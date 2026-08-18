МАЛАЯЛИ

Малаяли (mala.y-ali — «гора-обладающий», «хозяин гор») — народ дравидской группы, основное население (97 %) штата Керала (образован в 1956) на юго-западе Малабарского побережья Индии. Численность — 34,7 млн человек (около 3 % населения страны, предварительные итоги переписи 2021). Конфессиональная структура: индуизм (55 %), ислам (27 %), христианство (18 %, первая община создана в IV в. Фомой Канским). В Индии общины М. живут также в Тамилнаде, Карнатаке, Лакшадвипе и в Пондичерри. Значительное число М. также проживает в странах Персидского залива (около 2,5 млн человек), в Малайзии, Сингапуре, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде.

Язык — малаялам (mala.y-alam. «гора-вместилище», южная группа дравидийской языковой семьи, очень близок к тамильскому языку), один из шести классических языков Индии. Первые надписи на металлических пластинах датируют 830 н. э. Малаялам испытал большое влияние тамильской (жанр «патту») и санскритской литератур (язык маниправалам, смесь малаялам и санскрита). Первый памятник художественной литературы — «Рамачаритам» Чирамана (XII—XIII вв.). Литературный язык сформировался в XVI в. (поэзия Туньджатты Рамануджана). Большое развитие получили разные формы музыкально-танцевального традиционного театра (катхакали и др.).

В I тысячелетии н. э. Керала входила в состав царства Чера. В VIII в. здесь родился создатель адвайта-веданты Ади Шанкара. При 1-й династии Чера велась международная торговля специями, слоновой костью, драгоценными камнями через порт Мучири (Музирис, возможно, в окрестностях современного Кодунгаллура). 2-я династия Чера (Перумали Чера) правила в IX—XII вв. Далее территория Кералы была поделена между разными княжествами, наиболее крупным из которых являлось Кожикоде (XII—XVIII вв.).

В современной Керале самый высокий уровень грамотности в Индии (свыше 90 %) и продолжительность жизни (75 лет у мужчин и 78 лет у женщин), высокий Индекс человеческого развития (ИЧР, 0,784 в 2018). Промышленность развита относительно слабо. Основные отрасли экономики — туризм (природные заповедники, пляжный отдых, в том числе на базе аюрведического лечения) и сельское хозяйство.

Лит. : Джордж К. М. Литература малаялам. Краткий очерк. М., 1972; Андронов М. С. Язык малаялам. М., 1993; Алаев Л. Б. Южная Индия. Общинно-политический строй VI—XIII вв. М., 2011. С. 691—619; Климина Е. М. Малаялам язык // Языки мира: Дравидийские языки. М., 2013. С. 188—221. О. П. Вечерина.