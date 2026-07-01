МАЛЬЦОВ ИВАН АКИМОВИЧ

Ранние годы

Иван Акимович родился в 1774 г. Его отец был основателем Гусевской хрустальной фабрики А.В. Мальцов. Мать М.В. Мальцова происходила из дворян.

Как представитель дворянства М. вместе с братом Сергеем в 1786 г. оказался на военной службе в лейб-гвардии конном полку. В двадцатилетнем возрасте стал вахмистром.

Семейное дело

После смерти отца семейный бизнес перешел его вдове, которая приобрела Радицкую и Карачевскую фабрики, расширив производство. В 1790 г. был построен Дятьковский стекольный и хрустальный завод (дер. Дятьково, Брянский уезд).

В 1798 г. М. вышел в отставку в чине секунд-майора и возглавил семейное дело. На следующий год он приобретает паи Российско-Американской компании, которая вела торговлю с американскими колониями и землями.

После передачи М. матерью десяти фабрик в 1804 г. семейный бизнес полностью оказался в одних руках.

В 1809 г. М. открыл сахароваренный завод в дер. Верхи Брянского уезда. Позднее в с. Любохна предприятия семьи дополнились рафинадным заводом. Успех в сахарном деле принес М. золотую медаль и избрание почетным членом Московского общества сельского хозяйства.

В 1810 г. Дятьковский хрустальный завод стал основой владений М. Рядом с предприятием была построена церковь, Дятьково стало селом. Здесь М. построил усадьбу и главную контору, из которой осуществлял руководство всеми заводами.

Был у М. дома в Москве. Его супруга организовывала литературные вечера. Здесь бывал и А.С. Пушкин.

Свой бизнес

В 1811 г. М. решил расстаться со своими фабриками во Владимире, которые купил у него его брат Сергей. Фактически М. прекратил ведение стекольного бизнеса, передав его семье. Полученные от продажи фабрик средства были пущены на покупку двух чугунолитейных и железоделательных заводов в с. Людиново и Сукремле Жиздринского уезда Калужской губернии.

В начале 1820-х гг. М. начал реализовывать планы по продаже своих изделий в Персии. Благодаря А.С. Грибоедову, с которым был знаком М., ему удалось познакомиться со многими влиятельными лицами, знакомыми с ситуацией в Иране.

В 1828 г. М. выкупил в Симеизе землю, на которой построил винодельный завод, открыл виноградник. Это было производство массандровских вин. Был открыт магазин железных, чугунных изделий, стекла и других предметов.

Оцененные успехи

В 1829 г. на Российской мануфактурной выставке в столице товары Дятьковской фабрики М. были оценены Николаем I. М, удостоился Большой золотой медали выставки. Это позволило М. изображать на своих изделиях государственный герб. Аналогичный успех ждал М. и на 2-й Всероссийской выставке в Москве. И вновь Большая золотая медаль.

Расширение бизнеса

В 1839 г. М. купил в Калужской губернии Верхнепесоченский и Нижнепесоченский молотовые заводы. Они производили предметы печного и кухонного литья, изделия из чугуна и железа. С 1853 г. завод стал выпускать фаянсовую посуду.

Умер М. в мае 1853 г. в столице от холеры.

Семья

Супруга – Капитолина Михайловна Вышеславцева. Дети: Василий, Мария, Сергей.