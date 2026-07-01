МАЛАН ДАНИЕЛЬ ФРАНСУА
МАЛАН ДАНИЕЛЬ ФРАНСУА - южноафриканский государственный деятель.
Африканер.
Получил образование в Виктория-колледж (город Стелленбос), Стелленбосской семинарии, в 1905 году получил докторскую степень в Утрехтском университете (Нидерланды). По возвращении на родину некоторое время служил священником Нидерландской реформатской церкви.
С 1915 года редактор газеты «Die Burger» (печатный орган Националистической партии). В 1918 году избран в парламент от Националистической партии. Участвовал в Парижской мирной конференции 1919-1920 годов в составе делегации Южно-Африканского Союза (ЮАС), безуспешно добивавшейся предоставления ему независимости. В 1924-1933 годы министр внутренних дел, здравоохранения и образования в кабинете Дж. Герцога. В 1925 году по инициативе Малана африкаанс получил статус официального языка (взамен нидерландского языка). В 1934 году после слияния Южно-Африканской партии и Националистической партии в Объединённую партию во главе с Герцогом и Я.Х. Смэтсом возглавил новую (так называемую очищенную) Националистическую партию. С началом 2-й мировой войны выступал против участия ЮАС в войне на стороне Великобритании. В 1948-1954 годы премьер-министр ЮАС. Заложил основы политики апартхейда. В 1950 году принял закон, установивший принцип раздельного проживания белых, цветных и африканцев, в 1951 году - закон о раздельном представительстве избирателей (вступил в силу в 1956 году).