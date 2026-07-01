МАЛЕР ГУСТАВ
МАЛЕР ГУСТАВ - австрийский композитор, дирижёр, оперный режиссёр.
Родился в бедной еврейской семье, детство провёл в Иглау (ныне Йиглава).
Музыкальная одарённость Малера обнаружилась очень рано. В 1870 году он впервые выступил публично как пианист. В 1875-1878 годы учился в Венской консерватории по классам фортепиано Ю. Эпштейна, гармонии Р. Фукса и композиции Ф. Кренна. Одновременно был вольнослушателем Венского университета (философия, литература, изобразительное искусство; там же, вероятно, слушал лекции А. Брукнера ). Испытал большое влияние Р. Вагнера (посетившего Вену в 1876 году), в 1877-1879 годы член Венского академического Вагнеровского союза. Первое сочинение, осознанное им как «малеровское», - кантата «Жалобная песня» для солистов, смешанного хора и оркестра (1880 год, 2-я ред. - 1899 год).
С 1880 года служил театральным капельмейстером в Лайбахе (ныне Любляна), Ольмюце (ныне Оломоуц), Касселе и других, с 1885 года капельмейстер Немецкого театра в Праге, с 1886 года - Городского театра в Лейпциге, с 1888 года директор Венгерского оперного театра в Будапеште, с 1891 года первый капельмейстер Городского театра в Гамбурге (подготовка им немецкой премьеры оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» была горячо одобрена автором). Работая в Лейпциге, завершил оперу К.М. фон Вебера «Три Пинто» (1887 год, поставлена в 1888 году). В 1897-1907 годы артистический директор Венской придворной оперы (смотри в статье Венская государственная опера), в 1898-1901 годы руководил Венским филармоническим оркестром, целиком состоявшим из музыкантов оркестра оперы. Летние месяцы проводил в селениях Штайнбах- ам-Аттерзе (Верхняя Австрия), Майерниг-ам-Вёртерзе (Каринтия), где интенсивно сочинял; на зиму оставлял только инструментовку симфоний. Как дирижёр гастролировал в Лондоне (1892 год), Москве (1897 год), Париже (1900 год), Санкт-Петербурге (1902, 1907 годы), Амстердаме (1903, 1904, 1906 годы). В 1908-1911 годы дирижёр «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке, с 1909 года также главный дирижёр Нью-Йоркского филармонического оркестра. По окончании сезонов возвращался в Европу (поздние симфонии создавались в Альт-Шлудербахе близ Тоблаха, ныне Доббиако, Италия).
За исключением ранних лет, Малер писал музыку только в двух жанрах - симфонии и песни для голоса с фортепиано или оркестром. В центре его наследия - 10 симфоний (10-я не окончена) и «Песня о земле» для певцов-солистов и оркестра. Музыкально-тематические и стилевые особенности симфоний отражают хронологию их создания: симфонии, связанные общим музыкальным материалом с песенными циклами «Песни странствующего подмастерья» и «Волшебный рог мальчика» (1-4-я); инструментальная трилогия (5-7-я); кульминация симфонического творчества (8-я); триада поздних симфоний («Песня о земле», 9-я и незаконченная 10-я).
Первые 4 симфонии имели скрытые программы, следы которых сохранились в планах, набросках и письмах.
В 1-й симфонии (D-dur, 1888 год, исполнена в 1889 году в Будапеште) и в «Песнях странствующего подмастерья» для голоса с фортепиано или оркестром на собственные тексты (конец 1880-х годов, исполнены в 1896 году в Берлине) отразились воспринятые Малером от немецкой романтической литературы (Й. фон Эйхендорф, Г. Гейне) и отчасти от Ф. Шуберта мотивы скитальчества, от Жан Поля - образ наивного героя, вступающего в конфликт с миром и ищущего выход в идиллическом единстве с природой.
2-я симфония (c-moll, 1894 год, исполнена в 1895 году в Берлине) посвящена теме смерти и бессмертия: трагическая I часть выросла из ранней симфонической поэмы Малера «Todtenfeier» (традиционный перевод - «Тризна»), финал с участием солистов и хора воплощает христианскую идею Воскресения.
