МАЛАЙЯ

Малайя — общее название исторических политий, находившихся на Малаккском п-ове и объединенных позднее колонизовавшей их в XVII—XX вв. Великобританией под названием Британская М. С 1948 известно как Малайская Федерация . В настоящее время термин «М.» носит главным образом географический характер и часто синонимичен малайзийской части Малаккского п-ова.

Лит .: Malaya // Погадаев В. А . Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур). Лингвострановедческий словарь. М., 2012. C. 377. В. А. Погадаев.