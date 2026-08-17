МАЛАХОВ КУРГАН
МАЛАХОВ КУРГАН - господствующая высота в юго-восточной части Севастополя (ныне Украина); один из важнейших опорных пунктов во время Севастопольской обороны 1854-1855 годов и Севастопольской обороны 1941-1942 годов.
Впервые название «Малахова кургана» появилось на генеральном плане Севастополя в 1851 году.
В ходе Крымской войны 1853-1856 годов при организации обороны города с суши осенью 1854 года на Малаховом кургане построили оборонительную башню, а вокруг неё возвели укрепления, которые, после того как на них 5(17) октября 1854 года был смертельно ранен вице-адм. В.А. Корнилов, получили название Корниловский бастион. Руководил обороной Малахова кургана контр-адмирал В.И. Истомин. Во время объезда передовых позиций на Малаховом кургане 28 июня (10 июля) 1855 года был смертельно ранен адмирал П.С. Нахимов. В ходе штурма 27 августа (8 сентября) 1855 года ценой больших потерь превосходящим силам союзников удалось овладеть Малаховым курганом, после чего российские войска отошли из южной части города в северную.
В память о защитниках Малахова кургана установлены мемориальные доски на оборонительной башне, на местах ранения Корнилова и Нахимова, памятник на братской могиле, в которой захоронены российские и французские солдаты, и другие. Героизм российских солдат и матросов во время штурма противником Малахова кургана 6(18) июня 1855 года нашёл отражение в панораме «Оборона Севастополя».
Во время обороны Севастополя в 1941-1942 годов на Малаховом кургане располагалась 111-я (с марта 1942 года - 701-я) морская артиллерийская батарея (2130-мм орудия) под командованием капитана-лейтенанта А.П. Матюхина, которая участвовала в отражении наступления германских войск на Севастополь в ноябре и декабре 1941 года, вела контрбатарейную борьбу. Ночью 1 июля 1942 года защитники Малахова кургана, израсходовав боезапас и выведя из строя орудия, покинули город.
После освобождения Севастополя (9 мая 1944 года) на Малаховом кургане воздвигнуты памятники артиллеристам батареи Матюхина и лётчикам 8-й воздушной армии, погибшим в боях за город. В 1958 году на бывшей огневой позиции 701-й морской артиллерийской батареи установлены 2130-мм орудия с эсминца «Бойкий». На оборонительной башне Малахова кургана (реставрирована в 1956 году, с 1963 года отдел Музея героической обороны и освобождения Севастополя) в феврале 1958 года зажжён Вечный огонь.