МАЛАЙЗИЯ

Малайзия (Федерация Малайзия) — государство в Юго-Вост. Азии, расположенное в южной части Малаккского п-ова и северной и северо-восточной частях о. Борнео (Калимантана), а также на нескольких небольших соседних островах (Лабуан, Лангкави, Пангкор, Пинанг, Тиоман др.). Граничит на севере материковой части с Таиландом, на юге — с Сингапуром, отделенным проливом Тебрау; с Индонезией: по морю — с о. Суматрой, отделенным Малаккским проливом, по суше — на северо-западе о. Борнео; а также c Брунеем, представляющем собой два прибрежных анклава в территории М. на Борнео. Площадь — 329,8 тыс. кв. км. Численность населения — 32 млн 670 тыс. человек (2021). Столица — Куала-Лумпур (резиденция главы государства и парламента), административный центр исполнительных и судебных органов власти — Путраджая (пригород Куала-Лумпура), крупные города — Джорджтаун, Джохор-Бару, Петалинг-Джая, Ипо. Административное деление — 13 штатов: расположенные на Малаккском п-ове 7 султанатов (Джохор, Кедах, Келантан, Паханг, Перак, Селангор, Тренгану) и 2 княжества (Негери-Сембилан, Перлис), 4 губернаторства (на континенте — Малакка, Пинанг, на о. Борнео — Сабах, Саравак), а также 3 федеральные территории (Куала-Лумпур, Лабуан, Путраджая).

Конституционная монархия. Глава государства — Верховный правитель (король), который избирается из числа правителей 9 штатов на 5-летний срок. Официальный язык — малайский, также широко распространен английский, сохраняются многочисленные (более 110) языки местных племен и народностей. Этнический состав (на 2021): коренные народы — 69,8 % (малайцы — около 50 %, оранг асли, ибаны, кадазандусуны, даяки, пенаны и др), китайцы — 22,6 %, выходцы из Южн. Индии — 6,8 % и др.; около 9 % населения — иностранцы, не имеющие малайзийского гражданства. Основные религии: ислам — более 61 %, буддизм — около 20 %, христианство — 9 %, индуизм — 6 %.

Малаккский п-ов до начала XVI в. Древнейшие следы пребывания человека разумного на территории М. возрастом 37—42 тыс. лет (древний каменный век), включая наскальные рисунки, сохранились в пещере Ниах в Сараваке. В пещере Гуа Гунунг Рунтух (штат Перак) в ходе раскопок в 1990—1992 обнаружен хорошо сохранившийся скелет австрало-меланезоида (10—11 тыс. лет тому назад), получивший название «перакского человека». Вместе с ним найдены каменные орудия и раковины съедобных моллюсков.

Древнейшим населением Малайзии, появившимся в период неолита (около 3 тыс. лет до н. э.), вероятно, были аборигены Малаккского п-ова (оранг асли), а также пенаны Саравака и рунгусы Сабаха, занимавшиеся охотой и собирательством. Они стали первой волной миграционного потока с юга современного Китая. Вторая волна состояла из протомалайцев (2500—1500 до н. э.), а третья — из дейтеромалайцев (середина II тысячелетия до н. э. — I тысячелетие до н. э.), которые владели передовыми для того времени приемами обработки почвы и бронзы. Металлические орудия труда, изготовленные протомалайцами и дейтеромалайцами, обнаружены в Паханге, Пераке и в прибрежных районах Селангора.

Первые государственные образования малайцев (Тамбралинга, Лангкасука ) появились в I тысячелетии н. э., ряд из них признавал свою зависимость от Фунани (Бапнома), центр которой находился в современной Камбодже. Они были в значительной степени индуизированы, что связано с распространением индуизма и буддизма и сильным влиянием индийской культуры, элементы которой до сих пор сохраняются в языке, литературе и обычаях малайцев.

В VII—XIV вв. территория современной М. входила в состав суматранской империи Шривиджая. В XI—XII вв. зависимость от нее признавал целый ряд малайских княжеств: Лангкасука, Кедах, Тамбра­линга, Паханг, Тренгану, Келантан и другие. С XI в. сюда проникает ислам, распространяемый индийскими и арабскими купцами, но серьезное мусульманское влияние становится ощутимо лишь с XV в. В 1230—1270-е лидирующие позиции на севере полуострова попыталась занять восставшая против власти Шривиджаи Тамбралинга, которой в том числе удалось подчинить своему кон­тролю Паханг, Келантан и Тренгану. Ее правители даже пытались завоевать Ланку (современная Шри-Ланка), но потерпели неудачу. В конце XIII — XIV в. Тамбралинга и другие северные княжества постепенно переходят под контроль тайских государств, в то время как южные с середины XIV в. признают власть яванской империи Маджапахит . В середине XV в. происходит возвышение Малаккского султаната , который к началу XVI в. распространил влияние на весь Малаккский п-ов и восточное побережье ­Суматры.

