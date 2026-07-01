МАЛЬЧЕВСКИЙ ЯЦЕК

МАЛЬЧЕВСКИЙ ЯЦЕК - польский жи­во­пи­сец.

Учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Кра­ко­ве (1873-1876 и 1877-1879 годы) у В. Лущ­ке­ви­ча, Ф. Ши­на­лев­ско­го и Я. Ма­тей­ко (пре­по­да­вал там же в 1896-1900, 1912-1914 и 1916-1921 годы), Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (1876-1877 годы) у Э. Ле­ма­на.

По­се­тил Ита­лию (1880 год) и Ма­лую Азию (1884 год). В 1885-1886 и 1893 годы ра­бо­тал в Мюн­хе­не (где по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом А. Бёк­ли­на и Ф. фон Шту­ка), с 1886 года - в Кра­ко­ве. Вхо­дил в объ­е­ди­не­ние «Ис­кус­ство» («Sztuka»).

В ран­нем твор­че­ст­ве ис­пы­тал влия­ние Г. Кур­бе и мас­те­ров бар­би­зон­ской шко­лы. Под влия­ни­ем по­эзии Ю. Сло­вац­ко­го ряд кар­тин по­свя­тил те­ме национально-ос­во­бо­дительной борь­бы («Вос­кре­се­нье в шах­те», 1882 год; «На эта­пе», 1883 год, обе - Национальный му­зей, Вар­ша­ва, и другие). Пи­сал так­же порт­ре­ты [А. Ве­лё­поль­ско­го («Поль­ский Гам­лет»), 1903 год, там же; Ф. Ясень­ско­го, 1905 год, Национальный му­зей, Кра­ков; около 150 ав­то­порт­ре­тов], с конца 1880-х годов - сим­во­ли­ст­ские ком­по­зи­ции («Ме­лан­хо­лия», 1890-1894 годы; «По­роч­ный круг», 1895-1897 годы, обе - Национальный му­зей, По­знань; «Та­на­тос», 1898-1899 годы, Национальный му­зей, Вар­ша­ва; трип­тих «Оте­че­ст­во», 1903 год, Национальный му­зей, Вроц­лав).