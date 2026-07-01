МАЛИ, Республика Мали
МАЛИ, Республика Мали - государство в Западной Африке.
Общие сведения
Граничит на северо-западе с Мавританией, на северо-востоке с Алжиром, на востоке и юго-востоке с Нигером, на юго-востоке с Буркина-Фасо, на юго-западе с Кот-д’Ивуаром, Гвинеей и Сенегалом; выхода к морю не имеет. Площадь 1240,2 тысяч км2. Население 13,8 миллионов человек (2010 год). Столица - Бамако. Официальный язык - французский. Денежная единица - франк КФА. Административно-территориальное деление: 8 областей и округ Бамако (таблица).
Мали - член ООН (1960 год), АС (1963 год; до 2002 года ОАЕ), МВФ (1963 год), МБРР (1963 год), ОИК (1969 год), ВТО (1995 год).
Государственный строй
Мали - унитарное государство. Конституция принята на референдуме 12 января 1992 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства - президент, избираемый всеобщим голосованием на 5 лет (с правом одного переизбрания). Кандидат в президенты должен быть малийцем по рождению и обладать всей полнотой политических и гражданских прав. Президент является Верховным главнокомандующим, назначает высших гражданских и военных чиновников, подписывает указы и декреты правительства.
Высший законодательный орган - однопалатный парламент (Национальное собрание). Состоит из 147 депутатов, избираемых на 5 лет.
Высший орган исполнительной власти - правительство во главе с премьер-министром, назначается президентом. Наиболее важные решения правительства принимаются в Совете министров.
В Мали существует многопартийная система. Политические партии объединяются в два блока (2011 год): Альянс за демократию и прогресс (включает Альянс за демократию в Мали, Национальный конгресс демократические инициативы и другое) и Фронт за демократию и республику (Объединение за Мали, Партия национального возрождения).
Природа
Рельеф.
Практически вся территория страны занята невысокими равнинами (200-300 м). На севере страны широко распространены каменистые, песчано-каменистые или галечниковые пустыни Западная и Центральная Сахары (Эрг-эль-Ахмар, Хамада-Сафия, Эль-Махия и другие). На северо-востоке - отроги блокового плато Адрар-Ифорас (высота до 1102 м), окаймлённые с юга куэстовыми равнинами. В центральной части страны аккумулятивно-денудационные пластовые равнины на слабодислоцированных пластах. В среднем течении реки Нигер (район внутренней дельты) образовалась обширная озёрно-аллювиальная равнина, ограниченная на востоке уступом блоковых эпиплатформенных возвышенностей: нагорье Бандиагара и горы Хомбори (высота до 1155 м, высшая точка страны). К северу от среднего течения Нигера простираются песчаные пустыни с перевеянными песками (Эрг- Шеш, Азавад). На юго-западе на территорию Мали заходит низменность верховий реки Сенегал и её притоков. На крайнем юге расположены денудационные плато и плоскогорья Бамбук и Мандинг (высота до 795 м).
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Территория Мали расположена главным образом в пределах раннедокембрийского Западно-Африканского кратона Африканской платформы. Фундамент кратона выступает на поверхность на северо-востоке в пределах Ахаггарского массива и на юге и юго-востоке в рамках Леоно-Либерийского массива. Породы Ахаггарского массива представлены архейскими кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами, амфиболитами, прорванными щелочными гранитами. Леоно-Либерийский массив образован архейскими гранитогнейсами и гранитами, среди которых наблюдаются нижнепротерозойские метаморфизованные вулканогенно-осадочные образования, залегающие в грабенообразных структурах; метаморфические комплексы прорваны батолитами и штоками гранитов и гранодиоритов. На юго-востоке Мали выделяется архейско-протерозойская складчатая система Гурма. Через запад часть страны протягивается Мавританская складчатая система, сложенная верхнепротерозойскими вулканогенно-осадочными комплексами. Докембрийские породы основания платформы перекрыты осадочным чехлом синеклизы Тауденни, включающим песчано-сланцевые толщи верхнего рифея, терригенно-карбонатные отложения венда, песчаники и глинистые сланцы верхнего ордовика - силура, песчаники, коралловые известняки и глинистые сланцы девона, глины, мергели, красноцветные породы карбона, мезозойские и кайнозойские континентальные осадки; в южной части синеклизы развиты траппы. На западном и восточном крыле платформенной впадины отложения чехла смяты в складки.
Важнейшее полезное ископаемое Мали - золотые руды, месторождения которых расположены главным образом на юго-западе (Морила - крупнейшее по запасам, Кодиеран, Сиама) и западе (Садиола, Луло, Ятела). Имеются месторождения руд железа (в верховьях рек Бафинг и Бакой и к западу от Бамако), марганца (Ансонго на востоке), меди, свинца, цинка и серебра (Тесалит на северо-востоке), бокситов (в районе Каеса, Бамако), каменной соли (в районе Тауденни на севере), фосфоритов (на востоке), мраморов и известняков (на западе), алмазов (близ города Кениеба), камнесамоцветного сырья (аметист, кварц, гранат, эпидот), а также гипса, каолина, талька, лигнитов. Известны месторождения и проявления руд титана, хрома, никеля, олова, вольфрама, ниобия, циркония, тория, урана, палладия.
Климат.
Территория страны лежит преимущественно в пределах тропического климатического пояса и частично в субэкваториальном. Тропический пустынный климат господствует на всём севере Мали; на сахарскую зону приходится более 50% территории. Средние температуры января 19-21 °C, июля - 32-35 °C (Тесалит); характерны значительные суточные амплитуды температур. Среднегодовое количество осадков составляет менее 200 мм; в некоторые годы осадки вообще отсутствуют. В центральной и южной частях преобладает субэкваториальный климат. На севере этого района, в сахельской зоне (25% территории), средние температуры января 22 °C, июля - 35 °C (Гао, Томбукту); более полугода (с апреля по октябрь) средние температуры воздуха выше 30 °C. Среднегодовое количество осадков не превышает 250-400 мм; дожди выпадают с мая по октябрь, продолжительность влажного сезона 2,5-4 месяца. Очень велика многолетняя изменчивость осадков и повторяемость засух. На юге страны, в суданской зоне (17% территории), климат более мягкий; средние температуры января 24 °C, июля - 32 °C (Бамако); количество осадков повышается до 600-1200 мм в год; влажный период продолжается свыше полугода (с апреля по октябрь). В этой зоне также велика вероятность засух (из трёх лет два года засушливые). Наиболее сильные засухи случаются один раз в 30 лет. В зимние месяцы из Сахары дует сухой и жаркий ветер харматан. На крайнем юге страны количество осадков составляет 1200-1500 мм в год; продолжительность влажного сезона 7-8 месяцев.
Внутренние воды.
47% территории страны относится к бассейну Нигера, 11% - Сенегала, 1% - Вольты и 41% - к бассейну внутреннего стока. Главные водные артерии - реки Сенегал и Нигер (1700 км - на территории Мали) и их притоки. При слиянии Бани и Нигера образуется обширная внутренняя дельта длиной 425 км и шириной 87 км (площадь во влажный сезон достигает 20 тысяч км2, в сухой - около 4 тысяч км2) с множеством небольших озёр (Фагибин, Теле, Ниангай и другие) и протоков. На востоке и северо-востоке широко распространены вади: Тилемси, Азавак и другие.