Установление контроля европейцев над малайскими государствами. Захват Малакки в 1511 португальцами ознаменовал начало колониального периода. На остальной территории, находившейся к началу XVI в. под контролем Малаккского султаната, со временем появились новые государства. Изначально самым могущественным из них был расположенный на юге Джохор , основанный в 1511 малаккским принцем, он включал в себя также о-ва Риау-Линга и соперничал за влияние в регионе с португальцами и суматранским султанатом Аче . Заключив союз с Джохором, нидерландская Ост-Индская компания (НОИК) в 1641 сумела отвоевать у португальцев Малакку. Вслед за этим НОИК пыталась расширить сферу своего влияния на Малаккском п-ове, получив конт­роль над вывозом олова — главного предмета малайского экспорта. В 1640—1650-е ей удалось добиться монополии на торговлю оловом в северомалайских султанатах Кедах и Перак, но в последующие десятилетия эти княжества упорно боролись против нее. Крушение власти португальцев ненадолго способствовало и усилению Джохора, распространившего при султане Абдул-Джалил-шахе III (1623—1677) свое влияние на некоторые области в центральной части Малаккского полуострова, Паханг, а также часть восточной Суматры. Джохор стал крупным центром международной морской торговли, составляя серьезную конкуренцию Малакке.

Но с 1670-х султанат подтачивала изнутри борьба придворных клик, усобицы, а с XVIII в. также конфликты между малайцами и занявшими важные политические позиции бугами — пиратами с Сулавеси. Джохор постепенно терял контроль над подчинявшимися ему землями, в то время как голландцы сумели в 1689 добиться от джохорского султана привилегии на ведение беспошлинной торговли. НОИК успешно использовала обострившуюся борьбу между султаном и бугами, в чьих руках сосредоточилась реальная власть в Джохоре, и в 1755 получила новую привилегию — монополию на торговлю оловом. Попытка бугской знати противостоять этому привела к их поражению в войне с голландцами в 1756—1758. В последующие годы образовались независимые султанаты Келантан (1764) и Селангор (1766), а также Негри-Сембилан — конфедерация 9 княжеств, созданных минангкабау — выходцами с Суматры (1773). После недолгого возрождения влияния Джохора в регионе в 1770-х он вновь потерял свои позиции в ходе 2-й войны с НОИК (1783—1787), на стороне которой выступил султан Тренгану, княжества, существовавшего с начала XVIII в. на северо-западе полуострова. Султан Джохора был вынужден признать свою зависимость от НОИК, все важнейшие дела решались теперь голландским резидентом, назначаемым на Риау, где находился двор (отсюда его второе название Джохор-Риау).

Северная часть полуострова в конце XVIII в. вошла в состав Сиама, формально его вассалами признавали себя также правители Кедаха, Келантана и Тренгану. В 1786 султан Кедаха, рассчитывая на военную помощь от англичан, еще с середины XVIII в. пытавшихся закрепиться на Малаккском п-ове, передал им о. Пинанг, а затем, в 1800, и прибрежную полосу напротив него. Захватив малайские владения голландцев в конце XVIII в., англичане вернули их лишь в 1818, предварительно добившись от султанов Перака, Селангора и Джохора предоставления им права наиболее благоприятствуемой нации. В 1819 англичане основали новый опорный пункт и факторию в этом регионе — Сингапур, купив этот остров, выгодно расположенный на морских торговых путях в Китай, у правителя Джохора.

После заключения договора 1824 (так называемый Суматранский трактат) с голландцами о разделе сфер влияния англичане начали укреплять свои позиции на полу­острове, создав в 1826 на базе Сингапура, Пинанга и Малакки колонию Стрейтс-Сетлментс («Поселения у проливов»). Заключение договора 1824 также спровоцировало окончательный распад владений Джохора на две части (Джохор и Риау). Правители Паханга, формально признававшие власть Джохора, стали независимыми с 1853 и получили титул султанов (1881). На севере в 1821 Сиам занял территорию Кедаха, где после многочисленных восстаний был вынужден восстановить власть местной султанской династии в 1842. При этом было образовано и отдельное княжество Перлис (1843). В конце XIX в. на Малаккском п-ове в разных государствах правили 9 султанов.

