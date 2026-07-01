МАЛАЯЛАМ ЛИТЕРАТУРА

МАЛАЯЛАМ ЛИТЕРАТУРА- ли­те­ра­ту­ра на­ро­да ма­лая­ли , раз­ви­ваю­щая­ся в ис­то­рической об­лас­ти Ке­ра­ла на язы­ке ма­лая­лам.

Ран­няя сло­вес­ность пред­став­ле­на народными бал­ла­да­ми и пес­ня­ми (древ­ней­шие из со­хра­нив­ших­ся тек­стов от­но­сят­ся к X-XII векам). Пер­вое круп­ное про­из­ве­де­ние малаялам литературы - ано­ним­ная по­эма «Ра­ма­ча­ри­там» (XII-XIII века; пе­ре­ло­же­ние од­ной из книг «Ра­мая­ны»), на­пи­сан­ная в сти­ле пат­ту (буквально «пес­ня»), сфор­ми­ро­вав­шем­ся под влия­ни­ем та­миль­ской по­эзии. В XV веке тра­ди­ция пат­ту пред­став­ле­на ан­то­ло­ги­ей «Пес­ни Кан­нас­са­на» («Кан­нас­сан пат­тук­каль»), пе­сен­ным цик­лом Че­руш­ше­ри «Пес­ни о Криш­не», соз­дан­ным по мо­ти­вам «Бха­га­ва­та-пу­ра­ны» и ма­ла­яль­ско­го фольк­ло­ра. На ста­нов­ле­ние малаялам литературы мощ­ное воз­дей­ст­вие ока­за­ла так­же сан­ск­рит­ская ли­те­ра­ту­ра. Поя­вил­ся ис­кусственный язык ма­ни­пра­ва­лам (буквально «сап­фи­ры и ко­рал­лы», смесь ма­лая­лам и сан­ск­ри­та), ко­то­рый ис­поль­зо­вал­ся в жан­рах: сан­де­ша - «по­эма-по­сла­ние», объ­еди­нив­шая в се­бе лю­бов­ную, ре­лигиозную и па­не­гирическую те­ма­ти­ку («Ун­ну­ни­ли-сан­де­ша», XIV век); чам­пу - об­ра­бот­ки сю­же­тов из эпо­са и пу­ран, со­че­таю­щие эле­мен­ты по­эзии и про­зы («Ра­мая­на-чам­пу» Пу­на­ма Нам­бу­ди­ри, XV век; мно­го­численные эро­тические чам­пу из жиз­ни тан­цов­щиц и ге­тер).

Ос­но­во­по­лож­ни­ком вы­со­ко­го литературного сти­ля малаялам литературы явил­ся Тунд­жат­ту Эжут­тач­чан, ав­тор пе­ре­ло­же­ний «Ра­мая­ны» и «Ма­хаб­ха­ра­ты» (оба XVI век) в ду­хе бхак­ти, в ко­то­рых изы­скан­ный стиль ма­ни­пра­ва­лам со­че­та­ет­ся со сти­хо­твор­ны­ми раз­ме­ра­ми народных пе­сен.

Дра­ма­тур­гия ма­лая­лам дол­гое вре­мя бы­ла не­раз­рыв­но свя­за­на с различными фор­ма­ми тра­диционного те­ат­ра (кут­ту, ку­ди­ят­там, кат­ха­ка­ли и другие). Литературную ос­но­ву те­ат­ра кат­ха­ка­ли со­став­ля­ли так называемые ат­так­кат­ха («ис­то­рии для ра­зыг­ры­ва­ния»), сце­ны из эпо­са и пу­ран, раз­вив­шие­ся со вре­ме­нем в са­мо­сто­ятельный жанр: «Пред­став­ле­ние о Ра­ме» («Ра­ма­нат­там», пред­по­ло­жи­тель­но XVII век) Кот­та­рак­ка­ра Там­пу­ра­на, «Убий­ст­во Ба­ки» («Ба­ка­вад­хам», XVII век) Кот­та­ят­ту Там­бу­ра­на, «Ис­то­рия На­ля» («На­ла­ча­ри­там», XVII-XVIII века) Ун­найи Ва­рия­ра. Те же сю­же­ты лег­ли в ос­но­ву народных пред­став­ле­ний тул­лаль («та­нец»), изо­бра­жав­ших, ино­гда иро­ни­че­ски, бо­гов и ге­ро­ев индийского эпо­са про­сты­ми людь­ми; их тек­сты бы­ли на­пи­са­ны на близ­ком к раз­го­вор­но­му язы­ке, изо­би­ло­ва­ли яр­ки­ми опи­са­ния­ми, ост­ро­ум­ны­ми, под­час гру­бо­ва­ты­ми ре­п­ли­ка­ми (твор­че­ст­во Кунь­джа­на Нам­бия­ра, XVIII век). Пер­вой литературной дра­мой стал пе­ре­вод «Ша­кун­та­лы» Ка­ли­да­сы, вы­пол­нен­ный Ке­ра­лой Вар­мой в 1882 году.

