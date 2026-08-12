МАЛАПАРТЕ КУРЦИО
МАЛАПАРТЕ КУРЦИО (псевдоним; настоящее имя и фамилия Курт Эрих Зуккерт)- итальянский писатель.
Писал на итальянском и французском языках.
Учился в колледже Чиконьини (Прато) и в Римском университете «Сапиенца».
Участник 1-й мировой войны; в 1918-1920 годы находился на дипломатической службе; занимался журналистикой. Член фашистской партии (с 1920 года), в 1920-е годы один из идеологов фашизма; участник «Похода на Рим» 1922 года.
В 1926 году вместе с М. Бонтемпелли основал литературный журнал «900». Печатался как поэт с 1912 года; первое прозаическое сочинение - роман-эссе «Да здравствует Капоретто!» («Viva Caporetto!», 1921 год).
В 1929 и 1956 годы посещал Россию; впечатления от путешествий отразились в нескольких сочинениях Малапарте: эссе «Интеллект Ленина» («Intelligenza di Lenin», 1930 год) и «Дедушка Ленин» («Le bonhomme Lénine», 1932 год); путевые записки «Я в Китае и в России» («Io in Cina e in Russia», опубликованны в 1958 году).
За публикацию эссе «Техника государственного переворота» («Technique du coup d’ ́etat», 1931 год; итальянский перевод 1948 год, русский перевод 1988 год), где Малапарте в сатирическом ключе изобразил А. Гитлера и Б. Муссолини и назвал Ленина «стратегом большевистской революции», был арестован и изгнан из партии; до 1938 года находился в ссылке в Липари. В 1941-1942 годы работал корреспондентом газеты «Corriere della sera» на Восточном фронте; отстранён от работы за сочувственный тон по отношению к противнику; в 1942 году отказался от фашистских убеждений. В 1947-1949 годы жил в Париже; незадолго до смерти в 1957 году вступил в КП Италии.
В прозе Малапарте ощущается влияние экспрессионизма: антифашистский роман-сатира «Капут» («Kaputt», 1944 год, русский перевод 1990 год); социально-критический роман об освобождении Италии и первых послевоенных годах «Шкура» («La Pelle», 1949 год, русский перевод 2005 год; экранизация Л. Кавани - 1980 год).
Среди других сочинений: сборник сатирических стихов «Архиитальянец» («L’arcitaliano», 1928 год), сборник автобиографических рассказов «Женщина как я» («Donna come me», 1940 год), биографической драмы «В сторону Пруста» («Du côté de chez Proust», 1948 год) и «Капитал» («Das Kapital», 1949 год), антибуржуазный роман-эссе «Проклятые тосканцы» («Maledetti toscani», 1956 год).
В 1951 году по собственному сценарию снял фильм «Запретный Христос» («Cristo proibito»; премия «Серебряный Медведь» на Мкф в Западном Берлине).