Британская Малайя и протектораты на Борнео. В 1885 Джохор окончательно оказался под контролем Британии. В 1870—1880-х Перак, Селангор, Негери-Сембилан и Паханг были захвачены англичанами, а в 1896 объединены в Федерацию малайских государств (так называемые федерированные штаты во главе с английским резидентом). После получения в 1909 по Бангкокскому договору от Сиама Кедаха, Перлиса, Келантана и Тренгану (вместе с Джохором — так называемые нефедерированные штаты, которые с 1910—1914 оказались вынуждены мириться с присутствием британских советников) была образована колония Британская Малайя, объединившая Стрейтс-Сетлментс, федерированные и нефедерированные штаты. Во главе колонии стоял губернатор, при сохранении формальной власти местных правителей реальное управление было сосредоточено в руках британских резидентов и советников. В нефедерированных штатах местные жители в большей степени привлекались к работе на нижнем уровне администрации.

Англичане ввели экономическую систему, ориентированную на экспорт сырья, а для расширения добычи олова и культивации технических культур (гевея как источник каучука, масличная пальма) поощряли ввоз рабочей силы из Китая (к 1941 китайцы составляли уже 43 % населения) и Южн. Азии, со временем сформировавшей местный пролетариат. Китайцы и в меньшей степени выходцы из Южн. Азии активно занимались также торговлей, образовав буржуазию и прослойку интеллигенции. Иммигранты из Южн. Азии составляли основную массу рабочих на плантациях. В традиционном сельском хозяйстве в основном были заняты малайцы (к 1941 они составляли чуть более 42 % населения), из числа малайской знати происходили правители султанатов, а также набиралась низшая прослойка колониальной администрации.

С проникновением английского капитала в Британской Малайе появлялись первые промышленные предприятия (переработка каучука, оловоплавильная промышленность), строились железные и шоссейные дороги, появились образовательные и здравоохранительные учреждения европейского типа. Большой доход приносила торговля опиумом, ввозимым из Китая, и широко употребляемым китайцами-иммигрантами. Превратившись в межвоенный период практически в страну монокультуры (каучука) и добычи одного вида сырья (олова), Британская Малайя значительно зависела от колебаний цен на эти товары на мировом рынке. Мировой экономический кризис 1929—1933 серьезно ударил по хозяйству колонии, сталкивавшемуся в последующие годы со значительным сокращением производства и ростом безработицы. Определенное значение в колониальный период играла также добыча каменного угля, марганца, железной руды, золота и вольфрама, в сельском хозяйстве — посадки кокосовых и масличных пальм, сахарного тростника, ананасовые плантации (на 1937 отсюда поставлялось 90 % консервированных ананасов, потребляемых в Британской империи). При этом Британская Малайя была вынуждена ввозить

Англичане ввели экономическую систему, ориентированную на экспорт сырья, а для расширения добычи олова и культивации технических культур (гевея как источник каучука, масличная пальма) поощряли ввоз рабочей силы из Китая (к 1941 китайцы составляли уже 43 % населения) и Южн. Азии, со временем сформировавшей местный пролетариат. Китайцы и в меньшей степени выходцы из Южн. Азии активно занимались также торговлей, образовав буржуазию и прослойку интеллигенции. Иммигранты из Южн. Азии составляли основную массу рабочих на плантациях. В традиционном сельском хозяйстве в основном были заняты малайцы (к 1941 они составляли чуть более 42 % населения), из числа малайской знати происходили правители султанатов, а также набиралась низшая прослойка колониальной администрации.

С проникновением английского капитала в Британской Малайе появлялись первые промышленные предприятия (переработка каучука, оловоплавильная промышленность), строились железные и шоссейные дороги, появились образовательные и здравоохранительные учреждения европейского типа. Большой доход приносила торговля опиумом, ввозимым из Китая, и широко употребляемым китайцами-иммигрантами. Превратившись в межвоенный период практически в страну монокультуры (каучука) и добычи одного вида сырья (олова), Британская Малайя значительно зависела от колебаний цен на эти товары на мировом рынке. Мировой экономический кризис 1929—1933 серьезно ударил по хозяйству колонии, сталкивавшемуся в последующие годы со значительным сокращением производства и ростом безработицы. Определенное значение в колониальный период играла также добыча каменного угля, марганца, железной руды, золота и вольфрама, в сельском хозяйстве — посадки кокосовых и масличных пальм, сахарного тростника, ананасовые плантации (на 1937 отсюда поставлялось 90 % консервированных ананасов, потребляемых в Британской империи). При этом Британская Малайя была вынуждена ввозить 2/3 потребляемого ей риса, так как низкая урожайность в местных крестьянских хозяйствах не могла обеспечить потребности растущего населения.