В целом территория Мали бедна внутренними водами. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 100 км3, водообеспеченность 8320 м3/человек в год. Ежегодный водозабор около 6,6 км3, из них 97% используется в сельском хозяйстве, 2% - в жилищно-коммунальном водоснабжении, 1% - в промышленности. Для значительной части территории единственным источником водоснабжения служат подземные воды. Крупнейшие водохранилища: Селинге, Сотуба, Маркала (Нигер), Манантали (Бафинг).
Почвы, растительный и животный мир.
Практически вся территория страны, за исключением крайнего севера, - зона широкого распространения древних латеритных кор выветривания. В аридных частях страны они подверглись сильной денудации и практически лишены почвенного покрова (35% территории страны). На севере страны в зоне пустынь преобладают примитивные щебнистые и песчаные пустынные почвы. В суданской и части сахельской зоны распространены красно-бурые и красные почвы саванн, на крайнем юге - красно-жёлтые ферраллитные почвы (около 2 тысяч км2). На древней озёрно-аллювиальной равнине, прилегающей к внутренней дельте Нигера, развиты гидроморфные почвы и вертисоли, они, как и красные почвы высокотравных саванн, наиболее благоприятны для земледелия.
Флора Мали насчитывает свыше 1700 видов высших растений. Наибольшее разнообразие характерно для влажных высокотравных саванн и переменно-влажных редколесий в южной части страны. Более 1/2 территории на севере страны занимают кустарниковые и злаково-кустарниковые пустыни Сахары. Южнее протягивается опустыненная (сахельская) саванна: злаковые сообщества (аристида, дикое просо) в сочетании с листопадными кустарниками (акации, баланитес, коммифора); характерны также пальма дум и баобабы. В суданской саванне в центральной части страны преобладают листопадные виды деревьев (комбретум, терминалия, кайя сенегальская), в травянистом покрове - слоновая трава (гипаррения); к югу в более влажных районах появляется изоберлиния.
Во внутренней дельте Нигера господствуют обширные водно-болотные угодья. В южной части преобладают луга, вдоль водотоков - заросли мимозы и ивы, галерейные леса; на севере широко распространены песчаные дюны, вторичная, в основном кустарниковая, растительность и насаждения пальмы дум. Дельта Нигера является важным районом гнездования местных и перелётных птиц (всего на территории страны гнездится свыше 190 видов), в том числе скворцов, корморантов, ибисов, чёрного журавля (которые находятся под угрозой исчезновения). В водах реки свыше 100 видов рыб, обитает также нильский крокодил. Животный мир дельты сильно обеднён из-за охоты и интенсивного антропогенного воздействия. Встречаются циветта, каракал, сервал, гиена, песчаная лисица, африканский дикий кот. Практически полностью истреблены гиппопотам, водяные козлы; в небольшом количестве сохранились антилопы (газели доркас и дама), бородавочники, в долине р. Диака появляются слоны, заходящие из соседней Буркина- Фасо. В целом фауна Мали типична для саванн и кустарниковых пустынь. Отмечено более 135 видов млекопитающих (13 находятся под угрозой исчезновения). Из копытных характерны крупные антилопы аддакс и орикс, газели, жираф, распространены бородавочник, буйвол; из хищников встречаются африканский лев, леопард, шакал, гепард, полосатая гиена; численность слонов неуклонно падает. Рептилии (свыше 100 видов) особенно характерны для северных, пустынных и полупустынных районов страны. Широко распространены насекомые - термиты, дикие пчёлы; москиты, мошка симулиум (обитает в кустарниках вдоль рек) и муха цеце (в юж. лесистых местах) приносят большой вред здоровью человека и домашних животных.
Из-за недостаточности атмосферного увлажнения территория Мали очень уязвима с точки зрения засух и глобальной изменчивости климата. В зоне влажных саванн развиты процессы обезлесения (более 1% в год); в засушливых районах страны из-за перевыпаса и распашки земель активно идут процессы опустынивания. Нарушение традиционных систем природопользования в сочетании с неблагоприятными климатическими условиями способствуют значительной деградации природной среды. Нелегальная охота и усиление сельскохозяйственной активности - главные причины значительного сокращения числа диких животных, ранее типичных для саванновой зоны (жираф, лев, гепард и так далее).
Охраняемые природные территории, в том числе национальный парк Букль-дю-Бауле (крупнейший в Мали) и 3 водно-болотных угодья, занимают 3,7% площадь страны. Нагорье Бандиагара (земля догонов) включено в список Всемирного наследия (1989 год).
Дополнительная литература:
Радченко Г.Ф. Страны Сахеля. М., 1983;
Hughes R. H., Hughes J.S. A directory of African wetlands. Gland; Camb., 1992.
Население
Большинство населения Мали (54,5%; 2009 год, оценка) составляют народы, говорящие на манде языках, живущие на юго-западе страны; из них манден составляют 40,9% (в том числе бамбара - 29,1%, малинке - 8%, хасонка - 1,4%, дьюла - 0,6%); сонинке насчитывают 8,1%, бозо - 4,5%. На юго-западе проживают также народы гур (11,9%, в том числе сенуфо - 10%, моси - 0,2%, западные бваму - 1,5%). Народы, говорящие на атлантических языках, составляют 10,2%, в том числе фульбе - 8,4% (на юго-западе и в среднем течении реки Нигер), тукулёр - 1,4%, волоф - 0,4%. На юго-востоке живут догоны (5,2%); на северо-востоке и в центре - cонгай (7,2%); на севере - арабы- мавры (5,4%) и берберы-туареги (5,1%). Проживают также народы хауса, французы и другие.
Численность населения Мали за 1950-2009 годы выросла в 3,8 раза (3,4 миллионов человек в 1950 году; 4,1 миллионов человек в 1960 году; 6,4 миллионов человек в 1976 году; 7,6 миллионов человек в 1987 году; 10,0 миллионов человек в 1998 году). Структура воспроизводства населения Мали типична для наименее развитых стран. Естественный прирост составил в 2010 году около 2,6% (в 1990-х годах ежегодно в среднем около 3,1%). Характерны высокие рождаемость (42,3 на 1000 жителей в 2009 году) и смертность (15,4 на 1000 жителей). Показатель фертильности 5,4 ребёнка на 1 женщину (2009 год); младенческая смертность свыше 113 на 1000 живорождённых (одна из самых высоких в мире, 4-е место, 2010 год). Население Мали очень молодое: средний возраст 16,2 года. В возрастной структуре доля детей (до 15 лет) 47,6%, лиц трудоспособного возраста (15-64 года) 49,5%, людей 65 лет и старше 2,9%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни низкая: 52,2 года (мужчины - 50,6, женщины - 53,8 года). На 100 женщин приходится 98 мужчин. Сальдо внешних миграций отрицательное (-5,38 на 1000 жителей, 2010 год). Основная часть мигрантов направляется во Францию и соседние страны Западной Африки. Около 2 миллионов малийцев постоянно проживают в Кот-д’Ивуаре и Франции.
Средняя плотность населения 11,1 человек/км2 (2010 год; одна из самых низких среди стран Западной Африки). Наиболее плотно заселены южные районы страны - долины реки Нигер и её притоков (до 60 человек/км2), наименее - пустынные северные районы (1-2,5 человек/км2). Городское население 32,7% (2009 год; 22% в 1990 году; 16,8% в 1976 году; 4,7% в 1962 году), в том числе более 1/3 горожан сконцентрировано в столице страны Бамако (1793,7 тысяч человек, 2010 год). Другие значительные города (тысяч человек): Сикасо (199,5), Каес (138,0), Сегу (105), Мопти (104,3).
