МАЛАЯ ВИШЕРА

МАЛАЯ ВИШЕРА - го­род в Рос­сии , в северной час­ти Нов­го­род­ской области, центр Ма­ло­ви­шер­ско­го района.

Население 12,4 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на реке Ма­лая Ви­шер­ка. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник во 2-й половине 1840-х годов как при­стан­ци­он­ный по­сё­лок при строи­тель­ст­ве станции Ма­лая Ви­ше­ра Пе­тер­бург-Мо­с­ков­ской железной дороги. С 1871 года по­сад. В 1920-1927 годы уезд­ный центр Нов­го­род­ской губернии. Го­род с 1921 года. Рай­он­ный центр Ле­нин­град­ской (1927-1944 годы), Нов­го­род­ской (с 1944 года) об­лас­тей. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 24 октября по 20 но­ября 1941 года; ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де Тих­вин­ской опе­ра­ции.

Го­род час­тич­но со­хра­нил пря­мо­уголь­ную за­строй­ку 1870-х годов. На центральной пло­ща­ди - бывшая по­сад­ская упра­ва (1870-е годы, ны­не шко­ла) и де­ревянное двух­этаж­ное зда­ние Алек­сан­д­ров­ско­го жен­ско­го училища (начало XX века); так­же со­хра­ни­лись зда­ния железнодорожного во­кза­ла (1851 год, архитектор Р.А. Же­ля­зе­вич) и тех­нические училища (2-я половина XIX века). Де­ревянная церковь Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1992 год), ча­сов­ня Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (2006 год).

Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щее пред­при­ятие «Ма­док», за­вод «Элек­тро­ап­па­рат» (различное элек­тро­обо­ру­до­ва­ние). Про­изводство мо­лоч­ной про­дук­ции («Мстин­ское мо­ло­ко»).

В ок­ре­ст­но­стях Малой Вишеры, в деревне Ма­лое Пе­хо­во, со­хра­ни­лась де­ревянная цер­ковь XVII века, в де­рев­нях Зна­мен­ка, По­со­хо­во, Ка­мен­ка, Оку­ло­во - усадь­бы XIX века.

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