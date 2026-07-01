МАЛЕР ГУСТАВ

МАЛЕР ГУСТАВ - австрийский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, опер­ный ре­жис­сёр.

Ро­дил­ся в бед­ной еврейской се­мье, дет­ст­во про­вёл в Иг­лау (ны­не Йи­гла­ва).

Музыкальная ода­рённость Малера об­на­ру­жи­лась очень ра­но. В 1870 году он впер­вые вы­сту­пил пуб­лич­но как пиа­нист. В 1875-1878 годы учил­ся в Вен­ской консерватории по клас­сам фортепиано Ю. Эп­штей­на, гар­мо­нии Р. Фук­са и ком­по­зи­ции Ф. Крен­на. Од­но­вре­мен­но был воль­но­слу­ша­те­лем Вен­ско­го университета (фи­ло­со­фия, литература, изо­бра­зительное искусство; там же, ве­ро­ят­но, слу­шал лек­ции А. Брук­не­ра ). Ис­пы­тал боль­шое влия­ние Р. Ваг­не­ра (по­се­тив­ше­го Ве­ну в 1876 году), в 1877-1879 годы член Вен­ско­го ака­де­мического Ваг­не­ров­ско­го сою­за. Пер­вое со­чи­не­ние, осоз­нан­ное им как «ма­ле­ров­ское», - кан­та­та «Жа­лоб­ная пес­ня» для со­лис­тов, сме­шан­но­го хо­ра и ор­ке­ст­ра (1880 год, 2-я ред. - 1899 год).

С 1880 года слу­жил те­ат­раль­ным ка­пель­мей­сте­ром в Лай­бахе (ны­не Люб­ля­на), Оль­мю­це (ны­не Оло­мо­уц), Кас­се­ле и других, с 1885 года ка­пель­мей­стер Немецкого те­ат­ра в Пра­ге, с 1886 года - Городского те­ат­ра в Лейп­ци­ге, с 1888 года ди­рек­тор Венгерского опер­но­го те­ат­ра в Бу­да­пеш­те, с 1891 года пер­вый ка­пель­мей­стер Городского те­ат­ра в Гам­бур­ге (под­го­тов­ка им немецкой пре­мье­ры опе­ры П.И. Чай­ков­ско­го «Ев­ге­ний Оне­гин» бы­ла го­ря­чо одоб­ре­на ав­то­ром). Ра­бо­тая в Лейп­ци­ге, за­вер­шил опе­ру К.М. фон Ве­бе­ра «Три Пин­то» (1887 год, по­став­ле­на в 1888 году). В 1897-1907 годы ар­ти­стический ди­рек­тор Вен­ской при­двор­ной опе­ры (смотри в статье Вен­ская го­су­дар­ст­вен­ная опе­ра), в 1898-1901 годы ру­ко­во­дил Вен­ским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром, це­ли­ком со­сто­яв­шим из му­зы­кан­тов ор­ке­ст­ра опе­ры. Лет­ние ме­ся­цы про­во­дил в се­ле­ни­ях Штайн­бах- ам-Ат­тер­зе (Верх­няя Ав­ст­рия), Май­ер­ниг-ам-Вёр­тер­зе (Ка­рин­тия), где ин­тен­сив­но со­чи­нял; на зи­му ос­тав­лял толь­ко ин­ст­ру­мен­тов­ку сим­фо­ний. Как ди­ри­жёр га­ст­ро­ли­ро­вал в Лон­до­не (1892 год), Мо­ск­ве (1897 год), Па­ри­же (1900 год), Санкт-Пе­тер­бур­ге (1902, 1907 годы), Ам­стер­да­ме (1903, 1904, 1906 годы). В 1908-1911 годы ди­ри­жёр «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» в Нью-Йор­ке, с 1909 года так­же главный ди­ри­жёр Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра. По окон­ча­нии се­зо­нов воз­вра­щал­ся в Ев­ро­пу (позд­ние сим­фо­нии соз­да­ва­лись в Альт-Шлу­дер­ба­хе близ Тоб­ла­ха, ны­не Доб­биа­ко, Ита­лия).

