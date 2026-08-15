МАЛАХИЯ

МАЛАХИЯ - по­след­ний, 12-й, из биб­лей­ских ма­лых про­ро­ков, ко­то­ро­му при­пи­сы­ва­ет­ся од­но­именная кни­га Вет­хо­го За­ве­та.

О жиз­ни Малахия ни­че­го не из­вест­но.

Еврейская тра­ди­ция и ряд ран­не­хри­сти­ан­ских ком­мен­та­то­ров (Ие­ро­ним Бла­жен­ный, Псев­до-Епи­фа­ний Кипр­ский) иден­ти­фи­ци­ру­ют его с Ез­д­рой. Со­глас­но мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, со­дер­жа­ние и язык Кни­ги про­ро­ка Ма­ла­хии ука­зы­ва­ют на то, что она бы­ла на­пи­са­на в V веке до нашей эры. В не­боль­шом по объ­ё­му тек­сте вы­де­ляют­ся 7 час­тей: про­ро­че­ст­во про­тив Эдо­ма (1:2-5); об­ви­не­ние свя­щен­ни­ков, пре­неб­ре­гаю­щих свои­ми обя­зан­но­стя­ми (1:6-2:9); об­ви­не­ние иу­де­ев, при­тесняю­щих со­брать­ев по ве­ре и сво­их жён (2:10-17); про­ро­че­ст­во о пред­вест­ни­ке Бо­жия су­да и о са­мом су­де (3:1-5); осу­ж­де­ние иу­де­ев, ук­ры­ваю­щих от Бо­га де­ся­ти­ну и при­но­ше­ния (3:6-12); вос­хва­ле­ние пра­вед­ни­ков и осу­ж­де­ние не­чес­тив­цев (3:13-18); при­зыв со­блю­дать за­кон, дан­ный на го­ре Си­най, и про­ро­че­ст­во о ско­ром при­ше­ст­вии Илии, ко­то­ро­му пред­сто­ит под­го­то­вить лю­дей к при­ше­ст­вию Гос­по­да (4:1-6).

Про­ро­че­ст­во Малахия о Бо­жи­ем су­де и при­хо­де Илии ста­ло важ­ней­шей со­став­ляю­щей еврейских и ран­не­хри­сти­ан­ских мес­си­ан­ских ожи­да­ний (Мф. 11:11-14; ср.: Мф. 17:3-12; Ин. 1:21-25).