна­чительного при­то­ка иностранных ин­ве­сти­ций в зо­ло­то­до­бы­ваю­щую промышленность на­блю­да­ет­ся рост экс­пор­та ми­нерального сы­рья; до­ля гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности со­став­ля­ет около 7% ВВП. Наи­боль­шее зна­че­ние име­ет до­бы­ча зо­ло­та (55,8 т в 2007 году; 49,0 т в 2009 году; 3-е ме­сто в Аф­ри­ке по­сле ЮАР и Га­ны, 12-е - в ми­ре). Экс­порт зо­ло­та обес­пе­чи­ва­ет около 87% экс­порт­ных по­сту­п­ле­ний стра­ны (2009 год). Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния Сиа­ма (близ города Си­ка­со), Са­дио­ла (близ города Ка­ес), Мо­ри­ла (близ города Бу­гу­ни), Лу­ло (близ города Ке­ние­ба), Ко­дие­ран (близ города Ка­ла­на) и других. От­расль кон­тро­ли­ру­ет­ся государственным ка­пи­та­лом («Soci ́et ́e Nationale de Recher­che et d’Exploitation des Ressources Mi­ni ̀eres»), а так­же ком­па­ния­ми ЮАР, Ка­на­ды, Ав­ст­ра­лии, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Ве­дёт­ся так­же до­бы­ча ал­ма­зов (близ города Ке­ние­ба), фос­фо­ри­тов (в до­ли­не Ти­лем­си; про­изводство обо­га­щён­ных и раз­мель­чён­ных фос­фа­тов в городе Бу­рем - 18 тысяч т в 2000 году), из­вест­ня­ка (близ Диа­му) и мра­мо­ра (близ Ба­фу­ла­бе); кус­тар­ная до­бы­ча ка­мен­ной со­ли (в Тау­ден­ни).

В струк­ту­ре энер­го­по­треб­ле­ния пре­об­ла­да­ет дре­вес­ное то­п­ли­во и дре­вес­ный уголь (около 90%; неф­те­про­дук­ты - 8%; гид­ро­энер­гия - около 1%). Про­изводство элек­тро­энер­гии 515 миллионов кВт·ч (2007 год). Ос­но­ва элек­тро­энер­ге­ти­ки - 4 ГЭС, обес­пе­чи­ваю­щие бо­лее 1/2 про­изводства: «Ma­nan­tali» на реке Ба­финг (вер­хо­вья реки Се­не­гал; 2000 год; 200 МВт; со­вме­ст­ный про­ект с Се­не­га­лом и Мав­ри­та­ни­ей), «Sélin­gué» в вер­ховь­ях реки Ни­гер (1982 год; 44 МВт), «So­tu­ba» на Ни­ге­ре близ Ба­ма­ко (5,4 МВт) и «Félou» на реке Се­не­гал близ города Ка­ес (0,5 МВт). Дей­ст­ву­ет ряд ТЭС (главным образом не­боль­ших ди­зель­ных): в Ба­ма­ко, Мар­ка­ле, Кае­се, Моп­ти, Си­ка­со, Ку­тиа­ле, Гао, Том­бук­ту, Се­ва­ре, Фа­на, Бу­гу­ни и других (при­над­ле­жат ма­лий­ско-французской «Energie du Mali»).

Об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность обес­пе­чи­ва­ет 5,6% ВВП (2009 год). До 2/3 пред­при­ятий на­хо­дят­ся в рай­оне Ба­ма­ко. Около 1/3 ра­бо­та­ют на им­порт­ном сы­рье. Круп­ней­шие про­изводства по­строе­ны в 1960-1980-х годах с по­мо­щью СССР и КНР, а так­же при уча­стии французского, германского, африканского и другого ка­пи­та­ла. Важ­ней­шие от­рас­ли: пер­вич­ная пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции, пи­ще­вая и тек­стиль­ная промышленность. Сре­ди пред­при­ятий по пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственного сы­рья: круп­ная хла­до­бой­ня в Ба­ма­ко; му­ко­моль­ное про­изводство в Ти­ен­фа­ле и не­боль­шие мощ­но­сти по очи­ст­ке ри­са; ряд хлоп­ко­очистительных за­водов [ос­нов­ные - в Ку­тиа­ле, Си­ка­со и Бу­гу­ни; все при­над­ле­жат «Compagnie Malienne Pour le Dévelop­pement des Tex­tiles» (CMDT)]. Пи­ще­вая промышленность пред­став­ле­на: про­изводством хлоп­ко­во­го и ара­хи­со­во­го мас­ла (Ку­ли­ко­ро, Ки­та, Ку­тиа­ла - CMDT; Буа­ке); са­хар­ны­ми за­во­да­ми (Ду­га­бу, Си­ри­ба­ла); мо­лоч­ны­ми пред­при­ятия­ми (Се­гу, Си­ка­со, Ку­тиа­ла, Моп­ти, Ка­ес); за­во­дом кон­сер­вов (Ба­ги­не­да; мар­ме­лад, кон­фи­тюр, фрук­то­вые со­ки); чай­ной фаб­ри­кой (Фа­рако). В Ба­ма­ко - та­бач­ная фаб­ри­ка [«So­ciété Nationale des Tabac et Al­lu­mette du Ma­li» («Sonatam»)]. Тек­стиль­ной промышленностью пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся около 1% ма­лий­ско­го хлоп­ка-во­лок­на. Тек­стиль­ные ком­би­на­ты в Се­гу («Com­pagnie Ma­lienne des Textiles SA») и Ба­ма­ко («In­dustrie Textile du Mali»); за­вод меш­ко­та­ры в городе Сан, про­изводство упа­ко­воч­ной тка­ни в Ба­ма­ко (CMDT).

Хи­мическая промышленность скон­цен­три­ро­ва­на в Ба­ма­ко. Так­же в сто­ли­це име­ют­ся пред­при­ятия элек­тро­тех­нической и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности; за­вод пе­ре­дель­ной ме­тал­лур­гии; про­изводство спи­чек («So­na­tam»). За пре­де­ла­ми Ба­ма­ко - ре­монт­но-ме­ха­нические мас­тер­ские в Мар­ка­ле и Нде­бу­гу. Промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов пред­став­ле­на це­мент­ны­ми за­во­да­ми в Диа­му и Ба­ма­ко, ке­ра­мическим про­изводством в Жи­ко­ро­ни и кир­пич­ным за­во­дом в Ма­ни­ам­бу­гу. Зна­чительная часть то­ва­ров ши­ро­ко­го по­треб­ле­ния про­из­во­дит­ся мел­ки­ми и кус­тар­ны­ми пред­при­ятия­ми.