За ис­клю­че­ни­ем ран­них лет, Малер пи­сал му­зы­ку толь­ко в двух жан­рах - сим­фо­нии и пес­ни для го­ло­са с фортепиано или ор­ке­ст­ром. В цен­тре его на­сле­дия - 10 сим­фо­ний (10-я не окон­че­на) и «Пес­ня о зем­ле» для пев­цов-со­лис­тов и ор­ке­ст­ра. Музыкально-те­ма­тические и сти­ле­вые осо­бен­но­сти сим­фо­ний от­ра­жа­ют хро­но­ло­гию их соз­да­ния: сим­фо­нии, свя­зан­ные об­щим музыкальным ма­те­риа­лом с пе­сен­ны­ми цик­ла­ми «Пес­ни стран­ст­вую­ще­го под­мас­те­рья» и «Вол­шеб­ный рог маль­чи­ка» (1-4-я); ин­ст­ру­мен­таль­ная три­ло­гия (5-7-я); куль­ми­на­ция сим­фо­нического твор­че­ст­ва (8-я); триа­да позд­них сим­фо­ний («Пес­ня о зем­ле», 9-я и не­за­кон­чен­ная 10-я).

Пер­вые 4 сим­фо­нии име­ли скры­тые про­грам­мы, сле­ды ко­то­рых со­хра­ни­лись в пла­нах, на­бро­сках и пись­мах.

В 1-й сим­фо­нии (D-dur, 1888 год, ис­пол­не­на в 1889 году в Бу­да­пеш­те) и в «Пес­нях стран­ст­вующе­го под­мас­те­рья» для го­ло­са с фортепиано или ор­ке­ст­ром на собственные тек­сты (конец 1880-х годов, ис­пол­не­ны в 1896 году в Бер­ли­не) от­ра­зи­лись вос­при­ня­тые Малером от немецкой ро­ман­тической ли­те­ра­ту­ры (Й. фон Эй­хен­дорф, Г. Гей­не ) и от­час­ти от Ф. Шу­берта мо­ти­вы ски­таль­че­ст­ва, от Жан По­ля - об­раз на­ив­но­го ге­роя, всту­паю­ще­го в кон­фликт с ми­ром и ищу­ще­го вы­ход в идил­лическом един­ст­ве с при­ро­дой.

2-я сим­фо­ния (c-moll, 1894 год, ис­пол­не­на в 1895 году в Бер­ли­не) по­свя­ще­на те­ме смер­ти и бес­смер­тия: тра­гическая I часть вы­рос­ла из ран­ней сим­фо­нической по­эмы Малера «Todtenfeier» (тра­диционный пе­ре­вод - «Триз­на»), фи­нал с уча­сти­ем со­лис­тов и хо­ра во­пло­ща­ет хри­сти­ан­скую идею Вос­кре­се­ния.

3-я сим­фо­ния для кон­траль­то, жен­ско­го хо­ра, хо­ра маль­чи­ков и ор­ке­ст­ра (d-moll, 1896 год, ис­пол­не­на в 1902 году в Кре­фель­де) - музыкальная по­эма, ко­то­рая, по мыс­ли ав­то­ра, «объ­ем­лет все сту­пе­ни раз­ви­тия» от «без­жиз­нен­ной при­ро­ды» до «Бо­же­ст­вен­ной люб­ви» (в 6-ча­ст­ном цик­ле вы­де­ля­ют­ся ги­гант­ская I часть и мед­лен­ный фи­нал).

