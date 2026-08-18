МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

Название участка местности на западном берегу Цемесской бухты на южной окраине Новороссийска, где советские бойцы удерживали небольшой плацдарм с 4 февраля по 16 сентября 1943 г.

Плацдарм на берегу Цемесской бухты (в районе Станички) образовался в ходе десантной операции, проводившейся с целью содействия войскам 47-й армии в освобождении Новороссийска и последующего наступления в глубь Таманского полуострова. По плану операции основные силы намечалось высадить в другом месте — в районе Южной Озерейки. Однако из-за разыгравшегося в ночь на 4 февраля шторма, успех сопутствовал только отряду под командованием майора Ц. Л. Куникова, направленного лишь для вспомогательных действий. Десантники Куникова захватили плацдарм в 4 км по фронту и до 2,5 км в глубину, вскоре получивший название «Малая земля». В течение последующих нескольких дней на плацдарм было переброшено ок. 17 тыс. человек, которые сумели продвинуться вперед и освободить до 30 км2 территории. В дальнейшем здесь высадилось еще несколько соединений из состава 18-й армии. Немцы не смирились с наличием советских десантников на окраине Новороссийска — важного опорного пункта их обороны на Таманском полуострове («Голубой линии»). Весной и летом 1943 г. части вермахта не прекращали мощные атаки против плацдарма. «Малая земля» была буквально пропитана кровью советских бойцов и усыпана осколками снарядов. Но ликвидировать плацдарм германскому командованию так и не удалось. «Малая земля» сыграла важную роль в успешном проведении осенью 1943 г. Новороссийской операции, освобождении Новороссийска и всего Таманского полуострова. 21 советский воин за мужество и героизм, проявленные в период боев на «Малой земле», были удостоены звания Героя Советского Союза. В 1974 г. на месте высадки десанта был открыт мемориальный музей «Долина смерти», а в 1982 г.— воздвигнут мемориальный ансамбль.

Исторические источники:

Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М., 2000.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015