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

При­год­но для об­ра­бот­ки около 9% тер­ри­то­рии Мали, об­ра­ба­ты­ва­ет­ся около 4%. Ос­но­ва зем­ле­поль­зо­ва­ния - об­щин­ная соб­ст­вен­ность. Про­ис­хо­дит по­сте­пен­ный рас­пад сельскохозяйственных об­щин, вы­де­ле­ние се­мей­ных мел­ко­то­вар­ных и фер­мер­ских хо­зяйств; за­ме­на мо­тыж­но­го зем­ле­де­лия плуж­ным. Пе­ре­до­вая аг­ро­тех­ни­ка и спо­со­бы ве­де­ния сельского хозяйства вне­дря­ют­ся в специальных зо­нах осу­ще­ст­в­ле­ния государственных про­грамм ком­плекс­но­го аг­рар­но­го раз­ви­тия от­рас­лей и тер­ри­то­рий («Ма­ли-Юг», «Верх­няя до­ли­на Ни­ге­ра», «Рис Моп­ти» и другие) и ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся в хо­зяй­ст­ве «Of­fice du Ni­ger» (во внутренней дель­те Ни­ге­ра; соз­да­но в 1932 году; 60 тысяч га оро­шае­мых зе­мель; 1/2 про­изводства ри­са, в том числе 3/4 то­вар­но­го; 100% сбо­ра са­хар­но­го тро­ст­ни­ка - около 350 тысяч т в год).

Главная экс­порт­ная куль­ту­ра - хлоп­чат­ник (прак­ти­че­ски вся про­дук­ция вы­во­зит­ся; обес­пе­чи­ва­ет 12,5% экс­порт­ных по­сту­п­ле­ний, 2009 год), под ко­то­рым за­ня­то около 20% об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель (главным образом на юге стра­ны). Сбор хлоп­чат­ни­ка 236 тысяч т (2009 год; 600 тысяч т в 2005 году). Важ­ное экс­порт­ное зна­че­ние име­ет ара­хис (около 5% по­сев­ных пло­ща­дей, главным образом на за­па­де стра­ны; сбор 325 тысяч т, 2008 год). Главные про­до­вольственные куль­ту­ры (сбор, тысяч т, 2009 год): про­со 1220, рис 1530, сор­го 1039, ку­ку­ру­за 839. Про­со и сор­го рас­про­стра­не­ны по­все­мест­но, рис вы­ра­щи­ва­ют на юге стра­ны, а так­же в до­ли­нах реки Ни­гер и его при­то­ков, ку­ку­ру­зу - в южных рай­онах. Вы­ра­щи­ва­ют так­же (сбор, тысяч т, 2007 год): ар­бу­зы 305, ба­тат 283, ово­щи 259, оре­хи мас­ля­но­го де­ре­ва (ка­ри­те) 182, то­ма­ты 174, ба­на­ны 137, кар­то­фель 114, ма­ни­ок 96.

Жи­вот­но­вод­ст­во обес­пе­чи­ва­ет около 10% ВВП и около 7% по­ступ­ле­ний от экс­пор­та. Мали за­ни­ма­ет 1-е ме­сто по об­ще­му по­го­ло­вью ско­та и по­треб­ле­нию мя­са на ду­шу на­се­ле­ния сре­ди стран Западной Аф­ри­ки. По­го­ло­вье (тысяч, 2007 год): коз 9667, овец 8870, круп­но­го ро­га­то­го ско­та 7843, ос­лов 1617, верб­лю­дов 960. Раз­ви­то ко­че­вое, по­лу­ко­че­вое (на се­ве­ре стра­ны) и от­гон­но-па­ст­бищ­ное (в са­хель­ской зо­не) жи­вот­но­вод­ст­во. Рас­про­стра­ня­ет­ся раз­ве­де­ние тяг­ло­во­го ско­та в тра­диционных зем­ле­дельческих рай­онах; мо­лоч­ное жи­вот­но­вод­ст­во - в при­го­род­ных зо­нах.

Ры­бо­лов­ст­во обес­пе­чи­ва­ет 1,5% ВВП. Основной улов (около 100 тысяч т, 2000-е годы) при­хо­дит­ся на внутреннюю дель­ту реки Ни­гер и озёр­ную зо­ну (близ среднего те­че­ния Ни­гера у города Том­бук­ту). Главный порт и центр тор­гов­ли ры­бой - Моп­ти; другие цен­тры ры­бо­лов­ст­ва - Ди­ре, Дио­ро, Диа­фа­ра­бе, Се­гу, Гао.

Ле­са за­ни­ма­ют ме­нее 1% тер­ри­то­рии стра­ны. За­го­тов­ки дре­ве­си­ны (около 5 миллионов м3 в год, начале XXI века) ве­дут­ся главным образом для про­изводства дре­вес­но­го уг­ля. По­треб­но­сти в де­ло­вой дре­ве­си­не обес­пе­чи­ва­ют­ся за счёт им­пор­та из Кот-д’Ивуара.

Сфе­ра ус­луг.

Пред­став­ле­на оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­лей, административными и фи­нан­со­вы­ми ус­лу­га­ми, ту­риз­мом. В сфе­ре фи­нан­со­вых ус­луг до­ми­ни­ру­ют государственные и сме­шан­ные ча­ст­но-го­су­дар­ст­вен­ные пред­при­ятия (Banque de Développement du Mali SA, Banque Malienne de Crédits et Dé- pôts, Banque Internationale pour le Mali SA, Banque Nationale de Développement Agricole, Banque Commerciale du Sahel SA); круп­ней­ший ча­ст­ный банк - от­де­ле­ние Bank of Africa в Мали. Круп­ней­шая те­ле­ком­му­ни­кационная ком­па­ния - «Société des Télécommunications du Mali». Мали по­се­ща­ют около 100 тысяч ту­ри­стов еже­год­но.

Транс­порт.

Основные ви­ды транс­пор­та - ав­то­мо­биль­ный, железнодорожный, внутренний вод­ный. Об­щая про­тя­жён­ность же­лез­ных до­рог 593 км [2008 год, ма­лий­ский уча­сток железной дороги Да­кар (Се­не­гал) - Ку­ли­ко­ро], еже­год­но по ним пе­ре­во­зит­ся около 800 тысяч пас­са­жи­ров и 500-550 тысяч т гру­зов (начало XXI века). Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 18,7 тысяч км (2004 год), из них с твёр­дым по­кры­ти­ем 3,4 тысяч км. Наи­боль­шая плот­ность ав­то­до­рож­ной се­ти - в рай­оне Ба­ма­ко. Че­рез Мали про­хо­дят Транс­са­хар­ская и Транс­са­хель­ская ма­ги­ст­ра­ли. Реч­ные пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют­ся по реке Ни­гер (Ба­ма­ко - Кан­кан, Гви­нея; Ку­ли­ко­ро - Ан­сон­го), а так­же по реке Се­не­гал (Ка­ес - Сен-Луи, Се­не­гал). Главный порт - Ку­ли­ко­ро, сре­ди других - Моп­ти, Мар­ка­ла, Се­гу, Гао. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты - Ба­ма­ко и Гао.

