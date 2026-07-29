МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович

Советский государственный деятель.

В 1919 г. вступил в ряды РККА, дослужился до политработника политуправления Восточного и Туркестанского фронтов. С 1920 г. член РКП(б). В 1921 г. учился в МВТУ им. Н. Баумана. Активный участник борьбы с левой оппозицией. Не окончив учебу, стал в 1925 г. работать техническим секретарем сначала в Оргбюро ЦК ВКП(б), в 1927 г. - в Политбюро. С 1930 г. работал под руководством Л. Кагановича в Московском комитете ВКП(б). С 1934 г. - заведующий отделом ЦК. В 1939-1957 - член ЦК ВКП(б). Один из организаторов Большого террора. С 1939 г. - начальник Управления кадров (до 1946 г.) и секретарь ЦК, член Оргбюро ЦК (до 1952 г.). В 1941-1945 входил в Государственный Комитет обороны, отвечал за авиастроение. Герой Социалистического труда (1943). В 1943-1945 гг. председатель комитета при СНК СССР по восстановлению хозяйства в освобожденных районах, в 1944-1946 гг. также заместитель председателя СНК СССР. В 1946-1957 гг. - член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б) (КПСС). В 1946 г. после вскрывшихся недостатков в работе авиационного промышленности и серии аварий понижен в должности, но, сохранив доверие И. Сталина вернулся в руководство на прежние посты. После смерти А. Жданова возглавил идеологическую работу ЦК. Один из организаторов Ленинградского дела, борьбы с космополитизмом. После смерти Сталина 5.3.1953 г. занял пост председателя Совета министров СССР, поддержал начавшийся процесс десталинизации. Один из организаторов дела Берия. 8.2.1955 г. в связи с разоблачением фальсификаций Ленинградского дела потерял пост председателя правительства. В 1957 г. вошел в "антипартийную группу". Был снят с постов и отправлен руководить электростанциями. В 1961 г. был исключен из КПСС, вышел на пенсию.

Исторические источники:

Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992;

Молотов, Маленков, Каганович. 1957. М., 1998.

Автор статьи: Шубин А.В.