Территории на Борнео до XIX в. находились под властью сильного тогда Брунейского султаната. С середины XVIII в. на остров стали проникать англичане, в 1813 им удалось заключить торговый договор с Брунеем. Но по договору с голландцами в 1814 Англия отказалась от факторий на Борнео. В 1841 султан Брунея наградил английского авантюриста Джеймса Брука (1829—1868), помогшего ему подавить восстание даяков, землей и присвоил ему титул раджи Саравака. Брук и его наследники в дальнейшем расширили подвластную им территорию. Земли к востоку от Саравака — Сабах — были при­обретены компанией «Британское Северное Борнео». В 1888 Британское Северное Борнео и Саравак стали английским протекторатом. Саравак делился на 5 округов, которыми управляли служившие династии Бруков английские чиновники. Они, в свою очередь, опирались на малайскую знать и местных даякских вождей, которые сохраняли свои привилегии и формировали низшее звено административного аппарата. Сабах управлялся губернатором и в начале XX в. состоял из четырех резидентств: Западный Берег, Восточный Берег (Сандакан), Тавау и Внутреннее. В 1912 при губернаторе был создан законодательный совет из 11 европейских плантаторов и китайских предпринимателей. На низовом уровне колониальные власти опирались на даяков — старост деревень, которые утверждались губернатором в качестве резидентов. В Сабахе развивалось плантационное хозяйство (гевея, табак), в Сараваке велась добыча нефти, в 1917 был построен первый нефтеперерабатывающий завод.

Первые демократические организации возникли в Британской Малайе в китайской и индийской среде. В 1915 вслед за восстанием в Сингапуре индийских воинских частей (сипаев) вспыхнуло крестьянское восстание в Келантане, вызванное недовольством налоговой политикой колониальных властей. Ведущую роль в антиколониальном движении играли китайцы. Китайские рабочие сформировали в 1920-х первые марксистские кружки и профсоюзы, в апреле 1930 возникла состоявшая в основном из китайцев Коммунистическая партия Малайи (КПМ). В 1934 была организована первая всеобщая забастовка.

М. в послевоенный период: от обретения независимости к закреплению прерогатив малайцев. В 1942—1945 территория М. была оккупирована Японией. Антияпонское сопротивление возглавила КПМ и созданная ею Антияпонская армия народов Малайи, получавшие помощь от англичан в виде оружия и советников. После капитуляции японцев 14 августа 1945 англичане предложили заменить систему федерированных и нефедерированных штатов созданием Малайского Союза, в котором предполагалось понизить статус монархов и упростить условия предоставления гражданства немалайцам, что малайцами было воспринято как ущемление их позиций.

Различные малайские организации на волне протеста против этой идеи создали 11 мая 1946 Объединенную малайскую национальную организацию (ОМНО), которая потребовала сохранения прерогатив султанатов и отмены положения конституции о единых гражданских правах, поскольку предоставление таких прав немалайцам открывало путь для китайской и индийской буржуазии к политической власти.

Против Малайского Союза выступили и левые силы во главе с КМП, но по другой причине: они требовали предоставления независимости. Среди них были Демократический союз Малайи (основан в 1945), Малайская национальная партия (основана в 1945) и другие, объединившиеся в декабре 1946 во Всемалайский совет объединенных действий (ВСОД), который в подготовленном им в конце 1947 проекте Народной конституции для Малайи потребовал предоставления стране самоуправления.

Чтобы сохранить свои позиции в стране и не допустить усиления демократических сил, англичане по­шли на компромисс с малайской знатью и лидерами ОМНО. Созданный колонизаторами рабочий комитет в составе англичан, малайских султанов и лидеров ОМНО разработал новую конституцию (1948), значительно усложнявшую предоставление гражданства немалайским национальностям и лишавшую их возможности играть активную политическую роль в стране.

1 февраля 1948 англичане объявили о создании на территории Малаккского п-ова Малайской федерации , имевшей статус протектората. Одновременно КПМ, а затем и почти все организации, входившие во ВСОД, были объявлены вне закона. Вслед за введением чрезвычайного положения началось длительное вооруженное противостояние властей и левых экстремистских сил (до 1960, но КПМ полностью прекратила свою деятельность лишь в 1989).

