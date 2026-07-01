МАЛЕРБ ФРАНСУА
МАЛЕРБ ФРАНСУА - французский поэт.
Из обедневшей знатной семьи.
Учился в университетах Базеля и Гейдельберга.
В 1576-1586 годы состоял на службе у герцога Генриха Ангулемского (Экс-ан-Прованс); с 1605 года жил в Париже, занимал различные должности при дворе Генриха IV, после кончины которого получал выделенную Марией Медичи пенсию.
Среди ранних произведений - поэма в духе барокко «Слёзы Святого Петра» («Les larmes de Saint- Pierre», 1587 год), проникнутые стоицизмом стансы «Утешение господину Деперье» («Consolation а̀ M. Du Périer», 1599 год); большой популярностью пользовались выполненные Малербом парафразы псалмов.
Оды Малерба представляют собой искреннюю апологию французской монархии: «Во здравие короля Генриха Великого, направляющегося в Лимузен» («Au roi Henri le Grand allant en Limousin», 1605 год), «На счастливое и успешное окончание Седанского похода» («Au roi Henri le Grand sur le succès du voyage de Sedan», 1606 год), «Королю, который отправился покарать мятеж ларошельцев» («Pour le Roy allant chastier la rébellion des Rochelois», 1627 год) и другие.
Один из основоположников классицизма во французской поэзии: используя характерные для французского Возрождения жанры (ода, стансы, сонет, элегия, гимн и другое), Малерб осуществил регламентацию стиха (отказ от анжамбмана и зияния, регулярное чередование мужских и женских рифм, фиксированное место цезуры) и поэтического языка (отказ от архаизмов, провинциализмов, заимствований и другог). Роль Малерба как реформатора стиха подчёркнута в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство»; отношение к Малербу как к педантичному новатору разделяли многие писатели XVIII-XIX веков, в том числе А. С. Пушкин.
Сочинения:
Œuvres. P., 1971;
Poésies. P., 1999.