Идея бес­смер­тия по­лу­чи­ла та­ин­ст­вен­но-при­чуд­ли­вое во­пло­ще­ние в 4-й сим­фо­нии (G-dur, 1900 год, ис­пол­не­на в 1901 году в Мюн­хе­не), фи­нал ко­то­рой - пес­ня-прит­ча (из «Вол­шеб­но­го ро­га маль­чи­ка») о рай­ской жиз­ни, ис­пол­няе­мая со­пра­но. В про­из­ве­де­ни­ях 1-го пе­рио­да про­яви­лись та­кие осо­бен­но­сти сти­ля Малера, как опо­ра на бы­то­вые музыкальные жан­ры (пес­ня, та­нец, ча­ще все­го ленд­лер и вальс, марш, во­енный сиг­нал, хо­рал). В них ха­рак­тер­но со­еди­не­ние эмо­ци­ональ­ной не­по­сред­ст­вен­но­сти и гро­те­ска (III часть 1-й сим­фо­нии - тра­ур­ный марш «в ма­не­ре Кал­ло»), жан­ро­вой за­ри­сов­ки и сим­во­ли­ки.

На­чи­ная с 5-й сим­фо­нии (1902 год, ис­пол­не­на в 1904 году в Кёль­не), Малер от­ка­зал­ся от по­этического сло­ва и певческих го­ло­сов, од­на­ко со­хра­нил ме­ло­дическую связь сим­фо­ний с соз­дан­ны­ми в этот пе­ри­од пес­ня­ми [цикл «Пес­ни об умер­ших де­тях» на тек­сты Ф. Рюк­кер­та (1904 год); 5 пе­сен (1902 год)].

В сим­фо­нической три­ло­гии об­ще­фи­ло­соф­ская про­бле­ма­ти­ка ус­ту­пи­ла ме­сто те­ме за­ви­си­мо­сти лич­но­сти от судь­бы. Наи­бо­лее экс­прес­сив­но эта те­ма вы­ра­же­на в 6-й сим­фо­нии (a-moll, 1904 год, ис­пол­нена в 1906 году в Эс­се­не), на­зван­ной со­вре­мен­ни­ка­ми «Тра­ги­че­ской». Стрем­ле­ние пре­одо­леть тра­гическое ми­ро­ощу­ще­ние про­яви­лось в сти­ли­за­ции гар­мо­нического ми­ра музыкальной клас­си­ки (ма­жор­ные фи­на­лы 5-й и 7-й сим­фо­ний). От­сут­ст­вие кон­кре­тизи­рую­ще­го сло­ва, по­вы­шен­ная смы­сло­вая на­груз­ка на музыкальную ткань вы­зва­ли в сим­фо­ни­ях 2-го пе­рио­да сти­ли­стический пе­ре­лом, вы­ра­зив­ший­ся в уси­ле­нии ли­не­ар­ных тен­ден­ций, кон­тра­пунк­тической на­сы­щен­но­сти фак­ту­ры. По­ми­мо ими­та­ци­он­ных форм, боль­шое зна­че­ние при­об­ре­ли кон­тра­ст­ная по­ли­фо­ния и ге­те­ро­фо­ния (при со­хра­не­нии го­мо­фон­ной ос­но­вы).

Син­тез всех фи­лософских и ре­лигиозных ис­ка­ний Малера за­клю­чён в двух­ча­ст­ной 8-й сим­фо­нии для со­лис­тов, трёх хо­ров и уве­ли­чен­но­го со­ста­ва ор­ке­ст­ра (Es-dur, 1907 год, ис­пол­не­на в 1910 году в Мюн­хе­не), по­лу­чив­шей у со­вре­мен­ни­ков название «Сим­фо­ния ты­ся­чи уча­ст­ни­ков». В ней Малер вновь об­ра­тил­ся к по­этическим тек­стам (ка­то­лический гимн «Veni creator spiritus», за­клю­чительная сце­на из 2-й частей «Фау­ста» И.В. Гё­те).