В 1955 состоялись выборы в Федеральное законодательное собрание (52 депутата), на которых победил союз трех партий, получивший позднее название Союзной партии (СП): ОМНО, Китайская ассоциация Малайи (основана в 1949) и Индийский конгресс Малайи (основан в 1946). Ведущую роль в СП играла ОМНО, утвердившая себя с самого начала в качестве старшего и главного партнера как партия, выступавшая от имени коренных национальностей, или бумипутра (сынов земли). Правительство, сформированное СП, проводило политику поощрения иностранных капиталовложений в экономику страны, утвердило воинствующий антикоммунизм во внутриполитическом курсе Малайи. Попытки властей договориться с КПМ на переговорах в декабре 1955 в г. Балинге о ее легализации и прекращении вооруженной борьбы не дали положительных результатов.

31 августа 1957 была провозглашена независимость Малайской Федерации (отмечается как Национальный день). Принятая конституция объявляла ислам государственной религией и наделяла малайцев и других «сынов земли» особыми правами. Они получили преимущество при получении различного рода лицензий, кредитов, студенческих стипендий, им отдается предпочтение при приеме на государственную службу. Значительная часть земель в штатах резервировалась исключительно за малайцами.

Годы до и после провозглашения независимости были периодом большой активности оппозиционных партий, когда они добивались значительных успехов на всеобщих выборах и оказывали определенное влияние на ход социально-политических процессов в стране. Это отражалось как на модификации курса правящих кругов, так и успехах оппозиционных партий на всеобщих выборах: если в 1955 в центральных законодательных органах был один представитель оппозиции, то в 1959 — 30, в 1964 — 15, в 1969 — 40. Среди этих партий были левые: Рабочая партия Малайи (1952—1969), Народная партии Малайи (основана в 1955), Народный социалистический фронт Малайи (1958—1966); центристские: Народно-прогрессивная партия (1953—2019), партия «Народное движение Малайзии» (основана в 1968). Партия демократического действия (основана в 1966); и правые, из которых наиболее активную роль играла Исламская партия (основана в 1951).

В 1961 Тунку Абдул Рахман (1903—1990), первый премьер-министр Малайи, выступил с предложением создать Федерацию М. с включением в нее также территорий на Борнео (Сабах, Саравак, Бруней) и Сингапура. В сентябре 1963 такая федерация (но без Брунея) была сформирована. 7 августа 1965 Сингапур вышел из состава М. Выход Сингапура оказался относительно безболезненным, поскольку руководство федерации считало, что его пребывание в составе М. сильно нарушает этнический баланс в пользу китайского населения. К тому же Ли Куан Ю , бывший тогда главным министром Сингапура, не скрывал своих амбиций занять высший пост в М.

Создание М. не было признано Индонезией, которая провозгласила политику конфронтации, разорвала дипотношения с М. и спровоцировала напряженность в пограничных районах (см. Малайзийско-Индонезийский конфликт ). В этой связи в 1964—1967 в М. было введено чрезвычайное положение, которое во внутриполитическом плане использовалось для подрыва влияния оппозиционных партий — сторонников создания Великой Малайи в составе М., Индонезии и даже Филиппин. При этом использовался Закон о внутренней безопасности, введенный в 1960 для борьбы с левыми силами. Поскольку Закон о внутренней безопасности был отменен лишь в 2012, в соответствии с ним, любой гражданин мог быть задержан и находиться под стражей без суда и следствия до двух лет. И этот срок мог многократно продлеваться. Приход к власти в Джакарте нового режима положил конец конфронтации: в 1966 в Бангкоке было подписано соответствующее соглашение.

После всеобщих выборов 10 мая 1969, на которых немалайские партии выступили успешно, лишив СП конституционного большинства, в стране 13 мая вспыхнули межэтнические столкновения. По официальным данным, погибло 196 человек, из них 143 китайца (по оценке зарубежных источников убитых было более 800), и 439 ранено. С 1969 по 1971 действовало чрезвычайное положение. Премьер-министр Тунку Абдул Рахман вскоре ушел в отставку, взяв на себя ответственность за события 13 мая.

Новый премьер-министр Тун Абдул Разак (1922—1976), возглавивший правительство в 1970, объявил о проведении новой экономической политики, ставившей целью искоренение бедности в целом, но особенно среди малайцев, которые, доминируя в политике, не имели серьезных позиций в экономике. Планировалось, что к 1990 малайцы будут контролировать треть всех капиталов страны. Программа не была выполнена, но способствовала росту предпринимательского слоя среди малайцев. Кроме того, число населения, проживающего ниже уровня бедности, уменьшилось с 52 до 17 %.Всемерно содействуя росту имущей и экономически активной прослойки в малайской общине, правящие круги стали проводить мероприятия, направленные и на ослабление межобщинной напряженности. Этой цели служит выдвинутая в 1970 идеологическая концепция Рукунегара (основы государства), состоящая из пяти принципов: вера в бога, преданность Верховному правителю и стране, уважение конституции, соблюдение законов, примерное поведение и высокая нравственность. Концепция Рукунегара, отдаленно напоминающая индонезийскую концепцию панчасила, носит самый общий характер и может служить различным социальным силам в зависимости от ее интерпретации.