Внеш­няя тор­гов­ля.

Мали име­ет от­ри­ца­тель­ное саль­до внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са. Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 536 миллионов долларов, им­пор­та - 773 миллионов долларов (2008 год). Основные ста­тьи экс­пор­та: зо­ло­то, хлоп­чат­ник, жи­вой скот, ара­хис. Главные им­пор­тё­ры то­ва­ров из Мали (2009 год): КНР 14,6%, Таи­ланд 8,3%, Па­ки­стан 6,7%, Ма­рок­ко 6,5%, Бур­ки­на-Фа­со 4,7%, Фран­ция 4,6%. Важ­ней­шие ста­тьи им­пор­та: неф­те­про­дук­ты, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, стро­ительные ма­те­риа­лы, про­до­воль­ст­вие. Основные по­став­щи­ки то­ва­ров (2009 год): Се­не­гал 12,2%, Фран­ция 11,6%, Кот-д’Ивуар 10,0%, КНР 5,9%.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) Мали на­счи­ты­ва­ют около 7,4 тысячи человек (2009 год) и со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), в ко­то­рые вхо­дят под­раз­де­ле­ния ВВС и ВМС. Кро­ме то­го, име­ют­ся вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния - во­енная жан­дар­ме­рия (1,8 тысяч человек), рес­пуб­ли­кан­ская гвар­дия (2 тысячи человек), национальная по­ли­ция (1 тысяча человек) и ми­ли­ция (3 тысячи человек). Во­енный го­до­вой бюд­жет 157 миллионов долларов (2007 год, оцен­ка).

Глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства - пре­зи­дент. Опе­ра­тив­ное ру­ко­во­дство воз­ло­же­но на начальника шта­ба ВС.

СВ (свыше 7,3 тысяч человек) ор­га­ни­за­ци­он­но све­де­ны в отдельные ба­таль­о­ны (4 пехотный, 1 «ком­ман­дос», 1 па­ра­шют­но-де­сант­ный и 1 инженерный), 2 артилерийских ди­ви­зио­на, 2 зе­нит­ные артиллерийские и 1 зе­нит­ную ра­кет­ную ба­та­реи. Кро­ме то­го, в со­став СВ вхо­дят ис­тре­бители, вер­то­лёт­ная и учеб­ная авиационная эс­кад­ри­льи, а так­же полк во­енно-транс­порт­ной ави­а­ции (все­го 400 человек). На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся около 50 тан­ков (в том числе 18 лёг­ких), 20 БРМ, около 50 БТР и по­доб­ных им бро­не­ма­шин, около 20 ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии, 2 РСЗО, свыше 30 ми­но­мё­тов, 12 ПЗРК, 12 зе­нит­ных артиллерийских ус­та­но­вок; 11 бое­вых, 5 транс­порт­ных и 13 учеб­но-тре­ни­ро­воч­ных са­мо­лё­тов и 4 вер­то­лё­та; 3 реч­ных пат­руль­ных ка­те­ра. Воо­ру­же­ние и во­енная тех­ни­ка иностранного про­из­вод­ст­ва.

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ча­с­тич­но по при­зы­ву (срок служ­бы 24 мес) и по кон­трак­ту. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы со­став­ля­ют 2,4 миллионов человек, в том числе год­ных к во­енной служ­бе 1,4 миллионов человек.

С 1995 года Фран­ция осу­ще­ст­в­ля­ет про­грам­му «Уси­ле­ние воз­мож­но­стей африканских стран по под­дер­жа­нию ми­ра», к реа­ли­за­ции ко­то­рой на­ря­ду с другими государства­ми под­клю­чи­лась Мали, но пе­рио­дические обо­ст­ре­ния внут­ри­по­ли­тической борь­бы и меж­кон­фес­сио­наль­ных про­ти­во­ре­чий от­ри­ца­тель­но влия­ют на строи­тель­ст­во ВС.

Здра­во­охра­не­ние

В Мали на 100 тысяч жителей при­хо­дит­ся 8 вра­чей, 49 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла, 4 аку­шер­ки, 3 фар­ма­цев­та, около 10 сто­ма­то­ло­гов (2004 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 6% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 50,6%, ча­ст­ный сек­тор - 49,4%) (2005 год). Пра­во­вое ре­гули­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция (1992 год), Ко­декс о за­щи­те ре­бён­ка (2002 год), за­кон о про­фи­лак­ти­ке и ле­че­нии СПИДа (2006 год). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния вклю­ча­ет государственный и ча­ст­ный сек­то­ры. Боль­шин­ст­во ви­дов медицинской по­мо­щи ока­зы­ва­ют в государственном сек­то­ре (в том числе 3 боль­ни­цы). Ча­ст­ная медицинская прак­ти­ка раз­ви­та сла­бо. Дос­туп­ность медицинской по­мо­щи, вклю­чая ле­кар­ст­вен­ное обес­пе­че­ние, низ­кая. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции - бак­те­ри­аль­ная и амёб­ная ди­зен­те­рия, ге­па­тит А, тиф, ма­ля­рия, шис­то­со­мо­зы, риш­та, он­хо­цер­коз, ме­нин­гит (2009 год). Основные при­чи­ны смер­ти: ту­бер­ку­лёз, бо­лез­ни лёг­ких, ди­зен­те­рия, ма­ля­рия, СПИД, не­дос­та­точ­ность пи­та­ния, сер­деч­но-со­су­ди­стые бо­лез­ни (2006 год). Зо­ны от­ды­ха: Моп­ти, Се­гу, Том­бук­ту и другие.

Спорт

В начале 1960-х годов соз­да­но Министерство мо­ло­дё­жи и спор­та, в 1966 году на­чал ра­бо­тать спор­тив­ный центр (по­стро­ен с по­мо­щью СССР) с аре­ной на 25 тысяч мест, бас­сей­ном, различными пло­щад­ка­ми для иг­ро­вых ви­дов спор­та.

