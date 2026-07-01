МАЛАЙ Вера Владимировна

Родилась 31 мая 1960 года в г. Урюпинске Волгоградской области. В 1982 г. окончила исторический факультет Белгородского государственного педагогического института им. М.С. Ольминского.

В 1990 году в ИВИ РАН защищена кандидатская диссертация «Международные аспекты гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. (на примере англо-советских отношений)». В 2004 г. защищена докторская диссертация - «Международные аспекты гражданской войны в Испании 1936-1939 гг.". В 1994 г. присвоено звание доцента.

С 1983 года работает в Белгородском государственном университете (БелГУ). С 1983 по 1985 г. ассистент кафедры истории СССР. С 1990 г. - старший преподаватель кафедры всеобщей истории. 1997-2004 гг. – доцент кафедры всеобщей истории. С февраля 1991 по ноябрь 1992 г. – заместитель декана исторического факультета по учебной работе. С ноября 1992 по 1997 г. – заведущая кафедрой всеобщей истории. В октябре 2004 г. избрана на должность профессора кафедры всеобщей истории БелГУ.

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ "Белгородский государственный университет"

Область интересов : Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. в контексте межд. отношений предвоенного периода.

Сочинения: Начало гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. и внешнеполитические задачи Великобритании // Исторические и историографические проблемы межд. отношений и дипломатии. Белгород, 1993;

Межд. аспекты гражданской войны в Испании (на примере англо-итальянских дипломатических отношений: 1936 – первая половина 1937 гг) // Межд. отношения в межвоенный период. Белгород, 1995;

Судьба республики решалась не в Мадриде: из истории англо-советских дипломатических отношений в канун 11 мировой войны. Белгород, 1999;

Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) в контексте межд. отношений (по материалам Архива внешней политики России) // Источники гуманитарного поиска: новое в традиционном. (Лингвистика. История): Сб. ст. Белгород, 2002;

Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) на страницах исторического ж-ла "European History Quarterly" // Новая и новейшая история. 2003. №1. (совм. с М.В. Новиковым);

Испанский вектор в Европе 1936 г.: рождение политики "невмешательства" // Ярославский пед. вестник. 2003. № 4;

Межд. аспекты гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Москва-Белгород, 2006.