Экономически активное население 5,4 миллионов человек (2007 год); в экономике занято 3,43 миллионов человек (2009 год). В структуре занятости (2005 год) на долю сельского хозяйства приходится около 80%, сферы услуг около 15%, промышленности около 5%. Уровень безработицы высокий (около 30%, 2004 год); за чертой бедности проживает более 36% населения (2005 год).
Религия
Около 90% населения Мали - мусульмане (главным образом сунниты); около 5% - христиане, в том числе около 3% - католики, около 2% - представители протестантских деноминаций; около 5% - приверженцы традиционных культов (2008 год, оценка).
Действуют 1 митрополия (в Бамако) и 5 диоцезов Римско-католической церкви. Крупнейшие протестантские организации: Евангелическая протестантская церковь в Мали и Христианская евангелическая церковь Мали.
Исторический очерк
Мали с древнейших времён до обретения независимости. Территория современного Мали была заселена с палеолита. Останки человека V-го тысячелетия до нашей эры обнаружены в Аселаре, в 400 км от Томбукту. Основным занятиями прамалийцев были охота, рыболовство и скотоводство. Первые земледельческие поселения в бассейне Среднего Нигера датируются началом III-го тысячелетия до нашей эры.
С III века нашей эры территория Мали входила в состав государственного образования (империи) Гана, с XIII века - Мали, с XV века - Сонгай. В конца XIV века в излучине реки Нигер сложилось государство фульбе Масина, во 2-й половине XVII века сформировались государства бамбара - Сегу (на правобережье Нигера) и Каарта (в междуречье Бауле и Сенегала). В середине XIX века эти государства были завоёваны тукулёрами во главе с Хадж Омаром.
Во 2-й половине XIX века началась колониальная экспансия Франции во внутренние районы Западного Судана. В конце 1880-х годов французы разгромили армию правителя тукулёров Ахмаду, затем войско имама Уасулу (государство в верховьях Нигера) Самори. В 1891 году захваченные Францией районы получили статус колонии под названием Французский Судан. В 1895 году Французский Судан был включён в состав Французской Западной Африки (ФЗА). Колония находилась под управлением французского губернатора. Мелкие административные единицы (кантоны и деревни) возглавляли деревенские и кантональные вожди, назначаемые колониальной администрацией из представителей местного населения (прямое управление). В районах Сахары колонизаторы опирались на родоплеменную знать, действия которой находились под их контролем (косвенное управление).
Большинство жителей Мали - крестьяне и общинники - занимались земледелием; они часто отправлялись на заработки в более развитые прибрежные французские колонии (Сенегал, Гвинею, Берег Слоновой Кости). В 1932 году для производства хлопка и риса создано французское плантационное хозяйство «Office du Niger». Особую группу малийского населения составляли кочевники-скотоводы, а также проживавшие на их землях зависимые крестьяне. Одной из многочисленных социальных групп были традиционные торговцы.
Местное население насильственно мобилизовывалось во французскую армию. Мобилизации и непомерные налоги вызывали недовольство африканцев (вооруженные восстания бамбара в округе Беледугу, бобо и сонинке на востоке страны в 1915-1916 годы, и другие). К 1918 году во французской армии в Африке, Европе и Азии насчитывалось 95 батальонов так называемых сенегальских стрелков (в основном суданцев и вольтийцев). В период 2-й мировой войны на стороне Франции сражались 63 тысячи сенегальских стрелков.
В 1945 году колония получила статус заморской территории Франции, был запрещён принудительный труд, коренному населению предоставлено право создавать политические и общественные организации, посылать депутатов в выборные органы Франции и образованного в 1946 году Французского Союза.
Во 2-й половине 1940-х годов появились первые политические партии африканцев, наибольшим влиянием среди местного населения пользовалась партия Суданский Союз (СС), основанная в 1946 году как секция Африканского демократического объединения (называется также Демократическое объединение Африки, ДОА), провозглашавшего своей целью политическое, экономическое и социальное освобождение африканских народов. К 1959 году СС-ДОА взяла под контроль все общественные и политические организации страны, фактически стала единственной политической партией.
В 1957 году Французский Судан получил частичную автономию, в сентябре 1958 года - статус автономной Суданской республики в составе Французского сообщества. В 1959 году автономные республики Судан и Сенегал объединились в Федерацию Мали, независимость которой была провозглашена 20 июня 1960 года.
Мали после обретения независимости. В августе 1960 года Федерация Мали распалась, 22 сентября 1960 года чрезвычайный съезд СС-ДОА провозгласил образование независимой Республики Мали. Была принята конституция страны, главой государства и правительства стал М. Кейта. В сентябре 1961 года с территории Мали были эвакуированы французские военные базы. Правительство Мали взяло курс на развитие плановой экономики; был создан государственный сектор во всех отраслях хозяйства, проводилось кооперирование крестьянства, для установления государственного контроля над валютно-финансовой системой и сужения сферы деятельности иностранных монополий введена национальная валюта (малийский франк), создана государственно импортно-экспортная компания SOMIEX.
Принудительная кооперация и политика замораживания и снижения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в условиях значительного роста цен на промышленные товары привели к сокращению производства экспортных культур и возникновению к середине 1960-х годов зерновой проблемы. Одновременно обострились разногласия в руководстве страны. Группа так называемых умеренных настаивала на частичном изменении принятого курса: ликвидации убыточных предприятий госсектора, отказе от государственной монополии во внешней торговле, привлечении иностранного капитала, укреплении связей с западными странами. В 1967 году «умеренные» добились подписания франко-малийских финансовых соглашений, ограничивших суверенитет Мали в валютно-финансовой сфере. В том же году была произведена девальвация малийского франка на 50%, значительно выросли цены. Президент М. Кейта распустил политбюро партии СС-ДОА и парламент страны. Высшим органом власти в Мали с августа 1967 года стал Национальный комитет защиты революции (НКЗР).
В ходе военного переворота 19 ноября 1968 года к власти пришёл лейтенант М. Траоре. М. Кейта и другие члены НКЗР, политбюро СС-ДОА и руководители профсоюзов были арестованы, действие конституции приостановлено, политические и общественные организации запрещены. Управление страной перешло к сформированному Траоре Военному комитету национального освобождения (ВКНО).
В июне 1974 года принята новая конституция, в соответствии с которой предусматривался переходный к гражданскому правлению период продолжительностью 5 лет. Конституция законодательно закрепила однопартийную политическую систему. В 1975 году были освобождены все политические заключённые (кроме бывшего президента). Под руководством ВКНО создана новая партия - Демократический союз малийского народа (ДСМН). В марте 1979 года состоялся Учредительный съезд ДСМН, её генеральным секретарём стал М. Траоре.
В июне 1979 года М. Траоре избран президентом страны. Его правительство при поддержке МВФ и МБРР взяло курс на либерализацию экономики, отменило государственную монополию на закупку и экспорт сельскохозяйственной продукции, ликвидировало или приватизировало 2/3 убыточных предприятий и компаний госсектора. В 1984 году Мали возвратилась в Западно-африканский валютный союз (УЭМОА). Был проведён обмен малийских франков на африканские (по курсу 2:1), имевшие хождение во всех странах ЦЭМОА. Эти меры, однако, не привели к существенным изменениям в экономике Мали. Иностранный капитал проявил интерес лишь к минеральным ресурсам страны.