Нац. олим­пий­ский комитет ос­но­ван в 1962 году, при­знан МОК в 1963 году. Спорт­сме­ны Мали при­ни­ма­ли уча­стие в 11 Олим­пиа­дах (в 1964-1972; 1980-2008 годы), при­зо­вых мест не за­воё­ва­но. Один из са­мых по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та - фут­бол. Фут­боль­ная фе­де­ра­ция ос­но­ва­на в 1960 году, с 1962 года - в ФИФА. Сбор­ная ко­ман­да Мали по фут­бо­лу в 1972 году вы­хо­ди­ла в фи­нал Куб­ка Аф­ри­ки, в 2002 и 2004 годы - в по­лу­фи­нал. В фи­нал Ли­ги чем­пио­нов Аф­ри­ки вы­хо­ди­ли силь­ней­шие фут­боль­ные клу­бы Мали - «Стад Маль­ен» (1964 год) и «Ре­ал Ба­ма­ко» (1966 год). Фут­бо­ли­сты сбор­ной Мали иг­ра­ют в луч­ших ев­ропейских клу­бах (на 1 января 2011 года): М. Ди­ар­ра («Ре­ал», Мад­рид), Ф. Ка­ну­те («Се­ви­лья»), С. Кей­та («Бар­се­ло­на»), М. Сис­со­ко («Ювен­тус», Ту­рин) и другие. За российские клу­бы «Ло­ко­мо­тив» Мо­ск­ва (2006-2009 годы) и «Ку­бань» (2009 год) вы­сту­пал Д. Трао­ре.

Муж­ская сбор­ная Мали по шах­ма­там с 1984 года (Са­ло­ни­ки) уча­ст­ву­ет во Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах. Сре­ди других ви­дов спор­та в Мали поль­зу­ют­ся по­пу­ляр­но­стью бокс, дзю­до, лёг­кая и тя­жёлая ат­ле­ти­ка, во­лей­бол, бас­кет­бол и другие.

Дополнительная литература:

Все о спор­те. Спра­воч­ник. М., 1976. Вып. 3.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ют Министерство ба­зо­во­го об­ра­зо­ва­ния, гра­мот­но­сти и национальных язы­ков и Министерство сред­не­го и выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния и на­учных ис­сле­до­ва­ний. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет: до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние (раз­ви­то сла­бо), обя­за­тель­ное бес­плат­ное 9-лет­нее об­ра­зо­ва­ние де­тей в воз­рас­те 7-16 лет (6-лет­нее на­чаль­ное, 3-лет­нее не­пол­ное сред­нее), 3-лет­нее пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние (ли­цей), выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Дей­ст­ву­ют так­же 2-, 3- и 4-лет­ние профессионально-тех­нические сред­ние учеб­ные за­ве­де­ния. До­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем ох­ва­че­но лишь 4% де­тей, на­чаль­ным обу­че­ни­ем - 72%, сред­ним - 29% (2008 год). Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 26,2% (2006 год, дан­ные Института ста­ти­сти­ки ЮНЕСКО). Университет Ма­ли (1993 год), главные на­учные уч­ре­ж­де­ния, биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Ба­ма­ко. Круп­ные биб­лио­те­ки дей­ст­ву­ют так­же в городе Том­бук­ту - цен­тре ис­лам­ско­го про­све­ще­ния, в том числе библиотека Института Ах­ме­да Ба­бы (1970 год) и библиотека мед­ре­се Сан­ко­ре (их об­щий фонд свыше 20 тысяч ма­ну­ск­рип­тов).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­да­ют­ся на французском языке (все - в городе Ба­ма­ко): пра­ви­тельственный вест­ник «Journal officiel de la République du Mali», еже­днев­ные га­зе­ты «L’Essor» (с 1949 года; ти­раж 3,5 тысяч экземпляров), «Les ́Echos» (с 1989 года), «Le Républicain» (с 1992 года), «L’Aurore» (c 1990 года; 3 тысяч экземпляров); на язы­ке бам­ба­ра - еже­ме­сяч­ная газета «Kiba­ru» (с 1972 года; 5 тысяч экземпляров) и другие. Ра­дио с 1957 года, те­ле­ви­де­ние с 1983 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют «L’Of­fice de radiodiffusion T ́el ́evision du Ma­li» (ORTM; ос­но­ва­на в 1957 году, современное название с 1992 года), «Radio Bamakan», «Radio Benkan» и другие. Национальное ин­фор­мационное агент­ство - Agence ma­lienne de presse et de pub­licité (AMAP; ос­но­ва­но в 1977 году).

Ли­те­ра­ту­ра

Пись­мен­ной литературе Мали пред­ше­ст­во­ва­ла тра­ди­ция уст­но­го твор­че­ст­ва на­род­но­стей бам­ба­ра, ма­лин­ке, се­ну­фо, фуль­бе. В XI-XIX веках на тер­ри­то­рии Мали раз­ви­валась литература на арабском языке, пред­став­лен­ная ис­то­рическими хро­ни­ка­ми XVI-XVII веков (Мах­муд Ка­ти, ас-Са­ди и другие), ре­лигиозными со­чи­не­ния­ми.

