МАЛЬЧЕВСКИЙ ЯЦЕК
МАЛЬЧЕВСКИЙ ЯЦЕК - польский живописец.
Учился в Школе изящных искусств в Кракове (1873-1876 и 1877-1879 годы) у В. Лущкевича, Ф. Шиналевского и Я. Матейко (преподавал там же в 1896-1900, 1912-1914 и 1916-1921 годы), Школе изящных искусств в Париже (1876-1877 годы) у Э. Лемана.
Посетил Италию (1880 год) и Малую Азию (1884 год). В 1885-1886 и 1893 годы работал в Мюнхене (где познакомился с творчеством А. Бёклина и Ф. фон Штука), с 1886 года - в Кракове. Входил в объединение «Искусство» («Sztuka»).
В раннем творчестве испытал влияние Г. Курбе и мастеров барбизонской школы. Под влиянием поэзии Ю. Словацкого ряд картин посвятил теме национально-освободительной борьбы («Воскресенье в шахте», 1882 год; «На этапе», 1883 год, обе - Национальный музей, Варшава, и другие). Писал также портреты [А. Велёпольского («Польский Гамлет»), 1903 год, там же; Ф. Ясеньского, 1905 год, Национальный музей, Краков; около 150 автопортретов], с конца 1880-х годов - символистские композиции («Меланхолия», 1890-1894 годы; «Порочный круг», 1895-1897 годы, обе - Национальный музей, Познань; «Танатос», 1898-1899 годы, Национальный музей, Варшава; триптих «Отечество», 1903 год, Национальный музей, Вроцлав).