3-я симфония для контральто, женского хора, хора мальчиков и оркестра (d-moll, 1896 год, исполнена в 1902 году в Крефельде) - музыкальная поэма, которая, по мысли автора, «объемлет все ступени развития» от «безжизненной природы» до «Божественной любви» (в 6-частном цикле выделяются гигантская I часть и медленный финал).
Идея бессмертия получила таинственно-причудливое воплощение в 4-й симфонии (G-dur, 1900 год, исполнена в 1901 году в Мюнхене), финал которой - песня-притча (из «Волшебного рога мальчика») о райской жизни, исполняемая сопрано. В произведениях 1-го периода проявились такие особенности стиля Малера, как опора на бытовые музыкальные жанры (песня, танец, чаще всего лендлер и вальс, марш, военный сигнал, хорал). В них характерно соединение эмоциональной непосредственности и гротеска (III часть 1-й симфонии - траурный марш «в манере Калло»), жанровой зарисовки и символики.
Начиная с 5-й симфонии (1902 год, исполнена в 1904 году в Кёльне), Малер отказался от поэтического слова и певческих голосов, однако сохранил мелодическую связь симфоний с созданными в этот период песнями [цикл «Песни об умерших детях» на тексты Ф. Рюккерта (1904 год); 5 песен (1902 год)].
В симфонической трилогии общефилософская проблематика уступила место теме зависимости личности от судьбы. Наиболее экспрессивно эта тема выражена в 6-й симфонии (a-moll, 1904 год, исполнена в 1906 году в Эссене), названной современниками «Трагической». Стремление преодолеть трагическое мироощущение проявилось в стилизации гармонического мира музыкальной классики (мажорные финалы 5-й и 7-й симфоний). Отсутствие конкретизирующего слова, повышенная смысловая нагрузка на музыкальную ткань вызвали в симфониях 2-го периода стилистический перелом, выразившийся в усилении линеарных тенденций, контрапунктической насыщенности фактуры. Помимо имитационных форм, большое значение приобрели контрастная полифония и гетерофония (при сохранении гомофонной основы).
Синтез всех философских и религиозных исканий Малера заключён в двухчастной 8-й симфонии для солистов, трёх хоров и увеличенного состава оркестра (Es-dur, 1907 год, исполнена в 1910 году в Мюнхене), получившей у современников название «Симфония тысячи участников». В ней Малер вновь обратился к поэтическим текстам (католический гимн «Veni creator spiritus», заключительная сцена из 2-й частей «Фауста» И.В. Гёте).
Последние симфонии Малера объединены настроением прощания с жизнью. «Песня о земле» («Das Lied von der Erde», 1909 год, исполнена под управлением Б. Вальтера в 1911 году в Мюнхене) для тенора, контральто (или баритона) и оркестра написана на слова китайских поэтов VIII века в переводе на немецкий язык.Х. Бетге. В лирике Ли Бо, Чжан Цзы, Мэн Хаожаня и Ван Вэя Малер нашёл близкие ему в те годы мотивы: закат жизни, уход в горную обитель, расставание с другом.
Глубоко личный тон, экспрессивная лирика характерны и для чисто инструментальной 9-й симфонии (1909 год, исполнена под управлением Вальтера в 1912 году в Вене).
10-я симфония (Fis-dur, начата в 1910 году, 2 части в редакции Э. Кшенека исполнены в 1924 году в Вене) оставлена Малером в виде незаконченного автографа партитуры и в партичелле (редуцированной партитуре); её завершил и издал Д. Кук в сотрудничестве с Б. Гольдшмидтом, К. Мэтьюсом, Д. Мэтьюсом (исполнена под управлением Гольдшмидта в 1964 году в Лондоне). В поздних симфониях возросшая линеарная автономность голосов, усложнение структуры аккордов, включение в состав аккорда неразрешённых диссонансов содействовали выходу гармонии за пределы мажорно-минорной тональности.
