МАЛАМУД БЕРНАРД

МАЛАМУД БЕРНАРД - американский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье еврейских эмиг­ран­тов из Рос­сии.

Окон­чил Ко­лумбий­ский университет (1942 год). Пре­по­да­вал в университетах США.

Пер­вый ро­ман «При­ро­ж­дён­ный уме­лец» («The Natural», 1952 год), по­свя­щён­ный судь­бе мо­ло­до­го бейс­бо­ли­ста, столк­нув­ше­го­ся с кор­руп­ци­ей в спор­те, при­влёк вни­ма­ние чи­та­те­лей реа­ли­стич­но­стью по­ве­ст­во­ва­ния и жи­во­стью ха­рак­те­ров.

В цен­тре твор­че­ст­ва Маламуда - те­мы по­ис­ка американским ев­рей­ст­вом национальной иден­тич­но­сти, пре­одо­ле­ния от­чу­ж­дён­но­сти от современного об­ще­ст­ва: ро­ма­ны «По­мощ­ник» («The Assistant», 1957 год, русский перевод 1977 год), «Жиль­цы» («The Tenants», 1971 год, русский перевод 1992 год), а так­же при­нёс­шие Маламуду наи­боль­шую из­вест­ность рас­ска­зы о жиз­ни еврейской бед­но­ты Нью-Йор­ка [сборники «Вол­шеб­ный бо­чо­нок» («The Magic barrel», 1958 год), «Идио­ты пер­вы­ми» («Idiots first», 1963 год, русский перевод 1993 год), «Шля­па Рем­бранд­та» («Rembrandt’s hat», 1972 год, русский перевод 1990 год)], со­че­таю­щие реа­ли­стичную дос­то­вер­ность по­ве­ст­во­ва­ния и эле­мен­ты гро­те­ска .

Од­но из наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний Маламуда - ро­ман «Мас­тер» («The Fixer», 1967 год, русский перевод 2002 год), в ос­но­ве сю­же­та ко­то­ро­го - де­ло Бей­ли­са.

Ав­тор фан­та­стического ро­ма­на о кон­це све­та «Ми­лость Гос­по­да Бо­га» («God’s Grace», 1982 год, русский перевод 1985-1986 годы).

Ряд про­из­ве­де­ний эк­ра­ни­зи­ро­ван.

Сочинения:

Туф­ли для слу­жан­ки. Рас­ска­зы. М., 1967;

Pictures of Fidelman: an exhibition. L., 1969;

Dubin’s lives. N. Y., 1979;

The stories. N. Y., 1983;

Ан­гел Ле­вин. М., 2005.