МАЛАГАСИЙЦЫ

МАЛАГАСИЙЦЫ (маль­га­ши; са­мо­на­зва­ние - ни ма­ла­га­си) - груп­па авс­тро­не­зий­ских на­ро­дов, основное на­се­ле­ние Ма­да­га­ска­ра .

Чис­лен­ность около 20 миллионов человек (2009 год, оцен­ка).

Офи­ци­аль­но приз­на­ны 18 на­ро­дов (от­сю­да 18 звёзд на обе­ли­сках в честь не­за­ви­си­мо­сти Ма­да­гас­ка­ра): ме­ри­на, бе­ци­леу, бе­ци­ми­са­ра­ка, антанкарана, цимихети, сиханака, безанузану, антайсака, антаймуру, антайфаси, антанала, сакалава, везу, масикуру, антандруй, махафали, бара, антануси. Все­го малагасийцы вклю­ча­ют до 40 эт­нических групп (ан­там­ба­хуа­ка, за­фи­су­ру, бе­ми­хи­сат­ра, ми­кеа, беу­си, за­ми­ци­ма­хит­ру, ман­диа­ва­ту, за­фи­ма­ни­ри, ма­сум­би­ки, за­на­ма­ла­та, макуа и другие). Из них к цен­траль­но-вос­точ­ной груп­пе малагасийцей от­но­сят­ся: мери­на (мер­на; часто объясняют как «жи­ву­щие вы­со­ко»; в прош­лом ху­ва - «сво­бод­ные простолюдины»; 4,7 миллионов человек) - в центральной час­ти Вы­со­ко­го пла­то; бе­ци­леу («мно­го­чис­лен­ные и раз­де­лён­ные»; 2,2 миллионов человек) - на юге Вы­со­ко­го пла­то ме­ж­ду рекой Ма­ниа и хреб­том Ан­д­рин­гит­ра; бе­ци­ми­са­ра­ка («мно­го­чис­лен­ные и спло­чён­ные»; 1,8 миллионов человек) - на восточном по­бе­ре­жье ме­ж­ду ре­ка­ми Бе­ма­ри­ву и Ма­нанд­за­ри. Се­ве­ро-вос­точ­ные малагасийцы вклю­ча­ют: ан­тан­ка­ра­на (ан­та­кар; «жи­ву­щие сре­ди скал»; 120 тысяч человек) - на се­ве­ре ост­ро­ва; ци­ми­хе­ти («не стри­гу­щие во­лос»; 1,4 миллионов человек) - на се­ве­ре Вы­со­ко­го пла­то; си­ха­на­ка («бо­лот­ные»; 450 тысяч человек) - в рай­оне озера Ала­ут­ра; беза­ну­за­ну («за­пле­таю­щие мно­же­ст­во ко­си­чек»; 140 тысяч человек) - в до­ли­не верх­не­го и среднего Ман­гу­ру. Юго-вос­точ­ные малагасийцы (ан­та­л­аут­ра): ан­там­бахуа­ка («жи­ву­щие от­дель­но, от­де­лив­шие­ся»; 70 тысяч человек), ан­тай­са­ка («жи­ву­щие со­би­ра­тель­ст­вом»; 1,2 миллионов человек), ан­тай­му­ру (690 тысяч человек), ан­тай­фа­си («лю­ди пес­ков»; 130 тысяч человек), ан­та­на­ла (та­на­ла; «лес­ные»; 775 тысяч человек), за­фису­ру (85 тысяч человек) - на юго-вос­то­ке Вы­со­ко­го пла­то и юго-восточное по­бе­ре­жье. Цен­траль­но-за­пад­ные малагасийцы: са­ка­ла­ва («ушед­шие да­ле­ко») и юж­ные са­ка­ла­ва (ве­зу; «лю­ди мо­ря»; 365 тысяч человек) - на рав­ни­нах к за­па­ду от Вы­со­ко­го пла­то и западное по­бе­ре­жье ме­ж­ду ре­ка­ми Сам­би­ра­ну и Ман­гу­ки; ма­си­ку­ру (520 тысяч человек) - ме­ж­ду ре­ка­ми Ман­гу­ки и Фихе­ре­на­на на юго-за­па­де. Юго-за­пад­ные малагасийцы: ан­тан­д­руй («лю­ди стра­ны ко­лю­чек»/«жи­ву­щие в ку­стах»; 765 тысяч человек) - ме­ж­ду ре­ка­ми Ме­на­ран­д­ра и Ман­д­ра­ре на южном по­бе­ре­жье; ма­ха­фа­ли («лю­ди из за­прет­ной стра­ны»; 290 тысяч человек) - на пла­то Ма­ха­фа­ли ме­ж­ду ре­ка­ми Уни­ла­хи и Ме­на­ран­д­ра; тан­га­ла - в ни­зо­вьях реки Уни­ла­хи. Юг воз­вы­шен­ной час­ти ост­ро­ва на­се­ля­ют ба­ра («ги­ган­ты»; 585 тысяч человек), юго-восточное по­бе­ре­жье - ан­та­ну­си («ост­ров­ные жи­те­ли»; 400 тысяч человек). Свыше 60 тысяч малагасийцев жи­вут во Фран­ции, свыше 10 тысяч - на ост­ро­вах Ин­дий­ско­го океана (Ре­юнь­он, Ко­мор­ские, Сей­шель­ские острова).

