МАЛАТЬЯ

МАЛАТЬЯ - го­род на вос­то­ке Тур­ции , административный центр иля Ма­ла­тья.

Население 346,1 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях хребта Малатья, в до­ли­не реки Тох­ма (при­ток Ев­фра­та).

Ав­то­мо­биль­ны­ми до­ро­га­ми свя­зан со сре­ди­зем­но­мор­ским по­бе­режь­ем и юго-восточными райо­на­ми Тур­ции. Железнодорожный узел [основная ли­ния Сам­сун - Ха­леб (Си­рия); вет­ки Ма­ла­тья - Ди­яр­ба­кыр, Кур­та­лан и Ма­ла­тья - Эля­зыг, Тат­ван (на озере Ван); ли­ния на Ада­ну и порт Ис­кен­де­рун]. Аэ­ро­порт.

Современная Ма­ла­тья ос­но­ва­на в 1838 году в 10 км от мес­та рас­по­ло­же­ния древ­не­го хетт­ско­го города Ме­лид (Ми­лид, Ми­лед; ны­не го­ро­ди­ще Арс­лан-Те­пе; с 1932 года ве­дут­ся рас­коп­ки) и в 8 км от ан­тич­но­го и средневекового города Ме­ли­те­на (Ма­ла­тья; ны­не Эски-Ма­ла­тья).

Пя­ти­ку­поль­ная ме­четь Ени-Джа­ми (1912 год). Городской му­зей. Уни­вер­си­тет имени Инё­ню (с 1975 год).

Ма­ла­тья - «аб­ри­ко­со­вая сто­ли­ца» Тур­ции (около 50% сбо­ра све­жих аб­ри­ко­сов), один из главных ми­ро­вых цент­ров про­изводства ку­ра­ги (95% национального и около 2/3 ми­ро­во­го). Раз­ви­та тек­стиль­ная промышленность; про­изводство транс­фор­ма­то­ров, те­п­ло­об­мен­ни­ков, пла­ст­масс, ла­ко­кра­соч­ных из­де­лий, пла­сти­ко­вой упа­ков­ки. Ма­ши­но­строи­тель­ные и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия, про­изводство бу­ма­ги; вы­пуск це­мен­та и стро­ительной ке­ра­ми­ки. Пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции. Кус­тар­ная вы­дел­ка тка­ней, об­ра­бот­ка кож, ме­тал­ла. ТЭС «Af­ș in El­bi­stan» [1360 МВт, круп­ней­шая на вос­то­ке стра­ны; стро­ит­ся (2010 год) 2-й энер­го­блок мощ­но­стью 1440 МВт]. Центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но­вые, фрук­ты, ово­щи, хлоп­чат­ник, та­бак, рис, са­хар­ная свёк­ла).

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