В XIX веке про­дол­жа­ла раз­ви­вать­ся тра­диционная по­эзия (по­эма «Пав­лин-вест­ник» Ке­ра­лы Вар­мы, 1884 год; ре­лигиозная и лю­бов­ная ли­ри­ка от­ца и сы­на Вен­ма­ни). Од­на­ко оп­ре­де­ляю­щим фак­то­ром для малаялам литературы это­го пе­рио­да бы­ло влия­ние ев­ропейской литературы, пре­ж­де все­го английской Про­све­ще­ния и ро­ман­тиз­ма. Пер­вый ма­ла­яль­ский ро­ман - «Кун­да­ла­та» Ап­пу Не­дун­га­ди (1887 год). Зна­чительным яв­ле­ни­ем стал ро­ман «Ин­ду­лек­ха» Чан­ду Ме­но­на (1889 год), на­сы­щен­ный про­све­тительским идея­ми и со­ци­аль­ной кри­ти­кой. Соз­да­те­лем ис­то­рического ро­ма­на счи­та­ет­ся Ра­ман Пил­лэ, про­дол­жив­ший тра­ди­ции В. Скот­та («Мар­тан­да Вар­ма», 1891 год; «Ра­ма­рад­жа Ба­ха­дур», 1918 год).

В конец XIX - 1-й половина XX веков воз­ни­ка­ют жан­ры рас­ска­за, очер­ка, эс­се, литературного порт­ре­та; про­ис­хо­дит рас­цвет но­вой ма­ла­яль­ской по­эзии: Ку­ма­ран Ашан [лю­бов­но-фи­лософская ли­ри­ка; по­эма «Ду­ра­ва­сту» («Пе­чаль­ная судь­ба», 1922 год), с ко­то­рой в ма­ла­яль­скую по­эзию во­шла со­ци­аль­ная и этическая про­бле­ма­ти­ка], Ул­лур Па­ра­меш­ва­ра Ай­яр (фи­лософская и ре­лигиозная ли­ри­ка), «пе­вец Ке­ра­лы» Вал­лат­тол На­рая­на Ме­нон (ро­ман­тическая, фи­лософская и пат­рио­тическая ли­ри­ка), Шан­ка­ра Ку­руп, Чан­гам­пу­жа Криш­на Пил­лэ и другие. Для ма­ла­яль­ской дра­ма­тур­гии это­го пе­рио­да ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние тра­диционных ми­фо­ло­гических сю­же­тов и ка­но­нических форм санскритской дра­мы в со­че­та­нии с мо­ти­ва­ми ев­ропейской дра­мы: «Свадь­ба Каль­я­ни» Коч­чун­ни Там­пу­ра­на (1888 год), «Ма­ри­ям­ма» Коч­чип­па­на Та­ра­ка­на (1903 год) и другие.

Ос­но­во­по­лож­ни­ки современной ори­ги­наль­ной ма­ла­яль­ской дра­ма­тур­гии - Ра­ман Пил­лэ (ко­ме­дии «Пе­репо­лох в до­ме Ку­ру­па», 1909 год; «То, что ос­та­лось док­то­ру», 1916 год; «Дво­рец­кий Пап­пан», 1921 год; пье­сы на ос­но­ве собственных ис­то­рических ро­ма­нов), Е.В. Криш­на Пил­лэ (ис­то­рические дра­мы «Си­та­лак­шми», 1926 год; «Рад­жа Ке­са­ва Да­сан», 1930 год; ко­ме­дии «Ко­мис­сия по люб­ви», 1932 год; «Б.А. Мая­ви», 1933 год). В 1930-е годы поя­ви­лась со­циаль­ная дра­ма: «Из кух­ни на сце­ну» В.Т.Р. Бхат­та­ти­ри­па­да (1930 год), «Долг по рен­те» К. Да­мо­да­ра­на (1938 год), «Со­вер­шен­но­лет­няя» М.П. Бхат­та­ти­ри­па­да (1939 год) и другое. Под влия­ни­ем Г. Иб­сена бы­ли соз­да­ны пси­хо­ло­гические дра­мы Н. Криш­на Пил­лэ («Раз­ру­шен­ный дом», 1942 год; «Де­вуш­ка», 1944 год).

