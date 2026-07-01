МАЛИ

Мали (Республика Мали) — государство в Зап. Африке. Площадь — 1240,2 тыс. кв. км. Граничит на северо-западе с Мавританией, на северо-востоке с Алжиром, на востоке и юго-востоке с Нигером, на юго-востоке с Буркина-Фасо, на юго-западе с Кот-д’Ивуаром, Гвинеей и Сенегалом. Территория делится на регионы, районы и муниципалитеты: Гао, Кайес, Кидаль, Куликоро, Мопти, Сегу, Сикассо, Тимбукту, Менака и Тауден. Столица Бамако образует отдельный район. Численность населения — 20,2 млн человек (2020); включает в себя ряд этносов: манден, сонинке, бозо, гур, фульбе, тукулёр, волоф, догоны, сонгай, арабы-мавры и берберы-туареги. Более 93 % исповедуют ислам суннитского толка. Официальный язык — французский.

Доколониальный период. Территория современной М. была заселена с палеолита, развитие земледелия началось в III тысячелетия до н. э. С III в. н. э. установилась прочная традиция политической организации общества в виде сменявших друг друга государственных образований Гана, М,, Сонгай . Раннегосудар-ственное образование Гана существовало в III—XIII вв. на территории современных М., Сенегала и Мавритании. Возникновение Ганы стало итогом длительного социального и хозяйственного развития народа сонинке, составившего ее этническую основу. Важным фактором формирования Ганы, главным источником благосостояния населения и могущества царей была транссахарская торговля золотом, слоновой костью, солью, медью, рабами. Благодаря археологическим раскопкам установлена столица Ганы — Кумби-­Сале на юге современной Мавритании. Общество Ганы делилось на рабов, свободных и знать. Труд невольников использовался при добыче золота и соли, транспортировке грузов. Основным занятием свободного населения были земледелие, скотоводство и рыболовство в рамках замкнутого натурального хозяйства. Доходы правителей слагались из налогов с торговли, присвоения значительной части добываемого золота (самородки), нерегулярных поборов с сельского населения. Благодаря торговым связям с Сев. Африкой в Гане распространялся ислам, но ганское общество, включая правящую верхушку, не подверглось исламизации, сохранило традиционные верования (анимизм). Во 2-й половине XI в. главные центры Ганы были завоеваны кочевниками-­берберами. В середине XIII в. Гана стала вассальным владением М. В XVII—XIX вв. на территории Сонгай существовали государственные образования бамбара (Сегу, Каарта), фульбе (Масина).

Колониальный период. М. стала объектом французской колониальной экспансии во 2-й половине XIX в. Франции потребовалось 20 лет, чтобы завоевать государство тукулеров во главе с султаном Ахмаду и государство мандинка Уасулу, созданного Самори Туре. В 1891 захваченные районы получили статус колонии под названием Французский Судан. Это название несколько раз менялось, пока в 1920 не вернулось прежнее. В 1895 колония включена во Французскую Западную Африку (ФЗА). Границы Французского Судана неоднократно произвольно менялись, последний раз в 1947. Колония находилась под управлением французской колониальной администрации во главе с губернатором. На местах колонизаторы опиралась на назначенных вождей. Французский Судан был превращен в поставщика рабочей силы, продовольствия (арахис, рис) и сельскохозяйственного сырья (хлопок) в метрополию и соседние французские колонии — Берег Слоновой Кости, Гвинею, Сенегал.В 1945 Французскому Судану был предоставлен статус заморской территории Франции, его население получило право создавать общественные и политические организации, избирать депутатов в выборные органы метрополии. После Второй мировой войны появились первые политические партии. Наиболее влиятельным был Суданский Союз (СС), созданный в 1946 как секция

В 1891 захваченные районы получили статус колонии под названием Французский Судан. Это название несколько раз менялось, пока в 1920 не вернулось прежнее. В 1895 колония включена во Французскую Западную Африку (ФЗА). Границы Французского Судана неоднократно произвольно менялись, последний раз в 1947. Колония находилась под управлением французской колониальной администрации во главе с губернатором. На местах колонизаторы опиралась на назначенных вождей. Французский Судан был превращен в поставщика рабочей силы, продовольствия (арахис, рис) и сельскохозяйственного сырья (хлопок) в метрополию и соседние французские колонии — Берег Слоновой Кости, Гвинею, Сенегал.В 1945 Французскому Судану был предоставлен статус заморской территории Франции, его население получило право создавать общественные и политические организации, избирать депутатов в выборные органы метрополии. После Второй мировой войны появились первые политические партии. Наиболее влиятельным был Суданский Союз (СС), созданный в 1946 как секция

В 1945 Французскому Судану был предоставлен статус заморской территории Франции, его население получило право создавать общественные и политические организации, избирать депутатов в выборные органы метрополии. После Второй мировой войны появились первые политические партии. Наиболее влиятельным был Суданский Союз (СС), созданный в 1946 как секция Африканского демократического объединения (Демократического объединения Африки, ДОА). Генеральным секретарем СС-ДОА был избран Модибо Кейта, учитель по профессии.

