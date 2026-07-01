МАЛЕРБ ФРАНСУА

МАЛЕРБ ФРАНСУА - французский по­эт.

Из обед­нев­шей знат­ной се­мьи.

Учил­ся в университетах Ба­зе­ля и Гей­дель­бер­га.

В 1576-1586 годы со­сто­ял на служ­бе у гер­цо­га Ген­ри­ха Ан­гу­лем­ско­го (Экс-ан-Про­ванс); с 1605 года жил в Па­ри­же, за­ни­мал различные долж­но­сти при дво­ре Ген­ри­ха IV, по­сле кон­чи­ны ко­то­ро­го по­лу­чал вы­де­лен­ную Ма­ри­ей Ме­ди­чи пен­сию.

Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний - по­эма в ду­хе ба­рок­ко «Слё­зы Свя­то­го Пет­ра» («Les larmes de Saint- Pier­re», 1587 год), про­ник­ну­тые стои­циз­мом стан­сы «Уте­ше­ние господину Де­пе­рье» («Con­solation а̀ M. Du Périer», 1599 год); боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись вы­пол­нен­ные Малербом па­ра­фра­зы псал­мов.

Оды Малерба пред­став­ля­ют со­бой ис­крен­нюю апо­ло­гию французской мо­нар­хии: «Во здра­вие ко­ро­ля Ген­ри­ха Ве­ли­ко­го, на­прав­ляю­ще­го­ся в Ли­му­зен» («Au roi Henri le Grand allant en Limousin», 1605 год), «На сча­ст­ли­вое и ус­пеш­ное окон­ча­ние Се­дан­ско­го по­хо­да» («Au roi Henri le Grand sur le succès du voyage de Sedan», 1606 год), «Ко­ро­лю, ко­то­рый от­пра­вил­ся по­ка­рать мя­теж ла­ро­шель­цев» («Pour le Roy allant chastier la rébellion des Rochelois», 1627 год) и другие.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков клас­си­циз­ма во французской по­эзии: ис­поль­зуя ха­рак­тер­ные для французского Воз­ро­ж­де­ния жан­ры (ода, стан­сы, со­нет, эле­гия, гимн и другое), Малерб осу­ще­ст­вил рег­ла­мен­та­цию сти­ха (от­каз от ан­жамб­ма­на и зия­ния, ре­гу­ляр­ное че­ре­до­ва­ние муж­ских и жен­ских рифм, фик­си­рованное ме­сто це­зу­ры) и по­этического язы­ка (от­каз от ар­ха­из­мов, про­вин­циа­лиз­мов, за­им­ст­во­ва­ний и другог). Роль Малерба как ре­фор­ма­то­ра сти­ха под­чёрк­ну­та в трак­та­те Н. Буа­ло «По­эти­че­ское ис­кус­ст­во»; от­но­ше­ние к Малербу как к пе­дан­тич­но­му но­ва­то­ру раз­де­ля­ли многие пи­са­те­ли XVIII-XIX веков, в том числе А. С. Пуш­кин.

Сочинения:

Œuvres. P., 1971;

Poésies. P., 1999.