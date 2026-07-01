МАЛАККА

Малакка — город и порт в Малайзии , на юго-западе п-ова Малакка, в устье р. Малакка. Административный центр штата Малакка, с 2003 имеет статус «сити». Численность населения агломерации М. — 579 тыс. человек (2019).

Основание М., вскоре ставшей столицей Малаккского султаната, бежавшим с Суматры принцем Парамешварой традиционно относят к рубежу XIV—XV вв. Город, удачно расположенный на важных морских торговых путях из Китая и островной части Юго-Вост. Азии (ЮВА) в Индию, к побережью Африки и Красному морю, привлекал к себе в XV в. купцов из многих стран, в том числе яванцев, выходцев из Индии и различных мусульманских земель. В начале XV в. через М. проходил путь Золотого флота плаваний Чжэн Хэ (на месте, где он, по преданию, заложил склад для привозимых из далеких стран экзотических товаров, создан музей). Позднее китайцы, создававшие свои торговые сети в регионе, стали здесь селиться. М. того времени была большим, но полностью деревянным городом, от которого до нас дошли лишь каменные колодцы эпохи Мин и несколько надгробий на кладбище на Китайском холме. В 1984, на основе сохранившегося описания из «Малайских родословий», был воссоздан деревянный дворец султана, где разместился исторический музей.

Португальцы, появившиеся в Индийском океане в начале XVI в. и стремившиеся утвердиться на маршрутах торговли специями, не получив от султана разрешения торговать в М., захватили и разграбили город в 1511, сделав его затем одним из ключевых пунктов Португальской колониальной империи и крупнейшим портом ЮВА. От времен их правления сохранились наиболее ранние памятники городской архитектуры: остатки Форта Фамоза (ворота Санть­яго), заложенного в 1511, церковь Св. Павла (1521), в которой несколько месяцев в 1553 хранились мощи Св. Франциска Ксаверия . В 1641—1795 и 1818—1825 находилась под властью голландцев, при которых город начал терять ключевую роль в торговле региона. Колониальные власти возвели в М. дворец губернатора, ратушу (1650, сейчас — исторический и этнографический музей) и ряд других административных зданий, собор Св. Петра (1710) и церковь Христа (1753), укрепили фортификационные сооружения (1660-е, частично восстановлен бастион Мидделбург; форт Св. Иоанна XVIII в.). К периоду голландского владычества относятся и наиболее древние из построек в китайских кварталах, где сохранились узкие извилистые улицы с традиционными двухэтажными домами и храмами южно-китайской архитектуры (Ченг Хун Тенг, 1650 — старейший в ЮВА). Тогда же появились разнообразные образцы мусульманской культовой архитектуры: мечеть Кампонг Хулу (1728; старейшая в стране, построена в мавританском стиле) и мечеть Кампонг Келинг (1748) в суматранском стиле с многоярусными пирамидальными крышами и минаретами в виде пагоды. В 1796—1801, 1807—1818, 1825—1942 и 1945—1957 М. находилась под властью англичан (с 1826 вместе с Сингапуром и Пинангом — в составе колонии Стрейтс-Сетллментс). В это время в городе появились неоготическая церковь Св. Франциска Ксаверия (1849—1856) и здание клуба Малакки (1912, ныне мемориал Провозглашения независимости) с элементами эклектики. В 1942—1945 М. была оккупирована японцами.

На окраинах города сохранились жилые дома в стиле народной архитектуры: каркасно-столбовые конструкции прямоугольной формы с двускатной крышей. Оригинальны немногочисленные современные здания (отели «Малакка» и «Рамада Ренессанс»), ряд административных и культовых построек (мечеть Малаккского пролива, 2006; китайская мечеть Малакки, 2012). Туристов привлекают также Португальская деревня — кварталы, где живут потомки португальских колонистов, Музей наследия баба-нёня (ассимилированных китайцев), парк Мини-Малайзия, в котором представлены традиционные малайские постройки всех штатов страны. В 1989 малайзийское правительство объявило М. историческим городом-заповедником, а в 2008 исторический центр включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В агломерации М. расположен ряд предприятий пищевой, электротехнической и электронной промышленности (завод фирмы «Сименс»), переработка каучука, производство стройматериалов.

Лит .: Hayes Hoyt S . Old Malacca. Oxford, 1993; Погадаев В. А. Не каждый перанакан баба-нёня // Восточная коллекция. № 4. 2006. С. 125—133; De Witt D . Melaka from the Top. Selangor, 2010. В. А. Погадаев.