От своих предшественников-романтиков - Э.Т.А. Гофмана, Р. Шумана, раннего Г. Берлиоза - композитор унаследовал «крейслерианский» конфликт, воплощённый в антитезе художник - филистерство. Опираясь на традиции немецко-австрийского симфонизма XIX века (Л. ван Бетховен, Ф. Шуберт, И. Брамс, А. Брукнер), Малер создал симфонию нового типа. В симфониях проявилась тенденция к открытой форме, расширяющей пространство музыкальных жанров путём их сближения (в симфонию он привнёс элементы оратории, кантаты, песни). Симфонии Малера «открыты» и в сферу смежных искусств; особенно значительным оказалось влияние литературы. До 1901 года постоянным источником текстов его песен была немецкая народная поэзия «Волшебного рога мальчика» (сборник, изданный Л.Й. фон Арнимом и К. Брентано), которая поразила Малера гротескным соединением «сумрачной весёлости» и «дурашливого разума» (Г. Гейне). В философских представлениях о гармонии мира Малер своеобразно преломил влияние пантеистического мировоззрения И.В. Гёте. От глубоко чтимого им Ф.М. Достоевского Малер воспринял чувство трагического разлада в земном мире, напряжённый поиск вселенской гармонии, потребность «раскрыть и отразить жизнь не в её законченных и отстоявшихся формах, а в её вечно возникающих, зреющих и создающихся образованиях» (Л.П. Гроссман), оказавшуюся решающим фактором новаторства Малера. Оно выразилось прежде всего в области музыкальной формы: руководящим принципом в построении частей симфонии и самих циклов является для Малера не структурирование согласно классическим схемам, а сквозное музыкально-тематическое повествование (Т. Адорно назвал это свойство его симфонического мышления «романностью»). В поиске средств, которые могли бы облегчить слушателю восприятие его философских идей, Малер поначалу опирался на общезначимые литературные ассоциации, фиксируемые в программных заголовках к симфониям (1-я симфония первоначально называлась «Титан» - по роману Жан Поля) или к их частям (в 3-й симфонии), путём вкрапления в симфонический цикл песни (в сольном, хоровом либо оркестровом изложении), становящейся носителем обобщённой идеи. Обращаясь к текстам философско-символического строя, Малер использовал стихи Ф.Г. Клопштока (финал 2-й симфонии) и прозу Ф. Ницше (3-я симфония). В 8-й симфонии и «Песне о земле» певческие голоса участвуют в изложении и развитии музыкальных мыслей целого произведения. В строении цикла у Малера изменяются также традиционное число частей (от 2 до 6), их последовательность и темповые соотношения. Существенную трансформацию претерпевает форма отдельных частей, особенно первой. В поздних сочинениях сонатные принципы вытесняются песенной вариантно-строфической организацией, сквозным развитием.
В оркестре Малера одновременно воплотились 2 противоположные тенденции: дальнейшее (вслед за Г. Берлиозом и Р. Вагнером) расширение оркестрового аппарата и в то же время зарождение камерного оркестра, характерное для начала XX века. Камерность письма выразилась в детализации фактуры, в предельном выявлении тембровых, регистровых, динамических возможностей инструментов, трактуемых в духе ансамбля солистов. С последней тенденцией связаны поиски повышенной экспрессивности и обострённой, часто гротескной красочности в звучании оркестра. Стереофонические эффекты достигаются благодаря звучанию основного оркестра на сцене и дополнительных инструментов за сценой (группы духовых в финале 2-й симфонии, небольшой оркестр в «Жалобной песне») либо благодаря размещению исполнителей на разных высотах (3-я симфония). Малер оказал заметное влияние на развитие драматического симфонизма XX века (Д.Д. Шостакович, А. Онеггер, Б. Бриттен и другие). Проявившиеся в зрелом и позднем творчестве Малера черты экспрессионизма оказались близки композиторам новой венской школы (А. Шёнберг, А. Берг, А. фон Веберн).
Выдающийся дирижёр своего времени, Малер сочетал импульсивность, вдохновенность, «душевный жар, придававший его исполнению непосредственность личного признания» (Б. Вальтер) со скрупулёзной репетиционной работой над партитурой. В Венской опере Малер пытался осуществить вагнеровский идеал: единство музыкального, актёрского, сценографического и режиссёрского решения. Добиваясь подчинения всего строя и ритма спектакля музыке, Малер вместе с тем использовал в своих постановках и некоторые приёмы драматического театра (паузы, неподвижные мизансцены, максимальное включение в действие хоровой массы, затемнение сценической площадки). Реформаторскими спектаклями стали «Дон Жуан» В.А. Моцарта, «Фиделио» Л. ван Бетховена, «Тристан и Изольда» Р. Вагнера. К числу исполнительских достижений Малера относятся также постановки опер Б. Сметаны («Далибор»), П.И. Чайковского («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта»).