Сре­ди малагасийцев пред­став­ле­ны при­зна­ки юж­но­ази­ат­ской (осо­бен­но у ме­ри­на и бе­ци­леу), негр­ской (осо­бен­но у макуа, ма­ха­фа­ли, ба­ра, ве­зу) и юж­но­ев­ро­пео­ид­ной (осо­бен­но у юго-восточных малагасийцев) рас.

Го­во­рят на ма­ла­га­сий­ском язы­ке; в городах рас­про­стра­нён так­же французский язык. Сре­ди ме­ри­на, бе­ци­леу около 80% хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты - каль­ви­ни­сты, лю­те­ра­не, ре­фор­ма­ты, ан­гли­ка­не, кон­гре­га­цио­на­ли­сты, ад­вен­ти­сты и другие), сре­ди ос­таль­ных групп пре­об­ла­да­ют при­вер­жен­цы тра­диционных ве­ро­ва­ний, хри­стиа­не на­счи­ты­ва­ют до 25%. Сре­ди юго-восточных малагасийцев, са­ка­ла­ва и ци­ми­хе­ти есть му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

Малагасийцы сфор­ми­ро­ва­лись в ре­зуль­та­те сме­ше­ния вы­ход­цев с ост­ро­вов Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га, в част­но­сти с Ка­ли­ман­та­на (смотри в статье Дая­ки ), и на­ро­дов Восточной Аф­ри­ки. Пе­ре­се­ле­ние пред­ков малагасийцев из Юго-Восточной Азии про­ис­хо­ди­ло нес­коль­ки­ми вол­на­ми - в середине I-го тысячелетия до нашей эры, III веке до нашей эры и I-м тысячелетии нашей эры. Со­хра­ня­ются ле­ген­ды о до­ав­стро­не­зий­ских або­ри­ге­нах Ма­да­гас­ка­ра (ва­зим­ба). В IX-XV веках здесь по­се­ля­лись бан­ту­языч­ное на­се­ле­ние Восточной Аф­ри­ки (суахили, ма­куа) и ара­бы с Ара­вий­ско­го полуострова, при­няв­шие уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии юго-восточных малагасийцев и при­вез­шие на ост­ров пись­мо су­ра­бе (бы­ло рас­про­стра­не­но у ан­тай­му­ру). В XVI-XVIII веках на Ма­да­га­ска­ре поя­ви­лись ра­бы-аф­ри­кан­цы (ма­сум­би­ки) и ев­ро­пей­цы (их по­том­ки - за­на­ма­ла­та). В XIV-XV веках у ме­ри­на сло­жи­лось государство Име­ри­на. Ран­не­го­су­дарственные об­ра­зо­ва­ния воз­ник­ли в XVI веке у южных са­ка­ла­ва (Ме­на­бе с цен­тром в городе Му­рун­да­ва), в конце XVII века - у северных са­ка­ла­ва (Буй­на с цен­тром в городе Мад­зун­га, ны­не Ма­хад­зан­га), в XVII веке - у бе­ци­леу (Исан­д­ра, Арин­д­ра­ну, Ла­лан­ги­на и другие), в XVIII веке - у бе­ци­ми­са­ра­ка и других; в 1-й половине XIX века они бы­ли при­сое­ди­не­ны к Име­ри­не. До 1896 года со­хра­ня­лись са­мо­сто­ятельные во­ж­де­ст­ва у ба­ра, ма­ха­фа­ли и другие.