По­след­ние сим­фо­нии Малера объ­е­ди­не­ны на­строе­ни­ем про­ща­ния с жиз­нью. «Пес­ня о зем­ле» («Das Lied von der Erde», 1909 год, ис­пол­не­на под управлением Б. Валь­те­ра в 1911 году в Мюн­хе­не) для те­но­ра, кон­траль­то (или ба­ри­то­на) и ор­ке­ст­ра на­пи­са­на на сло­ва китайских по­этов VIII века в пе­ре­во­де на немецкий язык.Х. Бет­ге. В ли­ри­ке Ли Бо, Чжан Цзы, Мэн Хао­жа­ня и Ван Вэя Ма­лер на­шёл близ­кие ему в те го­ды мо­ти­вы: за­кат жиз­ни, уход в гор­ную оби­тель, рас­ста­ва­ние с дру­гом.

Глу­бо­ко лич­ный тон, экс­прес­сив­ная ли­ри­ка ха­рак­тер­ны и для чис­то ин­ст­ру­мен­таль­ной 9-й сим­фо­нии (1909 год, ис­пол­не­на под управлением Валь­те­ра в 1912 году в Ве­не).

10-я сим­фо­ния (Fis-dur, на­ча­та в 1910 году, 2 час­ти в редакции Э. Кше­не­ка ис­пол­не­ны в 1924 году в Ве­не) ос­тав­ле­на Малером в ви­де не­за­кон­чен­ного ав­то­гра­фа пар­ти­ту­ры и в пар­ти­чел­ле (ре­ду­ци­ро­ван­ной пар­ти­ту­ре); её за­вер­шил и из­дал Д. Кук в со­труд­ни­че­ст­ве с Б. Гольд­шмид­том, К. Мэть­ю­сом, Д. Мэть­ю­сом (ис­пол­не­на под управлением Голь­д­шмид­та в 1964 году в Лон­до­не). В позд­них сим­фо­ни­ях воз­рос­шая ли­не­ар­ная ав­то­ном­ность го­ло­сов, ус­лож­не­ние струк­ту­ры ак­кор­дов, вклю­че­ние в со­став ак­кор­да не­раз­ре­шён­ных дис­со­нан­сов со­дей­ст­во­ва­ли вы­хо­ду гар­мо­нии за пре­де­лы ма­жор­но-ми­нор­ной то­наль­но­сти.

От сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков-ро­ман­ти­ков - Э.Т.А. Гоф­ма­на, Р. Шу­ма­на, ран­не­го Г. Бер­лио­за - ком­по­зи­тор уна­следо­вал «крейс­ле­ри­ан­ский» кон­фликт, во­пло­щён­ный в ан­ти­те­зе ху­дож­ник - фи­ли­стер­ст­во. Опи­ра­ясь на тра­ди­ции немецко-австрийского сим­фо­низ­ма XIX века (Л. ван Бет­хо­вен, Ф. Шу­берт, И. Брамс, А. Брук­нер), Малер соз­дал сим­фо­нию но­во­го ти­па. В сим­фо­ни­ях про­яви­лась тен­ден­ция к от­кры­той фор­ме, рас­ши­ряю­щей про­стран­ст­во музыкальных жан­ров пу­тём их сбли­же­ния (в сим­фо­нию он прив­нёс эле­мен­ты ора­то­рии, кан­та­ты, пес­ни). Сим­фо­нии Малера «от­кры­ты» и в сфе­ру смеж­ных ис­кусств; осо­бен­но зна­чи­тель­ным ока­за­лось влия­ние литературы. До 1901 года по­сто­ян­ным ис­точ­ни­ком тек­стов его пе­сен бы­ла немецкая народная по­эзия «Вол­шеб­но­го рога маль­чи­ка» (сбор­ник, из­дан­ный Л.Й. фон Ар­ни­мом и К. Брен­та­но), ко­то­рая по­ра­зи­ла Малера гро­те­ск­ным со­еди­нени­ем «су­мрач­ной ве­сё­ло­сти» и «ду­раш­ли­во­го ра­зу­ма» (Г. Гей­не). В фи­лософских пред­став­ле­ни­ях о гар­мо­нии ми­ра Малер свое­об­раз­но пре­ло­мил влия­ние пан­теи­стического ми­ро­воз­зре­ния И.В. Гё­те. От глу­бо­ко чти­мо­го им Ф.М. Дос­то­ев­ско­го Малер вос­при­нял чув­ст­во тра­гического раз­ла­да в зем­ном ми­ре, на­пря­жён­ный по­иск все­лен­ской гар­мо­нии, по­треб­ность «рас­крыть и от­ра­зить жизнь не в её за­кон­чен­ных и от­сто­яв­ших­ся фор­мах, а в её веч­но воз­ни­каю­щих, зрею­щих и соз­даю­щих­ся об­ра­зо­ва­ни­ях» (Л.П. Гросс­ман), ока­зав­шую­ся ре­шаю­щим фак­то­ром но­ва­тор­ст­ва Малера. Оно вы­ра­зи­лось пре­ж­де все­го в об­лас­ти музыкальной фор­мы: ру­ко­во­дя­щим прин­ци­пом в по­строе­нии час­тей сим­фо­нии и са­мих цик­лов яв­ля­ет­ся для Малера не струк­ту­ри­ро­ва­ние со­глас­но клас­сическим схе­мам, а сквоз­ное музыкально-те­ма­тическое по­ве­ст­во­ва­ние (Т. Адор­но на­звал это свой­ст­во его сим­фо­нического мыш­ле­ния «ро­ман­но­стью»). В по­ис­ке средств, ко­то­рые мог­ли бы об­лег­чить слу­ша­те­лю вос­при­ятие его фи­лософских идей, Малер по­на­ча­лу опи­рал­ся на об­ще­зна­чи­мые литературные ас­со­циа­ции, фик­си­руе­мые в про­грамм­ных за­го­лов­ках к сим­фо­ни­ям (1-я сим­фо­ния пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­лась «Ти­тан» - по ро­ма­ну Жан По­ля) или к их час­тям (в 3-й сим­фо­нии), пу­тём вкра­п­ле­ния в сим­фо­нический цикл пес­ни (в соль­ном, хо­ро­вом ли­бо ор­ке­ст­ровом из­ло­же­нии), ста­но­вя­щей­ся но­си­те­лем обоб­щён­ной идеи. Об­ра­ща­ясь к тек­стам фи­ло­соф­ско-сим­во­лического строя, Малер ис­поль­зо­вал сти­хи Ф.Г. Клоп­што­ка (фи­нал 2-й сим­фо­нии) и про­зу Ф. Ниц­ше (3-я сим­фо­ния). В 8-й сим­фо­нии и «Пес­не о зем­ле» певческие го­ло­са уча­ст­ву­ют в из­ло­же­нии и раз­ви­тии музыкальных мыс­лей це­ло­го про­из­ве­де­ния. В строе­нии цик­ла у Малера из­ме­ня­ют­ся так­же тра­диционное чис­ло час­тей (от 2 до 6), их по­сле­до­ва­тель­ность и тем­по­вые со­от­но­ше­ния. Су­ще­ст­вен­ную транс­фор­ма­цию пре­тер­пе­ва­ет фор­ма отдельных час­тей, осо­бен­но пер­вой. В позд­них со­чи­не­ни­ях со­нат­ные прин­ци­пы вы­тес­ня­ют­ся пе­сен­ной ва­ри­ант­но-стро­фической ор­га­ни­за­ци­ей, сквоз­ным раз­ви­ти­ем.

