МАЛАН ДАНИЕЛЬ ФРАНСУА

МАЛАН ДАНИЕЛЬ ФРАНСУА - южноафриканский государственный дея­тель.

Аф­ри­ка­нер.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Вик­то­рия-кол­ледж (город Стел­лен­бос), Стел­лен­бос­ской се­ми­на­рии, в 1905 году по­лу­чил док­тор­скую сте­пень в Ут­рехт­ском университете (Ни­дер­лан­ды). По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну не­ко­то­рое вре­мя слу­жил свя­щен­ни­ком Ни­дерландской ре­фор­мат­ской церк­ви.

С 1915 года ре­дак­тор газеты «Die Burger» (пе­чат­ный ор­ган На­цио­на­ли­стической пар­тии). В 1918 году из­бран в пар­ла­мент от На­цио­на­ли­стической пар­тии. Уча­ст­во­вал в Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов в со­ста­ве де­ле­га­ции Южно-Африканского Сою­за (ЮАС), без­ус­пеш­но до­би­вав­шей­ся пре­дос­тав­ле­ния ему не­за­ви­си­мо­сти. В 1924-1933 годы министр внутренних дел, здра­во­охра­не­ния и об­ра­зо­ва­ния в ка­би­не­те Дж. Гер­цо­га. В 1925 году по ини­циа­ти­ве Малана аф­ри­ка­анс по­лу­чил ста­тус официального язы­ка (вза­мен ни­дерландского язы­ка). В 1934 году по­сле слия­ния Южно-Африканской пар­тии и На­цио­на­ли­стической пар­тии в Объ­единён­ную пар­тию во гла­ве с Гер­цо­гом и Я.Х. Смэт­сом воз­гла­вил но­вую (так называемую очи­щен­ную) На­цио­на­ли­стическую пар­тию. С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал про­тив уча­стия ЮАС в вой­не на сто­ро­не Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1948-1954 годы пре­мьер-министр ЮАС. За­ло­жил ос­но­вы по­ли­ти­ки апарт­хей­да . В 1950 году при­нял за­кон, ус­та­но­вив­ший прин­цип раз­дель­но­го про­жи­ва­ния бе­лых, цвет­ных и аф­ри­кан­цев, в 1951 году - за­кон о раз­дель­ном пред­ста­ви­тель­ст­ве из­би­ра­те­лей (всту­пил в си­лу в 1956 году).