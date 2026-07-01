МАЛЬЦОВ СЕРГЕЙ АКИМОВИЧ

Ранние годы

Сергей Акимович родился в 1771 г. Его отец – Аким Васильевич – был владельцем Гусевской хрустальной фабрики. Мать – Марья (Мария) Васильевна – была дворянкой по происхождению.

Вместе со своих младшим братом Иваном в 1786 г. М. был отправлен служить в лейб-гвардии конный полк. Так же, как и его младший брат, он к двадцатилетию получил чин вахмистра.

М. в молодости был широко известен благодаря своей любви к веселью и вечеринкам. Уже будучи в отставке его часто замечали за игрой в карты, на различных увеселительных мероприятиях. М. питал страсть к орловским рысакам. Участник конных состязаний. Веселая и беззаботная жизнь обходилась не дешево. Средства на все это выделяла ему мать.

В 1802 г. М. сочетался браком с представительницей княжеской фамилии Мещерских. Это способствовало его вхождению в круг столичной аристократии. По линии своей супруги он породнился с Трубецкими, Румянцевыми, Чернышевыми, Кушелевыми, Всеволожскими, Матвеевыми и другими знатными родами.

Собственный бизнес

Женитьба изменила образ жизни М. С этого времени он окунулся в бизнес. После смерти в 1811 г. свекра от первого брака супруги огромное состояние получила его падчерица Александра Петровна. В этом же году умерла мать М., что привело к разделу имущества между братьями Сергеем и Иваном Акимовичами. М. досталась Гусевская хрустальная фабрика, созданная когда-то его отцом, и которая фактически управлялась его предприимчивой матерью.

Получив в свое распоряжение серьезные капиталы, М. приступил к расширению своих владений. В 1811 г. вокруг Гусевского хрустального завода в Рязанской губернии была приобретена целая сеть фабрик. В Касимовском уезде была сооружена Курловская стекольная фабрика. Ее производство стремительно расширялось.

Отечественная война 1812 г. отразилась на бизнесе М. Однако уже после окончания войны ситуация изменилась. Страна нуждалась в стекле. Это принесло фабрикам М. огромный доход. Развивалась и Гусевская хрустальная фабрика.

В 1817 г. М. выкупил у младшего брата Ивана стекольные заводы во Владимире. Лечение супруги в 1819 г. в Италии совпало с визитом М, на местные стеклодельные предприятия. М. изучал процесс изготовления венецианского стекла.

Умер М. в 1823 г. в Москве.

Семья

Супруга – Анна Сергеевна Ладыженская, дочь князя С.В. Мещерского. Дети: Софья, Иван, Наталья, Мария, Сергей. Пасынки: Александра и Сергей (от первого брака супруги).