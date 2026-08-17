МАЛАБАРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1793—1806

Малабарское восстание 1793—1806 — протестное народное движение на Малабарском побережье Индии, вызванное колониальной политикой английской Ост-Индской компании (ОИК). В 1792 по результатам третьей Англо-майсурской войны (1790—1792) большая часть Малабара перешла под управление англичан, вступивших в конфликт под предлогом защиты княжеских домов Малабара от правителя Майсора (Майсура) Типу Султана. Однако после окончания военных действий англичане отказались предоставить князьям обещанные права и обложили население тяжелыми налогами, что вызвало волну мятежей.

Восстание в 1793 возглавил представитель династии правителей Коттаяма Паджаси (Варма) Раджа, который вел партизанскую войну с ОИК, избегая открытых столкновений. ОИК неоднократно пыталась захватить его, но Паджаси Раджа каждый раз избегал плена. В 1797 ОИК пошла на переговоры с повстанцами и заключила соглашение с Паджаси Раджей, прекратившим борьбу, в то время как остальные лидеры восставших лишь организовывали разрозненные нападения на отряды английских войск.

Поводом к новому витку сопротивления послужил конфликт из-за г. Вайнод, которым управлял Паджаси Раджа по договору с Майсором. В 1799 Майсор потерпел поражение в четвертой Англо-майсурской войне, и англичане отказались признать законность прав Паджаси Раджи. В 1800 Малабар перешел под управление Мадрасского президентства, что повлекло за собой усиление здесь налогообложения, выкачивания природных богатств, а также обесценивание местных денег. В итоге в 1800 восстание вспыхнуло с новой силой, охватив широкие слои населения: от малабарских князей и представителей высоких каст — наяров, желавших вернуть утраченные привилегии, до недовольных налоговым гнетом крестьян. В северной части Малабара Раджа практически опирался лишь на собственные силы, поскольку большая часть малабарских князей согласились сотрудничать с англичанами. На юге Малабара князья оказались менее сговорчивыми и присоединились к мятежникам. Хотя к 1802 войскам Артура Уэлсли (см. Веллингтон ) удалось подавить сопротивление, а многие вожди повстанцев были схвачены и казнены, новое повышение налогов привело к его возобновлению в 1803.

Восставшие, в основном крестьяне, не имели единого центра и часто действовали спонтанно. 1 марта 1803 мятежники атаковали тюрьму в Каликуте и освободили часть заключенных. Масштаб восстания, а также его продолжительность заставили англичан, с одной стороны, уменьшить налоги, с другой — перейти к решительным военным действиям. 30 ноября 1805 Паджаси Раджа, погиб в битве при Мавилатоде, как и несколько других вождей повстанцев. К 1806 англичане склонили к сотрудничеству большую часть знати Малабара, и восстание затихло.

Лит. : Chaudhuri S. В. Civil Disturbances during the British Rule in India (1765—1857). Calcutta, 1955; Frenz M. From Contact to Conquest. Transition to British Rule in Malabar, 1790—1805. New Delhi, 2003. Е. В. Смирнова .