МАЛАЙЦЫ

Малайцы ( малайск. orang Melayu) — народ, населяющий Бруней (261 тыс. человек), Индонезию (8,7 млн), Малайзию (16 млн), Сингапур (720 тыс.), Таиланд (1,9 млн). Относятся к южноазиатской расе, говорят на малайском языке австронезийской языковой семьи. По одной из теорий — переселенцы из китайской провинции Юньнань (1-я волна — протомалайцы в 2500 до н. э., 2-я волна — дейтеромалайцы в 1500 до н. э.), возможно, через Тайвань. По другой — прародина малайцев находится в Сундаланде, а именно, в западной части Борнео (Калимантан). Обе теории опираются на данные палеолингвистики. Этимология названия «М.» неясна, возможно, восходит к названию средневекового государства Малайю ( Мелайю ) на Суматре, которое в свою очередь было названо по реке Мелайю. Другие предположения включают тамильское слово malai («гора»), а также яванское mlayu («бежать») — имеется в виду высокая мобильность и мигрирующий характер поведения этноса. В этногенезе принимали участие многие народы Индонезии и Малаккского п-ова, которые в процессе образования и распада государств неоднократно переселялись из одних районов в другие, смешиваясь между собой и с пришельцами: китайцами, индийцами, арабами, персами и др. Мусульмане-сунниты. В Малайзии, Сингапуре и Брунее ислам рассматривается как отличительный признак этноса. Придерживаются двух традиционных систем социальной организации: патрилинейной (наиболее распространенная) и матрилинейной (Негри-Сембилан и часть Малакки). Сохраняют традиционную культуру: популярны театр теней ваянг, ритуальные танцы, музыка оркестра, состоящего из множества ударных инструментов (гамелан). Среди развлечений особой любовью пользуются петушиные и буйволиные бои, запуски воздушных змеев, игра в малайский волейбол (сепактакрау), гонки на лодках, национальные виды борьбы (силат, пенчак). Весьма консервативны в следовании традициям. Как правило, избегают любой публичной конфронтации, не демонстрируют в присутствии других нетерпения, гнева, неудовольствия или несогласия. Высоко чтят старших по возрасту и должности, а также власть. В Малайзии как коренная нация имеют особые права, записанные в конституции.

Лит .: Членов М. А. Опыт исследования малайской системы родства // Малайско-индонезийские исследования. М., 1977. С. 9—24; Ревуненкова Е. В. Народы Малайзии и Западной Индонезии. М., 1980; Adelaar K. Where Does Malay Come From? Twenty Years of Discussions about Homeland, Migrations and Classifications // Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel 160. 2004. № 1. P. 1—30; Bellwood P . Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. Canberra, 2007. В. А. Погадаев.