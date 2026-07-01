МАЛАНЮК ЕВГЕНИЙ ФИЛИМОНОВИЧ

МАЛАНЮК ЕВГЕНИЙ ФИЛИМОНОВИЧ - украинский по­эт, пуб­ли­цист.

Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском по­ли­тех­ническом институте; пре­рвал обу­че­ние в свя­зи с на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны , в ко­то­рой при­нял уча­стие в ка­че­ст­ве офи­це­ра русской ар­мии; в 1918-1920 годы слу­жил в ар­мии Ук­ра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки (УНР). С 1920 года в эмиг­ра­ции (Поль­ша, Че­хо­сло­ва­кия, Гер­ма­ния, США).

В юно­сти ис­пы­тал влия­ние русской по­эзии - Ф.И. Тют­че­ва, И.А. Бу­ни­на и осо­бен­но А.А. Бло­ка и Н.С. Гу­ми­лё­ва ; свои ран­ние сти­хи пи­сал на русском языке. Пе­ча­тал­ся с 1922 года.

По­этические кни­ги Маланюка: «Сти­лет и сти­лос» («Сти­лет і сти­лос», 1924 год), «Зем­ля и же­ле­зо» («Зем­ля й залізо», 1930 год), «Зем­ная Ма­дон­на» («Зем­на Ма­дон­на», 1934 год), «Пер­стень По­ли­кра­та» («Пер­стень Полікрата», 1939 год), «По­след­няя вес­на» («Ос­тан­ня вес­на», 1959 год), «Ав­густ» («Сер­пень», 1964 год) и другие - по­свя­ще­ны ис­то­рио­соф­ско­му ос­мыс­ле­нию борь­бы Ук­раи­ны за не­за­ви­си­мость и го­су­дар­ст­вен­ность, не ис­клю­чаю­ще­му национальной са­мо­кри­ти­ки.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ста­тьи об украинской и русской клас­сической и современной литературе [«Кни­га на­блю­де­ний» («Кни­га спо­сте­ре­жень», т. 1-2, 1962-1966 годы)], куль­ту­ро­ло­гические и пуб­ли­ци­стические эс­се; пе­ре­во­ды из французской (Ш. Бод­лер) и чешской по­эзии.

Сочинения:

Поезії. Львів, 1992; Тво­ри. Київ, 1993. Т. 1-2;

И все-та­ки на­чаль­ный дух - Лю­бовь // Друж­ба на­ро­дов. 2000. № 12;

Но­тат­ни­ки, 1936-1968. Київ, 2008.