Независимая М. В 1957 метрополия предоставила Французскому Судану частичную автономию, 28 сентября 1958 — статус автономной Суданской Республики в составе Французского сообщества. В 1959 автономные Суданская Республика и Сенегал объединились в Федерацию Мали, которая стала независимой 20 июня 1960. 20 августа 1960 Законодательное собрание Сенегала приняло решение о выходе из Федерации, политические деятели Судана и их семьи были вывезены из Дакара в Судан специальным поездом под эскортом сенегальских военных. 22 сентября 1960 Судан провозгласил независимость и принял название Республика Мали. В тот же день принята конституция, учредившая президентскую республику.

В январе 1961 парламент единогласно избрал президентом М. Кейту (переизбран всеобщим голосованием 13 мая 1964). Он взял курс на внедрение социалистических начал в экономику, был создан государственный сектор во всех отраслях хозяйства, кооперативы в деревне, государственная импортно-экспортная компания, введена национальная валюта (малийский франк). В 1961 началось осуществление первого 5-летнего плана. В 1962 VI съезд СС-ДОА объявил о решении вести М. по некапиталистическому пути к социализму, провозгласил идеологической основой партии «научный социализм», а по существу, малийскую разновидность африканского социализма с примесью маоизма . В стране был установлен однопартийный режим. В партию привлекли практически все взрослое население. Оно стало объектом всеобъемлющей системы надзора и слежки, важными элементами которой были «народная милиция» и «бригады бдительности». Во внешней политике у малийского «позитивного нейтралитета» был выраженный восточный вектор. Из страны были выведены французские войска. По ключевым международным вопросам Мали проводила линию социалистического лагеря или занимала близкие позиции. М. Кейта нанес официальные визиты в СССР в 1962 и 1965, а в 1963 стал лауреатом Ленинской премии.

Тотальное огосударствление экономики, коррупция, некомпетентность управленческих кадров, утрата обратной связи с массами привели малийский социализм к закономерному краху. Государственные предприятия были убыточными, страна оказалась на грани финансового краха, и без того невысокий уровень жизни народа снизился. Влиятельная фракция «умеренных» в руководстве требовала рыночных реформ, привлечения иностранных инвестиций, расширения связей с западными странами. В августе 1967 президент М. Кейта распустил Политбюро СС-ДОА и парламент, сделал высшим органом власти Национальный комитет защиты революции.19 ноября 1968 в результате военного переворота власть захватил Военный комитет национального освобождения (ВКНО) во главе с лейтенантом Муссой Траоре. Конституция была заменена Основным законом, объявившим ВКНО верховным органом власти, М. Траоре стал временным президентом. Экономическая политика ВКНО была направлена на интеграцию сельского хозяйства М. в мировой рынок. На международной арене Траоре проводил политику нейтралитета, балансируя между

19 ноября 1968 в результате военного переворота власть захватил Военный комитет национального освобождения (ВКНО) во главе с лейтенантом Муссой Траоре. Конституция была заменена Основным законом, объявившим ВКНО верховным органом власти, М. Траоре стал временным президентом. Экономическая политика ВКНО была направлена на интеграцию сельского хозяйства М. в мировой рынок. На международной арене Траоре проводил политику нейтралитета, балансируя между КНР, СССР и Францией. В июне 1974 принята новая конституция, законодательно закрепившая однопартийную систему и президентскую форму правления. По инициативе ВКНО создана партия Демократический союз малийского народа (ДСМН), в марте 1979 прошел ее учредительный съезд, генеральным секретарем был избран М. Траоре. Партийная программа предусматривала создание «независимой планируемой национальной экономики, предполагающей в качестве предварительного социально-исторического условия существование государства национальной демократии». 19 июня 1979 всеобщим голосованием М. Траоре избран президентом (переизбран 11 июня 1985). Экономические трудности вынудили его пойти на либерализацию экономики (отмена государственной монополии на экспорт сельскохозяйственной продукции, ликвидация или приватизация убыточных государственных предприятий и компаний), согласиться на программу структурного оздоровления по рецептам МВФ и Всемирного банка. Ее реализация в 1982—1984, хотя и улучшила макро­экономическую ситуацию, но привела к падению жизненного уровня значительной части населения. В стране набирало силу оппозиционное движение. В 1990 созданы организации, в частности Альянс за демократию в М. (АДЕМА), требовавшие отказа от однопартийной системы и перехода к политическому плюрализму. Внутриполитическая обстановка осложнилась после очередного обострения главного этнополитического конфликта М. — между оседлым и кочевым (туареги) населением. В июне 1990 туареги подняли вооруженное восстание, выдвинув требование предоставить независимость Азаваду, самопровозглашенной туарегской автономии на северо-востоке М.

