МАЛАГАСИЙЦЫ
МАЛАГАСИЙЦЫ (мальгаши; самоназвание - ни малагаси) - группа австронезийских народов, основное население Мадагаскара.
Численность около 20 миллионов человек (2009 год, оценка).
Официально признаны 18 народов (отсюда 18 звёзд на обелисках в честь независимости Мадагаскара): мерина, бецилеу, бецимисарака, антанкарана, цимихети, сиханака, безанузану, антайсака, антаймуру, антайфаси, антанала, сакалава, везу, масикуру, антандруй, махафали, бара, антануси. Всего малагасийцы включают до 40 этнических групп (антамбахуака, зафисуру, бемихисатра, микеа, беуси, замицимахитру, мандиавату, зафиманири, масумбики, занамалата, макуа и другие). Из них к центрально-восточной группе малагасийцей относятся: мерина (мерна; часто объясняют как «живущие высоко»; в прошлом хува - «свободные простолюдины»; 4,7 миллионов человек) - в центральной части Высокого плато; бецилеу («многочисленные и разделённые»; 2,2 миллионов человек) - на юге Высокого плато между рекой Маниа и хребтом Андрингитра; бецимисарака («многочисленные и сплочённые»; 1,8 миллионов человек) - на восточном побережье между реками Бемариву и Манандзари. Северо-восточные малагасийцы включают: антанкарана (антакар; «живущие среди скал»; 120 тысяч человек) - на севере острова; цимихети («не стригущие волос»; 1,4 миллионов человек) - на севере Высокого плато; сиханака («болотные»; 450 тысяч человек) - в районе озера Алаутра; безанузану («заплетающие множество косичек»; 140 тысяч человек) - в долине верхнего и среднего Мангуру. Юго-восточные малагасийцы (анталаутра): антамбахуака («живущие отдельно, отделившиеся»; 70 тысяч человек), антайсака («живущие собирательством»; 1,2 миллионов человек), антаймуру (690 тысяч человек), антайфаси («люди песков»; 130 тысяч человек), антанала (танала; «лесные»; 775 тысяч человек), зафисуру (85 тысяч человек) - на юго-востоке Высокого плато и юго-восточное побережье. Центрально-западные малагасийцы: сакалава («ушедшие далеко») и южные сакалава (везу; «люди моря»; 365 тысяч человек) - на равнинах к западу от Высокого плато и западное побережье между реками Самбирану и Мангуки; масикуру (520 тысяч человек) - между реками Мангуки и Фихеренана на юго-западе. Юго-западные малагасийцы: антандруй («люди страны колючек»/«живущие в кустах»; 765 тысяч человек) - между реками Менарандра и Мандраре на южном побережье; махафали («люди из запретной страны»; 290 тысяч человек) - на плато Махафали между реками Унилахи и Менарандра; тангала - в низовьях реки Унилахи. Юг возвышенной части острова населяют бара («гиганты»; 585 тысяч человек), юго-восточное побережье - антануси («островные жители»; 400 тысяч человек). Свыше 60 тысяч малагасийцев живут во Франции, свыше 10 тысяч - на островах Индийского океана (Реюньон, Коморские, Сейшельские острова).
Среди малагасийцев представлены признаки южноазиатской (особенно у мерина и бецилеу), негрской (особенно у макуа, махафали, бара, везу) и южноевропеоидной (особенно у юго-восточных малагасийцев) рас.
Говорят на малагасийском языке; в городах распространён также французский язык. Среди мерина, бецилеу около 80% христиане (католики и протестанты - кальвинисты, лютеране, реформаты, англикане, конгрегационалисты, адвентисты и другие), среди остальных групп преобладают приверженцы традиционных верований, христиане насчитывают до 25%. Среди юго-восточных малагасийцев, сакалава и цимихети есть мусульмане-сунниты.