На рубеже 1980-1990-х годов в Мали резко обострилась внутриполитическая обстановка. Инициаторами перестройки политической системы выступили профсоюзы, сохранившие автономию по отношению к ДСМН, а также сформированные в октябре 1990 года оппозиционные партии Альянс за демократию в Мали (АДЕМА) и Национальный конгресс демократической инициативы (НКДИ).
Одновременно на севере Мали в 1990 году начались выступления кочевников туарегов, требовавших предоставление независимости Азаваду (территория областей Гао, Кидаль и Томбукту). Восстание поддержало арабское население, африканские этнические группы северных районов, фактически отстранённые от участия в политической жизни страны. 6 января 1991 года в городе Таманрассет (Алжир) между повстанцами и правительством Мали было подписано мирное соглашение, согласно которому кочевники получили право служить в армии и других силовых структурах, занимать административные должности; предусматривалось выделение большой доли государственного бюджета на развитие северных территорий.
В марте 1991 года после разгона массовых демонстраций профсоюзы Мали призвали к всеобщей бессрочной забастовке. 22 марта 1991 года в стране было введено чрезвычайное положение, 26 марта 1991 года президент М. Траоре арестован группой офицеров под руководством подполковника А.Т. Туре. 29 марта 1991 года создан Переходный комитет спасения народа (ПКСН), в который вошли представители армии и сил безопасности, профсоюзов, партий АДЕМА и НКДИ, демократических движений и ассоциаций, а также двух организаций туарегов.
В конце июля - августе 1991 года была проведена Национальная конференция с участием всех демократических сил. В январе 1992 года на референдуме одобрен проект новой конституции страны. Весной 1992 года прошли парламентские и президентские выборы. Партией парламентского большинства стала АДЕМА, президентом - её лидер А.У. Конаре (переизбран в 1997 году).
В апреле 1992 года в городе Бамако правительство Мали и Объединение движений и фронтов Азавада (создано в конце 1991 года) подписали Национальный пакт, согласно которому северные территории получали особый статус в рамках унитарного государства Мали. Надзор за исполнением данного соглашения был возложен на комиссара по северным территориям. Обстановка на севере Мали оставалась напряжённой до 1996 года.
Во 2-й половине 1990-х годов в сельском хозяйстве Мали наблюдался некоторый подъём, чему способствовали проведённая в 1994 году 50%-ная девальвация африканского франка и повышение закупочных цен. Мали вышла на 2-е место в Африке (после Египта) по производству хлопка (свыше 500 тысяч т в 1997 году), достигла продовольственного самообеспечения, начала экспортировать излишки зерна в соседние страны.
На президентских выборах 2002 года победу одержал А.Т. Туре (в 2007 году переизбран). Приоритетными направлениями политики Туре являются создание современного агропромышленного производства, борьба с коррупцией, протекционизмом, повышение покупательской способности населения, расширение сети школ и больниц.
Дипломатические отношения между СССР и Мали установлены в 1960 году. При содействии СССР на основе госкредитов в Мали были построены золотодобывающее предприятие «Kalana», цементный завод в городе Диаму, проведена разведка полезных ископаемых, освоены около 9 тысяч га земли под рисовые угодья. С 1991 года объём двусторонних связей между РФ и Мали заметно сократился. Малийское руководство проявляет заинтересованность в развитии разносторонних отношений с Россией, прежде всего в области геологоразведки, золотодобычи, дорожного строительства, транспортных перевозок, сельскохозяйственного производства. В октябре 1992, августе 2000 и мае 2009 годов РФ посещали с официальными визитами министры иностранных дел Мали. В ходе этих визитов был подписан ряд двусторонних соглашений.
Дополнительная литература:
Monteil Ch. Les Empires du Mali: étude d’ histoire et de sociologie soudanaises. P., 1968;
Радченко Г.Ф. Республика Мали. М., 1969;
Куббель Л.Е. Сонгайская держава. М., 1974; он же. «Страна золота» - века, культуры, государства. 2-е изд. М., 1990;
Онучко В.Г. Малийские этюды. М., 1986;
Витухина Г.О. Мали. 2-е изд. М., 1987;
Новиков С.С., Урсу Д.П. История Мали в новое и новейшее время. М., 1994.
Хозяйство
Мали - аграрная страна, одна из наименее развитых в мире. Объём ВВП 16,74 миллиардов долларов (2010 год; по паритету покупательной способности), в расчёте на душу населения 1200 долларов. Индекс человеческого развития 0,309 (2010 год; 160-е место среди 169 стран мира).
В начале XXI века Мали отличается относительной политической и экономической стабильностью, быстрыми темпами роста ВВП (5,2% в 2010 году). Экономическое развитие ограничивают отсталая структура хозяйства, низкая продуктивность и полунатуральный характер значительной части сельскохозяйственного сектора, недостаточное развитие производственной и транспортной инфраструктуры, низкая квалификация рабочей силы. Государственная экономическая политика направлена на создание современного агропромышленного производства с привлечением квалифицированных специалистов и использованием высокопроизводительной техники, а также на повышение плодородия земель. Важное значение имеет внешняя экономическая помощь, поступающая от международных организаций, США, стран ЕС и арабских государств. В структуре ВВП на долю сельского хозяйства приходится 40,2%, сферы услуг - 39,5%, промышленности и строительства - 20,3% (2009 год).
Промышленность.
Представлена главным образом предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья и добычей минеральных ресурсов. С 1980-1990-х годов после значительного притока иностранных инвестиций в золотодобывающую промышленность наблюдается рост экспорта минерального сырья; доля горнодобывающей промышленности составляет около 7% ВВП. Наибольшее значение имеет добыча золота (55,8 т в 2007 году; 49,0 т в 2009 году; 3-е место в Африке после ЮАР и Ганы, 12-е - в мире). Экспорт золота обеспечивает около 87% экспортных поступлений страны (2009 год). Разрабатываются месторождения Сиама (близ города Сикасо), Садиола (близ города Каес), Морила (близ города Бугуни), Луло (близ города Кениеба), Кодиеран (близ города Калана) и других. Отрасль контролируется государственным капиталом («Soci ́et ́e Nationale de Recherche et d’Exploitation des Ressources Mini ̀eres»), а также компаниями ЮАР, Канады, Австралии, США и Великобритании. Ведётся также добыча алмазов (близ города Кениеба), фосфоритов (в долине Тилемси; производство обогащённых и размельчённых фосфатов в городе Бурем - 18 тысяч т в 2000 году), известняка (близ Диаму) и мрамора (близ Бафулабе); кустарная добыча каменной соли (в Тауденни).
В структуре энергопотребления преобладает древесное топливо и древесный уголь (около 90%; нефтепродукты - 8%; гидроэнергия - около 1%). Производство электроэнергии 515 миллионов кВт·ч (2007 год). Основа электроэнергетики - 4 ГЭС, обеспечивающие более 1/2 производства: «Manantali» на реке Бафинг (верховья реки Сенегал; 2000 год; 200 МВт; совместный проект с Сенегалом и Мавританией), «Sélingué» в верховьях реки Нигер (1982 год; 44 МВт), «Sotuba» на Нигере близ Бамако (5,4 МВт) и «Félou» на реке Сенегал близ города Каес (0,5 МВт). Действует ряд ТЭС (главным образом небольших дизельных): в Бамако, Маркале, Каесе, Мопти, Сикасо, Кутиале, Гао, Томбукту, Севаре, Фана, Бугуни и других (принадлежат малийско-французской «Energie du Mali»).