26 марта 1991 режим М. Траоре был свергнут группой военных во главе с начальником штаба армии, подполковником Амаду Тумани Туре (окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище). В 1992 референдумом была одобрена конституция, вводившая многопартийную систему при президентской форме правления, парламентские выборы выиграла АДЕМА, ее кандидат Альфа Умар Конаре, историк по образованию, избран президентом (переизбран в 1997). Политика экономической либерализации У. Конаре принесла временные успехи: М. вышла на второе место в Африке по производству хлопка (1997), достигла самообеспечения продовольствием. С 2000 экономическая ситуация стала ухудшаться из-за падения мировых цен на хлопок на 46 % (1999), выросла безработица, инфляция. На президентских выборах 2002 победу одержал независимый кандидат А. Туре (переизбран в 2007), на парламентских выборах большинство мест завоевала АДЕМА.

На президентских выборах 2002 победу одержал независимый кандидат А. Туре (переизбран в 2007), на парламентских выборах большинство мест завоевала АДЕМА. В январе 2012 туареги снова подняли восстание и к апрелю установили контроль над Азавадом. 6 апреля Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) провозгласило независимость этой территории. Неспособность малийского руководства организовать отпор сепаратистам стала причиной государственного переворота 22 марта 2012, когда военные вооруженным путем отстранили от власти президента А. Туре и объявили о создании Национального комитета по восстановлению демократии и возрождению государства М. во главе с капитаном Амаду Саного. Внешнее давление (Франция, США, Африканский Союз, Экономическое сообщество стран Западноафриканских государств (ЭКОВАС)) заставило хунту 7 апреля передать власть спикеру парламента Диокунде Траоре. В августе 2013 на всеобщих выборах президентом был избран Ибрагим Бубакар Кейта.НДОА действовала совместно с исламистскими террористическими группировками, прибывшими с территории Ливии. После провозглашения независимости Азавада интересы союзников разошлись. Сепаратисты добивались отделения Азавада от Мали, исламисты планировали наступление на юг и создание Исламской Республики. К началу 2013 террористические группировки «Ансар ад-Дин», «Аль-Каида в Исламском Магрибе», «Движение за единство и джихад в Западной Африке» вытеснили силы туарегов с севера М., ввели там нормы шариата, разрушили местные религиозные святыни как «языческие». Это подтолкнуло туарегов к перемирию с правительством. В 2015 между властями М. и рядом туарегских движений («Координация движений Азавада», «Платформа движений 14 июня 2014») при посредничестве Алжира были подписаны Алжирские соглашения, направленные на их вовлечение в мирный процесс и борьбу с терроризмом. В январе 2013 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН Франция развернула локальную военную операцию «Серваль» для освобождения от джихадистов севера М. и сохранения территориальной целостности страны. В 2013 в М. начала осуществляться миротворческая миссия ООН (