Малагасийцы сформировались в результате смешения выходцев с островов Малайского архипелага, в частности с Калимантана (смотри в статье Даяки), и народов Восточной Африки. Переселение предков малагасийцев из Юго-Восточной Азии происходило несколькими волнами - в середине I-го тысячелетия до нашей эры, III веке до нашей эры и I-м тысячелетии нашей эры. Сохраняются легенды о доавстронезийских аборигенах Мадагаскара (вазимба). В IX-XV веках здесь поселялись бантуязычное население Восточной Африки (суахили, макуа) и арабы с Аравийского полуострова, принявшие участие в формировании юго-восточных малагасийцев и привезшие на остров письмо сурабе (было распространено у антаймуру). В XVI-XVIII веках на Мадагаскаре появились рабы-африканцы (масумбики) и европейцы (их потомки - занамалата). В XIV-XV веках у мерина сложилось государство Имерина. Раннегосударственные образования возникли в XVI веке у южных сакалава (Менабе с центром в городе Мурундава), в конце XVII века - у северных сакалава (Буйна с центром в городе Мадзунга, ныне Махадзанга), в XVII веке - у бецилеу (Исандра, Ариндрану, Лалангина и другие), в XVIII веке - у бецимисарака и других; в 1-й половине XIX века они были присоединены к Имерине. До 1896 года сохранялись самостоятельные вождества у бара, махафали и другие.
В традиционной культуре сохраняются многие черты, восходящие к индонезийским предкам малагасийцев. Основное занятие малагасийцев - земледелие. На Высоком плато преобладает заливное террасное, в лесах на восточных склонах - подсечно-огневое рисоводство (по-видимому, ввезённое на Мадагаскар индонезийскими переселенцами). Землю обрабатывали копательной палкой (ангади) с узким выгнутым лезвием, в колониальный период распространяется плуг. В связи с сокращением обрабатываемых земель рис местами вытесняется маниоком; распространены и смешанные посевы (система тави: рис - маниок). На влажном восточном побережье выращивают таро и ямс, на засушливом юге и юго-западе - сорго и кукурузу; здесь преобладает отгонное скотоводство (в основном зебу, в колониальный период также овцы, у махафали с начала XX века - ангорские козы). На восточном и северо-западном побережье распространены плантации кофе, ванили, гвоздики, эфироносов. Развиты морское и пресноводное рыболовство (у везу - «морских цыган Мадагаскара» - основное занятие, экспортируют солёную и копчёную рыбу); у сакалава и везу сохранилась долблёная парусная лодка (лакана) индонезийского типа с аутригером. С 1-й половины XIX века у мерина и бецилеу развивалось шелководство. Сохраняется собирательство и охота (кабаны, одичавшие безгорбые быки, щетинистые ежи тенреки и другое), в том числе с применением стрелометательной трубки (лука малагасийцы не знали).
Ремёсла: узорное ткачество (у мерина и бецилеу - изготовление шёлковых тканей акутуфахана, у сакалава района Кандреху - тканей рабан из волокон рафии с расцветкой, имитирующей переливы змеиной кожи, и другие), плетение (шляпы из рисовой соломы в XIX - начале XX веков экспортировались в Европу), гончарство, резьба по дереву (особенно на западе и юге: утварь, скульптура, маски и другое), камню и кости, обработка золота и серебра, огранка камней, плавка железа и кузнечество (характерны поршневые кузнечные меха и горизонтальный ткацкий станок, типичные для народов Азии), в XVIII-XIX веках - изготовление кремнёвых ружей. В резьбе по дереву (утварь, стенки кроватей, родовые столбы хазуманга, надгробные столбы алуала и другое) и камню (надгробные камни и другое), узорном ткачестве (рабан и другое) распространены изображения животных (главным образом зебу) и людей в сочетании с геометрическим орнаментом; по стилю они восходят к искусству Юго-Восточной Азии.
