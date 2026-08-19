МАЛЬДИВЫ

Мальдивы (Мальдивская Республика) — государство в Южн. Азии, занимающее группу атоллов в Аравийском море Индийского океана общей площадью 300 кв. км. Столица — г. Мале. Численность населения — 540 тыс. человек (2020), Государственная религия — ислам. Официальный язык — мальдивский (дхивехи).

Первые поселенцы на М. не оставили после себя археологических памятников. Письменная история ведет отсчет с VI в. до н. э., когда на архипелаг прибыли сингальские мореходы из североиндийского княжества Магадха. Массовое заселение Мальдивских о-вов началось в III в. до н. э. за счет выходцев с юго-западного побережья Индии и северо-западного побережья о. Шри-Ланка.С

С III в. до н. э. по XII в. н. э. в истории М. длился так называемый буддийский период, характеризующийся доминированием буддизма в культурной и политической сферах общественной жизни. К этому времени относятся самые древние архитектурные памятники (буддийские ступы и монастыри), где были сделаны наиболее ранние археологические находки. В этот же период складывается письменная традиция языка дхивехи. В начале XII в. произошло политическое объединение М. под властью буддийской династии Тхеемуге. В 1153 под влиянием активных торговых контактов с арабским миром второй представитель династии Тхеемуге, царь Дховеми, обратился в ислам и принял титул султана. С этого момента и до 2-й половины ХХ в. М. оставались султанатом; за это время у власти сменилось 8 династий.

В 1558 на островах закрепились португальцы. В 1573 вооруженные восстания местного населения вынудили португальцев прекратить экспансию и покинуть М., однако их влияние на правящую династию Хилаалее сохранялось вплоть до падения последней в 1632. В середине XVII в. португальцы уступили свои позиции в регионе голландцам, которые в свою очередь к концу XVIII в. были вытеснены британцами. В 1887 султан подписал официальное соглашение с британским губернатором Цейлона (Шри-Ланка), согласно которому М. превратились в британский протекторат: в ведении султана оставались внутриполитические вопросы, в то время как внешняя политика оказывалась в юрисдикции британской администрации. В 1932 при поддержке британских властей Цейлона была утверждена первая мальдивская конституция и создан парламент. Конституция впоследствии несколько раз переписывалась и отменялась, однако парламент продолжал действовать.

В апреле 1952 наследник титула султана Мухаммад Амин Диди настоял на проведении конституционного референдума, по итогам которого форма правления были изменена с монархической на республиканскую. В том же году Амин Диди был избран первым президентом страны, и в истории страны начался период Первой республики (1 января 1953 — 6 марта 1954). В августе 1953, однако, в результате государственного переворота и последовавшего за ним референдума монархия была восстановлена. Султаном стал брат Амина Диди — Мухаммад Фарид Диди.

26 июля 1965 М. получили независимость от Великобритании. В 1968 по итогам общенационального референдума монархия была упразднена, а М. провозглашены президентской республикой. Начался период Второй республики, длящийся по настоящее время. Его первые десятилетия характеризовались сохранением ряда авторитарных черт политического режима: до 2005 не существовало многопартийной системы, до 2008 президент не избирался прямым всеобщим голосованием. Вторым президентом стал Ибрагим Насир (1968—1978), являвшийся до этого премьер-министром (1957—1968). В 1978—2008 пост президента шестикратно занимал Момун Абдул Гаюм, в 2013—2018 — его брат Абдула Ямин Абдул Гаюм, активно развивавший экономическое сотрудничество страны с Китаем. С 2018 президентом является Ибрагим Мохамед Солих, вернувшийся к более традиционному курсу поддержки тесных взаимо­связей с Индией. С 1970-х основной отраслью экономики М. становится международный туризм, что способствовало развитию страны, росту благосостояния населения и высокому уровню Индекса человеческого развития (ИЧР).

Лит. : Bell C. H. P. The Maldive Islands: Monograph on the History, Archaeology and Epigraphy. Male, 2002; Kumar A. Multi-Party Democracy in the Maldives and the Emerging Security Environment in the Indian Ocean Region. New Delhi, 2016; Portuguese Encounters with Sri Lanka and the Maldives: Translated texts from the Age of Discoveries / Ed. by Ch. R. de Silva. Farnham–Burlington (VT), 2017; Sharma A. K. Archaeology of Maldives and Lakshadweep. New Delhi, 2019; Ranjan A. The Maldives’ Geopolitical Dilemma: India-China Rivalry, and the Entry of the USA // Asian Affairs. Vol. 52 (2). 2021. P. 375—395. А. Л. Филимонова.