Обрабатывающая промышленность обеспечивает 5,6% ВВП (2009 год). До 2/3 предприятий находятся в районе Бамако. Около 1/3 работают на импортном сырье. Крупнейшие производства построены в 1960-1980-х годах с помощью СССР и КНР, а также при участии французского, германского, африканского и другого капитала. Важнейшие отрасли: первичная переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая и текстильная промышленность. Среди предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья: крупная хладобойня в Бамако; мукомольное производство в Тиенфале и небольшие мощности по очистке риса; ряд хлопкоочистительных заводов [основные - в Кутиале, Сикасо и Бугуни; все принадлежат «Compagnie Malienne Pour le Développement des Textiles» (CMDT)]. Пищевая промышленность представлена: производством хлопкового и арахисового масла (Куликоро, Кита, Кутиала - CMDT; Буаке); сахарными заводами (Дугабу, Сирибала); молочными предприятиями (Сегу, Сикасо, Кутиала, Мопти, Каес); заводом консервов (Багинеда; мармелад, конфитюр, фруктовые соки); чайной фабрикой (Фарако). В Бамако - табачная фабрика [«Société Nationale des Tabac et Allumette du Mali» («Sonatam»)]. Текстильной промышленностью перерабатывается около 1% малийского хлопка-волокна. Текстильные комбинаты в Сегу («Compagnie Malienne des Textiles SA») и Бамако («Industrie Textile du Mali»); завод мешкотары в городе Сан, производство упаковочной ткани в Бамако (CMDT).
Химическая промышленность сконцентрирована в Бамако. Также в столице имеются предприятия электротехнической и металлообрабатывающей промышленности; завод передельной металлургии; производство спичек («Sonatam»). За пределами Бамако - ремонтно-механические мастерские в Маркале и Ндебугу. Промышленность строительных материалов представлена цементными заводами в Диаму и Бамако, керамическим производством в Жикорони и кирпичным заводом в Маниамбугу. Значительная часть товаров широкого потребления производится мелкими и кустарными предприятиями.
Сельское хозяйство.
Пригодно для обработки около 9% территории Мали, обрабатывается около 4%. Основа землепользования - общинная собственность. Происходит постепенный распад сельскохозяйственных общин, выделение семейных мелкотоварных и фермерских хозяйств; замена мотыжного земледелия плужным. Передовая агротехника и способы ведения сельского хозяйства внедряются в специальных зонах осуществления государственных программ комплексного аграрного развития отраслей и территорий («Мали-Юг», «Верхняя долина Нигера», «Рис Мопти» и другие) и широко применяются в хозяйстве «Office du Niger» (во внутренней дельте Нигера; создано в 1932 году; 60 тысяч га орошаемых земель; 1/2 производства риса, в том числе 3/4 товарного; 100% сбора сахарного тростника - около 350 тысяч т в год).
Главная экспортная культура - хлопчатник (практически вся продукция вывозится; обеспечивает 12,5% экспортных поступлений, 2009 год), под которым занято около 20% обрабатываемых земель (главным образом на юге страны). Сбор хлопчатника 236 тысяч т (2009 год; 600 тысяч т в 2005 году). Важное экспортное значение имеет арахис (около 5% посевных площадей, главным образом на западе страны; сбор 325 тысяч т, 2008 год). Главные продовольственные культуры (сбор, тысяч т, 2009 год): просо 1220, рис 1530, сорго 1039, кукуруза 839. Просо и сорго распространены повсеместно, рис выращивают на юге страны, а также в долинах реки Нигер и его притоков, кукурузу - в южных районах. Выращивают также (сбор, тысяч т, 2007 год): арбузы 305, батат 283, овощи 259, орехи масляного дерева (карите) 182, томаты 174, бананы 137, картофель 114, маниок 96.
Животноводство обеспечивает около 10% ВВП и около 7% поступлений от экспорта. Мали занимает 1-е место по общему поголовью скота и потреблению мяса на душу населения среди стран Западной Африки. Поголовье (тысяч, 2007 год): коз 9667, овец 8870, крупного рогатого скота 7843, ослов 1617, верблюдов 960. Развито кочевое, полукочевое (на севере страны) и отгонно-пастбищное (в сахельской зоне) животноводство. Распространяется разведение тяглового скота в традиционных земледельческих районах; молочное животноводство - в пригородных зонах.
Рыболовство обеспечивает 1,5% ВВП. Основной улов (около 100 тысяч т, 2000-е годы) приходится на внутреннюю дельту реки Нигер и озёрную зону (близ среднего течения Нигера у города Томбукту). Главный порт и центр торговли рыбой - Мопти; другие центры рыболовства - Дире, Диоро, Диафарабе, Сегу, Гао.
Леса занимают менее 1% территории страны. Заготовки древесины (около 5 миллионов м3 в год, начале XXI века) ведутся главным образом для производства древесного угля. Потребности в деловой древесине обеспечиваются за счёт импорта из Кот-д’Ивуара.
Сфера услуг.
Представлена оптовой и розничной торговлей, административными и финансовыми услугами, туризмом. В сфере финансовых услуг доминируют государственные и смешанные частно-государственные предприятия (Banque de Développement du Mali SA, Banque Malienne de Crédits et Dé- pôts, Banque Internationale pour le Mali SA, Banque Nationale de Développement Agricole, Banque Commerciale du Sahel SA); крупнейший частный банк - отделение Bank of Africa в Мали. Крупнейшая телекоммуникационная компания - «Société des Télécommunications du Mali». Мали посещают около 100 тысяч туристов ежегодно.
Транспорт.
Основные виды транспорта - автомобильный, железнодорожный, внутренний водный. Общая протяжённость железных дорог 593 км [2008 год, малийский участок железной дороги Дакар (Сенегал) - Куликоро], ежегодно по ним перевозится около 800 тысяч пассажиров и 500-550 тысяч т грузов (начало XXI века). Общая протяжённость автодорог 18,7 тысяч км (2004 год), из них с твёрдым покрытием 3,4 тысяч км. Наибольшая плотность автодорожной сети - в районе Бамако. Через Мали проходят Транссахарская и Транссахельская магистрали. Речные перевозки осуществляются по реке Нигер (Бамако - Канкан, Гвинея; Куликоро - Ансонго), а также по реке Сенегал (Каес - Сен-Луи, Сенегал). Главный порт - Куликоро, среди других - Мопти, Маркала, Сегу, Гао. Международные аэропорты - Бамако и Гао.
Внешняя торговля.
Мали имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Стоимость товарного экспорта 536 миллионов долларов, импорта - 773 миллионов долларов (2008 год). Основные статьи экспорта: золото, хлопчатник, живой скот, арахис. Главные импортёры товаров из Мали (2009 год): КНР 14,6%, Таиланд 8,3%, Пакистан 6,7%, Марокко 6,5%, Буркина-Фасо 4,7%, Франция 4,6%. Важнейшие статьи импорта: нефтепродукты, машины и оборудование, строительные материалы, продовольствие. Основные поставщики товаров (2009 год): Сенегал 12,2%, Франция 11,6%, Кот-д’Ивуар 10,0%, КНР 5,9%.
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) Мали насчитывают около 7,4 тысячи человек (2009 год) и состоят из Сухопутных войск (СВ), в которые входят подразделения ВВС и ВМС. Кроме того, имеются военизированные формирования - военная жандармерия (1,8 тысяч человек), республиканская гвардия (2 тысячи человек), национальная полиция (1 тысяча человек) и милиция (3 тысячи человек). Военный годовой бюджет 157 миллионов долларов (2007 год, оценка).