В январе 2012 туареги снова подняли восстание и к апрелю установили контроль над Азавадом. 6 апреля Национальное движение за освобождение Азавада (НДОА) провозгласило независимость этой территории. Неспособность малийского руководства организовать отпор сепаратистам стала причиной государственного переворота 22 марта 2012, когда военные вооруженным путем отстранили от власти президента А. Туре и объявили о создании Национального комитета по восстановлению демократии и возрождению государства М. во главе с капитаном Амаду Саного. Внешнее давление (Франция, США, Африканский Союз, Экономическое сообщество стран Западноафриканских государств (ЭКОВАС)) заставило хунту 7 апреля передать власть спикеру парламента Диокунде Траоре. В августе 2013 на всеобщих выборах президентом был избран Ибрагим Бубакар Кейта.НДОА действовала совместно с исламистскими террористическими группировками, прибывшими с территории Ливии. После провозглашения независимости Азавада интересы союзников разошлись. Сепаратисты добивались отделения Азавада от Мали, исламисты планировали наступление на юг и создание Исламской Республики. К началу 2013 террористические группировки «Ансар ад-Дин», «Аль-Каида в Исламском Магрибе», «Движение за единство и джихад в Западной Африке» вытеснили силы туарегов с севера М., ввели там нормы шариата, разрушили местные религиозные святыни как «языческие». Это подтолкнуло туарегов к перемирию с правительством. В 2015 между властями М. и рядом туарегских движений («Координация движений Азавада», «Платформа движений 14 июня 2014») при посредничестве Алжира были подписаны Алжирские соглашения, направленные на их вовлечение в мирный процесс и борьбу с терроризмом. В январе 2013 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН Франция развернула локальную военную операцию «Серваль» для освобождения от джихадистов севера М. и сохранения территориальной целостности страны. В 2013 в М. начала осуществляться миротворческая миссия ООН (

НДОА действовала совместно с исламистскими террористическими группировками, прибывшими с территории Ливии. После провозглашения независимости Азавада интересы союзников разошлись. Сепаратисты добивались отделения Азавада от Мали, исламисты планировали наступление на юг и создание Исламской Республики. К началу 2013 террористические группировки «Ансар ад-Дин», «Аль-Каида в Исламском Магрибе», «Движение за единство и джихад в Западной Африке» вытеснили силы туарегов с севера М., ввели там нормы шариата, разрушили местные религиозные святыни как «языческие». Это подтолкнуло туарегов к перемирию с правительством. В 2015 между властями М. и рядом туарегских движений («Координация движений Азавада», «Платформа движений 14 июня 2014») при посредничестве Алжира были подписаны Алжирские соглашения, направленные на их вовлечение в мирный процесс и борьбу с терроризмом. В январе 2013 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН Франция развернула локальную военную операцию «Серваль» для освобождения от джихадистов севера М. и сохранения территориальной целостности страны. В 2013 в М. начала осуществляться миротворческая миссия ООН (

В январе 2013 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН Франция развернула локальную военную операцию «Серваль» для освобождения от джихадистов севера М. и сохранения территориальной целостности страны. В 2013 в М. начала осуществляться миротворческая миссия ООН (MINUSMA) и военно-тренировочная миссия Европейского Союза (ЕС). Французские и малийские войска освободили занятые исламистами города, но партизанская война продолжалась. Операция была объявлена законченной 14 июля 2014 и трансформировалась в региональную операцию «Бархан», которая помимо М. распространилась на Буркина-Фасо, Нигер, Чад. По состоянию на июнь 2020 в ней было задействовано около 5 тыс. солдат, 22 вертолета, 530 бронеавтомобилей. Эти силы не добились победы над джихадистами.

В июне 2020 начались мирные протесты против коррупции и неспособности властей поставить под кон­троль Азавад. 18 августа 2020 военные арестовали руководителей страны и вынудили президента И. Кейту подать в отставку и распустить парламент. Власть перешла к Национальному комитету спасения народа во главе с полковником Ассими Гоитой. 20 августа 2020 ­ЭКОВАС приостановила членство М. в организации и наложила на страну экономические санкции. 21 сентября 2020 Комитет наделил Ба Ндау полномочиями временного президента. В мае 2021 военные совершили очередной государственный переворот. 28 мая 2021 Конституционный суд М. провозгласил А. Гоиту временным президентом страны. В декабре 2021 власти М. привлекли российскую частную военную компанию «Вагнер» для борьбы и исламистами и поддержания порядка. 17 февраля 2022 Франция объявила о прекращении операции «Бархан» и выводе своих и союзных войск из М.

Ист. : История Африки в документах, 1870—2000. В 3 т. / Под общ. ред. А. Давидсона. М., 2005, 2007; Россия и Африка. Документы и материалы. 1961 — начало 1970-х. М., 2021.

Лит .: Куббель Л. Е. «Страна золота» — века, культуры, государства. 2-е изд. М., 1990; Новиков С. С., Урсу Д. П. История Мали в новое и новейшее время. М., 1994; Витухина Г. О., Онучко В. Г. Республика Мали: справочник. М., 2005; Mali — France: regards croises sur une histoire partagee. Bamako–Paris, 2005. С. В. Мазов.