Современная литература Мали фор­ми­ро­ва­лась с середины XX века на французском языке. В про­из­ве­де­ни­ях И.М. Уа­на (ро­ма­ны «Фа­ди­ма­та, прин­цес­са пус­ты­ни», 1955 год, «До­че­ри ца­ри­цы Кле­о­пат­ры», 1961 год, и другие) и Ф.Д. Сис­со­ко (се­рия очер­ков «На­бро­ски и порт­ре­ты», 1953 год; по­этический сборник «Хар­ма­кис», 1955 год; ро­ман «Страсть Дже­не», 1956 год) от­ра­же­но пред­став­ле­ние о бла­го­твор­ной ци­ви­ли­за­тор­ской мис­сии ев­ро­пей­цев. Стрем­ле­ние к об­ре­те­нию национальной не­за­ви­си­мо­сти, пат­рио­тический па­фос, вни­ма­ние к ак­ту­аль­ным со­ци­аль­ным про­бле­мам при­су­щи позд­ним про­из­ве­де­ни­ям Ф.Д. Сис­со­ко (ро­ман «Крас­ная са­ван­на», 1962 год), твор­че­ст­ву С. Ба­диа­на (по­весть «В гро­зу», 1957 год; ро­ман «Кро­во­то­ча­щие мас­ки», 1976 год; дра­ма «Смерть Ча­ки», 1962 год, и другие), И.Б. Трао­ре (ро­ман «Тень про­шло­го», 1964 год), а так­же вы­ход­ца из Кот- д’Ивуара С. Дем­бе­ле (ро­ман «Бес­по­лез­ные», 1960 год). Воз­дей­ст­ви­ем ев­ропейских литературных тра­ди­ций от­ме­че­но твор­че­ст­во Я. Уо­ло­ге­ма (ро­ман в ду­хе эк­зи­стен­циа­лиз­ма «Долг на­си­лия», 1968 год), имев­шее боль­шой ре­зо­нанс за пре­де­ла­ми Аф­ри­ки. Про­све­тительный па­фос от­ли­ча­ет про­зу и пуб­ли­ци­сти­ку Й. Диа­ки­те (ро­ман «Дру­же­ская ру­ка», 1969 год), М. Го­ло­го (ро­ман «Спас­ший­ся от ал­ко­го­ля», 1963 год), П. Ку­ли­ба­ли (ро­ман «Тре­во­ги ста­ро­го ми­ра», 1980 год) и другие. Фольк­лор­ное на­ча­ло пре­тво­ре­но в про­зе А.Х. Ба (плу­тов­ской ро­ман «Стран­ная судь­ба Ван­грэ­на», 1973 год), по­лу­чивше­го так­же из­вест­ность бла­го­да­ря сво­им эт­но­гра­фическим ис­сле­до­ва­ни­ям и пуб­ли­ци­сти­ке. В по­эзии до­ми­ни­ро­ва­ли пат­рио­тические мо­ти­вы: по­этические сборники «Ро­ж­де­ние Ма­ли» Г. Диа­ва­ры (1965 год), «Аф­ри­кан­ский тор­на­до» М. Го­ло­го (1966 год), «Пусть вер­нёт­ся ро­са» А. Кун­ты (1976 год) и другие; тон­кий ли­ризм от­ли­ча­ет по­этический сборник «При­лив чувств» С. Сис­со­ко (1967 год). По­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся литературные об­ра­бот­ки народных пе­сен и ска­зок: сборник «Ме­ст­ные рас­ска­зы и сказ­ки» И.Б. Трао­ре (1970 год), сборник «Жан­жон и дру­гие пес­ни Ма­ли» М.М. Диа­ба­те (1970 год) и другие А. Ка­ба, М.М. Диа­ба­те, Г. Диа­ва­ра и другие вы­сту­па­ют с пье­са­ми для те­ат­ра пре­имущественно со­ци­аль­ной и гражданской те­ма­ти­ки. Про­све­тительскую на­прав­лен­ность ха­рак­тер­на для по­вес­ти «На­ис­са» Я. Сан­га­ре (1972 год), ро­ма­нов М.М. Диа­ба­те. По­вы­шен­ное вни­ма­ние к со­ци­аль­ной те­ма­ти­ке, пси­хо­ло­гизм при­су­щи по­вес­ти «Зо­ло­той нож» С. Ди­ар­ры (1976 год), ро­ма­нам М. Ко­на­те («По­душ­ная по­дать», 1981 год), М.А. Ди­ар­ры («Са­хель. Кро­ва­вая за­су­ха», 1981 год), М.С. Кей­та («Луч­ник Бас­са­ри», 1984 год). Раз­мыш­ле­ния о по­ло­же­нии Аф­ри­ки в современном ми­ре до­ми­ни­ру­ют в ма­лий­ской про­зе конца XX - начала XXI веков: А. Ба Ко­на­ре, А. Фо­фа­на (по­весть «Свадь­ба», 1994 год, и другие), А. Ма­ди Ди­ал­ло (ро­ман «Ку­ти, па­мять кро­ви», 2002 год), Ф.Т. Темб­ли (ро­ман «Судь­ба», 2002 год), Ф.Ф. Си­ди­бе (ро­ман «Аф­ри­кан­ский се­зон», 2006 год) и другие.

Издания:

По­эты Ма­ли. М., 1965;

Nouvelles du Ma­li. P., 2008.

Дополнительная литература:

Де­ни­сов Ю.С., Коп­те­лов В.Б. Ли­те­ра­ту­ра Ма­ли // Ли­те­ра­ту­ры Аф­ри­ки. М., 1979;

Коп­те­лов В.Б. Ли­те­ра­ту­ра Ма­ли // Фран­коя­зыч­ные ли­те­ра­ту­ры Тро­пи­че­ской Аф­ри­ки. М., 1989; он же. Ро­ман в ли­те­ра­ту­ре Ма­ли // Ис­то­рия ро­ман­ных форм в ли­те­ра­ту­рах Аф­ри­ки. М., 2010;

Пи­са­те­ли Ма­ли. Биб­лио­гра­фи­че­ский ука­за­тель. М., 1988.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки искусства Мали от­но­сят­ся к эпо­хе не­оли­та: на­скаль­ные рос­пи­си в Бан­диа­га­ре; вы­пол­нен­ные крас­ной крас­кой ри­сун­ки в гро­тах в рай­оне Ба­ма­ко со сце­на­ми охо­ты, вой­ны, тан­цев; мен­ги­ры в Тон­ди­да­ру близ Ниа­фун­ке; гли­ня­ные и ка­мен­ные фи­гур­ки в рай­оне Моп­ти. В Бан­диа­га­ре со­хра­ни­лись нек­ро­по­ли с баш­не­вид­ны­ми круг­лы­ми и квад­рат­ны­ми в пла­не усы­паль­ни­ца­ми.