Жена Малера - Альма Мария Малер-Верфель (урожденная Шиндлер, 1879-1964 годы), автор песен.
Младшая дочь Малера - Анна Юстина Малер (1904-1988 годы), скульптор.
Нотные издания:
Sämtliche Werke: Kritische Gesamtausgabe / Hrsg. von der Internationalen G. Mahler-Gesellschaft. Mainz u. a., 1960-1984. Bd 1-14.
Сочинения:
Briefe. 1879-1911 / Hrsg. von A. M. Mahler. W., 1924;
Письма. Воспоминания / Сост., авт. вступ. ст. и прим. И. А. Барсова. 2-е изд. М., 1968;
G. Mahler. R. Strauss. Briefwechsel 1888-1911 / Hrsg. von H. Blaukopf. 2. Aufl. Münch., 1988;
Ein Glück ohne Ruh’: Die Briefe G. Mahlers an Alma / Hrsg. und erläutert von H.-L. de La Grange, G. Weiss. B., 1995;
Briefe: Neuausgabe / Erweitert und revidiert von H. Blaukopf. 2. Aufl. W., 1996;
Письма / Общая ред. и послесл. И. А. Барсовой. Сост. и коммент. И. А. Барсовой и Д. Р. Петрова. СПб., 2006;
«Liebste Justi!». Briefe an die Familie / Hrsg. von S. McClatchie. Bonn, 2006;
«Mein lieber Trotzkopf, meine süsse Mohnblüme». Briefe an A. Mildenburg / Hrsg. von F. Willnauer. W., 2006.
Дополнительная литература:
Schiedermair L. G. Mahler. Lpz., [1901]; Specht R. G. Mahler. B., 1913;
Adler G. G. Mahler. Lpz.; W., 1916;
Bekker P. G. Mahlers Sinfonien. B., 1921;
Bauer-Lechner N. Erinnerungen an G. Mahler. Lpz. u. a., 1923;
Беккер П. Симфония от Бетховена до Малера. Л., 1926;
Соллертинский И. Г. Малер. Л., 1932;
Newlin D. Bruckner - Mahler - Schönberg. W., 1954; Redlich H.F. Bruckner and Mahler. L.; N. Y., 1955;
Walter B. G. Mahler: Ein Porträt: Erinnerungen und Betrachtungen. B.; Fr./M., 1957;
Adorno Th.W. Mahler. Fr./M., 1960;
G. Mahler: A. Schönberg, E. Bloch, O. Klemperer, E. Ratz… über G. Mahler. Tüb., 1966;
Blaukopf K. G. Mahler oder Der Zeitgenosse der Zukunft. 2. Aufl. W. u. a., 1969; idem. Mahler. Sein Leben, sein Werk und seine Welt in zeitgenössischen Bildern und Texten. W., 1976;
Барсова И. Симфонии Г. Малера. М., 1975. 2-е изд. СПб., 2010; она же. Малер и Достоевский // Музыка. Культура. Человек. Свердловск, 1991; она же. Г. Малер и Венский сецессион // Музыка ХХ в. Московский форум. М., 1999; она же. Автограф Г. Малера «Lieder eines fahrenden Gesellen» (к проблеме творческого процесса в инструментовке) // Процессы музыкального творчества / Ред.- сост. Е. В. Вязкова. М., 2005. Вып. 8;
Floros C. G. Mahler. Wiesbaden, 1977-1985. Bd 1-3;
La Grange H.-L. de. G. Mahler. L.; P., 1983-2008. Vol. 1-4;
Martner K. G. Mahler im Konzertsaal. Eine Dokumentation seiner Konzerttätigkeit 1870-1911. Kph., 1985;
Danuser H. G. Mahler und seine Zeit. Laaber, 1991;
Малер сегодня // Музыкальная академия. 1994. № 1;
Mitchell D. G. Mahler. 3rd ed. L., 1995. Vol. 1-2; G. Mahler: the world listens. Haarlem, 1995;
Eggebrecht H.H. Die Musik G. Mahlers. Wilhelmshaven, 1999;
The Mahler Companion / Ed. D. Mitchell, A. Nicholson. Oxf.; N. Y., 1999.