Древнейший тип поселения - укреплённые (на Высоком плато - частоколом и рвами, на востоке - изгородями из кустарника и лиан, на юге - из кактусов) посёлки на холмах - почти не сохранился. У западных и южных малагасийцев в северо-восточной части поселения стояло жилище родового лидера (мписуру), к северо-востоку от него располагалось святилище с одним или несколькими резными столбами (хазуманга); после смерти мписуру его дом обычно сжигался и воздвигался новый хазуманга. Традиционная планировка сохранилась в городах Антананариву, Фианаранцуа и другое: располагаются на холмах, в центре - базарная площадь, ремесленники и торговцы занимают отдельные кварталы; дома из сырцового или обожжённого кирпича с черепичной крышей, одно- или двухэтажные, иногда на высоком цоколе, в жилые помещения попадают по приставной лестнице. Сельское жилище на плато сырцовое или глинобитное с крышей из рисовой соломы характерной для Юго-Восточной Азии вогнутой формы, однокамерное; ориентировано с севера на юг, окно и дверь расположены в западной стене, около входа - очаг, в северо- восточном углу - алтарь предков, вдоль восточной стены - деревянная кровать с резными створками изголовьем на север (под ней - ларь с припасами, иногда там же держат домашнюю птицу), у южной стены хранят хозяйственный инвентарь, в юго-западном углу - яма-кладовая, в юго-восточном - сосуд с водой. На восточном побережье распространены свайные каркасные дома с крышей из листьев равеналы, в восточных предгорьях дома строят из бамбука, на западе и юге - из тростника. У сакалава известны круглые хижины с крышей, опирающейся на центральный столб. Традиционная мужская одежда - набедренная повязка (салака), женская - короткая юбка (сикини). Сохраняется парадная одежда (ламба) - кусок хлопчатобумажной или шёлковой ткани (2,5× 1,5 м), драпирующий фигуру или обёрнутый вокруг бёдер. Местами практиковалась татуировка. Основная пища - рис с овощными, мясными и рыбными приправами и пряностями.
Основу традиционной социальной организации составляют сельские (фукунулуна) и большесемейные (тарики у бара, тарихи у масикуру и другие) общины. Сохраняются деление на в основном эндогамные социальные ранги (потомков знати - андриана, свободных - простолюдинов хува, рабов - андеву и другие), патрилинейная родовая организация и её подразделения (деме у мерина, раза у масикуру и бара, фуку у цимихети и другие), владеющие землёй и родовыми гробницами. Имеются также матрилинейные и билатеральные родственные группы. Распространён левират. Брак обычно вири-, до рождения первого ребёнка - уксорилокальный. У цимихети выплачиваются брачный выкуп (милетри) и приданое (меумеу), практикуются полигиния, пробные браки (диадзуфа) и разводы, у антандруй - кросскузенный брак; жёны могли жить в разных поселениях. Между родами иногда заключались отношения фиктивного родства (зива). Система терминов родства у большинства малагасийцев сочетает признаки бифуркативного типа (поколение родителей) с генерационным (остальные поколения, родственники которых различаются только по полу); у масикуру и бецилеу - генерационного, у цимихети и сакалава - бифуркативного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу (у цимихети только по относительному возрасту); распространена текнонимия. Развита система табу (фали, фади).
В основе традиционные религии - культы предков (разана) и духов природы (заватра). Есть мифы о творце и культурном герое Андриананахари (у мерина - Андриаманитра, у сакалава - Занахари); о нижнем и верхнем Андриананахари, персонифицирующих землю и небо и вступающих в спор друг с другом. Под влиянием христианства распространились представления об антиподе Андриананахари - злом божестве Андрианаболиси. Верят в водяного духа в женском обличье Фара (Фаравари), дракона Фанампитулуху, повелителя змей Рамахавали, предков-первопоселенцев (вазимба), безличную магическую силу (хасина) и другое. Поклоняются родовым и индивидуальным фетишам (уди), сакалава - духам правителей (тромба). Культы отправляют родовые лидеры. Практикуются жертвоприношения (главное жертвенное животное - зебу), обрезание мальчиков (кроме везу), знахарство, колдовство и другое.