В ор­ке­ст­ре Малера од­но­вре­мен­но во­пло­ти­лись 2 про­ти­во­по­лож­ные тен­ден­ции: даль­ней­шее (вслед за Г. Бер­лио­зом и Р. Ваг­не­ром) рас­ши­ре­ние ор­ке­ст­ро­во­го ап­па­ра­та и в то же вре­мя за­ро­ж­де­ние ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, ха­рак­тер­ное для начала XX века. Ка­мер­ность пись­ма вы­ра­зи­лась в де­та­ли­за­ции фак­ту­ры, в пре­дель­ном вы­яв­ле­нии тем­бро­вых, ре­ги­ст­ро­вых, ди­на­мических воз­мож­но­стей ин­ст­ру­мен­тов, трак­туе­мых в ду­хе ан­самб­ля со­лис­тов. С по­след­ней тен­ден­ци­ей свя­за­ны по­ис­ки по­вы­шен­ной экс­прес­сив­но­сти и обо­ст­рён­ной, час­то гро­те­ск­ной кра­соч­но­сти в зву­ча­нии ор­ке­ст­ра. Сте­рео­фо­нические эф­фек­ты дос­ти­га­ют­ся бла­го­да­ря зву­ча­нию основного ор­ке­ст­ра на сце­не и дополнительных ин­стру­мен­тов за сце­ной (груп­пы ду­хо­вых в фи­на­ле 2-й сим­фо­нии, не­боль­шой ор­кестр в «Жа­лоб­ной пес­не») ли­бо бла­го­да­ря раз­ме­ще­нию ис­пол­ни­те­лей на раз­ных вы­со­тах (3-я сим­фо­ния). Малер ока­зал за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие дра­ма­тического сим­фо­низ­ма XX века (Д.Д. Шос­та­ко­вич, А. Онег­гер, Б. Брит­тен и другие). Про­явив­шие­ся в зре­лом и позд­нем твор­че­ст­ве Малера чер­ты экс­прес­сио­низ­ма ока­за­лись близ­ки ком­по­зи­то­рам но­вой вен­ской шко­лы (А. Шён­берг, А. Берг, А. фон Ве­берн).

Вы­даю­щий­ся ди­ри­жёр сво­его вре­ме­ни, Малер со­че­тал им­пуль­сив­ность, вдох­но­вен­ность, «ду­шев­ный жар, при­да­вав­ший его ис­пол­не­нию не­по­сред­ст­вен­ность лич­но­го при­зна­ния» (Б. Валь­тер) со скру­пу­лёз­ной ре­пе­ти­ци­он­ной ра­бо­той над пар­ти­ту­рой. В Вен­ской опе­ре Малер пы­тал­ся осу­ще­ст­вить ваг­не­ров­ский иде­ал: един­ст­во музыкального, ак­тёр­ско­го, сце­но­гра­фического и ре­жис­сёр­ско­го ре­ше­ния. До­би­ва­ясь под­чи­не­ния все­го строя и рит­ма спек­так­ля му­зы­ке, Малер вме­сте с тем ис­поль­зо­вал в сво­их по­ста­нов­ках и не­ко­то­рые приё­мы дра­ма­тического те­ат­ра (пау­зы, не­под­виж­ные ми­зан­сце­ны, максимальное вклю­че­ние в дей­ст­вие хо­ро­вой мас­сы, за­тем­не­ние сце­нической пло­щад­ки). Ре­фор­ма­тор­ски­ми спек­так­ля­ми ста­ли «Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та, «Фи­де­лио» Л. ван Бет­хо­ве­на, «Три­стан и Изоль­да» Р. Ваг­не­ра. К чис­лу ис­пол­ни­тель­ских дос­ти­же­ний Малера от­но­сят­ся так­же по­ста­нов­ки опер Б. Сме­та­ны («Да­ли­бор»), П.И. Чай­ков­ско­го («Ев­ге­ний Оне­гин», «Пи­ко­вая да­ма», «Ио­лан­та»).

Же­на Малера - Аль­ма Ма­рия Ма­лер-Вер­фель (урожденная Шинд­лер, 1879-1964 годы), ав­тор пе­сен.

Млад­шая дочь Малера - Ан­на Юс­ти­на Ма­лер (1904-1988 годы), скульп­тор.