В сред­ние ве­ка в государствах, су­ще­ст­во­вав­ших на тер­ри­то­рии Мали, раз­ви­ва­лось гра­до­строи­тель­ст­во: го­ро­да (Джен­не, XI век; Том­бук­ту, ос­но­ван в 1100 году; Гао, XV век, и другие) обыч­но име­ли не­пра­виль­ную сеть улиц, бы­ли ук­ре­п­ле­ны гли­няны­ми зуб­ча­ты­ми сте­на­ми (час­тич­но со­хра­ни­лись в Си­ка­со, близ Бу­гу­ни). Жи­лые 1-2-этаж­ные до­ма «су­дан­ско­го сти­ля», в основном пря­мо­уголь­ные в пла­не, воз­во­ди­лись из гли­ны или бан­ко (адо­бы); плос­кое зем­ля­ное по­кры­тие на­сти­ла­лось по бал­кам, сте­ны ук­ре­п­ля­лись мощ­ны­ми тя­га­ми или де­ли­лись на кес­со­ны, об­ра­зую­щие внеш­ний кар­кас зда­ния, фа­са­ды за­вер­ша­лись ок­руг­лы­ми зуб­ца­ми или ми­ниа­тюр­ны­ми ба­шен­ка­ми. Об­щественные зда­ния с вер­ти­каль­ны­ми тя­гами на сте­нах по ар­хи­тек­ту­ре час­то бы­ли сход­ны с жи­лы­ми до­ма­ми (дво­рец в Том­бук­ту, XIV век). Воз­во­ди­лись ме­че­ти: в Моп­ти, в Джен­не (XIV век; раз­ру­ше­на в 1830 году, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1906-1907 годы архитектор И. Трао­ре; восточный фа­сад ук­ра­шен 3 пи­ра­ми­даль­ны­ми ми­на­ре­та­ми; ста­ла об­раз­цом для бо­лее позд­них ме­че­тей) и другие. Со вре­мён ко­ло­ни­за­ции (конец XIX века) в го­ро­дах поя­ви­лись зда­ния ев­ропейского ти­па - со­бо­ры, административные зда­ния, особ­ня­ки; строи­лись так­же гли­но­бит­ные жи­лые до­ма. Французские ар­хи­тек­то­ры соз­да­ли так называемый не­о­су­дан­ский стиль, впер­вые ис­поль­зо­ван­ный в фор­те Се­гу (XIX век, архитектор Л. Ун­дер­берг; не сохранился), а позд­нее - в административных зда­ни­ях в Се­гу (му­ни­ци­па­ли­тет, 1970 год) и другие. С 1950-х годов в круп­ных го­ро­дах про­ек­ти­ру­ют­ся зда­ния с при­ме­не­ни­ем современных стро­ительных ма­те­риа­лов; так­же ис­поль­зу­ют­ся не­обож­жён­ный кир­пич и бе­тон (ком­плекс медицинской кли­ни­ки в Моп­ти, 1974 год, архитектор А. Ра­ве­ро; пла­ни­ров­ка тра­диционной де­рев­ни с вклю­че­ни­ем 1-2-этаж­ных сек­ций). В ар­хи­тек­ту­ре тра­диционных жи­лищ пре­об­ла­да­ют круг­лые в пла­не до­ма, с ко­нической низ­ко сви­саю­щей кры­шей; у до­го­нов - пря­мо­уголь­ные с пло­ской кры­шей.

По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти фор­ми­ру­ет­ся профессиональное изо­бра­зительное искусство (ху­дож­ни­ки М.К. Со­ме, Б. Кей­та, И. Диа­ба­те, М. Хай­дар, А. Ко­нэт). Так­же су­ще­ст­ву­ет жи­во­пись в на­ив­ных фор­мах, ис­поль­зуе­мая при оформ­ле­нии рек­лам­ных вы­ве­сок (ра­бо­ты С. Си­на­ба и другие). В 1979 году об­ра­зо­ва­лась творческая груп­па ху­дож­ни­ков «Бо­го­лан» (Б. Дум­бия, Н. Тьям и другие), ко­то­рые соз­да­ют де­ко­ра­тив­ные сим­во­лические кар­ти­ны-ков­ры на специальной тка­ни, ок­ра­шен­ной в гли­ня­ном рас­тво­ре с до­бав­ле­ни­ем трав.

Раз­ви­то тра­диционное искусство скульп­ту­ры, про­дол­жае­мое современными мас­те­ра­ми: тер­ра­ко­то­вые фи­гур­ки, резь­ба по де­ре­ву (мас­ки, фи­гур­ки лю­дей и жи­вот­ных, ор­на­мент на та­бу­ре­тах, две­рях, та­рел­ках, греб­нях и так далее). Мас­ки ис­поль­зу­ют­ся так­же в те­ат­раль­ных пред­став­ле­ни­ях (ко­те­ба), по­свя­щён­ных сбо­ру уро­жая. Рас­про­стра­не­ны ли­тьё из ме­ди, из­го­тов­ле­ние из­де­лий из ко­жи змей и кро­ко­ди­лов (сум­ки, рем­ни), ке­ра­мические по­су­ды, тка­ней с гео­мет­рическим ор­на­мен­том.

Дополнительная литература:

Domian S. Architecture soudanaise: vi­talité d’une tradition urbaine et monumentale: Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana. P., 1989;

Bogolan et arts graphiques du Mali / Ed. F. B. Keita, L. Albaret. P., 1990;

Maas P., Mommersteeg G. Djenné: chef d’œuvre architectural. Bamako, 1992.

Му­зы­ка

Для тра­диционной музыкальной куль­ту­ры Мали, как и всей Западной Аф­ри­ки, ха­рак­тер­но искусство грио­тов - дье­ли (у народов ман­ден), джаа­ре (у со­нин­ке), га­ло (у фуль­бе) и другие, ис­пол­няю­щих соль­ные эпические пес­ни с ин­ст­ру­мен­таль­ным со­про­во­ж­де­ни­ем. В эпическом ска­за­нии о Сун­дь­я­те Кей­та, соз­да­те­ле средневекового государства Мали (1-я половина XIII века), по­ве­ст­ву­ет­ся о Бал­ла Фас­секе - пер­вом дье­ли, ос­но­ва­те­ле ро­да профессиональных му­зы­кан­тов Куя­те. Ти­пич­ные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты грио­тов - ар­фо­лют­ня ко­ра, лют­ня нго­ни (с лод­ко­об­раз­ным кор­пу­сом), кси­ло­фон ба­ла. Рас­про­стра­не­на тан­це­валь­ная му­зы­ка в ис­пол­не­нии ба­ра­бан­ных ан­самб­лей; ис­поль­зу­ют­ся ба­ра­ба­ны дун­дун (боль­шой двух­сто­рон­ний), та­ма (в фор­ме пе­соч­ных ча­сов) и другие. В современной музыкальной прак­ти­ке на­ро­дов Мали со­хра­ни­лись так­же ар­ха­ические ин­ст­ру­мен­ты: му­зы­каль­ные лу­ки, ар­фы, во­дя­ной ба­ра­бан джи­ду­нун. Не­ко­то­рые фор­мы му­зи­ци­ро­ва­ния раз­де­ля­ют­ся по ген­дер­но­му при­зна­ку; например, лют­ня им­зад у ту­а­ре­гов - жен­ский ин­ст­ру­мент.

