МАЛАМУД БЕРНАРД
МАЛАМУД БЕРНАРД - американский писатель.
Родился в семье еврейских эмигрантов из России.
Окончил Колумбийский университет (1942 год). Преподавал в университетах США.
Первый роман «Прирождённый умелец» («The Natural», 1952 год), посвящённый судьбе молодого бейсболиста, столкнувшегося с коррупцией в спорте, привлёк внимание читателей реалистичностью повествования и живостью характеров.
В центре творчества Маламуда - темы поиска американским еврейством национальной идентичности, преодоления отчуждённости от современного общества: романы «Помощник» («The Assistant», 1957 год, русский перевод 1977 год), «Жильцы» («The Tenants», 1971 год, русский перевод 1992 год), а также принёсшие Маламуду наибольшую известность рассказы о жизни еврейской бедноты Нью-Йорка [сборники «Волшебный бочонок» («The Magic barrel», 1958 год), «Идиоты первыми» («Idiots first», 1963 год, русский перевод 1993 год), «Шляпа Рембрандта» («Rembrandt’s hat», 1972 год, русский перевод 1990 год)], сочетающие реалистичную достоверность повествования и элементы гротеска.
Одно из наиболее значительных произведений Маламуда - роман «Мастер» («The Fixer», 1967 год, русский перевод 2002 год), в основе сюжета которого - дело Бейлиса.
Автор фантастического романа о конце света «Милость Господа Бога» («God’s Grace», 1982 год, русский перевод 1985-1986 годы).
Ряд произведений экранизирован.
Сочинения:
Туфли для служанки. Рассказы. М., 1967;
Pictures of Fidelman: an exhibition. L., 1969;
Dubin’s lives. N. Y., 1979;
The stories. N. Y., 1983;
Ангел Левин. М., 2005.