В тра­диционной куль­ту­ре со­хра­ня­ют­ся многие чер­ты, вос­хо­дя­щие к ин­до­незийским пред­кам малагасийцев. Основное за­ня­тие малагасийцев - зем­ле­де­лие. На Вы­со­ком пла­то пре­об­ла­да­ет за­лив­ное тер­рас­ное, в ле­сах на восточных скло­нах - под­сеч­но-ог­не­вое ри­со­вод­ст­во (по-ви­ди­мо­му, вве­зён­ное на Ма­да­га­скар ин­до­незийскими пе­ре­се­лен­ца­ми). Зем­лю об­ра­ба­ты­ва­ли ко­па­тель­ной пал­кой (ан­га­ди) с уз­ким вы­гну­тым лез­ви­ем, в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од рас­про­стра­ня­ет­ся плуг. В свя­зи с со­кра­ще­ни­ем обрабатываемых зе­мель рис мес­та­ми вы­тес­ня­ет­ся ма­нио­ком; рас­про­стра­не­ны и сме­шан­ные по­се­вы (си­сте­ма та­ви: рис - ма­ни­ок). На влаж­ном восточном по­бе­ре­жье вы­ра­щи­ва­ют та­ро и ямс, на за­суш­ли­вом юге и юго-за­па­де - сор­го и ку­ку­ру­зу; здесь пре­об­ла­да­ет от­гон­ное ско­то­вод­ст­во (в основном зе­бу, в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од так­же ов­цы, у ма­ха­фа­ли с начала XX века - ан­гор­ские ко­зы). На восточном и северо-западном по­бе­ре­жье рас­про­стра­не­ны план­та­ции ко­фе, ва­ни­ли, гвоз­ди­ки, эфи­ро­но­сов. Раз­ви­ты морское и пре­сно­вод­ное ры­бо­лов­ст­во (у ве­зу - «мор­ских цы­ган Ма­да­гас­ка­ра» - основное за­ня­тие, экс­пор­ти­ру­ют со­лёную и коп­чё­ную ры­бу); у са­ка­ла­ва и ве­зу со­хра­ни­лась долб­лё­ная па­рус­ная лод­ка (ла­ка­на) ин­до­незийского ти­па с аут­ри­ге­ром. С 1-й половины XIX века у ме­ри­на и бе­ци­леу раз­ви­ва­лось шел­ковод­ст­во. Со­хра­ня­ет­ся со­би­ра­тель­ст­во и охо­та (ка­ба­ны, оди­чав­шие без­гор­бые бы­ки, ще­ти­ни­стые ежи тен­ре­ки и другое), в том числе с при­ме­не­ни­ем стре­ло­ме­та­тель­ной труб­ки (лу­ка малагасийцы не зна­ли).