С XV века на­ча­лось рас­про­стра­не­ние в Мали западноев­ропейской куль­ту­ры - пор­тугальской, за­тем французской и ис­пан­ской. Све­де­ния о му­зы­ке Мали со­дер­жат­ся в ев­ропейских ис­точ­ни­ках XVI-XVIII веков. Тра­диционная му­зы­ка изу­ча­ет­ся с конца XIX века. С за­вое­ва­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти в 1960 году в Мали ста­ли раз­ви­вать­ся но­вые фор­мы тра­диционной и по­пу­ляр­ной му­зы­ки, под ру­ко­во­дством государства ор­га­ни­зо­ва­ны ре­гио­наль­ные ор­ке­ст­ры, при­ни­мав­шие уча­стие в фес­ти­ва­лях национальной му­зы­ки. Ре­зуль­та­том кон­так­тов тра­диционной и ев­ропейской куль­тур ста­ли сме­шан­ные ви­ды му­зы­ки и по­пу­ляр­ная му­зы­ка западного об­раз­ца. В 1970-х годах в Мали поя­ви­лись эс­т­рад­ные ор­ке­ст­ры западного ти­па, в ко­то­рые во­шли сак­со­фо­ны, тру­бы, элек­тро­ги­та­ры, кла­виш­ные ин­ст­ру­мен­ты, на­бо­ры ба­ра­ба­нов латино-американского про­ис­хо­ж­де­ния. Ме­ж­ду­народное при­зна­ние по­лу­чи­ли: пев­цы - Фан­та Дам­ба, Фан­та Сас­ко, ис­пол­ни­тель на лют­не нго­ни и пе­вец Ба­зу­ма­на Сис­со­ко (1970-е годы); ин­ст­ру­мен­та­ли­сты - Са­лиф Кей­та, Али Фар­ка Ту­ре, Ту­ма­ни Диа­ба­те, пе­ви­цы - Уму Сан­га­ре, На­ха­ва Дум­биа и Са­ли Си­ди­бе (1980-е годы). В конце XX века на­ме­ти­лись но­вые тен­ден­ции в раз­ви­тии музыкальной куль­ту­ры Мали; например, современные дье­ли ис­пол­ня­ют тра­диционный и по­пуляр­ный ре­пер­ту­ар, со­про­во­ж­дая пе­ние вир­ту­оз­ной иг­рой на ги­та­ре. С 1991 года изу­че­ние тра­диционной му­зы­ки ве­дёт­ся в Национальном му­зее в Ба­ма­ко.

Дополнительная литература:

Diallo M. Essai sur la musique tra­di­tion­nelle au Mali. P., 1972; idem. La musique ma­lienne: sauvegarde et dynamique. Bamako, 2000;

Graham R. The Da Capo guide to contempora­ry African music. N. Y., 1988; idem. The world of African music. L., 1992;

Charry E. Mande music. Chi., 1992.

Те­атр и та­нец

Дра­ма­тические тра­ди­ции Мали вос­хо­дят к до­ис­лам­ско­му пе­рио­ду ис­то­рии Западного Су­да­на, ко­гда при дво­рах пра­ви­те­лей да­ва­лись пред­став­ле­ния (тан­цы в мас­ках, пес­ни, бы­то­вые сцен­ки). Те­ат­раль­ность все­гда бы­ла свой­ст­вен­на и искусству грио­тов. У бам­ба­ра со­хра­ни­лась ста­рин­ная фор­ма например те­ат­ра ко­те­ба (от «ко­те» - «улит­ка» и «об­ще­ст­во», и «ба» - «боль­шая»), раз­вив­шая­ся из ре­лигозных те­ат­ра­ли­зо­ван­ных действ. Дос­туп­ные по­на­ча­лу лишь по­свя­щён­ным, эти дей­ст­ва со вре­ме­нем пре­вра­ти­лись в народные празд­не­ст­ва, свя­зан­ные с на­ча­лом по­ле­вых ра­бот, сбо­ра уро­жая, об­ря­да­ми об­ре­за­ния, сва­деб или по­хо­рон. Пред­став­ле­ния ко­те­ба на­чи­на­ют­ся с груп­по­во­го тан­ца, в про­цес­се ко­то­ро­го уча­ст­ни­ки вы­страи­ва­ют­ся кон­цен­трическими кру­га­ми, сим­во­ли­зи­рую­щи­ми струк­ту­ру че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва. Со­лис­ты де­мон­ст­ри­ру­ют во­каль­ное и хо­рео­гра­фическое искусство, по­сле че­го на­чи­на­ет­ся дра­ма­тическая часть (ньо­го­лон или ко­тет­лон) - се­рия им­про­ви­зи­ро­ван­ных са­ти­рических сце­нок, вы­смеи­ваю­щих различные по­ро­ки. Те­атр ко­те­ба, вы­ра­жав­ший взгля­ды и мо­раль ста­рой африканской де­рев­ни, в 1930-1940-х годах стал по­пу­ля­рен и в Ба­ма­ко, где груп­пы ак­тё­ров вы­сту­па­ли на ули­цах. Сре­ди дей­ст­вую­щих лиц - про­сто­душ­ный зем­ле­де­лец и его вер­ная же­на, ску­пой хо­зя­ин и ле­ни­вый слу­га, лов­кий пе­вец-гри­от, лже­свя­той па­лом­ник (ма­ра­бут), хва­ст­ли­вый и трус­ли­вый охот­ник. В середине 1970-х годов воз­ник­ла идея пе­ре­не­се­ния ко­те­ба на профессиональную сце­ну, че­му спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность вы­пу­ск­ни­ков дра­ма­тического от­де­ле­ния Национального института ис­кусств (ос­но­ван в 1964 году в Ба­ма­ко). Они по­ста­ви­ли спек­так­ли «Ко­те-1» (1978 год) и «Ко­те-2» (1980 год), имев­шие ши­ро­кий ре­зо­нанс не толь­ко в Мали, но и на фес­ти­ва­лях в Мо­на­ко (1981 год) и Ту­ни­се (1983 год). В конце XX века те­атр ко­те­ба по­сте­пен­но терял по­пу­ляр­ность, ус­ту­пив ме­сто так называемому по­лез­но­му те­ат­ру, со­хра­няю­ще­му тра­ди­ции ньо­го­лон. Ма­ло­из­ве­ст­ные в го­ро­дах, пред­став­ле­ния про­хо­дят пе­ред де­ре­вен­ски­ми жи­те­ля­ми, в основном на языке бам­ба­ра, и вклю­ча­ют скет­чи и по­учительные смеш­ные сцен­ки на зло­бо­днев­ные те­мы. Со­хра­нил­ся так­же тра­диционный ку­коль­ный те­атр со­го­лон, ко­то­рый воз­ник у ры­ба­ков бо­зо и со­мо­но и кре­сть­ян бам­ба­ра, жи­ву­щих по бе­ре­гам реки Ни­гер. Юмо­ри­стические спек­так­ли да­ют по празд­ни­кам или для по­чёт­ных гос­тей.

