МАЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
МАЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский предприниматель, генерал-майор (1849 год).
Дворянин. Из рода Мальцовых.
Получил хорошее домашнее образование (в числе учителей был И.М. Снегирёв).
Служил в Кавалергардском полку (1829-1833 годы), адъютант принца П.Г. Ольденбургского (1834-1853 годы). Одновременно активно участвовал в семейном деле, после выхода в отставку поселился в Дятькове, в 1854 году записался в купцы 1-й гильдии.
Уделял большое внимание технико-технологической перестройке своих заводов. В 1841 году на Людиновском заводе организовал производство первых отечественных рельсов (для Николаевской железной дороги), в 1840-е годы впервые в Европе применил пудлингование на древесном угле, в 1843 году на Нижне-Песоченском заводе впервые в России наладил производство чугунной эмалированной посуды.
Мальцов - один из пионеров отечественного машиностроения; в 1850-е годы на модернизированном Людиновском заводе, а также на вновь построенных им Ивано-Сергиевском (на реке Болва в Жиздринском уезда Калужской губернии) и Радицком (близ города Брянск) заводах началось производство оборудования для промышленных предприятий, сельскохозяйственной техники, паровиков, паровых двигателей, пароходов, локомобилей и другого; в период Крымской войны 1853-1856 годов налажено производство пушечных лафетов, впервые в России созданы винтовые двигатели для военных кораблей и пущена газовая печь мартеновской системы. С 1868 года на Мальцовских заводах изготавливались паровозы, железнодорожные вагоны и платформы, в 1870-е годы началось промышленное использование каменного угля.
К началу 1860-х годов под руководством Мальцова сложился так называемый Мальцовский, или Дятьковско-Людиновский, промышленный район, включавший 20 крупных заводов и около 130 мелких предприятий (всего на них было занято 13-15 тысяч рабочих). Они располагались на территории протяжённостью около 120 км с севера на юг и около 80 км с запада на восток с развитой внутренней инфраструктурой. В пределах Мальцовского промышленного района в 1871 году запущена в действие первая в России частная телеграфная, а вскоре и телефонная связь. С 1877 года строились узкоколейные железные дороги, связавшие все крупные предприятия Мальцовского промышленного района.
Мальцов придавал большое значение улучшению условий труда и жизни рабочих, в заводских центрах открывал и содержал школы и технического училища. В начале 1860-х годов он ввёл для внутренних расчётов собственные денежные знаки («мальцовки»), которые использовались и за пределами Мальцовского промышленного района; в начале 1870-х годов их выпуск был запрещён, однако они продолжали находиться в обращении, с 1875 года выкупались Мальцовым. Некоторые современники, отмечавшие высокий уровень организации производства и жизни населения Мальцовского промышленного района, называли его «Русской Америкой» (в 1882 году в журнале «Русская мысль» опубликована серия очерков под общим названием «Америка в России» о предприятиях С.И. Мальцова, написанная по его заказу Вас. И. Немировичем-Данченко).
В связи с финансовыми трудностями в 1875 году Мальцов учредил Мальцовское промышленно-торговое товарищество, пайщиками которого стали он сам, его сыновья и ближайшие родственники. В 1884 году, в результате развода с женой, Анастасией Николаевной (урождённой княжной Урусовой; 1820-1894 годы), и разрыва с детьми, Мальцов был отстранён от дел своими родственниками, после чего жил в своём имении Симеиз. В 1888 году его фирма признана несостоятельным должником, в 1894 году для приобретения принадлежавших ей предприятий образовано Акционерное общество Мальцовских заводов.
Почетный член Общества для содействия русской торговли и промышленности (1875 год).
Смотри также литературу при статье Мальцовы.