Ре­мёс­ла: узор­ное тка­че­ст­во (у ме­ри­на и бе­ци­леу - из­го­тов­ле­ние шёл­ко­вых тка­ней аку­ту­фа­ха­на, у са­ка­ла­ва района Кан­д­ре­ху - тка­ней ра­бан из во­ло­кон ра­фии с рас­цвет­кой, ими­ти­рую­щей пе­ре­ли­вы змеи­ной ко­жи, и другие), пле­те­ние (шля­пы из ри­со­вой со­ло­мы в XIX - начале XX веков экс­пор­ти­ро­ва­лись в Ев­ро­пу), гон­чар­ст­во, резь­ба по де­ре­ву (осо­бен­но на за­паде и юге: ут­варь, скульп­ту­ра, мас­ки и другое), кам­ню и кос­ти, об­ра­бот­ка зо­ло­та и се­реб­ра, ог­ран­ка кам­ней, плав­ка же­ле­за и куз­не­че­ст­во (ха­рак­тер­ны порш­не­вые куз­неч­ные ме­ха и го­ри­зон­таль­ный ткац­кий ста­нок, ти­пич­ные для на­ро­дов Азии), в XVIII-XIX веках - из­го­тов­ле­ние крем­нё­вых ру­жей. В резь­бе по де­ре­ву (ут­варь, стен­ки кро­ва­тей, ро­до­вые стол­бы ха­зу­ман­га, над­гроб­ные стол­бы алуа­ла и другое) и кам­ню (над­гроб­ные кам­ни и другое), узор­ном тка­че­ст­ве (ра­бан и другое) рас­про­стра­не­ны изо­бра­же­ния жи­вот­ных (главным образом зе­бу) и лю­дей в со­че­та­нии с гео­мет­рическим ор­на­мен­том; по сти­лю они вос­хо­дят к искусству Юго-Восточной Азии.

Древ­ней­ший тип по­се­ле­ния - ук­ре­п­лён­ные (на Вы­со­ком пла­то - час­то­ко­лом и рва­ми, на вос­то­ке - из­го­ро­дя­ми из кус­тар­ни­ка и ли­ан, на юге - из как­ту­сов) по­сёл­ки на хол­мах - поч­ти не со­хра­нил­ся. У западных и южных малагасийцев в северо-восточной час­ти по­се­ле­ния стоя­ло жи­ли­ще ро­до­во­го ли­де­ра (мпи­су­ру), к се­ве­ро-вос­то­ку от не­го рас­по­ла­га­лось свя­ти­ли­ще с од­ним или не­сколь­ки­ми рез­ны­ми стол­ба­ми (ха­зу­ман­га); по­сле смер­ти мпи­су­ру его дом обыч­но сжи­гал­ся и воз­дви­гал­ся но­вый ха­зу­ман­га. Тра­диционная пла­ни­ров­ка со­хра­ни­лась в го­ро­дах Ан­та­на­на­ри­ву, Фиа­на­ран­цуа и другое: рас­по­ла­га­ют­ся на хол­мах, в цен­тре - ба­зар­ная пло­щадь, ре­мес­лен­ни­ки и тор­гов­цы за­ни­ма­ют отдельные квар­та­лы; до­ма из сыр­цо­во­го или обо­жжён­но­го кир­пи­ча с че­ре­пич­ной кры­шей, од­но- или двух­этаж­ные, ино­гда на вы­со­ком цо­ко­ле, в жи­лые по­ме­ще­ния по­па­да­ют по при­став­ной ле­ст­ни­це. Сель­ское жи­ли­ще на пла­то сыр­цо­вое или гли­но­бит­ное с кры­шей из ри­со­вой со­ло­мы ха­рак­тер­ной для Юго-Восточной Азии во­гну­той фор­мы, од­но­ка­мер­ное; ори­ен­ти­ро­ва­но с се­ве­ра на юг, ок­но и дверь рас­по­ло­же­ны в западной сте­не, око­ло вхо­да - очаг, в северо- восточном уг­лу - ал­тарь пред­ков, вдоль восточной сте­ны - де­ревянная кро­вать с рез­ны­ми створ­ка­ми из­го­ловь­ем на се­вер (под ней - ларь с при­па­са­ми, ино­гда там же дер­жат до­маш­нюю пти­цу), у южной сте­ны хра­нят хо­зяйственный ин­вен­тарь, в юго-западном уг­лу - яма-кла­до­вая, в юго-вос­точ­ном - со­суд с во­дой. На восточном по­бе­ре­жье рас­про­стра­не­ны свай­ные кар­кас­ные до­ма с кры­шей из ли­сть­ев ра­ве­на­лы, в восточных пред­горь­ях до­ма стро­ят из бам­бу­ка, на за­па­де и юге - из тро­ст­ни­ка. У са­ка­ла­ва из­вест­ны круг­лые хи­жи­ны с кры­шей, опи­раю­щей­ся на центральный столб. Тра­диционная муж­ская оде­ж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка (са­ла­ка), жен­ская - ко­рот­кая юб­ка (си­ки­ни). Со­хра­ня­ет­ся па­рад­ная оде­ж­да (лам­ба) - ку­сок хлоп­ча­то­бу­маж­ной или шёл­ко­вой тка­ни (2,5× 1,5 м), дра­пи­рую­щий фи­гу­ру или обёр­ну­тый во­круг бё­дер. Мес­та­ми прак­ти­ко­ва­лась та­туи­ров­ка. Основная пи­ща - рис с овощ­ны­ми, мяс­ны­ми и рыб­ны­ми при­пра­ва­ми и пря­но­стя­ми.

Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют сель­ские (фу­ку­ну­лу­на) и боль­ше­се­мей­ные (та­ри­ки у ба­ра, та­ри­хи у ма­си­куру и другие) об­щи­ны. Со­хра­ня­ют­ся де­ле­ние на в основном эндо­гам­ные со­ци­аль­ные ран­ги (по­том­ков зна­ти - анд­риана, свободных - простолюдинов ху­ва, ра­бов - андеву и другие), пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция и её под­раз­де­ле­ния (де­ме у ме­ри­на, ра­за у ма­си­куру и ба­ра, фу­ку у ци­ми­хе­ти и другие), вла­дею­щие зем­лёй и ро­до­вы­ми гроб­ни­ца­ми. Име­ют­ся так­же мат­ри­ли­ней­ные и би­ла­те­раль­ные родственные груп­пы. Рас­про­стра­нён ле­ви­рат. Брак обыч­но ви­ри-, до ро­ж­де­ния пер­во­го ре­бён­ка - ук­со­ри­ло­каль­ный. У ци­ми­хе­ти вы­пла­чи­ва­ют­ся брач­ный вы­куп (ми­лет­ри) и при­да­ное (ме­умеу), прак­ти­ку­ют­ся по­ли­ги­ния, проб­ные бра­ки (ди­ад­зу­фа) и раз­во­ды, у ан­тан­друй - крос­ску­зен­ный брак; жё­ны мог­ли жить в раз­ных по­се­ле­ни­ях. Ме­ж­ду ро­да­ми ино­гда за­клю­ча­лись от­но­ше­ния фик­тив­но­го род­ст­ва (зи­ва). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва у боль­шин­ст­ва малагасийцев со­че­та­ет приз­на­ки би­фур­ка­тив­но­го ти­па (по­ко­ле­ние ро­ди­те­лей) с ге­не­ра­ци­он­ным (ос­таль­ные по­ко­ле­ния, родст­вен­ни­ки ко­то­рых раз­ли­ча­ют­ся толь­ко по по­лу); у ма­си­ку­ру и бе­ци­леу - ге­не­ра­ци­он­но­го, у ци­ми­хе­ти и са­ка­ла­ва - би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и от­но­сительному по­лу (у ци­ми­хе­ти толь­ко по от­но­сительному воз­ра­сту); рас­про­стра­не­на тек­но­ни­мия. Раз­ви­та сис­те­ма та­бу (фа­ли, фа­ди).