Главнокомандующим ВС является глава государства - президент. Оперативное руководство возложено на начальника штаба ВС.
СВ (свыше 7,3 тысяч человек) организационно сведены в отдельные батальоны (4 пехотный, 1 «коммандос», 1 парашютно-десантный и 1 инженерный), 2 артилерийских дивизиона, 2 зенитные артиллерийские и 1 зенитную ракетную батареи. Кроме того, в состав СВ входят истребители, вертолётная и учебная авиационная эскадрильи, а также полк военно-транспортной авиации (всего 400 человек). На вооружении СВ находятся около 50 танков (в том числе 18 лёгких), 20 БРМ, около 50 БТР и подобных им бронемашин, около 20 орудий полевой артиллерии, 2 РСЗО, свыше 30 миномётов, 12 ПЗРК, 12 зенитных артиллерийских установок; 11 боевых, 5 транспортных и 13 учебно-тренировочных самолётов и 4 вертолёта; 3 речных патрульных катера. Вооружение и военная техника иностранного производства.
Комплектование ВС осуществляется частично по призыву (срок службы 24 мес) и по контракту. Мобилизационные ресурсы составляют 2,4 миллионов человек, в том числе годных к военной службе 1,4 миллионов человек.
С 1995 года Франция осуществляет программу «Усиление возможностей африканских стран по поддержанию мира», к реализации которой наряду с другими государствами подключилась Мали, но периодические обострения внутриполитической борьбы и межконфессиональных противоречий отрицательно влияют на строительство ВС.
Здравоохранение
В Мали на 100 тысяч жителей приходится 8 врачей, 49 лиц среднего медицинского персонала, 4 акушерки, 3 фармацевта, около 10 стоматологов (2004 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 6% ВВП (бюджетное финансирование - 50,6%, частный сектор - 49,4%) (2005 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1992 год), Кодекс о защите ребёнка (2002 год), закон о профилактике и лечении СПИДа (2006 год). Система здравоохранения включает государственный и частный секторы. Большинство видов медицинской помощи оказывают в государственном секторе (в том числе 3 больницы). Частная медицинская практика развита слабо. Доступность медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, низкая. Наиболее распространённые инфекции - бактериальная и амёбная дизентерия, гепатит А, тиф, малярия, шистосомозы, ришта, онхоцеркоз, менингит (2009 год). Основные причины смерти: туберкулёз, болезни лёгких, дизентерия, малярия, СПИД, недостаточность питания, сердечно-сосудистые болезни (2006 год). Зоны отдыха: Мопти, Сегу, Томбукту и другие.
Спорт
В начале 1960-х годов создано Министерство молодёжи и спорта, в 1966 году начал работать спортивный центр (построен с помощью СССР) с ареной на 25 тысяч мест, бассейном, различными площадками для игровых видов спорта.
Нац. олимпийский комитет основан в 1962 году, признан МОК в 1963 году. Спортсмены Мали принимали участие в 11 Олимпиадах (в 1964-1972; 1980-2008 годы), призовых мест не завоёвано. Один из самых популярных видов спорта - футбол. Футбольная федерация основана в 1960 году, с 1962 года - в ФИФА. Сборная команда Мали по футболу в 1972 году выходила в финал Кубка Африки, в 2002 и 2004 годы - в полуфинал. В финал Лиги чемпионов Африки выходили сильнейшие футбольные клубы Мали - «Стад Мальен» (1964 год) и «Реал Бамако» (1966 год). Футболисты сборной Мали играют в лучших европейских клубах (на 1 января 2011 года): М. Диарра («Реал», Мадрид), Ф. Кануте («Севилья»), С. Кейта («Барселона»), М. Сиссоко («Ювентус», Турин) и другие. За российские клубы «Локомотив» Москва (2006-2009 годы) и «Кубань» (2009 год) выступал Д. Траоре.
Мужская сборная Мали по шахматам с 1984 года (Салоники) участвует во Всемирных шахматных олимпиадах. Среди других видов спорта в Мали пользуются популярностью бокс, дзюдо, лёгкая и тяжёлая атлетика, волейбол, баскетбол и другие.
Дополнительная литература:
Все о спорте. Справочник. М., 1976. Вып. 3.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление учебными заведениями осуществляют Министерство базового образования, грамотности и национальных языков и Министерство среднего и высшего образования и научных исследований. Система образования включает: дошкольное воспитание (развито слабо), обязательное бесплатное 9-летнее образование детей в возрасте 7-16 лет (6-летнее начальное, 3-летнее неполное среднее), 3-летнее полное среднее образование (лицей), высшее образование. Действуют также 2-, 3- и 4-летние профессионально-технические средние учебные заведения. Дошкольным воспитанием охвачено лишь 4% детей, начальным обучением - 72%, средним - 29% (2008 год). Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 26,2% (2006 год, данные Института статистики ЮНЕСКО). Университет Мали (1993 год), главные научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в Бамако. Крупные библиотеки действуют также в городе Томбукту - центре исламского просвещения, в том числе библиотека Института Ахмеда Бабы (1970 год) и библиотека медресе Санкоре (их общий фонд свыше 20 тысяч манускриптов).
Средства массовой информации
Издаются на французском языке (все - в городе Бамако): правительственный вестник «Journal officiel de la République du Mali», ежедневные газеты «L’Essor» (с 1949 года; тираж 3,5 тысяч экземпляров), «Les ́Echos» (с 1989 года), «Le Républicain» (с 1992 года), «L’Aurore» (c 1990 года; 3 тысяч экземпляров); на языке бамбара - ежемесячная газета «Kibaru» (с 1972 года; 5 тысяч экземпляров) и другие. Радио с 1957 года, телевидение с 1983 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют «L’Office de radiodiffusion T ́el ́evision du Mali» (ORTM; основана в 1957 году, современное название с 1992 года), «Radio Bamakan», «Radio Benkan» и другие. Национальное информационное агентство - Agence malienne de presse et de publicité (AMAP; основано в 1977 году).
Литература
Письменной литературе Мали предшествовала традиция устного творчества народностей бамбара, малинке, сенуфо, фульбе. В XI-XIX веках на территории Мали развивалась литература на арабском языке, представленная историческими хрониками XVI-XVII веков (Махмуд Кати, ас-Сади и другие), религиозными сочинениями.
