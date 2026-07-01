МАЛАЯЛАМ ЛИТЕРАТУРА
МАЛАЯЛАМ ЛИТЕРАТУРА- литература народа малаяли, развивающаяся в исторической области Керала на языке малаялам.
Ранняя словесность представлена народными балладами и песнями (древнейшие из сохранившихся текстов относятся к X-XII векам). Первое крупное произведение малаялам литературы - анонимная поэма «Рамачаритам» (XII-XIII века; переложение одной из книг «Рамаяны»), написанная в стиле патту (буквально «песня»), сформировавшемся под влиянием тамильской поэзии. В XV веке традиция патту представлена антологией «Песни Каннассана» («Каннассан паттуккаль»), песенным циклом Черушшери «Песни о Кришне», созданным по мотивам «Бхагавата-пураны» и малаяльского фольклора. На становление малаялам литературы мощное воздействие оказала также санскритская литература. Появился искусственный язык маниправалам (буквально «сапфиры и кораллы», смесь малаялам и санскрита), который использовался в жанрах: сандеша - «поэма-послание», объединившая в себе любовную, религиозную и панегирическую тематику («Уннунили-сандеша», XIV век); чампу - обработки сюжетов из эпоса и пуран, сочетающие элементы поэзии и прозы («Рамаяна-чампу» Пунама Намбудири, XV век; многочисленные эротические чампу из жизни танцовщиц и гетер).
Основоположником высокого литературного стиля малаялам литературы явился Тунджатту Эжуттаччан, автор переложений «Рамаяны» и «Махабхараты» (оба XVI век) в духе бхакти, в которых изысканный стиль маниправалам сочетается со стихотворными размерами народных песен.
Драматургия малаялам долгое время была неразрывно связана с различными формами традиционного театра (кутту, кудияттам, катхакали и другие). Литературную основу театра катхакали составляли так называемые аттаккатха («истории для разыгрывания»), сцены из эпоса и пуран, развившиеся со временем в самостоятельный жанр: «Представление о Раме» («Раманаттам», предположительно XVII век) Коттараккара Тампурана, «Убийство Баки» («Бакавадхам», XVII век) Коттаятту Тамбурана, «История Наля» («Налачаритам», XVII-XVIII века) Уннайи Варияра. Те же сюжеты легли в основу народных представлений туллаль («танец»), изображавших, иногда иронически, богов и героев индийского эпоса простыми людьми; их тексты были написаны на близком к разговорному языке, изобиловали яркими описаниями, остроумными, подчас грубоватыми репликами (творчество Куньджана Намбияра, XVIII век). Первой литературной драмой стал перевод «Шакунталы» Калидасы, выполненный Кералой Вармой в 1882 году.
В XIX веке продолжала развиваться традиционная поэзия (поэма «Павлин-вестник» Кералы Вармы, 1884 год; религиозная и любовная лирика отца и сына Венмани). Однако определяющим фактором для малаялам литературы этого периода было влияние европейской литературы, прежде всего английской Просвещения и романтизма. Первый малаяльский роман - «Кундалата» Аппу Недунгади (1887 год). Значительным явлением стал роман «Индулекха» Чанду Менона (1889 год), насыщенный просветительским идеями и социальной критикой. Создателем исторического романа считается Раман Пиллэ, продолживший традиции В. Скотта («Мартанда Варма», 1891 год; «Рамараджа Бахадур», 1918 год).
В конец XIX - 1-й половина XX веков возникают жанры рассказа, очерка, эссе, литературного портрета; происходит расцвет новой малаяльской поэзии: Кумаран Ашан [любовно-философская лирика; поэма «Дуравасту» («Печальная судьба», 1922 год), с которой в малаяльскую поэзию вошла социальная и этическая проблематика], Уллур Парамешвара Айяр (философская и религиозная лирика), «певец Кералы» Валлаттол Нараяна Менон (романтическая, философская и патриотическая лирика), Шанкара Куруп, Чангампужа Кришна Пиллэ и другие. Для малаяльской драматургии этого периода характерно использование традиционных мифологических сюжетов и канонических форм санскритской драмы в сочетании с мотивами европейской драмы: «Свадьба Кальяни» Коччунни Тампурана (1888 год), «Мариямма» Коччиппана Таракана (1903 год) и другие.
Основоположники современной оригинальной малаяльской драматургии - Раман Пиллэ (комедии «Переполох в доме Курупа», 1909 год; «То, что осталось доктору», 1916 год; «Дворецкий Паппан», 1921 год; пьесы на основе собственных исторических романов), Е.В. Кришна Пиллэ (исторические драмы «Ситалакшми», 1926 год; «Раджа Кесава Дасан», 1930 год; комедии «Комиссия по любви», 1932 год; «Б.А. Маяви», 1933 год). В 1930-е годы появилась социальная драма: «Из кухни на сцену» В.Т.Р. Бхаттатирипада (1930 год), «Долг по ренте» К. Дамодарана (1938 год), «Совершеннолетняя» М.П. Бхаттатирипада (1939 год) и другое. Под влиянием Г. Ибсена были созданы психологические драмы Н. Кришна Пиллэ («Разрушенный дом», 1942 год; «Девушка», 1944 год).
В середине XX веков просветительские и романтические тенденции уступают место социальной и психологической прозе, для которой характерны открытость внешним влияниям, эксперименты в области литературной форм: романы Кешавы Дева («Из канавы» о судьбе рикши, 1943 год; «Соседи», 1963 год), Мухаммада Башира («Подруга детства», 1944 год; «У моего дедушки был слон», 1951 год), С.К. Поттеккатта («Ядовитая девушка» о борьбе людей с дикой природой, 1940-е годы; автобиографический «Рассказ о стране», 1970-е годы), Такажи Шивашанкары Пиллэ («Сын мусорщика», 1947 год; «Креветки», 1956 год).
Во 2-й половине XX века малаялам литература, не порывая с национальными традициями, продолжала осваивать приёмы, жанры и стили мировой литературы. В 1950-1970-е годы малаялам литература испытала воздействие марксизма и социалистического реализма (пьеса «Вы сделали меня коммунистом» Топпила Бхаси, 1952 год; и другие). С 1980-х годов широкое распространение получила так называемая литература далитов (буквально «угнетённых») - выходцев из низких каст, стремившихся привлечь внимание к проблемам отверженных слоёв общества. Другое направление малаяльской прозы этого периода связано с традициями модернизма и постмодернизма: О.В. Виджаян (романы «Легенды Кхасака», 1969 год, «Сага о Дхармапури», 1985 год), П. Захариа (сборники рассказов «Оридатт», 1978 год, «Арккариям», 1986 год).
Малаяльская проза рубежа XX-XXI веков продолжает заниматься этническими, религиозными и межобщинными проблемами; вместе с тем для неё характерен интерес к психологии и судьбе индивида, теряющего социальные и нравственные ориентиры: М. Мукундан, Ананд, Мадхавикутти, Какканадан, Г.Р. Индугопан, Е. Харикумар, Н.П. Мохаммед и другие. В поэзии стремление к простоте формы сочетается с модернистскими экспериментами: Анвар Али, Аияппа Паниккар, М. Говиндан, К.Р. Тони, М.Б. Манодж. В драматургии преобладает социальная и политическая драма (Шанкара Пиллэ, П.М. Антони, В. Васудевана Пиллэ, К. Нараяна Паниккара и другие). С 1970-х годов развиваются литературоведение и литературная критика на малаялам.
Исторические источники:
Желтые бананы. Рассказы малаяльских писателей. М., 1974.