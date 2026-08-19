МАЛАЯ АЗИЯ

Малая Азия ( лат . Asia Minor) — полуостров и историко-географический регион на юго-западе Азии. Ограничен Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным морями, с востока — Армянским нагорьем и Сирией. Бoльшую часть п-ова занимает Малоазиатское нагорье (включает Анатолийское плоскогорье и окаймляющие его хребты Тавра на юге и Понтийские горы на севере). Граница с Армянским нагорьем на востоке с физико-географической точки зрения неопределенна, иногда в этом качестве предлагается так называемая анатолийская диагональ (рубеж экологических зон по линии залива Искендерун — восточные склоны Антитавра — около линии водораздела р. Кызыл-Ырмак и Евфрат — Восточно-Понтийские горы) или долина Верхнего Евфрата. Регион выделялся в различных границах начиная с греческих авторов середины I тысячелетия до н. э. («Нижняя Азия» у Геродота, «Азия по эту сторону Тавра» у Страбона; название «М. А.» — с позднеантичных времен).

Благодаря своему положению регион с древнейших времен служил «коридором» миграций из Азии в Европу и наоборот. Расселение человека — с верхнего палеолита, переход к оседлости и неолит — примерно с рубежа IX—VIII тысячелетий до н. э. (в том числе Чатал-Хююк, Хаджилар), энеолит — около VI — IV тысячелетий, бронзовый век — около 2-й половины IV тысячелетия — XII в. до н. э., Железный век— с XII в. до н. э. В неолите в центре и на востоке М. А. обитали, видимо, главным образом носители сино-кавказских языков (в том числе хаттского), примыкавшие к ареалам других сино-кавказских языковых семей Кавказа и Армянского нагорья (северокавказской и хуррито-урартской), на юго-востоке — племена, близкие тогдашнему (досемитскому?) населению Вост. Средиземноморья (сиро-киликийский неолит), на западе прослеживаются связи с доиндоевропейским неолитом и энеолитом Балкан. В IV—III тысячелетиях до н. э. в М. А. выделяется более десятка этноархеологических зон, в том числе хаттская в бассейне р. Галис (Кызыл-Ырмак). Около 2-й половины III тысячелетия до н. э. большая часть полуострова заселяется индоевропейцами анатолийской языковой семьи (лувийцами на западе и юге полуострова, палайцами и так называемыми хеттами на востоке), в итоге ассимилировавшими аборигенов. В третьей четверти III тысячелетия на полуострове фиксируются ранние государства и их конгломераты, включая страну хаттов — Хатти, в первой трети II тысячелетия до н. э. десятки локальных царств занимают весь регион и начинается их интеграция в крупные объединения. Основные ареалы II тысячелетия до н. э.: лувийские политии (конфедерация царств Арцава, включая Илионское царство со столицей в Илионе-«Трое»; «страны Лукка» — будущая Ликия) на западе, хеттские (Канеситская держава XVIII в. до н. э. и продолжавшее ее так называемое Хеттское царство / «страна Хатти», около 1700 — 1180 до н. э.) — в центрально-восточной части, хуррито-лувийская Киццувадна (XVI—XIV вв. до н. э.) на юго-востоке, палайцы и каски — на севере и северо-востоке. На западе полуострова в 1-й половине II тысячелетия до н. э. отмечается минойское влияние, в середине XV — середине XII в. — проникновение микенских греков.

В XIII—XII вв. до н. э. в М. А. несколькими волнами переселяются с Балкан фрако-фригийские племена: ранние фригийцы — аскании, берекинты, мигдоны — в XIII в. до н. э.; пеласты и носители этнонима мис/мюс-, так называемые мушки — в начале XII в. до н. э., бриги, слившиеся с фригийцами, — около середины XII в. до н. э. Движение пеластов и мушков было частью волны нашествий и миграций из Балканско-Эгейского региона (с участием микенских греков и др.) в М. А. и далее на восток в начале XII в. до н. э., уничтожившей ряд политий региона, включая Хеттское царство, и приведшей к смене населения на значительных территориях. Этот комплекс событий (так называемая катастрофа бронзового века) отразился в египетских источниках как нашествия «северян» (в литературе — «народы моря») в начале правления Рамсеса III, а отмеченное в этих источниках разорительное потрясение на северо-западе М. А., явившееся одним из начальных эпизодов этих нашествий, по-видимому, послужило главным прототипом преданий о Троянской войне. В результате племена балканского происхождения заняли северо-центральную полосу полу­острова до Верхнего Евфрата (см. ст. Мушки ), этнос «хеттов» исчез, микенские греки переселились в Памфилию, Киликию и на Кипр. Южная полоса полуострова осталась заселена преимущественно различными группами лувийцев.

