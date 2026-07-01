МАЛАЯ ВИШЕРА
МАЛАЯ ВИШЕРА - город в России, в северной части Новгородской области, центр Маловишерского района.
Население 12,4 тысяч человек (2010 год).
Расположен на реке Малая Вишерка. Железнодорожная станция.
Возник во 2-й половине 1840-х годов как пристанционный посёлок при строительстве станции Малая Вишера Петербург-Московской железной дороги. С 1871 года посад. В 1920-1927 годы уездный центр Новгородской губернии. Город с 1921 года. Районный центр Ленинградской (1927-1944 годы), Новгородской (с 1944 года) областей. Во время Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками с 24 октября по 20 ноября 1941 года; освобождён Красной Армией в ходе Тихвинской операции.
Город частично сохранил прямоугольную застройку 1870-х годов. На центральной площади - бывшая посадская управа (1870-е годы, ныне школа) и деревянное двухэтажное здание Александровского женского училища (начало XX века); также сохранились здания железнодорожного вокзала (1851 год, архитектор Р.А. Желязевич) и технические училища (2-я половина XIX века). Деревянная церковь Николая Чудотворца (1992 год), часовня Александра Невского (2006 год).
Деревообрабатывающее предприятие «Мадок», завод «Электроаппарат» (различное электрооборудование). Производство молочной продукции («Мстинское молоко»).
В окрестностях Малой Вишеры, в деревне Малое Пехово, сохранилась деревянная церковь XVII века, в деревнях Знаменка, Посохово, Каменка, Окулово - усадьбы XIX века.