В основе традиционные религии - культы предков (разана) и духов природы (за­ватра). Есть мифы о творце и культур­ном герое Андриананахари (у мерина - Андриаманитра, у сакалава - Занахари); о нижнем и верхнем Андриананахари, персонифицирующих землю и небо и вступающих в спор друг с другом. Под влиянием христианства распространились представления об антиподе Андриананахари - злом божестве Андрианаболиси. Верят в водяного духа в женском обличье Фа­ра (Фа­ра­ва­ри), дра­ко­на Фа­нам­пи­ту­лу­ху, по­ве­ли­те­ля змей Ра­ма­ха­ва­ли, пред­ков-пер­во­по­се­лен­цев (ва­зим­ба), без­лич­ную ма­гическую си­лу (ха­си­на) и другое. По­кло­ня­ют­ся ро­до­вым и ин­ди­ви­ду­аль­ным фе­ти­шам (уди), са­ка­ла­ва - ду­хам пра­ви­те­лей (тром­ба). Куль­ты от­прав­ляют ро­до­вые ли­де­ры. Прак­ти­ку­ют­ся жерт­во­при­но­ше­ния (главное жерт­вен­ное жи­вот­ное - зе­бу), об­ре­за­ние маль­чи­ков (кро­ме ве­зу), зна­хар­ст­во, кол­дов­ст­во и другое.

Ци­ми­хе­ти хо­ро­нят в пе­ще­рах, у ме­ри­на над мо­ги­лой ста­вят де­ревянные до­мо­ви­ны, у бе­ци­леу - рез­ные кам­ни, у ма­ха-фа­ли и ан­тан­д­руй - ро­до­вые гроб­ни­цы (ва­ла­ва­ту), на ко­то­рых ус­та­нов­ле­ны рез­ные рас­кра­шен­ные стол­бы (алуа­ла) высотой до 5 м с бы­чьи­ми че­ре­па­ми. По­кой­ных за­во­ра­чи­ва­ют в тём­но-крас­ные шёл­ко­вые лам­ба (лам­ба ме­на). У ме­ри­на, бе­ци­леу и ци­ми­хе­ти еже­год­но (в ию­ле - ав­гу­сте) уст­раи­ва­ет­ся по­ми­наль­ный празд­ник Фа­ма­ди­ха­на, ко­гда кос­ти умер­ших обёр­ты­ва­ют в но­вые лам­ба. По­гре­баль­ный об­ряд для чле­нов ро­дов пра­ви­те­лей у са­ка­ла­ва мо­жет про­дол­жать­ся несколько лет и со­про­во­ж­дать­ся мно­го­численными обя­за­тель­ны­ми для всех та­бу. Воз­ро­ж­да­ет­ся празд­но­ва­ние тра­диционного Но­во­го го­да (Фан­д­руа­на). Рас­про­стра­не­ны бои бы­ков и пе­ту­хов, из игр по­пу­ляр­ны шаш­ки (фа­ну­ру­на), у та­на­ла - шах­ма­ты. Для малагасийцев характерны лунный ка­лен­дарь и двенадца­терич­ная сис­те­ма ис­чис­ле­ния.