Основные политии конца II — 1-й половины I тысячелетия до н. э.: осколки Хеттской державы на юге и юго-востоке полуострова (так называемые позднехеттские царства, этнически лувийские, в XII—VII вв. до н. э.; на базе большинства из них в конце VII — 1-й трети VI в. до н. э. возникло Киликийское царство, этнически лувийское; на территориальной базе еще одного из них — Мелидского — и смежных районов возникло в последней трети VII в. до н. э. древнейшее Армянское царство); Лидия (XII в.? — 547 до н. э.); Фригийское царство VIII—VII вв. до н. э.; политии Ликии. В XI в. до н. э. имела место греческая колонизация западного берега М. А., в VIII—VII вв. до н. э., в пору Великой греческой колонизации — основание греческих колоний и приток греков в уже имевшиеся центры в северной и южной — юго-восточной прибрежных зонах полуострова. В М. А. переселились группы фракийцев (вифины около 1000 до н. э. и треры в середине VII в. до н. э.), ираноязычные киммерийцы (около 675 до н. э.), кельты-галаты (270-е до н. э.). В IX в. до н. э. и во 2-й половине VIII — середине VII в. до н. э. юго-восток полуострова был ареной экспансии и временного контроля Ассирии (которой в середине VII в. до н. э. спорадически подчинялись и некоторые районы юга полуострова до Лидии включительно).

Физико-географическая расчлененность региона затрудняла его политическую интеграцию. В середине XV и середине XIV — конце XIII в. до н. э. почти всю М. А. контролировало Хеттское царство; во 2-й половине VIII — начале VII в. до н. э. полоса районов полуострова от Эгейского моря до Верхнего Евфрата подчинялась Фригии; к середине VI в. до н. э. М. А. была поделена между Лидией (до р. Галис), политиями Ликии, Киликийским царством и Мидией (контролировавшей Каппадокию и Армянское царство, включавшее область Мелида). В 540-х до н. э. весь регион попал под власть державы Ахеменидов .

В эпоху эллинизма и далее античная традиция включала в регион историко-географические области: Мисию с Троадой, Вифинию, Пафлагонию, Понт с Малой Арменией; Лидию, Фригию, Галатию, Каппадокию; Карию, Ликию, Писидию, Исаврию, Памфилию, Ликаонию, Киликию, с восточной границей всего региона от залива Искендерун вдоль хребта Амана и западной оконечности Армянского Тавра к Верхнему Евфрату, далее по Верхнему Евфрату и по водоразделу Галиса (Кызыл-Ырмака) и рек Понта с бассейнами Чороха и истоков Евфрата.

Основанные в ходе греческой колонизации полисы Ионии — западной М. А.: Милет , Эфес , Галикарнас , к началу архаического времени стали крупными экономическими и культурными центрами. Здесь сформировались ранние философские школы, началось становление исторической науки. Полисы были важным агентом региональной торговли. Около 630-х до н. э. в Лидийском царстве появились первые монеты, а в конце VII — начале VI в. до н. э. чеканить монеты стали и греческие полисы. После вхождения ионийских полисов в состав Лидийского, а затем и Персидского царств политическая напряженность в регионе существенно обострилась. В итоге западная М. А. стала местом крупного восстания, известного как Ионийское (499—493 до н. э.), ставшего началом Греко-персидских войн . В классический период полисы Зап. М. А. входили в состав Делосской симмахии под предводительством Афин . С конца V в. до н. э. в регионе вновь усилилось персидское влияние. Во время восточного похода западная и южная части М. А. были завоеваны Александром Македонским . В 334 до н. э. недалеко от Трои на р. Гранник состоялось первое сражение Александра с полководцами Дария III . После смерти Александра М. А. стала ареной многочисленных войн диадохов. В 301 до н. э. во Фригии состоялась битва при Ипсе, в которой погиб Антигон Одноглазый . В эллинистический период в М. А. располагались несколько государственных образований: владения Селевкидов, Птолемеев, Пергамское царство, Армения, Каппадокия, Коммагена, Понт. Также определенную независимость имели греческие полисы и территории, контролируемые союзами племен и локальными династами. Во II до н. э. — I в. н. э. М. А. вошла в состав Римского государства. М. А. стала одним из регионов наиболее активного распространения эллинистической культуры и христианства. В период римской империи полисы М. А., несмотря на фактическую потерю политического влияния, переживают культурный расцвет. В середине I в. до н. э. в М. А. разворачивается противостояние Рима и Парфянского государства, а с III в. н. э. — Рима (позже Восточной Римской империи) и империи Сасанидов.

Лит. : История древнего Востока. Ч. 1—3. М., 1983—2004; During B. The Prehistory of Asia Minor. Cambridge, 2011. А. А. Немировский.