Поскольку оппозиция в борьбе с правящей партией активно использовала вопросы национального единства, языка, образования и культуры, правящие круги М. в 1971 провели в парламенте Закон о поправках к конституции, существенно ограничивший некоторые основные демократические свободы. Поправки запрещают любое публичное обсуждение вопросов, касающихся предоставления гражданства жителям страны, использования малайского и других языков в официальной переписке и для преподавания в школе, особых прав малайцев, прерогатив султанов.

Власти расширили также состав Союзной партии. В 1970 к ней присо­единилась Объединенная народная партия Саравака — ОНПС (основана в 1959), в 1972 партия Народное движение Малайзии и Народно-прогрессивная партия — НПП, в 1973 — Панмалайзийская исламская партия (бывшая Исламская партия), исключенная затем в 1977. В 1974 это объединение получило официальное название Национального фронта и постепенно увеличило состав до 13 партий.

Фронт одержал убедительную победу на выборах в 1974, а также в 1978 уже при новом премьер-министре Хуссейне Онне (1922—1990), возглавлявшем правительство в 1976—1981. Фронт побеждал и в дальнейшем вплоть до 2018.

М. в конце XX — начале XXI в.: экономический е исканиярост и политически. После ухода Хуссейна Онна с политической арены по болезни в 1981 премьер-министром стал Махатхир Мохамад, который оставался на этом посту до 2003. С его именем связаны все достижения страны последнего времени, позволившие М. войти в разряд «азиатских тигров». Провозглашенная им в 1982 «Политика равнения на Восток» ставила задачу перенимать опыт Японии, Южной Кореи и Тайваня, их организацию бизнеса, методы менеджмента и трудовую этику и, по существу, вывела страну в число передовых в Азии. Реализация обнародованной в 1991 амбициозной программы «Концепция-2020» должна была превратить М. к 2020 в индустриально развитое государство. Программа в силу ряда причин не была полностью реализована, но способствовала тому, что экономика М. стала четвертой в Юго-Вост. Азии и 38-й в мире. При годовом доходе на душу населения в 28 681 долларов США (2017) М. стала третьей по благосостоянию страной в Юго-Вост. Азии после Сингапура и Брунея.

При Махатхире в конце 1990-х в стране стало набирать движение реформ, которое возглавил заместитель премьер-министра Анвар Ибрагим. Махатхир все чаще обвинялся в авторитарных методах правления. При нем Закон о внутренней безопасности только в 1988—1998 был применен в отношении 700 человек. В 1997 разразился Азиатский финансовый кризис, показавший кардинальные расхождения между Махатхиром и Анваром Ибрагимом, В сентябре 1998 последний был отправлен в отставку и арестован, а в апреле 1999 — осужден за коррупцию и за мужеложество и приговорен к 15 годам заключения. Но это не остановило движение реформ — его возглавила супруга Анвара Ибрагима — Ван Азиза Ван Исмаил, создав в 1999 Партию народной справедливости (ПНС). Махатхир на фоне недовольства его политикой ушел в 2003 в отставку. Правление сменившего его на посту премьер-министра Абдуллы Бадави (2003—2009) ознаменовалось как возвращением к «старым ценностям», забытым в период власти Махатхира (например, развитие рисоводства или традиционных промыслов, включая изготовление ткани «батик»), так и выдвижением новой концепции «ислам хадари» (цивилизованный ислам), подразумевающей открещивание от «исламского терроризма». Эта концепция имела и экономический аспект: сбалансированное и всестороннее экономическое развитие, достойная жизнь для всех, ориентация на освоение населением достижений современной науки и технологий. В девятом пятилетнем плане Малайзии (2006—2010) в соответствии с концепцией «ислам хадари» ставилась задача поиска новых источников развития, повышения производительности во всех сферах экономики и совершенствования человеческого фактора, включая развитие образования, науки и культуры, т. е. подготовка квалифицированных кадров. При правлении Абдуллы Бадави с Анвара Ибрагима были сняты обвинения, и он был освобожден. Абдулла Бадави, однако, не смог реализовать все намеченные планы, так как ушел со своего поста в 2009, взяв на себя ответственность за более слабое, чем обычно, выступление НФ на выборах 2008 и уступив место премьера своему заместителю Наджибу Абдул Разаку (2009—2018).