В середине XX веков про­све­тительские и ро­ман­тические тен­ден­ции ус­ту­па­ют ме­сто со­ци­аль­ной и пси­хо­ло­гической про­зе, для ко­то­рой ха­рак­тер­ны от­кры­тость внеш­ним влия­ни­ям, экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти литературной форм: ро­ма­ны Ке­ша­вы Де­ва («Из ка­навы» о судь­бе рик­ши, 1943 год; «Со­се­ди», 1963 год), Му­хам­ма­да Ба­ши­ра («Под­ру­га дет­ст­ва», 1944 год; «У мое­го де­душ­ки был слон», 1951 год), С.К. Пот­тек­кат­та («Ядо­ви­тая де­вуш­ка» о борь­бе лю­дей с ди­кой при­ро­дой, 1940-е годы; ав­то­био­гра­фи­че­ский «Рас­сказ о стра­не», 1970-е годы), Та­ка­жи Ши­ва­шан­ка­ры Пил­лэ («Сын му­сор­щи­ка», 1947 год; «Кре­вет­ки», 1956 год).

Во 2-й половине XX века малаялам литература, не по­ры­вая с национальными тра­ди­ция­ми, про­дол­жа­ла ос­ваи­вать приё­мы, жан­ры и сти­ли ми­ро­вой литературы. В 1950-1970-е годы малаялам литература ис­пы­та­ла воз­дей­ст­вие мар­ксиз­ма и со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма (пье­са «Вы сде­ла­ли ме­ня ком­му­ни­стом» Топ­пи­ла Бха­си, 1952 год; и другие). С 1980-х годов ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла так называемая ли­те­ра­ту­ра да­ли­тов (буквально «уг­не­тён­ных») - вы­ход­цев из низ­ких каст, стре­мив­ших­ся при­влечь вни­ма­ние к про­бле­мам от­вер­жен­ных сло­ёв об­ще­ст­ва. Другое на­прав­ле­ние ма­ла­яль­ской про­зы это­го пе­рио­да свя­за­но с тра­ди­ция­ми мо­дер­низ­ма и по­ст­мо­дер­низ­ма: О.В. Вид­жа­ян (ро­ма­ны «Ле­ген­ды Кха­са­ка», 1969 год, «Са­га о Дхар­ма­пу­ри», 1985 год), П. За­ха­риа (сборники рас­ска­зов «Ори­датт», 1978 год, «Арк­ка­ри­ям», 1986 год).

Ма­ла­яль­ская про­за ру­бе­жа XX-XXI веков про­дол­жа­ет за­ни­мать­ся эт­ническими, ре­лигиозными и ме­жоб­щин­ны­ми про­бле­ма­ми; вме­сте с тем для неё ха­рак­те­рен ин­те­рес к пси­хо­ло­гии и судь­бе ин­ди­ви­да, те­ряю­ще­го со­ци­аль­ные и нравственные ори­ен­ти­ры: М. Му­кун­дан, Ананд, Мад­ха­ви­кут­ти, Как­ка­на­дан, Г.Р. Ин­ду­го­пан, Е. Ха­ри­ку­мар, Н.П. Мо­хам­мед и другие. В по­эзии стрем­ле­ние к про­сто­те фор­мы со­че­та­ет­ся с мо­дер­ни­ст­ски­ми экс­пе­ри­мен­та­ми: Ан­вар Али, Аи­яп­па Па­ник­кар, М. Го­вин­дан, К.Р. То­ни, М.Б. Ма­нодж. В дра­ма­тур­гии пре­об­ла­да­ет со­ци­аль­ная и по­ли­тическая дра­ма (Шан­ка­ра Пил­лэ, П.М. Ан­то­ни, В. Ва­су­де­ва­на Пил­лэ, К. На­рая­на Па­ник­ка­ра и другие). С 1970-х годов раз­ви­ва­ют­ся ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние и литературная кри­ти­ка на ма­лая­лам.

Исторические источники:

Жел­тые ба­на­ны. Рас­ска­зы ма­ла­яль­ских пи­са­те­лей. М., 1974.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)