Современная литература Мали формировалась с середины XX века на французском языке. В произведениях И.М. Уана (романы «Фадимата, принцесса пустыни», 1955 год, «Дочери царицы Клеопатры», 1961 год, и другие) и Ф.Д. Сиссоко (серия очерков «Наброски и портреты», 1953 год; поэтический сборник «Хармакис», 1955 год; роман «Страсть Джене», 1956 год) отражено представление о благотворной цивилизаторской миссии европейцев. Стремление к обретению национальной независимости, патриотический пафос, внимание к актуальным социальным проблемам присущи поздним произведениям Ф.Д. Сиссоко (роман «Красная саванна», 1962 год), творчеству С. Бадиана (повесть «В грозу», 1957 год; роман «Кровоточащие маски», 1976 год; драма «Смерть Чаки», 1962 год, и другие), И.Б. Траоре (роман «Тень прошлого», 1964 год), а также выходца из Кот- д’Ивуара С. Дембеле (роман «Бесполезные», 1960 год). Воздействием европейских литературных традиций отмечено творчество Я. Уологема (роман в духе экзистенциализма «Долг насилия», 1968 год), имевшее большой резонанс за пределами Африки. Просветительный пафос отличает прозу и публицистику Й. Диаките (роман «Дружеская рука», 1969 год), М. Голого (роман «Спасшийся от алкоголя», 1963 год), П. Кулибали (роман «Тревоги старого мира», 1980 год) и другие. Фольклорное начало претворено в прозе А.Х. Ба (плутовской роман «Странная судьба Вангрэна», 1973 год), получившего также известность благодаря своим этнографическим исследованиям и публицистике. В поэзии доминировали патриотические мотивы: поэтические сборники «Рождение Мали» Г. Диавары (1965 год), «Африканский торнадо» М. Голого (1966 год), «Пусть вернётся роса» А. Кунты (1976 год) и другие; тонкий лиризм отличает поэтический сборник «Прилив чувств» С. Сиссоко (1967 год). Популярностью пользуются литературные обработки народных песен и сказок: сборник «Местные рассказы и сказки» И.Б. Траоре (1970 год), сборник «Жанжон и другие песни Мали» М.М. Диабате (1970 год) и другие А. Каба, М.М. Диабате, Г. Диавара и другие выступают с пьесами для театра преимущественно социальной и гражданской тематики. Просветительскую направленность характерна для повести «Наисса» Я. Сангаре (1972 год), романов М.М. Диабате. Повышенное внимание к социальной тематике, психологизм присущи повести «Золотой нож» С. Диарры (1976 год), романам М. Конате («Подушная подать», 1981 год), М.А. Диарры («Сахель. Кровавая засуха», 1981 год), М.С. Кейта («Лучник Бассари», 1984 год). Размышления о положении Африки в современном мире доминируют в малийской прозе конца XX - начала XXI веков: А. Ба Конаре, А. Фофана (повесть «Свадьба», 1994 год, и другие), А. Мади Диалло (роман «Кути, память крови», 2002 год), Ф.Т. Тембли (роман «Судьба», 2002 год), Ф.Ф. Сидибе (роман «Африканский сезон», 2006 год) и другие.
Издания:
Поэты Мали. М., 1965;
Nouvelles du Mali. P., 2008.
Дополнительная литература:
Денисов Ю.С., Коптелов В.Б. Литература Мали // Литературы Африки. М., 1979;
Коптелов В.Б. Литература Мали // Франкоязычные литературы Тропической Африки. М., 1989; он же. Роман в литературе Мали // История романных форм в литературах Африки. М., 2010;
Писатели Мали. Библиографический указатель. М., 1988.
Архитектура и изобразительное искусство
Древнейшие памятники искусства Мали относятся к эпохе неолита: наскальные росписи в Бандиагаре; выполненные красной краской рисунки в гротах в районе Бамако со сценами охоты, войны, танцев; менгиры в Тондидару близ Ниафунке; глиняные и каменные фигурки в районе Мопти. В Бандиагаре сохранились некрополи с башневидными круглыми и квадратными в плане усыпальницами.
В средние века в государствах, существовавших на территории Мали, развивалось градостроительство: города (Дженне, XI век; Томбукту, основан в 1100 году; Гао, XV век, и другие) обычно имели неправильную сеть улиц, были укреплены глиняными зубчатыми стенами (частично сохранились в Сикасо, близ Бугуни). Жилые 1-2-этажные дома «суданского стиля», в основном прямоугольные в плане, возводились из глины или банко (адобы); плоское земляное покрытие настилалось по балкам, стены укреплялись мощными тягами или делились на кессоны, образующие внешний каркас здания, фасады завершались округлыми зубцами или миниатюрными башенками. Общественные здания с вертикальными тягами на стенах по архитектуре часто были сходны с жилыми домами (дворец в Томбукту, XIV век). Возводились мечети: в Мопти, в Дженне (XIV век; разрушена в 1830 году, реконструирована в 1906-1907 годы архитектор И. Траоре; восточный фасад украшен 3 пирамидальными минаретами; стала образцом для более поздних мечетей) и другие. Со времён колонизации (конец XIX века) в городах появились здания европейского типа - соборы, административные здания, особняки; строились также глинобитные жилые дома. Французские архитекторы создали так называемый неосуданский стиль, впервые использованный в форте Сегу (XIX век, архитектор Л. Ундерберг; не сохранился), а позднее - в административных зданиях в Сегу (муниципалитет, 1970 год) и другие. С 1950-х годов в крупных городах проектируются здания с применением современных строительных материалов; также используются необожжённый кирпич и бетон (комплекс медицинской клиники в Мопти, 1974 год, архитектор А. Раверо; планировка традиционной деревни с включением 1-2-этажных секций). В архитектуре традиционных жилищ преобладают круглые в плане дома, с конической низко свисающей крышей; у догонов - прямоугольные с плоской крышей.
После провозглашения независимости формируется профессиональное изобразительное искусство (художники М.К. Соме, Б. Кейта, И. Диабате, М. Хайдар, А. Конэт). Также существует живопись в наивных формах, используемая при оформлении рекламных вывесок (работы С. Синаба и другие). В 1979 году образовалась творческая группа художников «Боголан» (Б. Думбия, Н. Тьям и другие), которые создают декоративные символические картины-ковры на специальной ткани, окрашенной в глиняном растворе с добавлением трав.
Развито традиционное искусство скульптуры, продолжаемое современными мастерами: терракотовые фигурки, резьба по дереву (маски, фигурки людей и животных, орнамент на табуретах, дверях, тарелках, гребнях и так далее). Маски используются также в театральных представлениях (котеба), посвящённых сбору урожая. Распространены литьё из меди, изготовление изделий из кожи змей и крокодилов (сумки, ремни), керамические посуды, тканей с геометрическим орнаментом.
Дополнительная литература:
Domian S. Architecture soudanaise: vitalité d’une tradition urbaine et monumentale: Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana. P., 1989;
Bogolan et arts graphiques du Mali / Ed. F. B. Keita, L. Albaret. P., 1990;
Maas P., Mommersteeg G. Djenné: chef d’œuvre architectural. Bamako, 1992.
Музыка
Для традиционной музыкальной культуры Мали, как и всей Западной Африки, характерно искусство гриотов - дьели (у народов манден), джааре (у сонинке), гало (у фульбе) и другие, исполняющих сольные эпические песни с инструментальным сопровождением. В эпическом сказании о Сундьяте Кейта, создателе средневекового государства Мали (1-я половина XIII века), повествуется о Балла Фассеке - первом дьели, основателе рода профессиональных музыкантов Куяте. Типичные музыкальные инструменты гриотов - арфолютня кора, лютня нгони (с лодкообразным корпусом), ксилофон бала. Распространена танцевальная музыка в исполнении барабанных ансамблей; используются барабаны дундун (большой двухсторонний), тама (в форме песочных часов) и другие. В современной музыкальной практике народов Мали сохранились также архаические инструменты: музыкальные луки, арфы, водяной барабан джидунун. Некоторые формы музицирования разделяются по гендерному признаку; например, лютня имзад у туарегов - женский инструмент.