Анвар Ибрагим после освобождения стал советником ПНС. Как бывший заключенный, он не мог еще участвовать на выборах 2008, но сумел создать на базе трех партий (ПНС, ПДД, ПМИП) Народный блок, который значительно потеснил позиции правящего Национального фронта в парламенте и лишил его конституционного большинства, завоевав 82 места из 222 (на предыдущих выборах у оппозиции было всего 21 место) и сформировав правительства в штатах Кедах, Келантан, Селангор и Пинанг. Успеху оппозиции способствовала и деятельность созданной в 2006 общественной Коалиции за чистые и справедливые выборы (Берсих), которая, несмотря на запрет, проводила массовые демонстрации в столице и других городах. Сам Анвар был избран членом парламента 26 августа 2008 на промежуточных выборах и стал лидером оппозиции. Успех Народного блока на выборах отразил важные изменения в сознании малайзийцев, которые ранее считали, что их интересы могут отстаивать только организации, созданные по национальному признаку.

Поскольку М. пришлось пройти через несколько мировых финансовых и экономических кризисов, стало очевидным, что «Концепция-2020» не может быть реализована в установленные сроки. В этой связи премь­ер-министр Наджиб Разак в 2010 заявил о необходимости внесения коррективов в «Концепцию-2020», а в 2016 выдвинул собственный план, назвав его Программой национальной трансформации. Ее целью ставилось вывести М. к 2050 в число 20 ведущих экономик мира.

Наджибу, однако, пришлось столкнуться с серьезными вызовами как внутри НФ, так и со стороны оппозиции. Чтобы не допустить Анвара Ибрагима к дальнейшему участию в политике, против него было сфабриковано новое дело по тому же обвинению, и в 2014 его приговорили к пяти годам заключения. Но и без Анвара, лишь с его именем Народный блок продолжал успешно идти вперед. На всеобщих выборах 2013 он завоевал 89 мест в парламенте и сохранил контроль над тремя штатами: Келантан, Пинанг и Селангор. В связи с выходом ПМИП 16 июня 2015 блок прекратил существование. Но вместо него был создан альянс «Надежда», в котором место ПМИП заняла вышедшая из нее группа «Доверие». В 2016 к альянсу присоединилась отколовшаяся от ОМНО Объединенная партия сынов земли (ОПСЗ) во главе с Махатхиром и бывшим заместителем премьер-министра Мухиддином Яссином, которые отказали Наджибу в своей поддержке из-за замешанности последнего в крупном коррупционном скандале. На выборах 2018 Национальный фронт впервые за свою историю потерпел поражение. Махатхир вновь стал премьер-министром, а Ван Азиза — его заместителем. Анвар был освобожден решением Верховного правителя о помиловании. Махатхир пообещал уступить ему свой пост через два-три года.

Однако альянс «Надежда» продержался у власти лишь 22 месяца. 24 февраля 2020 Махатхир ушел с поста премьер-министра, создав политический кризис. Не исключено, что это было связано с нежеланием выполнять обещание передать власть Анвару Ибрагиму. ОПСЗ, у которой было 26 депутатов в парламенте, покинула альянс «Надежда». Кроме того, из ПНС вышли 11 членов-депутатов. В результате альянсу не хватало 37 из 112 мест, необходимых для создания правительства. Верховный правитель поручил формирование нового кабинета Мохиддину Яссину, который сумел привлечь в созданное им 10 марта 2020 новое объединение Национальный союз (НС), кроме своей партии ОПСЗ, ПМИП, Партию солидарности родины (Сабах), Прогрессивную партию Сабаха, а позже — партию «Народное движение Малайзии». Новое правительство действовало в сложной ситуации пандемии, и не все были довольны принимаемыми им мерами. Из-за потери большинства в парламенте 16 августа 2021 Мухиддин Яссин и его кабинет подали в отставку. 20 августа 2021 ОПСЗ и другие партии НС решили поддержать Исмаила Сабри Яакоба из ОМНО в качестве нового премьер-министра М. Внешнеполитический курс М. определяется в первую очередь принадлежностью к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Куала-Лумпур был одним из инициаторов идеи превращения Юго-Вост. Азии в зону мира и безъядерную зону. На международной арене М. стремится играть роль проводника интересов развивающегося мира, выступает за усиление политического и экономического взаимодействия исламских государств. М. также — член ООН, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Содружества наций, организации Исламская конференция, Движения неприсоединения.

