МАЛЬГИН ТИМОФЕЙ СЕМЁНОВИЧ
МАЛЬГИН ТИМОФЕЙ СЕМЁНОВИЧ - российский историк, литератор и переводчик, коллежский асессор (не позднее 1785 года).
Из семьи церковнослужителя.
Окончил Псковскую духовную семинарию (1768 год), затем Академический университет (1774 год).
Участвовал в 1768-1773 годы в академических экспедициях. В 1774 году произведён в адъюнкты Петербургской АН, однако не захотел в ней остаться.
С начала 1770-х годов участвовал в работе «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг на российский язык», перевёл с французский язык сочинение Н. Бодо де Жюйи «История о переменах Неаполитанского королевства в 1647-1648 гг.» (т. 1-4, 1775-1780 годы).
Член Российской академии (с 1791 года). Участвовал в составлении «Словаря Академии Российской, по азбучному порядку расположенного» 1-го и 2-го изд. (ч. 1-6, 1789-1794, 1806-1822 годы) (награждён двумя золотыми медалями Российской академии). Сделал выборку слов из сочинений царя Ивана IV Васильевича Грозного, Димитрия Ростовского и других, дал толкование с примерами многих церковнославянизмов и судопроизводственных терминов (почти все они вошли в «Словарь церковнославянского и русского языка», т. 1-4, 1847 год). В Российской академии прославился участием в филологических спорах (например, с И.Н. Болтиным в 1792 и 1798 годы о происхождении глаголов «воскрешать» и «помнить»).
Мальгин - автор пособия по русской истории «Зерцало российских государей с 862 по 1789 год...» (1789 год; 2-е и 3-е переработанные издания - 1791 и 1794 годы). Получил за него от императрицы Екатерины II в награду золотую табакерку с бриллиантами.
В основу «Зерцала…» Мальгин положил идею о божественном предопределении и исключительности исторического пути России, характеризуемой им как непобедимый «величайший в царствах Колосс». Отличительной чертой русского народа Мальгин считал его способность терпеть и преодолевать любые испытания, причины которых он видел исключительно во вражеских нашествиях. Поражения русских войск Мальгин часто замалчивал или объяснял коварством противника и изменой иностранных наёмников. Подчёркивал, что всеми достижениями Россия обязана только самой себе. Утверждал первородство славян перед всеми европейскими народами, считая, что они намного древнее римлян. С точки зрения Мальгина, русское государство существовало до призвания князя Рюрика, хотя было «не согласовано и расстроено» (в другом сочинении стремился доказать, что письменность была известна русским задолго до Кирилла и Мефодия, а епископ Новгородский Иоаким и Нестор не являлись первыми русскими летописцами и заимствовали сведения из более древних летописей).
Сторонник просвещённого абсолютизма, Мальгин полагал, что многоначалие для России, как и безначалие, «вредно, разорительно, пагубно и опасно падению». Царя Ивана IV Васильевича, имевшего, по словам Мальгина, «доброе сердце, но несчастливое сложение и воспитание», считал образцом самодержца, а его жестокость - проявлением мудрости.
Полемизировал главным образом с представителями скептического направления (М.Т. Каченовским и прочими) и Н.М. Карамзиным, обвиняя их в отсутствии патриотизма и излишнем доверии к западным авторитетам.
В очерке «Историческое изображение трёх главных достопримечательнейших свойств... Петра Великого» (1811 год) Мальгин пришёл к выводу, что идеальными качествами монарха являются твёрдость веры, мужество и человеколюбие.
Мальгин изучал также приказную систему («Опыт исторического исследования и описания старинных судебных мест Российского государства...», 1803 год) и военную историю («Российский ратник…», 1825 год).
Перевёл с латинского языка труд итальянского кардинала Р. Беллармино «Лествица умственного восхождения к Богу по степеням созданных вещей» (1786 год), с французского языка - «Записки…» Х.Г. Манштейна (1823 год).
Современники критиковали Мальгина за многословность, употребление архаизмов, изобретение новых слов («превозносливость», «прилепленец» и других) и выражений («огнезрачные вихри», «парительный дух ума», «благопечительные отцы народов» и прочее).
Часть семейного архива Мальгиных в конце XX века куплена Г.В. Юдиным, книги из библиотеки Мальгина, в частности подаренные им библиотеке Российской академии, ныне хранятся в Библиотеке РАН.
Сочинения:
О малороссийском табачном произрастании // Труды Вольного экономического общества. 1773. Ч. 24;
Чиновник российских государей… СПб., 1792;
О состоянии в России древнего и новейшего народного просвещения // Сочинения и переводы, издаваемые Российской Академией. СПб., 1810. Ч. 4;
Опыт исторического исследования и доказательства о древности в Российском государстве монеты разного достоинства и медалей собственных. СПб., 1810;
Рассуждение о необходимом союзе разума и природных дарований с науками. СПб., 1813.