Уст­ное твор­че­ст­во: ми­фы, ро­до­вые пре­да­ния, сказ­ки, ре­чи­та­тив­ные со­стя­за­ния в ост­ро­умии (хайн-те­ни). Со­хра­ня­ют­ся тра­диционная об­ря­до­вая му­зы­ка и свя­зан­ные с ней ин­ст­ру­мен­ты: кси­ло­фо­ны (ат­ра­нат­ра, ка­ти­бо­ки), мем­бра­но­фо­ны (ха­зула­хи, да­ба­ла­ва, ма­нан­д­риа), раз­но­го ро­да флей­ты (суди­на). Ха­рак­тер­ный ин­ст­ру­мент - труб­ча­тая цит­ра ва­ли­ха (стру­ны - про­доль­ные от­щи­пы от бам­бу­ко­во­го ство­ла), с ко­то­рым свя­зан ин­ст­ру­мен­таль­ный стиль мпа­ма­ди­на. В XIX-XX веках под влия­ни­ем ев­ропейской куль­ту­ры сло­жи­лись сме­шан­ные фор­мы фольк­ло­ра, в том числе му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные сти­ли ва­ко-дра­за­на, ди­хин­ни нтао­ло («тан­цы пред­ков»). В центральных рай­онах по­пу­ля­рен му­зы­каль­но-те­ат­раль­ный жанр хи­ра-га­си, в ко­то­ром объ­е­ди­ни­лись эле­мен­ты тра­диционного ма­ла­га­сий­ско­го и французского эс­т­рад­но­го те­ат­ра (во­каль­ные и хо­ро­вые эпи­зо­ды, пан­то­ми­ма, ак­ро­ба­тические но­ме­ра, речь ве­ду­ще­го - ка­ба­ри; ин­ст­ру­мен­таль­ный ан­самбль со­сто­ит из скри­пок, труб, клар­не­тов, ак­кор­де­о­нов, ба­ра­ба­нов); сю­жет­ная ос­но­ва - мо­ра­ли­зую­щие ис­то­рии; пред­став­ле­ния да­ют­ся в том числе во вре­мя це­ре­мо­ний пе­ре­за­хо­ро­не­ния пред­ков (Фа­ма­ди­ха­на). Музыкальные сти­ли центральных рай­онов: 2-го­лос­ные пес­ни ка­лон­ни фа­хи­ни (сен­ти­мен­таль­ные «пес­ни преж­них дней»), муж­ские хо­ро­вые пес­ни за­фин­д­рауни; муж­ские эпические пес­ни-ду­эты рид­жа (в со­про­во­ж­де­нии цит­ры). В восточных рай­онах Ма­да­га­ска­ра по­пу­ляр­ны соль­ные ска­зы джид­жи (в со­про­во­ж­де­нии лют­ни, ва­ли­хи или ак­кор­де­о­на), кол­лек­тив­ное пе­ние уси­ка (ан­самб­ле­вый за­пев и хо­ро­вой при­пев, ак­ком­па­не­мент - тре­щот­ки и ба­ра­ба­ны). Тра­диционное жен­ское пе­ние со­хра­ни­лось на вос­то­ке (за­на­курува­на - в це­ре­мо­ни­ях бла­го­да­ре­ния, ка­ла­ма­ка - в по­хо­рон­ных об­ря­дах) и на юге (ан­та­са - в куль­то­вой и свет­ской му­зы­ке). Рас­про­стра­не­ны им­про­ви­зи­ро­ван­ный те­ат­ра­ли­зо­ван­ный та­нец се­га в со­про­вож­де­нии му­зы­ки и ре­чи­та­ти­ва, тан­цы зук, квас­са-квас­са, су­кус.

Дополнительная литература:

Renel Ch. Contes de Mada­gascar. P., 1910-1930. Vol. 1-3;

Sachs C. Les instruments de musique de Madagascar. P., 1938;

Faublée J. L’ethnographie de Madagascar. P., 1946;

Ра­бе­ма­нан­дза­ра Р. Ма­да­гас­кар. Ис­то­рия маль­гаш­ской на­ции. М., 1956;

Ор­ло­ва А.С. Об­ще­ст­вен­ный строй маль­га­шей в XIX в. // Аф­ри­кан­ский эт­но­графи­че­ский сбор­ник. М., 1958. Т. 2;

Deschamps H. Les migrations in­té­rieures passées et présentes à Madagaskar. P., 1959;

Deschamps H., Vianès S. Les malgaches du sud-est. P., 1959;

Сказ­ки и по­сло­ви­цы Ма­да­га­ска­ра. М., 1962;

Сказ­ки Ма­да­га­ска­ра. М., 1965;

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)