МАЛАХИЯ
МАЛАХИЯ - последний, 12-й, из библейских малых пророков, которому приписывается одноименная книга Ветхого Завета.
О жизни Малахия ничего не известно.
Еврейская традиция и ряд раннехристианских комментаторов (Иероним Блаженный, Псевдо-Епифаний Кипрский) идентифицируют его с Ездрой. Согласно мнению исследователей, содержание и язык Книги пророка Малахии указывают на то, что она была написана в V веке до нашей эры. В небольшом по объёму тексте выделяются 7 частей: пророчество против Эдома (1:2-5); обвинение священников, пренебрегающих своими обязанностями (1:6-2:9); обвинение иудеев, притесняющих собратьев по вере и своих жён (2:10-17); пророчество о предвестнике Божия суда и о самом суде (3:1-5); осуждение иудеев, укрывающих от Бога десятину и приношения (3:6-12); восхваление праведников и осуждение нечестивцев (3:13-18); призыв соблюдать закон, данный на горе Синай, и пророчество о скором пришествии Илии, которому предстоит подготовить людей к пришествию Господа (4:1-6).
Пророчество Малахия о Божием суде и приходе Илии стало важнейшей составляющей еврейских и раннехристианских мессианских ожиданий (Мф. 11:11-14; ср.: Мф. 17:3-12; Ин. 1:21-25).