С XV века началось распространение в Мали западноевропейской культуры - португальской, затем французской и испанской. Сведения о музыке Мали содержатся в европейских источниках XVI-XVIII веков. Традиционная музыка изучается с конца XIX века. С завоеванием независимости в 1960 году в Мали стали развиваться новые формы традиционной и популярной музыки, под руководством государства организованы региональные оркестры, принимавшие участие в фестивалях национальной музыки. Результатом контактов традиционной и европейской культур стали смешанные виды музыки и популярная музыка западного образца. В 1970-х годах в Мали появились эстрадные оркестры западного типа, в которые вошли саксофоны, трубы, электрогитары, клавишные инструменты, наборы барабанов латино-американского происхождения. Международное признание получили: певцы - Фанта Дамба, Фанта Саско, исполнитель на лютне нгони и певец Базумана Сиссоко (1970-е годы); инструменталисты - Салиф Кейта, Али Фарка Туре, Тумани Диабате, певицы - Уму Сангаре, Нахава Думбиа и Сали Сидибе (1980-е годы). В конце XX века наметились новые тенденции в развитии музыкальной культуры Мали; например, современные дьели исполняют традиционный и популярный репертуар, сопровождая пение виртуозной игрой на гитаре. С 1991 года изучение традиционной музыки ведётся в Национальном музее в Бамако.
Дополнительная литература:
Diallo M. Essai sur la musique traditionnelle au Mali. P., 1972; idem. La musique malienne: sauvegarde et dynamique. Bamako, 2000;
Graham R. The Da Capo guide to contemporary African music. N. Y., 1988; idem. The world of African music. L., 1992;
Charry E. Mande music. Chi., 1992.
Театр и танец
Драматические традиции Мали восходят к доисламскому периоду истории Западного Судана, когда при дворах правителей давались представления (танцы в масках, песни, бытовые сценки). Театральность всегда была свойственна и искусству гриотов. У бамбара сохранилась старинная форма например театра котеба (от «коте» - «улитка» и «общество», и «ба» - «большая»), развившаяся из религозных театрализованных действ. Доступные поначалу лишь посвящённым, эти действа со временем превратились в народные празднества, связанные с началом полевых работ, сбора урожая, обрядами обрезания, свадеб или похорон. Представления котеба начинаются с группового танца, в процессе которого участники выстраиваются концентрическими кругами, символизирующими структуру человеческого общества. Солисты демонстрируют вокальное и хореографическое искусство, после чего начинается драматическая часть (ньоголон или котетлон) - серия импровизированных сатирических сценок, высмеивающих различные пороки. Театр котеба, выражавший взгляды и мораль старой африканской деревни, в 1930-1940-х годах стал популярен и в Бамако, где группы актёров выступали на улицах. Среди действующих лиц - простодушный земледелец и его верная жена, скупой хозяин и ленивый слуга, ловкий певец-гриот, лжесвятой паломник (марабут), хвастливый и трусливый охотник. В середине 1970-х годов возникла идея перенесения котеба на профессиональную сцену, чему способствовала деятельность выпускников драматического отделения Национального института искусств (основан в 1964 году в Бамако). Они поставили спектакли «Коте-1» (1978 год) и «Коте-2» (1980 год), имевшие широкий резонанс не только в Мали, но и на фестивалях в Монако (1981 год) и Тунисе (1983 год). В конце XX века театр котеба постепенно терял популярность, уступив место так называемому полезному театру, сохраняющему традиции ньоголон. Малоизвестные в городах, представления проходят перед деревенскими жителями, в основном на языке бамбара, и включают скетчи и поучительные смешные сценки на злободневные темы. Сохранился также традиционный кукольный театр соголон, который возник у рыбаков бозо и сомоно и крестьян бамбара, живущих по берегам реки Нигер. Юмористические спектакли дают по праздникам или для почётных гостей.
Большое влияние на пробуждение интереса малийцев к европейскому театральному искусству оказали сценические опыты западносуданских студентов Педагогического института имени У. Понти в Дакаре (Сенегал), ставивших спектакли на французском языке. Вернувшись на родину, выпускники института возобновили эти постановки, заложив основу нового африканского театра и способствуя созданию многих любительских коллективов. Дальнейшее развитие театр на французском языке получил в 1990-х годах, когда появились новые труппы. Среди наиболее известных: «Абубакари-2», «Вельтер» и «Конвержанс» (все - в Бамако). В отличие от «полезного театра», они ставят эстетские спектакли для узкого круга, представления дают главным образом во Французском культурном центре. В драматических жанрах работали малийские писатели С. Бадиан, А. Каба, А.Х. Ба, М.М. Диабате. С 2007 года особым успехом пользуется комедия Ж.Л. Саго-Дювору «Юг-Север, котеба кварталов», сатирически изображающая проблемы в отношениях между метрополией и её бывшими колониями.
В 1940-х годах хореограф Мамаду Бадиана Куйате создал в Бамако фольклорную балетную группу «Триумфальное общество Багададжи», в 1956 году - хореографический коллектив «Молодёжь тамтамов», в 1960 году - фольклорный ансамбль Национальная труппа балета. В 1969 году в Бамако возникла Компания национального театра, объединившая драматическую труппу, инструментально-вокальный ансамбль, Национальную труппу балета и труппу традиционного кукольного театра.
Кино
Первый фильм на территории Мали снят в 1938 году (французский документальный фильм «В стране догонов»). В 1960 году нидерландский режиссер Й. Ивенс снял короткометражный фильм «Завтра в Нангиле» (премия Мкф в Москве). В 1961 году образована Национальная служба кинематографии Мали, приступившая к систематическому выпуску хроникально-документальных фильмов. В 1963 году при Министерстве информации (при технической поддержке Югославии) был создан кинематографический отдел, где снимались информационные фильмы. В 1977 году отдел был преобразован в Национальный центр кинопроизводства для съёмок кинохроники, документальных, игровых и рекламных фильмов. В 1971 году первый малийский выпускник московского ВГИКа Дж. Куйате поставил фильм «Возвращение Тьемана», в 1976 году - фильм об апартхейде «Чёрное знамя на юге колыбели». Среди других фильмов середины 1970-х - начала 1980-х годов: «Урок» (1974 год) и «Между водой и огнём» (1976 год) А. Каба, «Судьба» (1977 год) и «Узник» (1978 год) Д.С. Кулибали, «Всё кончено» К. Дьенте (1982 год). Национальные малийские традиции отражены в работах И.Ф. Траоре: «Первый свет надежды» (1979 год, документальный), «Все мы виновны» (1980 год) и «Дуэль в скалах» (1985 год). Один из крупнейших малийских кинорежиссёров С. Сиссе дебютировал игровым полнометражным фильмом «Дочь» (1974 год). Среди других его фильмов, получивших широкое признание: «Труд» (1978 год, главная премия Всеафриканского Мкф в Уагадугу), «Ветер» (1982 год, главная премия Всеафриканского Мкф в Уагадугу), «Свет» (1987 год, премия Мкф в Канне), «Время» (1995 год). Ш.У. Сиссоко, изучавший теорию и практику кино во Франции в Национальной школе Л. Люмьера, создал красочные, богатые национальной символикой фильмы «Нийамантон» (1986 год), «Финзан» (1989 год), «Джимба» (1995 год, премия Мкф в Локарно), «Книга Бытия» (1999 год, премия Всеафриканского Мкф в Уагадугу), «Бату» (2000 год, премия Всеафриканского Мкф в Уагадугу). Международную известность получили также игровые фильмы А. Аскофаре («Фараве, мать песков», 1997 год) и А. Сиссако («Жизнь на земле», 1998 год; «Бамако», 2006 год; «Сон Тиайе», 2008 год).
Дополнительная литература:
Кулик Е.Г. Многоликий мир африканского кино. М., 1993;
Шахов А. Сиссе С., Сиссоко Ш. У. // Режиссерская энциклопедия кино Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки. М., 2001.