МАЛАККСКИЙ СУЛТАНАТ

Малаккский султанат — государство, существовавшее в XV — начале XVI в. на территории современной Малайзии. Столица — город-порт Малакка . Возвышение М. с. связано с развитием международной морской торговли в зоне Малаккского пролива, удачными завоевательными войнами и принятием ислама. Основателем г. Малакка и султаната был Парамешвара — потомок махараджей Шривиджаи , принявший ислам под именем Искандер-шаха. Процветанию М. с. способствовало признание Парамешварой формальной зависимости от империи Мин. Это позволило установить с ней регулярные дипломатические и торговые отношения (китайские посольства 1403, 1406, 1409, ответное посольство 1407 и поездка в Китай самого Парамешвары на кораблях флотилии Чжэн Хэ в 1411), а также уменьшить угрозу со стороны яванского Маджипахита . Купцы из других стран начали посещать Малакку в расчете закупить китайские товары.

Становление М. с. проходило в условиях борьбы с тайской Аютией , войска которой в 1445—1456 вторгались на его территорию. При бендахаре (главном министре) Тун Пераке (1456—1498) М. с. вел успешные завоевательные войны. Еще в годы правления султана Музаффар-шаха (1446—1456) были присоединены Селангор, Паханг, Кедах, Тренгану, Джохор, Муар и острова близ южной оконечности полуострова. А при Мансур-шахе (1456—1477) и Алауддине Риаят-шахе I (1477—1488) сюзеренитет Малакки признали Сиак, Кампар, Рокан и Индрагири на Вост. Суматре. Преемники Тун Перака продолжали завоевательную политику. Малакка подчинила Бруас на западном побережье полуострова и Келантан на восточном. В новом столкновении с Аютией султанат одержал победу, и малайские княжества Патани, Кедах и Келантан — тайские вассалы на полуострове — признали суверенитет М. с., в результате чего к концу XV в. его владения включали территорию от перешейка Кра на севере и до Вост. Суматры на юге.

Город Малакка превратился в один из самых известных и крупных портов тогдашнего мира. Основу экономического процветания М. с. составляли доходы от торговли (главным образом пряностями, благовониями и предметами роскоши) и пошлины. Был крупнейшим в Юго-Вост. Азии центром распространения ислама, мусульманской учености и классической малайской культуры. В июле — августе 1511 Малакка была захвачена военно-морской экспедицией А. д’Альбукерки и включена в состав португальских колониальных владений, султан бежал, а подконтрольная М. с. территория распалась на несколько малайских княжеств.

Лит. : Haji Buyong Adil. Sejarah Melaka dalam zaman kerajaan Melayu. Kuala Lumpur, 1973; Тюрин В. А. История Малайзии. М., 1980; Погадаев В. А. Малаккский султанат // Малайзия. Краткий справочник. М., 2014. В. А. Погадаев.