Отношения М. с СССР и РФ. До 1967 М. не имела дипотношений с СССР. Даже провозглашение независимости Малайской Федерации в 1957 не изменило ситуацию: внутренний антикоммунизм малайских властей переносился и на внешнюю политику. В то же время создание в 1963 М. было воспринято в Москве с подозрительностью, и СССР, вслед за Индонезией, с которой он поддерживал тесные отношения, заклеймил новое государство как «детище неоколониализма». Изменение ситуации в регионе после военного переворота в Индонезии в 1965 открыло путь для взаимного сближения. Первые прямые контакты между представителями СССР и М. состоялись в сентябре 1966 в Москве, а 3 апреля 1967 были установлены дипломатические отношения (в декабре 1991 Российская Федерация признана правопреемницей СССР) и подписано торговое соглашение.

До 1992 двусторонняя торговля ограничивалась в основном закупками Россией пальмового масла, продуктов его переработки и натурального каучука (70—95 % импорта) и поставками в М. удобрений (70—80 % экспорта). При этом импорт многократно превышал объемы экспорта. Основными статьями малайзийского экспорта в Россию в 2011 стали продукция электронной и электротехнической промышленности (54,37 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (24,41 %), продукция химической промышленности, каучук (13,48 %). Россия поставляла в М. преимущественно удобрения (68,41 %), продукцию химической промышленности (13,5 %), древесину и изделия из нее (6,9 %). Важным событием стало подписание в июне 1994 контракта на поставку самолетов МИГ-29 (офсетное соглашение, соглашение о создании сервисного центра, индустриальная программа, соглашение о встречной поставке пальмового масла). В 1999 начались работы по модернизации поставленных ранее самолетов МИГ-29. В 2007—2009 М. были закуплены 18 самолетов Су-30МКМ «Сухой». Стало налаживаться взаимодействие в энергетической сфере. Малайзийская национальная нефтегазовая компания «Петронас» с 2006 является владельцем крупного пакета акций ОАО «НК Роснефть» (1,1 млрд долларов США). В рамках подписанного этими компаниями в ноябре 2006 меморандума о взаимопонимании достигнута договоренность о сотрудничестве в добыче и переработке нефти в России и треть­их странах, а также производстве сжиженного природного газа. Наи­более динамичным компонентом российско-малайзийских экономических связей становится сотрудничество в аэрокосмической области. В декабре 2006 с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя состоялся запуск малайзийского телекоммуникационного спутника «MEASAT-3», а 10 октября 2007 на Международную космическую станцию полетел на российском корабле первый малайзийский космонавт Шейх Музафар Шукор, Двусторонний товарооборот в 2021 составил 3252 млн долларов США, увеличившись на 23,8 %. В Москве с официальным визитом побывали премьер-министры Абдул Разак (1972), Хуссейн Онн (1979), Махатхир Мохамад (официальные в 1987 и 2002; 1999 — рабочий в Хабаровск и Бурятию), Абдулла Бадави (2007). В ноябре 1998 Председатель правительства России Е. М. Примаков посетил М. в рамках участия в саммите АТЭС. Дважды посетил М. президент России Владимир Путин — в 2003 с официальным визитом и для участия в саммите стран Исламской конференции и в 2005 для участия в саммите АСЕАН.

Ист.: Чжао Жугуа. Чжу Фань Чжи («Описание иноземных стран») / Пер. с кит., комм. и прил. М. Ю. Ульянова. М., 2019.

Лит.: Тюрин В. А . История Малайзии. Краткий очерк. М., 1980; Kaur A. Historic Dictionary of Malaysia. London, 1993; Hooker V. M . A Short History of Malaysia. Sydney, 2003; Zuraina Majid. Archaeology in Malaysia. Geogetown, 2003; Доктор Махатхир Мохамад. Политик и личность / Сост. В. С. Сычев. М., 2004; Погадаев В. А. Новые тенденции в политической жизни Малайзии // Тихоокеанское обозрение 2008—2009 / Под ред. В. М. Мазырина, Н. П. Малетина, О. В. Новаковой. М., 2010. C. 139—153; Тюрин В. А., Цыганов В. А . История Малайзии. XX век. М., 2010; Погадаев В. А. Малайзийская оппозиция в борьбе за независимость страны и социальный прогресс (1940—1970-е годы). М., 2014; Его же. Всеобщие выборы как отражение борьбы за власть в Малайзии // Власть и общество в Юго-Восточной Азии. История и современность. Губеровские чтения. Вып. 4. M., 2015. С. 215—232; Andaya B. W., Andaya L. Y . A History of Malaysia. London, 2016; Погадаев В. А . Рукунегара как отражение национальной идеи в Малайзии // Вопросы истории. 2019. № 3. С. 135–139; Его же. Трудная судьба Анвара Ибрагима // Многоликая элита Востока. М., 2020. С. 494—516. В. А. Погадаев.