Боль­шое влия­ние на про­бу­ж­де­ние ин­те­ре­са ма­лий­цев к ев­ропейскому те­ат­раль­но­му искусству ока­за­ли сце­нические опы­ты за­пад­но­су­дан­ских сту­ден­тов Пе­да­го­гического института имени У. Пон­ти в Да­ка­ре (Се­не­гал), ста­вив­ших спек­так­ли на французском языке. Вер­нув­шись на ро­ди­ну, вы­пу­ск­ни­ки ин­сти­ту­та во­зоб­но­ви­ли эти по­ста­нов­ки, за­ло­жив ос­но­ву но­во­го африканского те­ат­ра и спо­соб­ст­вуя соз­да­нию многих лю­бительских кол­лек­ти­вов. Даль­ней­шее раз­ви­тие те­атр на французском языке по­лу­чил в 1990-х годах, ко­гда поя­ви­лись но­вые труп­пы. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных: «Абу­ба­ка­ри-2», «Вель­тер» и «Кон­вер­жанс» (все - в Ба­ма­ко). В от­ли­чие от «по­лез­но­го те­ат­ра», они ста­вят эс­тет­ские спек­так­ли для уз­ко­го кру­га, пред­став­ле­ния да­ют главным образом во Французском куль­турном цен­тре. В дра­ма­тических жан­рах ра­бо­та­ли ма­лий­ские пи­са­те­ли С. Ба­ди­ан, А. Ка­ба, А.Х. Ба, М.М. Диа­ба­те. С 2007 года осо­бым ус­пе­хом поль­зу­ет­ся ко­медия Ж.Л. Са­го-Дю­во­ру «Юг-Се­вер, ко­те­ба квар­та­лов», са­ти­ри­че­ски изо­бра­жаю­щая про­бле­мы в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду мет­ро­по­ли­ей и её быв­ши­ми ко­ло­ния­ми.

В 1940-х годах хо­рео­граф Ма­ма­ду Ба­диа­на Куй­а­те соз­дал в Ба­ма­ко фольк­лор­ную ба­лет­ную груп­пу «Три­ум­фаль­ное об­ще­ст­во Ба­га­дад­жи», в 1956 году - хо­рео­гра­фический кол­лек­тив «Мо­ло­дёжь там­та­мов», в 1960 году - фольк­лор­ный ан­самбль Национальная труп­па ба­ле­та. В 1969 году в Ба­ма­ко воз­ник­ла Ком­па­ния национального те­ат­ра, объ­е­ди­нив­шая дра­ма­тическую труп­пу, ин­ст­ру­мен­таль­но-во­каль­ный ан­самбль, Национальную труп­пу ба­ле­та и труп­пу тра­диционного ку­коль­но­го те­ат­ра.

Ки­но

Пер­вый фильм на тер­ри­то­рии Мали снят в 1938 году (французский до­ку­мен­таль­ный фильм «В стра­не до­го­нов»). В 1960 году ни­дерландский режиссер Й. Ивенс снял ко­рот­ко­мет­раж­ный фильм «Зав­тра в Нан­ги­ле» (премия Мкф в Мо­ск­ве). В 1961 году об­ра­зо­ва­на Национальная служ­ба ки­не­ма­то­гра­фии Мали, при­сту­пив­шая к си­с­те­ма­тическому вы­пус­ку хро­ни­каль­но-до­ку­мен­таль­ных филь­мов. В 1963 году при Министерстве ин­фор­ма­ции (при тех­нической под­держ­ке Юго­сла­вии) был соз­дан ки­не­ма­то­гра­фический от­дел, где сни­ма­лись ин­фор­мационные филь­мы. В 1977 году от­дел был пре­об­ра­зо­ван в Национальный центр ки­но­про­из­вод­ст­ва для съё­мок ки­но­хро­ни­ки, до­ку­мен­таль­ных, иг­ро­вых и рек­лам­ных филь­мов. В 1971 году пер­вый ма­лий­ский вы­пу­ск­ник московского ВГИКа Дж. Куй­а­те по­ста­вил фильм «Воз­вра­ще­ние Тье­ма­на», в 1976 году - фильм об апарт­хей­де «Чёр­ное зна­мя на юге ко­лы­бе­ли». Сре­ди других филь­мов середины 1970-х - начала 1980-х годов: «Урок» (1974 год) и «Ме­ж­ду во­дой и ог­нём» (1976 год) А. Ка­ба, «Судь­ба» (1977 год) и «Уз­ник» (1978 год) Д.С. Ку­ли­ба­ли, «Всё кон­че­но» К. Дьен­те (1982 год). Национальные ма­лий­ские тра­ди­ции от­ра­же­ны в ра­бо­тах И.Ф. Трао­ре: «Пер­вый свет на­де­ж­ды» (1979 год, до­ку­мен­таль­ный), «Все мы ви­нов­ны» (1980 год) и «Ду­эль в ска­лах» (1985 год). Один из круп­ней­ших ма­лий­ских ки­но­ре­жис­сё­ров С. Сис­се де­бю­ти­ро­вал иг­ро­вым пол­но­мет­раж­ным фильмом «Дочь» (1974 год). Сре­ди других его филь­мов, по­лу­чив­ших ши­ро­кое при­зна­ние: «Труд» (1978 год, главная премия Все­аф­ри­кан­ско­го Мкф в Уа­га­ду­гу), «Ве­тер» (1982 год, главная премия Все­аф­ри­кан­ско­го Мкф в Уа­га­ду­гу), «Свет» (1987 год, премия Мкф в Кан­не), «Вре­мя» (1995 год). Ш.У. Сис­со­ко, изу­чав­ший тео­рию и прак­ти­ку ки­но во Фран­ции в Национальной шко­ле Л. Люмь­е­ра, соз­дал кра­соч­ные, бо­га­тые национальной сим­во­ли­кой филь­мы «Ний­а­ман­тон» (1986 год), «Фин­зан» (1989 год), «Джим­ба» (1995 год, премия Мкф в Ло­кар­но), «Кни­га Бы­тия» (1999 год, премия Все­аф­ри­кан­ско­го Мкф в Уа­га­ду­гу), «Ба­ту» (2000 год, премия Все­аф­ри­кан­ско­го Мкф в Уа­га­ду­гу). Ме­ж­ду­народную из­вест­ность по­лу­чи­ли так­же иг­ро­вые филь­мы А. Ас­ко­фа­ре («Фа­ра­ве, мать пес­ков», 1997 год) и А. Сис­са­ко («Жизнь на зем­ле», 1998 год; «Ба­ма­ко», 2006 год; «Сон Ти­айе», 2008 год).

Дополнительная литература:

Ку­лик Е.Г. Мно­го­ли­кий мир аф­ри­кан­ско­го ки­но. М., 1993;

Ша­хов А. Сис­се С., Сис­со­ко Ш. У. // Ре­жис­сер­ская эн­цик­ло­пе­дия ки­но Азии, Аф­ри­ки, Ав­ст­ра­лии, Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 2001.

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