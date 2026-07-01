МАЛЕВИЧ КАЗИМИР СЕВЕРИНОВИЧ

Российский, советский художник, основатель супрематизма, теоретик искусства, педагог.

Один из родоначальников абстрактного искусства. В 1905-1910 гг. учился в студии Ф. Рерберга. В юности Малевич увлекался творчеством передвижников , тяготел к импрессионизму (“Цветочница”), изучал иконопись. В 1911 г. выставил три серии работ: “Желтую”, с изображением ангелов и святых, “Белую” - посвященную отдыху и “Красную” - изображающую купающихся. Под влиянием М. Ларионова увлекся новыми тенденциями в искусстве. С 1911 г. в работах художника все более чувствуется влияние кубизма. В 1913 г. он вступил в объединявший левых писателей и художников “Союз молодежи”, выступал за кубофутуризм. В этот период он пишет картины: “Точильщик (Принцип мелькания)”, “Женщина с ведрами”, “Лесоруб”, “Урожай”, “Утро после вьюги в деревне”, “Стол и комната” и др. Поэтика абсурда, алогичного гротеска, т.н. метод “заумного реализма”, используется Малевичем в 1914 г. в таких работах как “Авиатор”, “Англичанин в Москве” и др. В 1913 г. он работает над футуристической оперой “Победа над солнцем” (текст А. Крученых и В. Хлеб­ни­ко­ва, музыка М. Матюшина ). На начало Первой мировой войны художник откликнулся несколькими антинемецкими плакатами в стиле русского лубка. В 1914 г. Малевич создает “Черный квадрат” - своего рода живописный манифест супрематизма. В 1915 г. на последней футуристической выставке “0,10” выставил его и еще 38 абсолютно беспредметных работ под общим названием «Супрематизм живописи». Сам художник называл эти произведения “новым беспредметным реализмом”. Сначала живописец рисовал преимущественно квадраты, затем стал писать и линии, круги, прямоугольники и кресты. Отказавшись от изобразительности, он создавал группы скрещенных между собой горизонтальных и вертикальных форм, сочетая их на нейтральной плоскости фона. В 1916 г. в свет вышла его брошюра “От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм”. В 1917 г. Малевич был избран председателем художественного отдела Московского Совета солдатских депутатов. После Октябрьского переворота активно включился в революционные преобразования, был в составе комиссии по охране художественных ценностей Кремля, членом коллегии изобразительных искусств Наркомпроса, писал статьи для газеты “Анархия”, преподавал в 1-х Государственных свободных художественных мастерских в Москве, а с 1918 г. - в петроградских Государственных свободных художественных мастерских. Малевич оформил декорации первой постановки пьесы “Мистерия-Буфф” В. Маяковского . С 1919 г. художник руководил Свободными художественными мастерскими по живописи и текстильной мастерской. В конце 1919 – начале 1920 гг. прошла его персональная выставка. В сентябре 1919 г. – 1922 г. преподавал в Витебской народной художественной школе, возглавляемой М. Шагалом. Внедрил новую форму образования на принципах супрематизма - “Уновис” (утвердители нового искусства). В 1923 г. возглавил музей художественной культуры в Петрограде, реорганизованный в 1924 г. в Институт художественной культуры (закрыт в 1926 г.). На основе супрематизма разработал эскизы новых форм на фарфоровом заводе, размышлял над возможностями супрематической архитектуры, работал над чертежами-эскизами. Разрабатывал теорию «прибавочного элемента» в живописи. Раз­ра­баты­вал (вме­сте с И. Чаш­ни­ком и Н. Суе­ти­ным) идею го­ро­дов-спут­ни­ков Мо­ск­вы. В 1930 г. художник был арестован, но вскоре освобожден. В 1932 г. он возглавил экспериментальную лабораторию Государственного Русского музея. В начале 30-х гг. Малевич вновь пытается обратиться к изобразительности, возвратиться к реалистической манере письма (“Автопортрет”), доказывая тем самым универсальность своей системы как высшей формы живописи. Создает портреты, изображения людей и ландшафтов (“Деревенский девушки” и др.). Даже похоронить себя Малевич завещал в “супрематическом” гробу, сделанном по его собственному проекту, на крышке которого должны были быть квадрат, круг и крест. Также его последняя одежда была выдержана в основных супрематических цветах: белая рубашка, черные брюки и красные туфли. На могиле художника также поставили белый куб с черным квадратом – «выходом в новое пространство».

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1995-2004.

Исторические источники:

Малевич о себе. Современники о Малевиче. М., 2004.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.