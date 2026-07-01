МАЛЬЦОВ ФОМА ВАСИЛЬЕВИЧ

В семейном бизнесе

Точная дата рождения Фомы Васильевича неизвестна. Он был сыном Василия Васильевича Мальцова-меньшого, брата В.В. Мальцова-большего – основателя Можайской фабрики.

С детских лет М. трудился приказчиком на Можайской фабрике, которой руководили Александр и Аким Васильевичи. К этому времени в собственности семьи находились стекольные и парусно-полотняные заводы.

После организации в 1756 г. Гусевского хрустального завода Акимом Васильевичем Фома был назначен туда приказчиком. Сохранились сведения о том, что М. был так же купцом из г. Орла. Об этом свидетельствует запись от 1765 г.

Свое дело

Как и все Мальцовы Фома Васильевич тяготел к самостоятельному делу. Об этом он начал задумываться уже в 1760-е гг. Его стремления вылились в хлопоты об организации своей фабрики, которая бы производила стеклянные изделия.

В 1760 г. Сенат официально дал М. разрешение на строительство фабрики и покупку для нее 50 крепостных крестьян без земли. М. должен был произвести обучение этих крестьян стекольному производству. Работу на фабрике могли осуществлять также вольнонаемные мастера.

Новая стекольная фабрика, основанная в дер. Никольской, стала именоваться Киверсовой. Открытие производства состоялось в июле 1763 г. М. приобретал близлежащие к фабрике земельные участки, в основном пустоши – Носово, Лопатино, Бородулино, Зевякино.

Производимая фабрикой продукция продавалась в Москве, где в это время проживал М. Здесь же он построил дом. Купец лично занимался подбором специалистов стекольного дела для своего предприятия. С 1765 г. – купец 1-й гильдии в Москве.

В 1775 г. М. получил дворянство. Это повысило его авторитет в купеческой среде. Вместе с Акимом Васильевичем он скупал земли, леса, покупал крепостных. Все это шло на развитие фабрик. В этот же год М. построил Золотковскую фабрику в с. Золоткове.

С 1788 г. – секунд-майор. В этом же году семья получила дворянский герб.

В начале XIX в. имущество М. насчитывало пять заводов во Владимирской губернии. Однако с 1810 г. стеклоделательное производство в Судогодском уезде постепенно пошло на убыль. Одной из причин стало резкое сокращение древесины, которая требовалась для стекольного дела. Кроме того, М. был вынужден возвратить казне часть земель, которые он незаконно занял. На оставшихся землях был увеличен оброк.

Умер М. в 1812 г.

Семья

Дети: Иван, Павел, Петр, Татьяна, Мария.