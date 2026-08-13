МАЛЬЦЕВ ТЕРЕНТИЙ СЕМЁНОВИЧ
МАЛЬЦЕВ ТЕРЕНТИЙ СЕМЁНОВИЧ - российский полевод-агроном, Герой Социалистического Труда (1955, 1975 годы), почетный академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (1956 год).
Из старообрядческой крестьянской семьи.
С 1916 года, в 1-ю мировую войну, рядовой в российской армии, в 1917 году попал в плен, находился в Германии. В 1921 году вернулся в Россию, председатель, затем секретарь сельсовета в селе Мальцево (1921-1924 годы).
С 1922 года начал заниматься опытнической работой в своём приусадебном хозяйстве, изучал труды И.В. Мичурина, П.А. Костычева, А.А. Измаильского, Д.И. Менделеева, В.Р. Вильямса. С 1927 года по поручению Всесоюзного института прикладной ботаники проводил сортоиспытательные работы с семенами пшеницы сорта Цезиум-3. В 1930 году вступил в колхоз «Заветы Ленина», избран его полеводом, организовал колхозную агрономическую лабораторию, представил на районную выставку 8 новых сортов яровой пшеницы и новые для Урала сорта бобовых. Добился высоких урожаев полевых культур.
В 1931 году познакомился с Мичуриным и с работой его селекционно-генетической станции плодово-ягодных культур, считал это событие самой замечательной школой.
В 1930-е гг. выступал с докладами о результатах своей опытнической работы в различных научно институтах, на выездной сессии ВАСХНИЛ.
Сторонник земледелия «в согласии с природой» (безотвальной обработки почвы в сочетании с поверхностной обработкой и оптимальными сроками сева), пропагандировал эту систему в многочисленных трудах. Разработал принципиально новую систему земледелия для Зауралья, учитывавшую взаимодействие почв, климата, площади, набора культур и технических возможностей. Директор Шадринской государственной опытной станции при колхозе «Заветы Ленина» (с 1950 года), на базе которой осуществлял проверку своей системы. Теоретически обосновал и практически доказал, что плодородие почвы могут создавать не только многолетние травы (общепризнанные «восстановители»), но и считавшиеся «разрушителями» однолетние культуры, при условии изменения системы обработки почвы. Выступил с докладом о методах обработки почв и посева на созванных ЦК КПСС Всесоюзных совещаниях в колхозе «Заветы Ленина» и в Шадринске (оба в 1954 года), после которых началась пропаганда и испытание агросистемы Мальцева в различных природно-климатических зонах РСФСР.
По конструкторским предложениям Мальцева и его единомышленников производились специальные сельскохозяйственные орудия (шестикорпусные безотвальные плуги со стойками обтекаемой формы, лущильники с плоскими дисками, лапчатые бороны, соломокопнители для совместного сбора соломы и половы и другого).
Награждён 4 орденами Ленина (1942, 1955, 1975, 1985 годы). Государственная премия СССР (1946 год). Мальцеву присуждена Золотая медаль имени И.В. Мичурина ВАСХНИЛ (1954 год).
В селе Мальцево в 2000 году открыт Дом-музей Т.С. Мальцева.
Сочинения:
Через опыт - в науку. 2-е изд. Курган, 1955;
Земля полна загадок. Челябинск, 1969;
О земле-кормилице. М., 1984;
Вопросы земледелия: Избранное. 3-е изд. М., 1985;
Система безотвального земледелия. М., 1988.