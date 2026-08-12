МАЛАТЕСТА

Малатеста ( ит. I Malatesta) — одна из самых знаменитых правящих фамилий области Романья в Сев. Италии в XIII—XV вв., выходцы из г. Римини. Основателем считается М. из Монтефельтро, сын которого М. I да Веруккьо в 1239 был подестой Римини. Его потомки М. II да Веруккьо и другие в начале XIV в. стали синьорами Римини и подчинили себе окрестные города, в том числе Чезену, Пезаро, Фано и Синигалью. Они участвовали в войнах между гвельфами и гибеллинами на стороне первых, и в конце XIV в. им удалось получить титул викариев церкви, так как формально вся Романья и область Марке принадлежали Папскому престолу.

На земли Романьи претендовали соседи, в частности Милан и Венеция, а в лоне самой семьи М. постоянно вспыхивали распри при дележе наследства: одна из таких семейных драм описана Данте в истории Паоло М. и Франчески да Римини (Ад, V, 82—138). Самыми известными из рода М. были Пандольфо III (1370—1427), синьор Брешии и Бергамо в Ломбардии, и его сыновья Доменико Новелло, основавший в середине XV в. Малатестианскую библиотеку, и Сиджисмондо (1417—1468), кондотьер, за жестокость прозванный «волк из Римини», воевавший с турками на службе Венеции. Он был отлучен от церкви, но в последние годы служил папе Павлу II. Сиджисмондо был, как многие ренессансные правители, меценатом; при нем осуществилась перестройка церкви Сан-Франческо в Римини (Темпьо Малатестиано) при участии Л. Б. Альберти и Пьеро делла Франческа. Храм стал усыпальницей М. и его третьей жены Изотты дельи Атти.

В начале XVI в. все владения М. подчинили себе папа Александр VI Борджа и его сын Чезаре, и они перешли под непосредственное управление церкви.

Лит. : Litta P . Famiglie celebri d’Italia. Malatesta di Rimini. Torino, 1835; Zama P. I Malatesti. Faenza, 1956; Franceschini G . I Malatesta. Milano, 1973; Rimondini G. L’araldica malatestiana. Verucchio, 1994; Turchini A. I Malatesta Signori di Rimini e Cesena. Cesena, 2013; Frioli D . Tra dotti cortigiani e colti funzionari: l’esperienza quattrocentesca dei Malatesta, signori di Rimini // Ravenna e il Rinascimento. Ravenna e la Romagna crocevia di itinerari culturali. Bologna, 2017. P. 57—118; Gli antichi alla corte dei Malatesta: echi, modelli e fortuna della tradizione classica nella Romagna del Quattrocento (l’eta di Sigismondo). Atti del convegno internazionale. Rimini, 9–11 giugno 2016. Milano, 2018; Paolucci A. et al . Rimini e Cesena: la Romagna dei Malatesta. Fontanellato, 2018. М. А. Юсим.