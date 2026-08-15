МАЛАГИС ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Советский художник, работавший как в живописной технике, так и в графике.

Биография и творчество

Владимир Малагис родился в 1902 году в Курляндской губернии, а точнее, в местечке Грива, расположенного у реки Даугава. В 1916 году скончался его отец, и юноша принял решение отправиться в Петербург. Так он и сделал, а по прибытии поступил в ремесленную мастерскую художника Кюна в качестве ученика. Затем к ремеслу прибавилось посещение рисовальных классов при Обществе поощрения художеств. Так за год-два Владимир получил первые художественные навыки.

В 1918 году молодой человек поступил в Петроградские государственные свободные художественные учебные мастерские. Среди его преподавателей были Аркадий Рылов и Александр Савинов . Учеба шла хорошо, однако совсем скоро в ней случился перерыв. В 1920 году Владимир ушел в армию, и только потом вернулся к занятиям. Институт он окончил в 1924 году по мастерской К.С. Петрова-Водкина . Дипломная работа Малагиса называлась “Рыбаки”.

Став самостоятельным художником, Владимир Ильич активно включился в общественную работу в этой сфере. Он входил в различные художественные объединения (“Круг художников”, “Октябрь”). С 1933 года не раз входил в состав руководства Ленинградского отделения Союза художников СССР. В первой половине 1930-х он неоднократно избирался депутатом Совета трудящихся Октябрьского района Ленинграда.

Малагис писал натюрморты, пейзажи, жанровые сцены, но в основном портреты. Его картины отражали общественную обстановку в стране, затрагивали острые социальные вопросы, ярко показывали изменения в окружающей жизни, которые привнесли революционные события и советская власть в целом. Можно вспомянуть такие его работы, как “Портрет художника Е.И. Чарушина”, “М.И. Калинин в рабочем кружке”, “Портрет колхозника В.Н. Некрасова”, “Портрет геолога А.Ф. Семенова” и др.

Владимир Малагис занимался также преподавательской деятельностью. Так, во второй половине 1940-х он работал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в мастерской М. Авилова. Его многочисленные творческие и общественные заслуги были отмечены присвоением ему в 1971 году звания заслуженного художника.

Владимир Ильич Малагис скончался в Ленинграде в 1974 году.