Нот­ные из­да­ния:

Sämtliche Werke: Kritische Gesamtausgabe / Hrsg. von der In­ter­na­tio­na­len G. Mahler-Gesellschaft. Mainz u. a., 1960-1984. Bd 1-14.

Сочинения:

Briefe. 1879-1911 / Hrsg. von A. M. Mah­ler. W., 1924;

Пись­ма. Вос­по­ми­на­ния / Сост., авт. вступ. ст. и прим. И. А. Бар­со­ва. 2-е изд. М., 1968;

G. Mahler. R. Strauss. Briefwechsel 1888-1911 / Hrsg. von H. Blaukopf. 2. Aufl. Münch., 1988;

Ein Glück ohne Ruh’: Die Brie­fe G. Mahlers an Alma / Hrsg. und erläutert von H.-L. de La Grange, G. Weiss. B., 1995;

Briefe: Neuausgabe / Erweitert und revidiert von H. Blau­kopf. 2. Aufl. W., 1996;

Пись­ма / Об­щая ред. и по­слесл. И. А. Бар­со­вой. Сост. и ком­мент. И. А. Бар­со­вой и Д. Р. Пет­ро­ва. СПб., 2006;

«Liebste Justi!». Briefe an die Fa­milie / Hrsg. von S. McClatchie. Bonn, 2006;

«Mein lieber Trotzkopf, meine süsse Mohn­blüme». Briefe an A. Mildenburg / Hrsg. von F. Willnauer. W., 2006.

Дополнительная литература:

Schiedermair L. G. Mahler. Lpz., [1901]; Specht R. G. Mahler. B., 1913;

Adler G. G. Mah­ler. Lpz.; W., 1916;

Bekker P. G. Mah­lers Sinfonien. B., 1921;

Bauer-Lechner N. Erin­nerungen an G. Mahler. Lpz. u. a., 1923;

Бек­кер П. Сим­фо­ния от Бет­хо­ве­на до Ма­ле­ра. Л., 1926;

Сол­лер­тин­ский И. Г. Ма­лер. Л., 1932;

Newlin D. Bruckner - Mahler - Schönberg. W., 1954; Redlich H.F. Bruckner and Mahler. L.; N. Y., 1955;

Walter B. G. Mahler: Ein Por­trät: Erinnerungen und Betrachtungen. B.; Fr./M., 1957;

Adorno Th.W. Mahler. Fr./M., 1960;

G. Mahler: A. Schönberg, E. Bloch, O. Klem­pe­rer, E. Ratz… über G. Mahler. Tüb., 1966;

Blaukopf K. G. Mahler oder Der Zeitgenosse der Zukunft. 2. Aufl. W. u. a., 1969; idem. Mah­ler. Sein Leben, sein Werk und seine Welt in zeit­ge­nössischen Bildern und Texten. W., 1976;

Бар­со­ва И. Сим­фо­нии Г. Ма­ле­ра. М., 1975. 2-е изд. СПб., 2010; она же. Ма­лер и Дос­то­ев­ский // Му­зы­ка. Куль­ту­ра. Че­ло­век. Сверд­ловск, 1991; она же. Г. Ма­лер и Вен­ский се­цес­си­он // Му­зы­ка ХХ в. Мо­с­ков­ский фо­рум. М., 1999; она же. Ав­то­граф Г. Ма­ле­ра «Lieder eines fahrenden Gesellen» (к про­бле­ме твор­че­ско­го про­цес­са в ин­ст­ру­мен­тов­ке) // Про­цес­сы му­зы­каль­но­го твор­че­ст­ва / Ред.- сост. Е. В. Вяз­ко­ва. М., 2005. Вып. 8;

Flo­ros C. G. Mahler. Wiesbaden, 1977-1985. Bd 1-3;

La Grange H.-L. de. G. Mahler. L.; P., 1983-2008. Vol. 1-4;

Martner K. G. Mah­ler im Konzertsaal. Eine Dokumentation seiner Konzerttätigkeit 1870-1911. Kph., 1985;

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