МАЛАТЬЯ
МАЛАТЬЯ - город на востоке Турции, административный центр иля Малатья.
Население 346,1 тысяч человек (2010 год).
Расположен в предгорьях хребта Малатья, в долине реки Тохма (приток Евфрата).
Автомобильными дорогами связан со средиземноморским побережьем и юго-восточными районами Турции. Железнодорожный узел [основная линия Самсун - Халеб (Сирия); ветки Малатья - Диярбакыр, Курталан и Малатья - Элязыг, Татван (на озере Ван); линия на Адану и порт Искендерун]. Аэропорт.
Современная Малатья основана в 1838 году в 10 км от места расположения древнего хеттского города Мелид (Милид, Милед; ныне городище Арслан-Тепе; с 1932 года ведутся раскопки) и в 8 км от античного и средневекового города Мелитена (Малатья; ныне Эски-Малатья).
Пятикупольная мечеть Ени-Джами (1912 год). Городской музей. Университет имени Инёню (с 1975 год).
Малатья - «абрикосовая столица» Турции (около 50% сбора свежих абрикосов), один из главных мировых центров производства кураги (95% национального и около 2/3 мирового). Развита текстильная промышленность; производство трансформаторов, теплообменников, пластмасс, лакокрасочных изделий, пластиковой упаковки. Машиностроительные и деревообрабатывающие предприятия, производство бумаги; выпуск цемента и строительной керамики. Переработка сельскохозяйственной продукции. Кустарная выделка тканей, обработка кож, металла. ТЭС «Afș in Elbistan» [1360 МВт, крупнейшая на востоке страны; строится (2010 год) 2-й энергоблок мощностью 1440 МВт]. Центр сельскохозяйственного района (зерновые, фрукты, овощи, хлопчатник, табак, рис, сахарная свёкла).