Цимихети хоронят в пещерах, у мерина над могилой ставят деревянные домовины, у бецилеу - резные камни, у маха-фали и антандруй - родовые гробницы (валавату), на которых установлены резные раскрашенные столбы (алуала) высотой до 5 м с бычьими черепами. Покойных заворачивают в тёмно-красные шёлковые ламба (ламба мена). У мерина, бецилеу и цимихети ежегодно (в июле - августе) устраивается поминальный праздник Фамадихана, когда кости умерших обёртывают в новые ламба. Погребальный обряд для членов родов правителей у сакалава может продолжаться несколько лет и сопровождаться многочисленными обязательными для всех табу. Возрождается празднование традиционного Нового года (Фандруана). Распространены бои быков и петухов, из игр популярны шашки (фануруна), у танала - шахматы. Для малагасийцев характерны лунный календарь и двенадцатеричная система исчисления.
Устное творчество: мифы, родовые предания, сказки, речитативные состязания в остроумии (хайн-тени). Сохраняются традиционная обрядовая музыка и связанные с ней инструменты: ксилофоны (атранатра, катибоки), мембранофоны (хазулахи, дабалава, манандриа), разного рода флейты (судина). Характерный инструмент - трубчатая цитра валиха (струны - продольные отщипы от бамбукового ствола), с которым связан инструментальный стиль мпамадина. В XIX-XX веках под влиянием европейской культуры сложились смешанные формы фольклора, в том числе музыкально-танцевальные стили вако-дразана, дихинни нтаоло («танцы предков»). В центральных районах популярен музыкально-театральный жанр хира-гаси, в котором объединились элементы традиционного малагасийского и французского эстрадного театра (вокальные и хоровые эпизоды, пантомима, акробатические номера, речь ведущего - кабари; инструментальный ансамбль состоит из скрипок, труб, кларнетов, аккордеонов, барабанов); сюжетная основа - морализующие истории; представления даются в том числе во время церемоний перезахоронения предков (Фамадихана). Музыкальные стили центральных районов: 2-голосные песни калонни фахини (сентиментальные «песни прежних дней»), мужские хоровые песни зафиндрауни; мужские эпические песни-дуэты риджа (в сопровождении цитры). В восточных районах Мадагаскара популярны сольные сказы джиджи (в сопровождении лютни, валихи или аккордеона), коллективное пение усика (ансамблевый запев и хоровой припев, аккомпанемент - трещотки и барабаны). Традиционное женское пение сохранилось на востоке (занакурувана - в церемониях благодарения, каламака - в похоронных обрядах) и на юге (антаса - в культовой и светской музыке). Распространены импровизированный театрализованный танец сега в сопровождении музыки и речитатива, танцы зук, квасса-квасса, сукус.
Дополнительная литература:
Renel Ch. Contes de Madagascar. P., 1910-1930. Vol. 1-3;
Sachs C. Les instruments de musique de Madagascar. P., 1938;
Faublée J. L’ethnographie de Madagascar. P., 1946;
Рабеманандзара Р. Мадагаскар. История мальгашской нации. М., 1956;
Орлова А.С. Общественный строй мальгашей в XIX в. // Африканский этнографический сборник. М., 1958. Т. 2;
Deschamps H. Les migrations intérieures passées et présentes à Madagaskar. P., 1959;
Deschamps H., Vianès S. Les malgaches du sud-est. P., 1959;
Сказки и пословицы Мадагаскара. М., 1962;
Сказки Мадагаскара. М., 1965;
Bloch M. Placing the dead: tombs, ancestral villages and kinship organization in Madagascar. L.; N. Y., 1971; idem. From blessing to violence: history and ideology in the circumcision ritual of the Merina of Madagascar. Camb.; N. Y., 1986;
Обычаи и фольклор Мадагаскара. М., 1977;
McLeod N. Musical instruments and history in Madagascar // Essays for a humanist: an offering to K. Wachsmann. Spring Valley, 1977;
Schomerus-Gernböck L. Die Mahafaly: eine ethnische Gruppe im S ̈ud-Westen Madagaskars. B., 1981;
Емельянов А.Л. Религии народов Мадагаскара // Традиционные и синкретические религии Африки. М., 1986.