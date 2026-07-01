МАЛАНЮК ЕВГЕНИЙ ФИЛИМОНОВИЧ
МАЛАНЮК ЕВГЕНИЙ ФИЛИМОНОВИЧ - украинский поэт, публицист.
Учился в Санкт-Петербургском политехническом институте; прервал обучение в связи с началом 1-й мировой войны, в которой принял участие в качестве офицера русской армии; в 1918-1920 годы служил в армии Украинской народной республики (УНР). С 1920 года в эмиграции (Польша, Чехословакия, Германия, США).
В юности испытал влияние русской поэзии - Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина и особенно А.А. Блока и Н.С. Гумилёва; свои ранние стихи писал на русском языке. Печатался с 1922 года.
Поэтические книги Маланюка: «Стилет и стилос» («Стилет і стилос», 1924 год), «Земля и железо» («Земля й залізо», 1930 год), «Земная Мадонна» («Земна Мадонна», 1934 год), «Перстень Поликрата» («Перстень Полікрата», 1939 год), «Последняя весна» («Остання весна», 1959 год), «Август» («Серпень», 1964 год) и другие - посвящены историософскому осмыслению борьбы Украины за независимость и государственность, не исключающему национальной самокритики.
Среди других сочинений: статьи об украинской и русской классической и современной литературе [«Книга наблюдений» («Книга спостережень», т. 1-2, 1962-1966 годы)], культурологические и публицистические эссе; переводы из французской (Ш. Бодлер) и чешской поэзии.
Сочинения:
Поезії. Львів, 1992; Твори. Київ, 1993. Т. 1-2;
И все-таки начальный дух - Любовь // Дружба народов. 2000. № 12;
Нотатники, 1936-1968. Київ, 2008.