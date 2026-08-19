МAЛЬБОРО ДЖОН ЧЕРЧИЛЛЬ

Мaльборо ( анг . Marlborough), Джон Черчилль , герцог (26.05.1650, Эш — 16.06.1722, Кранборн-Лодж) — английский полководец и политический деятель. Сын видного правоведа и историка, депутата парламента. По окончании школы служил пажом у герцога Йоркского ( Яков II ). С 1667 на военной службе. Отличился в Анг­ло-голландской войне 1672—1674. После заключения Англией мира продолжил в 1674—1677 воевать против голландцев в составе французской армии. В 1678 женился на Саре Дженнингс, фрейлине принцессы Анны ( Анна Стюарт ). Благодаря покровительству своей сестры Арабеллы, фаворитки герцога Йоркского, неоднократно получал от последнего важные дипломатические поручения. После восшествия на престол Якова ІІ (1685) подавил вспыхнувшее в Южн. Англии восстание герцога Монмута. Во время Славной революции 1688—1689 принял сторону Вильгельма III Оранского и активно содействовал его восхождению на трон, за что получил титул графа Мальборо. В июне 1689 удачно командовал английской бригадой в сражении против французов при Валькурте (Фландрия), а осенью-зимой 1690 подавил в Ирландии вооруженное сопротивление якобитов . В 1691 вступил с якобитами в тайные переговоры и предложил им помощь в реставрации Стюартов, за что в 1692 был лишен властями всех должностей и арестован. Больше месяца провел в Тауэре, но суд его оправдал. В 1698 вернулся ко двору, а с воцарением Анны Стюарт (1702) стал играть в государственных делах ведущую роль, во многом благодаря влиянию своей жены на королеву. В 1702 получил титул герцога и пост главнокомандующего английской армией. Один из лучших полководцев в войне за Испанское наследство . Во главе объединенных сил Англии, Австрии, Голландии, Пруссии и других одержал блестящие победы над французами в сражениях при Гохштедте (1704), Рамийи (1706), Ауденарде (1708) и Мальплаке (1709). Проявил незаурядные дипломатические способности в поддержании отношений с союзниками по коалиции. После прихода к власти партии тори в 1711 обвинен в растрате государственных средств, лишен всех постов и осужден. Эмигрировал в Голландию, затем в Германию. После смерти королевы Анны вернулся в Англию (1714). Оставался на военной службе при короле Георге І до 1716.

Соч .: Letters and Despatches of First Duke of Marlborough, from 1702—1712. 5 vols. London, 1845; Memoirs of John Duke of Marlborough, with his Original Correspondence / By W. Coxe. London, 1847.

Лит .: Churchill W. S . Marlborough, his Life and Times. 4 vols. London, 1933—1938; Jones J. R . Marlborough. Cambridge, 1993; Chandler D . Marlborough as a Military Commander. Staplehurst, 2003; Harris F . The Gene­ral in Winter: the Marlborough-Godolphin Friendship and the Reign of Queen Anne. Oxford, 2017. А. В. Чудинов.